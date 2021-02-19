Маріонеток з ОРДЛО суб'єктивують на засіданнях ТКГ під виглядом "громадських експертів", - Гармаш

Учасник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш попереджає про вихід з її складу, якщо буде продовжуватися практика нерегламентної присутності на переговорах так званих "громадських експертів" з ОРДЛО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Гармаша виданню "Остров".

"Все просто: або я переконую керівництво в правоті своїх аргументів, і ми починаємо дієво реагувати на порушення формату переговорів і режиму конфіденційності ... Або потрібно шукати відповіді на запитання: що я роблю на кораблі, який пливе не в ту сторону? Тобто, - чи не час на вихід?", - заявив Гармаш.

Він нагадав, що вже на третьому в цьому році онлайн-засіданні ТКГ присутні "якісь громадські експерти, що представляють незрозуміло кого". Гармаш зазначив, що їх не запрошував ні один з членів ТКГ.

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"Росія заявила, що вона не має стосунку до формування складів "інших делегацій". Україна їх не запрошувала. ОБСЄ - теж. Тоді - хто? Якщо ми погоджуємося з фактом присутності цих людей, то ми, виходить, визнаємо маріонеток Росії з ОРДЛО окремими делегаціями? Визнаємо їхнє право самим запрошувати на переговори "експертів"? Визнаємо їх повноцінною стороною переговорів? Ми не реагуємо на це, а вони вже третє засідання сидять на ТКГ, і потім нам будуть розповідати про таку переговорну "традицію". Але ж традиції створюємо ми", - підкреслив Гармаш.

Журналіст зазначив, що необхідно вимагати дотримання тристороннього формату ТКГ, так, як це записано в Мінських угодах, оскільки "сьогодні вона, де-факто - п'ятистороння, і в цьому головна причина неефективності роботи ТКГ".

На питання "Як реагувати українській делегації на присутність "сторонніх експертів", Гармаш запропонував ігнорувати на ТКГ всіх, крім офіційних представників Росії і ОБСЄ. Також, за його словами, можна проводити консультації з ОРДЛО тільки в робочих групах ТКГ або знизити статус української делегації.

"У будь-якому випадку, суб'єктивізувати маріонеток з ОРДЛО як окремі делегації я не стану. Це буде не просто плювок в обличчя всіх переселенців і патріотів, це буде здачею наших позицій, а я здавати нічого не буду. Я йшов в ТКГ, щоб відвойовувати, а не здавати ", - підсумував представник української делегації.

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Нагадаємо, Сергій Гармаш представляє окупований Донецьк у засіданнях політичної підгрупи в ТКГ щодо Донбасу з 9 червня 2020 року.