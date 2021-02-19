Зеленський пропонує повернути в.о. всі повноваження міністра на необмежений період, більшість фракцій це не будуть підтримувати, - Шкрум
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Більшість фракцій у парламенті не будуть підтримувати пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроєкту №4531 щодо держслужби, які пропонують повернути всі повноваження виконуючим обов’язків міністрів.
Про це розповіла у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ нардеп "Батьківщини" Альона Шкрум.
"Вони пропонують у своєму вето прибрати всі обмеження. Тобто в.о. міністра зможе виконувати все, як міністр нескінченно довго. Не 30 днів, не 60, а нескінченно і далі немає жодних обов’язків якось цю ситуацію врегульовувати (як було у нас, що прем’єр зобов’язаний протягом 30 днів хоча б внести кандидатуру в зал). Ну от вони повертають все це до країни виконуючих обов’язків, коли половина уряду реально може бути в.о, тому що парламенту голосів на кандидатури немає, а кандидатури, на які є голоси – ніхто не пропонує", - сказала Шкрум.
За її словами, "Батьківщина" точно за ці пропозиції президента не буде голосувати.
"Наскільки я знаю, "Голос", "За майбутнє", "ЄС" та ОПЗЖ також голосувати за це не будуть. Частина позафракційних депутатів і не позафракційних, які розуміють значення цієї історії, теж не будуть підтримувати", - вважає Шкрум.
Будь ласка, зачекайте...
власть Исполняющих Обязанности и НЕ Несущих Никакой Ответственности.
Щоб ви потім ні за що не відповідали ?
Як думаєте, про кого мова ?
Как говорит одна моя родственница "если бы не Порошенко, то Зеленский уже все бы сделал
как надо".
Это я цитирую дословно.
Я спросил, а что значит "как надо", но она мне не ответила...
Также я спросил, как фракция с 27 мандатами может саботировать работу фракции с 243 мандатами и большинством в парламенте, но на этот вопрос я тоже не получил ответа.
Так что, я бы зеле с удовольствием пинок под задницу дал, но многие его сторонники, все еще с ним.
tZE inform
@tZEinform
·10 мин
Похоже, что вето Зеленского на Закон о восстановлении конкурсов на государственную службу" получает сконсолидированный отпор всех фракций. Идея Вовы о вечных "и.о." не нравится никому.
3 ч. ·
Наша страна находится в таком состоянии, когда легко может споткнуться и упасть. По куче причин. Макрофинансовая стабильность у нас на лезвии ножа, энергосистема на пороге пропасти, отношения с союзниками это отношения Шредингера, вакцинация у нас только виртуальная и так во всех важных сферах.
Потому что везде бардак и этот бардак уже никто не контролирует и не осознает. Мы банально привыкаем в нем жить.
ЭТО ПУГАЕТ.
Например, когда я смотрю, как Офис Президента мучительно проталкивает своих людей, мне не очень понятно как они собираются что-то выполнять для МВФ, когда ситуация станет критической.
Назначение Витренко показывает все проблемы Офиса Президента очень характерно, воспользуюсь им как примером. История максимально смешная, и я бы даже посмеялся, если бы Офис не был бы средоточием власти в нашей стране.
Изложу вам порядок назначения, как оно все было и текущую ситуацию.
Изначально Витренко тянули на министра энергетики как совместный проект Ермака и Коломойского. Витренко понятный для Коломойского человек и должен был обеспечить перебаланс энергорынка Украины(подвинув Ахметова). Витренко об этом прямо говорил, Дубинский его прямо за это хвалил. Идея на самом деле очень здравая и пара Коломойский+Витренко были тем самым тараном, который мог переформатнуть энергорынок, при всей деструктивности обоих персонажей. В смысле я готов поверить, что им бы удалось подвинуть олигарха, который богаче всех остальных вместе взятых.
Но Коломой токсичен сам по себе, а у Ахметова хватает штыков и лоялистов, не только среди депутатов, но и в Офисе Президента(тот же Шефир). Как результат активная скупка голосов Коломойским, испугала даже нейтральных депутатов, а Ахметов использовал все рычаги, чтобы остановить ОПЗЖ и свою часть БЮТ, несмотря на позицию фирташевских, которые готовы были примкнуть.
Одновременно прогремела история с премией Витренко, отчего депутаты сгорели(из-за зависти и просто так).
Голосов на назначение не хватило.
Ермак подумал, сделал выводы, что так голосов за Витренко не набрать и поменял концепцию. Витренко пошел на уступки Ахметову и Фирташу(прайскепы на газ для населения и тарифы на электроэнергию для Ахметова). В результате такого маневра Ермак потерял МВФ и Коломойского(что было бы смешно, если бы не было так грустно).
