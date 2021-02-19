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Кремль про плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2": Сподіваємося "здорове бачення" переважить

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Кремль про плани США ввести нові санкції проти

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував статтю Bloomberg про можливе введення санкцій проти російських компаній і осіб, які пов'язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Ведомости".

"Ми сподіваємося, що здорове бачення ситуації переважить у наших співрозмовників і ми не будемо далі йти по дорозі санкційного тиску, який насправді вже неодноразово продемонстрував свою неефективність", - сказав Пєсков.

Прессекретар Путіна зазначив, що ще не відомо, про які санкції саме йдеться.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що США представлять доповідь про нові додаткові санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Доповідь буде представлений вже в п'ятницю, 19 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні США оприлюднять доповідь про нові санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

Раніше група членів американського Конгресу США звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена з вимогою надати відомості про плани з введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Конгресмени впевнені, що завершення будівництва Nord Stream 2 дозволить режиму Путіна використовувати російські енергетичні ресурси як зброю, щоб чинити політичний тиск по всій Європі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
пффф. конечно возобладает. ещё больше полезных и приятных санкций. Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 1563
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19.02.2021 15:01
+9
Знайомтесь,це Артьомка Дмитрук-Слуга Народу В передвиборч\штабі зе мав прізвисько "Гантеля" Цей додік не знає ім'я прем'єра,за якого голосував Воно на стільки "розумне",що в Інсті викладає фоточки із російським триколором на плечі та Парєчєнковим у "ВК"
Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 272
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19.02.2021 15:08
+8
Так санкции и есть здравый смысл)))
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19.02.2021 15:07
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пффф. конечно возобладает. ещё больше полезных и приятных санкций. Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 1563
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19.02.2021 15:01 Відповісти
Запанує і "введут" по самі помідори !!!)))
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19.02.2021 15:08 Відповісти
Здравое видение рашки лучше за железным занавесом и с полным эмбарго энергоносителей.
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19.02.2021 15:04 Відповісти
Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 9770
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19.02.2021 15:04 Відповісти
Ба! Які знайомі всі обличчя законних злодіїв які знищуютьукраїнські надра, обікрали український народ і ще хизуються! А може вже пора народне добро повернути і злодіїв притягнути до відповідальності?!
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19.02.2021 15:12 Відповісти
Дима, ты пойми это же все во благо экономики! Так сказать что бы Искандеры посмеялись!
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19.02.2021 15:04 Відповісти
Так санкции и есть здравый смысл)))
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19.02.2021 15:07 Відповісти
Знайомтесь,це Артьомка Дмитрук-Слуга Народу В передвиборч\штабі зе мав прізвисько "Гантеля" Цей додік не знає ім'я прем'єра,за якого голосував Воно на стільки "розумне",що в Інсті викладає фоточки із російським триколором на плечі та Парєчєнковим у "ВК"
Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 272
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19.02.2021 15:08 Відповісти
Парадокс. Когда сумасшедший и нормальный говорят о тех же вещах...То каждый понимает по своему ))
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19.02.2021 15:09 Відповісти
Особенно радует термин "неэффективность" санкций. Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 5084
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19.02.2021 15:09 Відповісти
І знову Пєсков пургу гоне!Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 4380
Ось сьогоднішні заголовки рос.преси: Слабый рубль поможет российскому бюджету получить миллиарды долларовКремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 300
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19.02.2021 15:10 Відповісти
😆ну шось же треба зморозити. А бидоонарод повірить. А якщо і не повірить, то всерівно мовчатиме
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19.02.2021 15:19 Відповісти
А шмигаль що видав? Інфляція курва оживить економіку
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19.02.2021 15:26 Відповісти
а мы то как надеемся, что здоровое видение возобладает.
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19.02.2021 15:11 Відповісти
Ввведение😆
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19.02.2021 15:20 Відповісти
само собой: здоровое видение должно привести к глубокому введению.
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19.02.2021 15:46 Відповісти
А шо такое? Санкции уже не укрепляют кацапскую экономику? Кремль про плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2": Сподіваємося "здорове бачення" переважить - Цензор.НЕТ 7739
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19.02.2021 15:13 Відповісти
Ба! Які знайомі всі обличчя законних злодіїв які знищуютьукраїнські надра, обікрали український народ і ще хизуються! А може вже пора народне добро повернути і злодіїв притягнути до відповідальності?!
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19.02.2021 15:13 Відповісти
где россия, а где здравый смысл? не надейтесь даже
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19.02.2021 15:14 Відповісти
Догоним и перегоним Америку
Смехдержава
Кремль про плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2": Сподіваємося "здорове бачення" переважить - Цензор.НЕТ 7554
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19.02.2021 15:15 Відповісти
😂😆😀сподівайтесь козлорилі, сподівайтесь.
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19.02.2021 15:15 Відповісти
Надія вмирає останньою
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19.02.2021 15:19 Відповісти
Кремль про плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2": Сподіваємося "здорове бачення" переважить - Цензор.НЕТ 2537
Тим часом
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19.02.2021 15:24 Відповісти
А в "данных федеральной таможенной службы" Верещагин главой не числится случайно? А то мало ли.))
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19.02.2021 15:29 Відповісти
Конечно возобладает. И поэтому санкции,санкции,санкции.
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19.02.2021 15:27 Відповісти
Русня не понимает , что это как раз здравое видение и пришло , поэтому и водят еще санкции Кремль про плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2": Сподіваємося "здорове бачення" переважить - Цензор.НЕТ 8699
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19.02.2021 15:27 Відповісти
Не платить за транзит и продавать прямо к потенційному союзнику з 1939 р. Якби Гітлер був розумніше - не нападав би.... США та Британія на сунули б носа у Европу де фактично панував би соціалізм та націонал соціалізм.... Саме 39 року і почалась 2ВВ з захвату Польщі німецькими та радянськими військами....
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19.02.2021 18:30 Відповісти
Сенатор Гремм, соратник Маккейна, заявил, что США исчерпали свой секционный потенциал в отношении Раши, и будут требовать усиления санкций со стороны ЕС. ЕС брыкаются
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19.02.2021 15:28 Відповісти
семилетняя оккупация украинской земли,так и не прорезала рашистское "здравое видение" Весь мир закрой глаза на наш рашистский безпредел в Украине, и дайте нам еще и возможность получит премиальные от наших немецких подельников,для получения монет,за которые мы будем поддерживать войну и оккупацию в Украине(умом не понять)
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19.02.2021 15:29 Відповісти
Уничтожение путена бидоном откладывается на неопределенный срок - где-то до следующих выборов. Выполненных работ по СП-2 сейчас более 90%. Пару месяцев и уже будут запускать в эксплуатацию. Зеленые тваринки молчат, их все устраивает. Власть временщиков-украсть и свалить из Украины. Молчит и народ. Возмущение в сетях не в счет. Печально все.
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19.02.2021 15:33 Відповісти
К празднику - запустять ибо « жопа в тепле важнее» Только трубу достроят - и можно уже от казать я от транзита - Тут єкспертов полно було)))) десь рік тому раділи- трубоклада нема ! Все топи трубу- бугагага ..... Якщо германия побудувала ВЖЕ наземний комплекс газогону- жартувати більше не будете..... «А у нас в России газ»- любимая шутка ВВП..... а самый нелюбимый ответ на эту шутку был у Украины « А у нас газопровод-вот».... Разграбят


Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають» - «І мертвим, і живим…»; 14.XII 1845, В'юнище
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19.02.2021 16:14 Відповісти
я уже говорил о том зачем нужен СП2 - только для бесперебойной доставки газа в ЕС т.к. на территории Украины будет идти полномасштабная война с русней и транзит будет проблематичным..И другой причины в его строительстве я не вижу.. Он нужен только для этого.
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19.02.2021 16:23 Відповісти
Он нужен,он нужен... Кому он нужен,-рашке? Тогда иди с.ру и скули!
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19.02.2021 20:40 Відповісти
ты болен или по жизни такой DEDAL - ДЕБАЛ !?.. ты себя хоть понял че ты тут наваяло чучело!?..
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20.02.2021 00:07 Відповісти
Ты,скотина немытая,-я тебя оскорблял? Чего ты холопское животное,переходишь на оскорбления? Засунь свой грязный язык себе под копчик и перестань плевать на зеркало! Ты что,мразь,написал выше? Кто тебе сказал,что Байден отложил "уничтожение путена"? И почему "путена"? Боишься произнести настоящее имя сцаря? Кто тебе сказал,что через пару месяцев СП-2 будет введен в эксплуатацию,-пригожин? Закрой хлебало,и убирайся отсюда лапотник,ни разу не мытый!
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20.02.2021 05:56 Відповісти
Возобладает,обязательно возобладает! Пользы от санкций будет немерено! И Искандеры не нарадуются и не насмеются!
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19.02.2021 15:40 Відповісти
Кремль про плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2": Сподіваємося "здорове бачення" переважить - Цензор.НЕТ 9901
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19.02.2021 15:41 Відповісти
Надеемся "здравое видение" возобладает и Штаты закроют 2 вонючий кацапский поток.
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19.02.2021 15:52 Відповісти
В отношении Параши, как правоприемницы СОВКА, здравый взгляд имели Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер. Надеюсь, что у Джазефа Байдена аналогичный взгляд на Парашу.
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19.02.2021 16:08 Відповісти
Засвербіло в сраці ще до вводу. Ну чого ж так перейматись? Навіть ху№ло хрюкало..санкції москалям тільки на користь.
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19.02.2021 19:47 Відповісти
Якщо придивитись до кола Путіна,то там повний фашистський набір: Путлєр сам,далі Мюллєр, Гімлєр, Розенберг, Кейтель...Ой,пробачте, це їх зомбіки ожили. От і зачепились за Московську Зірку Диявола!
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20.02.2021 21:41 Відповісти
 
 