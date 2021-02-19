Правоохоронці втрачають гроші, вилучені під час обшуку, і не можуть повернути після зняття арешту, - заступниця бізнес-омбудсмена Коротка

Реагуючи на скарги бізнесу, в раді бізнес-омбудсмена фіксують випадки, коли правоохоронці не виконують рішення слідчих суддів, тому що втрачають заарештовані під час обшуку кошти.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла заступниця бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка.

Вона пояснила, що ця проблема описана у звіті, підготовленому радою бізнес-омбудсмена. Там же виписані рекомендації органам влади щодо поліпшення ситуації.

"До нас звертаються у випадках, коли рішення не виконуються або виконуються не повністю. Тому в звіті ми пропонуємо уточнити норми КПК, прописавши терміни, в які такі рішення повинні виконуватися, - сказала Коротка. - Наприклад, під час обшуку вилучили якесь майно, яке не є доказом у кримінальному провадженні.

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Адвокати отримали рішення про його повернення. А потім це майно і рішення "зависає". Бувають навіть випадки, коли правоохоронці втрачають гроші, вилучені під час обшуку, і тому нічого не можуть повернути. Нещодавно у нас була справа, коли втратили партію сигарет".