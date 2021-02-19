У Польщі ми вже маємо третю хвилю коронавірусу. Питання в тому, якого масштабу вона буде, - глава МОЗ Недзельський
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
У Польщі нині спостерігається вже третя хвиля коронавірусу. Однак поки не можна спрогнозувати її масштаб.
Про це RMF24 заявив глава Міністерства охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Абсолютно точно ми вже маємо третю хвилю. Це не те, що чекає нас у майбутньому. У нас вже третя хвиля. Питання в тому, якого масштабу вона буде" - підкреслив Недзельський.
На запитання, чи має уряд оцінки того, якою може бути ця третя хвиля найближчим часом, він пояснив, що розвиток пандемії зумовлений двома критичними факторами, і найважливішим є поширення так званої британської мутації.
"Друга річ є дещо менш конкретною, оскільки йдеться про певну соціальну дисципліну", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
tZE inform
@tZEinform
·5 ч
"Посольства Украины устроили настоящую охоту на вакцину от COVID-19 Кулеба" Из вас такие охотники ... Как из Зеленского - президент. Зимбабве и то опередило
Як ?
Сдьєлалі їх вмьєстьє?!?
Хуже ньє будьєт?
Аптечні спостереження
@pharmazzzevt
·3 год
Нове дно пробито через маски. Зайшла дівчина без маски, і сходу: - Мені сироп від кашлю і зніміть маску, бо я так нічого не чую, бубнете собі під носа щось, майте повагу до клієнта! Ну, звідки, звідки такі вил@дочні беруться?
Катерина
@AMvsip2mZOpJbbl
·3 год
О боже... Ще до корони мені запам'яталась жінка в магазині яка встромила пальці у відро з оселедцем, облизала і струсила руку у відро.....А на моє питання -"якого гера?", то вона сказала що я істеричка! І що тут такого....
Так масочки ж, локдауни, карантинчики безкінечні, дистанції, вакцинки, комендантські годинки, штрафики, заборони ...
І що ? Зате Польщу ******* на форумі у приклад ставити.
5etSponsu oirhgmeuerds ·
Variants currently on Canadian soil could cause a devastating third wave if health guidelines are abandoned too soon, Justin Trudeau said Friday.