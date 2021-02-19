Ми отримали понад 200 скарг про невиконання судових рішень, - заступниця бізнес-омбудсмена Коротка

Кількість скарг, що надійшли до ради бізнес-омбудсмена щодо невиконання судових рішень, значно збільшилася. Тільки за минулий рік їх понад 200. З огляду на такий стрибок, у раді бізнес-омбудсмена підготували системний звіт на цю тему, виписавши рекомендації для державних органів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла заступниця бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка.

За її словами, звіт складається із двох частин.

"Перша частина присвячена макрорівню - інституціональним проблемам. Наприклад, зараз актуалізувалося питання конкуренції між державними та приватними виконавцями, - пояснила вона. - Інститут приватних виконавців впроваджений не так давно і він продовжує розвиватися, хоча виникають і труднощі в процесі їхньої діяльності. Приватні виконавці чудово працюють з виконання рішень, пов'язаних з матеріальними питаннями. Наприклад, банки активно користуються їхніми послугами. А державним виконавцям залишаються соціальні кейси, з точки зору функціонування виконавців менш привабливі. І в тих, і у інших виконавців є свій набір правових інструментів і свої сильні сторони щодо виконання рішень суду. Поступово необхідно коригувати наявну асиметрію в правах державних і приватних виконавців. Наша команда дала також низку рекомендацій щодо доступу до баз даних, діджиталізації тощо, необхідні для підвищення ефективності роботи виконавців судових рішень".

Друга група проблемних питань, виділених у звіті, стосується мораторіїв, які обмежують виконання судових рішень.

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"Як виявилося, у нас в Україні діють майже 20 мораторіїв, різного часу ухвалених Верховною Радою на примусове виконання судових рішень, - каже Тетяна Коротка. - Перші з них з'явилися ще в 90-х роках, коли почався процес приватизації держмайна, банкрутували підприємства, і країна перебувала на зародковому етапі нового економічного розвитку. Ні суспільство, ні правова система не були готові до того, що державні підприємства могли втратити якісь свої активи через судові рішення. Тоді і було ухвалено рішення заморозити певні процеси шляхом запровадження мораторію.

Є мораторій і в паливно-енергетичному секторі. І якісь ще точкові. Усі ці мораторії, які обмежують виконання судових рішень, настав час переглянути".

Крім того, в раді бізнес-омбудсмена пропонують переглянути законодавчі норми, які стосуються відповідальності за невиконання рішень суду.