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Новини Політика України
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рейтинг (696) СОЦИС (61) КМІС (268) Європейська Солідарність (1021)

"ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Європейська Солідарність" закріпилася на лідерській позиції.

Про це свідчить спільне опитування, яке провели СОЦИС та КМІС з 11 по 16 лютого 2021 року, передает Цензор.НЕТ.

Якби парламентські вибори відбувалися найближчої неділі, за "Євросолідарність" готові проголосувати 19,2% серед тих, хто визначився і піде на вибори. Інші партії: ОПЗЖ –17,8%, партія "Слуга Народу" – 17,6%, ВО "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і Честь– 8,5%, "Українська стратегія Гройсмана" – 5,3%, Радикальна партія Олега Ляшка 4,8%, ВО "Свобода" 3,4%, Партія Шарія - 2,9%, "Голос" - 2,8%, "За мабутнє" – 2,7%.

Це вже не перше соціологічне дослідження КМІС, в якому фіксується вихід на перше місце в партійному рейтингу "Європейської Солідарності". Цю тенденцію зафіксувало також опитування, проведене 5-7 лютого 2021 року. Практично одночасно подібний результат показало опитування дослідницького агентства InfoSapiens (ребрендинг відомої GfK Україна). "Європейська Солідарність" у порівнянні з результатами дострокових парламентських виборів 2019 року збільшила підтримку фактично в 2,5 рази, натомість підтримка "Слуги Народу" впала майже в 2,5 раза.

Дивіться також: Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens. ІНФОГРАФІКА

Опитування проводилось 11 - 16 лютого 2021 року. Метод збору первинної соціологічної інформації — телефонне інтерв’ю CATI (computer-assisted telephone interviews). Дослідження проводилось по всій території України (в усіх областях та м.Київ), окрім окупованих територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші за 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Силами двох дослідницьких центрів (СОЦИС та КМІС) загалом було опитано 3000 респондентів – по 1500 кожний із центрів. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 9 хвилин. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) становить +/– 1,8%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+45
Те що блазень ідіот було видно ще за багато років до виборів.
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19.02.2021 16:04
+39
сейчас начнутся рваться зеленые пуканы. Выпускай **********, нужны тяжеловесы высеров про Кондитера!!!!
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19.02.2021 16:06
+37
Хтось бачив хоч одиного ватніка чи рязанську свнособаку яка топила за Пороха?
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19.02.2021 16:07
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Сторінка 3 з 3
Зебіли! Як вам ця хохмочка? "ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 65

