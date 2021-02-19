Кремль про плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2": Сподіваємося "здорове бачення" переважить

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував статтю Bloomberg про можливе введення санкцій проти російських компаній і осіб, які пов'язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Ведомости".

"Ми сподіваємося, що здорове бачення ситуації переважить у наших співрозмовників і ми не будемо далі йти по дорозі санкційного тиску, який насправді вже неодноразово продемонстрував свою неефективність", - сказав Пєсков.

Прессекретар Путіна зазначив, що ще не відомо, про які санкції саме йдеться.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що США представлять доповідь про нові додаткові санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Доповідь буде представлений вже в п'ятницю, 19 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні США оприлюднять доповідь про нові санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

Раніше група членів американського Конгресу США звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена з вимогою надати відомості про плани з введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Конгресмени впевнені, що завершення будівництва Nord Stream 2 дозволить режиму Путіна використовувати російські енергетичні ресурси як зброю, щоб чинити політичний тиск по всій Європі.