МВФ просто сказал что мы не договороспособные идиоты, котоыре во время переговороы нарушают старые договоренности. А Коломойский сказал, что если Витренко теперь не его собственный министр, а общий для всех олигархов министр энергетики, то пусть и Бене что-то дадут, особенно с учетом того, что это была его идея изначально. И спустил с цепи своих псов, тот же Дубинский мгновенно переобулся и начала валить по Витренко из всех стволов.
Фракция вообще запуталась от таких неожиданных маневров и смущенная противоречивыми сигналами(позиция международников по прайскепам на газ была резко негативной) не смогла дать голосов, вспомнив что не зря многие считают Ермака российским шпионом и кажется Витренко не тот проевропейский технократ, которым они себе его представляли. Назначение Витренко провалилось второй раз.
Тогда Офис Президента начал прокатывать фракцию Слуги Народа. Фракции с одной стороны пояснили что лучшего кандидата у Офиса и у фракции на эту должность нет. И это правда - скажу вам, несмотря на все нападки Витренко на меня лично, ЛУЧШЕЙ КАНДИДАТУРЫ НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ У НИХ НЕТ. На фоне Буславец Витренко хороший министр. И на фоне Шкарлета. И на фоне Степанова. Ой короче, ну вы поняли.
С другой стороны фракции пояснили, что прайскепы, конечно беспокоят запад, но это не проблема - ведь в марте их отменят и все будет хорошо, а в целом - Юрий Юрьевич проевропейский реформатор и рукопожатный технократ.
Фракция не имела аргументов и сдалась. Про премии уже забылось, министр энергетики нужен срочно потому что ситуация в отрасли КРИТИЧЕСКАЯ. Особенно на фоне морозов. Короче фракцию переломали.
Ахметов и Фираш оставались в обойме сделки, полностью удовлетворенные как действиями Витренко и его планами по энергорынку, так и желанием Витренко сносить Коболева.
Для Фирташа вопрос Коболева, это уже не столько вопрос денег, сколько вопрос выживания - из-за того что Нафтогаз уводит у Фирташа клиентов. Как только Фирташ теряет свою социальную базу из населения он реально становится пятым колесом в телеге газового рынка и имеет все шансы вылететь в принципе. Исчезает одновременно и схематоз, и механизм шантажа высшей власти в стране социальными вопросами.
Для надежности еще Офис Президента решил заручиться поддержкой Блока Юлии Тимошенко. Которые подготовили проект решения ВР по отставке Набсовета Нафтогаза и всего топ-менеджмента. Ходили слухи, что ЮВТ надеялась получить Нафтогаз себе.
Пасьянс сложился. Казалось.
И тут внезапно сам Витренко выкатил на Кабмин свою предложение снести Набсовет НАК Нафтогаз. Полностью идентичный БЮТ. При этом претензии в предложении Витренко были несостоятельными(аудит сделанный его бывшим подчиненным, сорванная по вине Кабмина добыча и рассказы и т.д.) и никого не убедили. На Западе так точно, но и внутренняя аудитория не очень поняла.
На фоне явной позиции Европарламента о недопустимости таких атак на Нафтогаз, фракция снова начала задавать Офису вопросы - а он точно технократ? Точно рукопожатный? А если у вас нет НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА НА МИНИСТРА КАК АЛЬТЕРНАТИВУ ВИТРУ, ТО КОГО МЫ НАЗНАЧИМ В НАФТОГАЗ РУКОВОДИТЕЛЕМ? У НАС ЛЮДИ ЕСТЬ ВООБЩЕ? А В НАБСОВЕТ?
Возможно фракции что-то сказали по этому поводу.
Но тут откололся БЮТ - с позавчера спикеры БЮТ начали валить Витренко(не прекращая валить Коболева). Кучеренко реально ролик смонтировал в духе Бедкомедиана какого-то всратого.
Понимая, что конструкция опять рассыпается Офис Президента попробовал вчера протолкнуть правки об расширении полномочий и.о. министров. Чтобы Витренко мог править без голосованияя. в Раде. Но тут обострился конфликт с Разумковым - если Офис может назначать людей в Кабмин мимо Верховной Рады и у них вся полнота власти, так зачем тогда Верховная Рада вообще нужна. Правки провалились.
Несмотря на это Офис настроен поставить голосование про назначение Витренко в третий раз, но это будет уже не на этой неделе, наверное. Хотя собирались на этой.
Ситуация в энергетике при этом полный швах. Энергосистема реально может упасть, а энергетики просят людей изменить образ жизни чтобы уменьшить нагрузку на электросети.
Я мог бы повеселится происходящему, но что-то невесело совсем.
Не люблю быть пророком краха, ведь никогда так не было, чтобы никак не было. Но эта игра всех против всех, а отдельных игроков с рашкой ничем хорошим не закончится.
Упд. Пока писал пост приехала информация что Президент ветировал закон о госслужбе и теперь хочет изменить ту его часть, которая касается полномочий и.о.
Господи, какой пздц.
И.О. президента А. Ермак