Респект «ЄС» та її Лідеру! Є ще Порох у порохівницях. "ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 3835
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19.02.2021 17:06 Відповісти
Достали уже своими заказными рейтингами.
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19.02.2021 17:15 Відповісти
А хто по вашому лідер на сьогодні? Ну просто цікаво.
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19.02.2021 17:23 Відповісти
шарик "ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 3251
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19.02.2021 17:36 Відповісти
Брехня!!!
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19.02.2021 17:21 Відповісти
Циркові трюки соціолухів стають все ризикованішими... "ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 8032
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19.02.2021 17:48 Відповісти
Скільки свиням це коштувало?
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19.02.2021 18:13 Відповісти
Свою мамку спроси.
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19.02.2021 18:29 Відповісти
Она за цукекри не продается, то твою надо спрашивать.
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19.02.2021 18:42 Відповісти
Все весны ждете? Смеюсь с подобных рагулей.
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19.02.2021 18:53 Відповісти
Опитування КМІС та SOCIS викликають дуже великий сумнів у їхній достовірності. По всій Україні було опитано 3 тисячі респондентів. При випадковій виборці це менше одного респондента на населений пункт. Це жахлива погрішність результатів. При цілеспрямованій виборці (кілька конкретних населених пунктів) є можливість маніпулювання результатами соціології. Наприклад, якщо вам необхідно занизити результат для якоїсь партії, опитування можна провести в тому місті, де вона отримала поганий результат на місцевих виборах. Результати опитування не корелюються з результатами місцевих виборів, відчувається маніпуляція. Так, наприклад, згідно цього опитування, "Сила і Честь" - 8,5%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,3%, Радикальна партія Олега Ляшка - 4,8%, ВО "Свобода" 3,4%, Партія Шарія - 2,9%, "Голос" - 2,8%, "За майбутнє" - 2,7%. На місцевих виборах "Сила і Честь" - більшість рад програла, жодного мера, аналогічно Радикали Ляшка, Гройсман показав результат тільки у Вінницькій області, ВО"Свобода" потрапила у більшість місцевих рад, в основному як опозиція, а у трьох областях здобула перемогу, дуже нерівномірний результат, відчувається відсутність доступу до ЗМІ, результат залежав від якості роботи місцевих активістів. Свобода здобула 21 мера, 3 мера - обласні центри. "За майбутнє" отримала кращий результат ніж Свобода, потрапила практично у всі місцеві ради. Результат рівномірний, відчувається робота телебачення. Тож соціології не вірю.
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19.02.2021 19:02 Відповісти
В одночас, дві агенції - не можуть бути купленні, це дорого і в цьому немає сенсу - до виборів ще далеко!
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19.02.2021 19:11 Відповісти
не долго музыка играла,
не долго фрайер пианино рвал
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19.02.2021 19:04 Відповісти
Тому що, ми, порохоботи, як назвали нас зе-біли, розуміємо що Порох - не ідеал, а просто людина, яка може помилитися, як всі ми, але - він вчиться на своїх помилках, а те що в йому вдається, він робить дуже добре! Наприклад, дипломат він - просто вищого рангу! А те що людину поливали лайном з кожної "праски", і він не є "уособленням зла", про це ми будемо наполегливо пояснювати навіть 73% зе-білів...
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19.02.2021 19:09 Відповісти
именно
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19.02.2021 20:03 Відповісти
Ого ,а бывший главный радикал почти проходит . Это мой любимый персонаж сейчас после кивы правда .Надо будет ему помочь попасть в следующий созыв В Р
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19.02.2021 19:20 Відповісти
Медведчуковские конторы ответили зеле на закрытие каналов.
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19.02.2021 20:11 Відповісти
зеля уже понял, что с рака, поэтому решил позаигрывать с патриотическим избирателем, сильно прессанув Мертвечука. Патриотический избиратель, радостно наблюдающий батрахомиомахию Зеленского Мертвечука, с радостью голосует за Эвропейскую Солидарность. По правде сказать, я для себя лично рассматриваю три варианта - Голос - но там тормознутая Кира рудык и еще они чмырят Притулу, это типа я проголосую за соросят, и Слава Богу; Батьківщина - за что мне нравится Юлька, так это за нерастраченный потенциал закапывать оставшихся в Украине выродков Януковича типа Портнова или там Королевской, Юлю реально бросили, и она знает, кто смеялся, когда надзиратели её били в живот (надзиратели все мертвы); Європейська Солідарність - просто за то, что у них всё получалось, единственное, что не могу простить Пороху - нахрена он уволил Яценюка?
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19.02.2021 20:31 Відповісти
тобі мало євреїв у владі? І так відсотків 80 там, а тобі ще подавай? "ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 6221
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19.02.2021 21:17 Відповісти
людям мабуть пороблено, щоб таке
об'єднати в одній голові..

