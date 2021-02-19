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Правоохоронці втрачають гроші, вилучені під час обшуку, і не можуть повернути після зняття арешту, - заступниця бізнес-омбудсмена Коротка

Новини Цензор.НЕТ Економіка Події

Правоохоронці втрачають гроші, вилучені під час обшуку, і не можуть повернути після зняття арешту, - заступниця бізнес-омбудсмена Коротка

Реагуючи на скарги бізнесу, в раді бізнес-омбудсмена фіксують випадки, коли правоохоронці не виконують рішення слідчих суддів, тому що втрачають заарештовані під час обшуку кошти.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла заступниця бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка.

Вона пояснила, що ця проблема описана у звіті, підготовленому радою бізнес-омбудсмена. Там же виписані рекомендації органам влади щодо поліпшення ситуації.

"До нас звертаються у випадках, коли рішення не виконуються або виконуються не повністю. Тому в звіті ми пропонуємо уточнити норми КПК, прописавши терміни, в які такі рішення повинні виконуватися, - сказала Коротка. - Наприклад, під час обшуку вилучили якесь майно, яке не є доказом у кримінальному провадженні.

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Адвокати отримали рішення про його повернення. А потім це майно і рішення "зависає". Бувають навіть випадки, коли правоохоронці втрачають гроші, вилучені під час обшуку, і тому нічого не можуть повернути. Нещодавно у нас була справа, коли втратили партію сигарет".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Если "потерянные" деньги, будут возмещать из своего кармана, все очень быстро наладится.
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19.02.2021 15:50
+16
Я могу подсказать где искать "потерянные" деньги))))
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19.02.2021 15:39
+14
"Там же выписаны рекомендации органам власти по улучшению ситуации."

Поки не посадять кількох хитрожопих, які "загубили" гроші, всі ці рекомендації до одного місця. Чи вона дійсно вірить, що вони їх *******?
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19.02.2021 15:44
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Я могу подсказать где искать "потерянные" деньги))))
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19.02.2021 15:39 Відповісти
а жены и любовницы (любовники) внезапно находят эти же деньги) совпадение?
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19.02.2021 15:41 Відповісти
Что Вы говорите? Не может быть!!! А вещи при обысках не пропадают? Евробляхи со штрафплощадок не уезжают? Вот Деконаидзе со своей рехформой намудрила!
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19.02.2021 15:44 Відповісти
"Там же выписаны рекомендации органам власти по улучшению ситуации."

Поки не посадять кількох хитрожопих, які "загубили" гроші, всі ці рекомендації до одного місця. Чи вона дійсно вірить, що вони їх *******?
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19.02.2021 15:44 Відповісти
"теряют" здесь должно быть в кавычках.
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19.02.2021 15:48 Відповісти
Мало того, буває що конфіскована наркота "перетворюється" на дитячу присипку. )
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19.02.2021 15:54 Відповісти
там должно быть - крадут. И никаких кавычек.
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19.02.2021 15:56 Відповісти
Какое крадут? Фу как грубо, нужно писать скомуниздили!
Правоохоронці втрачають гроші, вилучені під час обшуку, і не можуть повернути після зняття арешту, - заступниця бізнес-омбудсмена Коротка - Цензор.НЕТ 8652
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19.02.2021 18:19 Відповісти
Можно "присебякали"!
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19.02.2021 19:20 Відповісти
А песня есть такая: "Кто-то теряет, а кто-то находит..."
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19.02.2021 16:26 Відповісти
Если "потерянные" деньги, будут возмещать из своего кармана, все очень быстро наладится.
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19.02.2021 15:50 Відповісти
присваивают а не теряют
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19.02.2021 15:51 Відповісти
Это жизнь, кто-то теряет, кто-то находит.
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19.02.2021 15:51 Відповісти
В тумбочках треба пошукати )
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19.02.2021 15:52 Відповісти
Имела ввиду тырят...
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19.02.2021 15:52 Відповісти
Тупицы!
Деньги НЕ были изъяты или арестованы.
А они были взяты "во временное пользование".
Правоохоронці втрачають гроші, вилучені під час обшуку, і не можуть повернути після зняття арешту, - заступниця бізнес-омбудсмена Коротка - Цензор.НЕТ 5570
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19.02.2021 15:53 Відповісти
При изъятии денег их не проверяют, то есть вернуть можно все что угодно, даже ксерокопии.
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19.02.2021 15:59 Відповісти
У 1937 році арештували мого діда. Конфіскували все майно. Навіть виделки та ложки. За кілька місяців випустили. Але нічогісінько не повернули. Менти що тоді, що тепер, однакові.
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19.02.2021 16:05 Відповісти
Это не профессия, а диагноз.
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19.02.2021 16:06 Відповісти
ця дійсно біда правоохоронних органів була завжди. І як майже усе вона вирішується дуже просто. Всі наглядаючі прокурори знають такі справи, однак не дивляться на рух коштів по справі, тобто чи здаються вони в фінансову частину МВС чи ні. Коли гроші в фінчастині їх уже не вкрадеш. А так у слідчого велике поле діяльності, чи собі залишити, чи ні.
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19.02.2021 16:07 Відповісти
Какой "омбудсмен" такие и формулировки. "Теряют" говоришь ... Ню, ню ... "Рекомендации написали" ... Ню, ню... Противно читать!
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19.02.2021 16:23 Відповісти
Чья потеря - мой наход!
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19.02.2021 16:24 Відповісти
з таким розміром бюсту...можно не тільки гроші "патєрять"
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19.02.2021 16:40 Відповісти
Да-да... у меня тоже нет никакого иного впечатления... Шикарнейший бюст!!! Хлтя, по- честно му- заметку я прочитал до конца! Но, фотка всё затмила и комментировать я после неё- не в состоянии.
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19.02.2021 17:12 Відповісти
Вот незадача !? Деньги какие-то странные ....теряются и теряются ,прямо мистика. Надобно экстрасенса пригласить,провести ритуал и тогда ретроградный меркурий подскажет где искать.
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19.02.2021 17:20 Відповісти
В Лавре есть отец Меркурий, не он?..
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19.02.2021 18:17 Відповісти
Ежели из лавры то обязательно, но в этом деле конкуренция большая....Нужен экстренный сенс!
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19.02.2021 18:24 Відповісти
Воровство в системе МВД сейчас называют "теряют"? Пусть ответственные за "потери" возмещают что потеряли.
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19.02.2021 17:25 Відповісти
Не теряют а украли!
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19.02.2021 18:09 Відповісти
Возместить,что потеряли путем конфискации имущества ВСЕХ причастных + аффелированных с ними лиц. Излишки - в бюджет!
После 2-5 таких процессов пропадать НЕ БУДЕТ. НИЧЕГО! Даже скрепка.
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19.02.2021 19:25 Відповісти
так же наркоту подменивают рожденные революцией
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19.02.2021 20:23 Відповісти
гарна кобета.
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19.02.2021 21:27 Відповісти
Та на які ж гроші ті правозахоронці собі автівки будуть нові купувати? Та житло ще їм потрібно для "виконання обов'язків".
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19.02.2021 23:11 Відповісти
ТАК ВЫЧТИТЕ С ИХ ЗАРПЛАТ !!! КОЛЛЕКТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ !!!
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19.02.2021 23:39 Відповісти
 
 