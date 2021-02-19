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У Польщі ми вже маємо третю хвилю коронавірусу. Питання в тому, якого масштабу вона буде, - глава МОЗ Недзельський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

У Польщі ми вже маємо третю хвилю коронавірусу. Питання в тому, якого масштабу вона буде, - глава МОЗ Недзельський

У Польщі нині спостерігається вже третя хвиля коронавірусу. Однак поки не можна спрогнозувати її масштаб.

Про це RMF24 заявив глава Міністерства охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Абсолютно точно ми вже маємо третю хвилю. Це не те, що чекає нас у майбутньому. У нас вже третя хвиля. Питання в тому, якого масштабу вона буде" - підкреслив Недзельський.

На запитання, чи має уряд оцінки того, якою може бути ця третя хвиля найближчим часом, він пояснив, що розвиток пандемії зумовлений двома критичними факторами, і найважливішим є поширення так званої британської мутації.

"Друга річ є дещо менш конкретною, оскільки йдеться про певну соціальну дисципліну", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі зафіксували 11 смертей після COVID-щеплення, всього вакцинували понад 1,7 млн ​​осіб

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
У Польщі ми вже маємо третю хвилю коронавірусу. Питання в тому, якого масштабу вона буде, - глава МОЗ Недзельський - Цензор.НЕТ 2351 Наверное-таки вакцина на подходе. А очередь никто не занимает. Вызывайте Голубовскую. Пусть вступает с рассказами, про санитаров. валящихся с ног и про умерших от вируса, которые в больницах аж из окон торчат.
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19.02.2021 15:46
+4
Масштаб волны зависит исключительно от заинтересованности фарм-компаний производящих вакцины. Сколько проплатят - так сильно и напугают, статистику подкрутят и будет вам волна, третья...пятая...пятидесятая. Вакцинки надо продвигать на перманентном уровне, недостаточно вакцинировать основные заболевания при рождении, необходимо подсадить всех людей на "абонплату".
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19.02.2021 15:58
+2
нужно подождать с пол года после массовой вакцЫнации и посмотреть какие будут результаты. Если все ок, то можна и самим колоться, а если будет хреново то еще будете благодарить Степана Максимова!!!
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19.02.2021 15:55
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tZE inform

@tZEinform

·5 ч

"Посольства Украины устроили настоящую охоту на вакцину от COVID-19 Кулеба" Из вас такие охотники ... Как из Зеленского - президент. Зимбабве и то опередило
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19.02.2021 15:46 Відповісти
Україна скотилась до країн навіть не третього світу,а країн парій. Степанов поїхав в Індію просити вакцину,яку повернула Африка,як неефективну. Ми вже задовольняємося африканським непотрібом.
Як ?
Сдьєлалі їх вмьєстьє?!?
Хуже ньє будьєт?
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19.02.2021 15:52 Відповісти
нужно подождать с пол года после массовой вакцЫнации и посмотреть какие будут результаты. Если все ок, то можна и самим колоться, а если будет хреново то еще будете благодарить Степана Максимова!!!
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19.02.2021 15:55 Відповісти
А в Украине по данным степашки волн нет...полный штиль....вернее писец... У Польщі ми вже маємо третю хвилю коронавірусу. Питання в тому, якого масштабу вона буде, - глава МОЗ Недзельський - Цензор.НЕТ 9591
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19.02.2021 15:46 Відповісти
У Польщі ми вже маємо третю хвилю коронавірусу. Питання в тому, якого масштабу вона буде, - глава МОЗ Недзельський - Цензор.НЕТ 2351 Наверное-таки вакцина на подходе. А очередь никто не занимает. Вызывайте Голубовскую. Пусть вступает с рассказами, про санитаров. валящихся с ног и про умерших от вируса, которые в больницах аж из окон торчат.
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19.02.2021 15:46 Відповісти
А у нас еще первая даже не закончилась У Польщі ми вже маємо третю хвилю коронавірусу. Питання в тому, якого масштабу вона буде, - глава МОЗ Недзельський - Цензор.НЕТ 6128
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19.02.2021 15:53 Відповісти
Да у нас уже полный штиль и тихая благодать, зачем нам вакцина? Мы заговорённые
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19.02.2021 21:42 Відповісти



Аптечні спостереження

@pharmazzzevt

·3 год

Нове дно пробито через маски. Зайшла дівчина без маски, і сходу: - Мені сироп від кашлю і зніміть маску, бо я так нічого не чую, бубнете собі під носа щось, майте повагу до клієнта! Ну, звідки, звідки такі вил@дочні беруться?
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19.02.2021 15:58 Відповісти



Катерина

@AMvsip2mZOpJbbl

·3 год

О боже... Ще до корони мені запам'яталась жінка в магазині яка встромила пальці у відро з оселедцем, облизала і струсила руку у відро.....А на моє питання -"якого гера?", то вона сказала що я істеричка! І що тут такого....
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19.02.2021 15:59 Відповісти
Масштаб волны зависит исключительно от заинтересованности фарм-компаний производящих вакцины. Сколько проплатят - так сильно и напугают, статистику подкрутят и будет вам волна, третья...пятая...пятидесятая. Вакцинки надо продвигать на перманентном уровне, недостаточно вакцинировать основные заболевания при рождении, необходимо подсадить всех людей на "абонплату".
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19.02.2021 15:58 Відповісти
В Украине мы имеем зедегенерата Степанова? Так что полякам, не нужно ныть...
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19.02.2021 16:01 Відповісти
Нас уже теж лякають тижнів два - третьою хвилею. Всі плюються. Треба почитати нову місцеву статтю: про можливість скасування комендантської години і решти "боротьби" через суд.

Так масочки ж, локдауни, карантинчики безкінечні, дистанції, вакцинки, комендантські годинки, штрафики, заборони ...
І що ? Зате Польщу ******* на форумі у приклад ставити.
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19.02.2021 23:53 Відповісти
Le Journal de Montréal
5etSponsu oirhgmeuerds ·

Variants currently on Canadian soil could cause a devastating third wave if health guidelines are abandoned too soon, Justin Trudeau said Friday.
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20.02.2021 00:22 Відповісти
 
 