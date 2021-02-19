Правоохоронці втрачають гроші, вилучені під час обшуку, і не можуть повернути після зняття арешту, - заступниця бізнес-омбудсмена Коротка
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Реагуючи на скарги бізнесу, в раді бізнес-омбудсмена фіксують випадки, коли правоохоронці не виконують рішення слідчих суддів, тому що втрачають заарештовані під час обшуку кошти.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла заступниця бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка.
Вона пояснила, що ця проблема описана у звіті, підготовленому радою бізнес-омбудсмена. Там же виписані рекомендації органам влади щодо поліпшення ситуації.
"До нас звертаються у випадках, коли рішення не виконуються або виконуються не повністю. Тому в звіті ми пропонуємо уточнити норми КПК, прописавши терміни, в які такі рішення повинні виконуватися, - сказала Коротка. - Наприклад, під час обшуку вилучили якесь майно, яке не є доказом у кримінальному провадженні.
Адвокати отримали рішення про його повернення. А потім це майно і рішення "зависає". Бувають навіть випадки, коли правоохоронці втрачають гроші, вилучені під час обшуку, і тому нічого не можуть повернути. Нещодавно у нас була справа, коли втратили партію сигарет".
Будь ласка, зачекайте...
Поки не посадять кількох хитрожопих, які "загубили" гроші, всі ці рекомендації до одного місця. Чи вона дійсно вірить, що вони їх *******?
Деньги НЕ были изъяты или арестованы.
А они были взяты "во временное пользование".
После 2-5 таких процессов пропадать НЕ БУДЕТ. НИЧЕГО! Даже скрепка.