спочатку вартови значитися, ви за корупції чи проти ?
якщо за, то можна вибрати різні її форми і кольори : зеля, петя, юля, беня з палицею,
ахметка, пінчук, хвірташ/льовочкин, аваків, суркіс, мертвечук з рабіновичем
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19.02.2021 23:18 Відповісти
Это твои тараканы, но просто хочется пояснить. Политика - грязная штука. Когда ты подбираешь страну в состоянии пике, ты понимаешь, что резко полететь вверх нельзя. Нужны люди которые выровняют ситуацию, на которых можно будет спихнуть падение. Объяснять, что падение было не из-за них долго и неправильно. Нариду были нужны быстрые решения - в противном случае вылетели бы все. "Виновным" стал Сеня. Может это подло, а может договорняк - я не знаю, но сработало. Яценюк был хорошим антикризисным менеджером, а Гонтарева была отличным банкиром, но ты у людей спроси, что они думают о них. Короче, выбора не было... А Грося тоже оказался хорошим премьером.
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20.02.2021 01:27 Відповісти
А год назад в ЕС было 16%
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19.02.2021 20:42 Відповісти
Мне почему-то не нравится Смешко, не верю я ему, какой то сильно подозрительный тип и очень красиво ездит по ушам.
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19.02.2021 20:44 Відповісти
Пи**бол типа анатоля полковника.
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19.02.2021 21:04 Відповісти
Имеете ввиду Питушария?
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19.02.2021 21:25 Відповісти
петькин спойлер
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19.02.2021 22:25 Відповісти
Порохоботам положено, чтобы Смешко не нравился.
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20.02.2021 08:37 Відповісти
Це було очікувано і не тільки тому, що вони єдині, хто стабільно відстоює проукраїнську та прозахідну позицію, а і тому що Слуга Народу та Зеленський за два роки зазнали повне фіаско по всіх напрямках. Так що зростання рейтингу ЄС від часті завдячує масовому розчаруванню народу у Зеленському
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19.02.2021 21:36 Відповісти
то, наверное, потому што петька сам у себя канал купил, сразу на первое место вышел "ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 8977
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19.02.2021 22:23 Відповісти
В каждого соцопроса есть заказчики. Кто будет бесплатно работу делать. Кормить семью же надо. Этот опрос наверняка заказал Петька.
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20.02.2021 08:45 Відповісти
Это только в вашем искаженном сознании. Все все купили.
КМИС основан в 1990 году, СОЦИС - в 1992. То есть они работают по 30 лет. Входят в международные социологические институты. Чуть ли не каждый квартал проводят социологические исследования.
Такие исследования были в 2004 году, что к стати стало одним из триггеров "оранжевой революции" в 2010 году, в 2014, в 2019. Все есть в архивах - при желании можно нагуглить за 2 минуты.
Учитывая, что социология - не точная наука(это не алгебра и не физика) их оценки более-менее объективны. Более того, "эффект стада" (когда люди смотрят на рейтинг и принимают решение исходя из этого) очень сильно переоценен. Особенно в наших украинских реалиях. Конечно, возможны незначительные манипуляции. Но в целом и общем картина на сегодняшний день такова. 3 партии: Европейская солидарность, Слуга Народа, ОПЗЖ имеют примерно равный рейтинг +/- 3%.
И еще. Такие социологические опросы, за более чем 3 года до выборов - проводятся для того, чтобы показать тенденции, а не замерять точный рейтинг.
И эти тенденции в правящей партии, мягко говоря не радуют.
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20.02.2021 09:43 Відповісти
Какие 19 процентов? Кто это посчитал? Порошенко - забудьте,один уровень с Тимошенко,а то и меньше
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19.02.2021 22:26 Відповісти
Згодом буде ще більше ) ЄС це зараз лідери проукраїнського електарату.
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19.02.2021 22:44 Відповісти
Геніально)
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19.02.2021 22:59 Відповісти
Наверное, Зеля, впереди планеты всей? Вот только Зимбабве начала вакцинацию, а наш Зеля только начал искать вакцину. Вот с этим поспорьте!
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20.02.2021 10:45 Відповісти
к сожалению нет у ЕС таких процентов. дорисовывают ляди
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19.02.2021 22:57 Відповісти
надоели эти аукционы - кто больше заплатит у того и рейтинг больше
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19.02.2021 22:58 Відповісти
як що ще трохи підняти рейтинг петі,
то зеля з переляку закриє петіни медіа :
5-й, Прямий і радіо Кацапніца..
заблокує ICU, зупинить Богдан і рощен
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19.02.2021 23:08 Відповісти
Молодці ! Нарешті обійшли тих уродів. Одних (2ге) і других (3тє).
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19.02.2021 23:55 Відповісти
очень смешные новости спасибо "ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 3529
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20.02.2021 00:35 Відповісти
Одни уроды обходят других уродов.
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20.02.2021 08:39 Відповісти
Ікони пороха мають висіти в кожній порохоботській хаті.
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20.02.2021 08:40 Відповісти
Жаль, но Пети не светит ни-че-го. Это уже история. Пятая часть, это фигня.
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20.02.2021 08:42 Відповісти
Одни уроды обходят других уродов, а потом меняются местами и так без конца.
Что-то совсем не то в нашей системе выборов и в нашей "дерьмократии".
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20.02.2021 08:49 Відповісти
Что? Опять все пропало? Может хватит нытья?
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20.02.2021 10:40 Відповісти
Эти цифры - наглядное подтвеждение того - почему Зебил так возбудился с санкциями
Нет бойца смелее испуганного еврея)))
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20.02.2021 08:58 Відповісти
такими темпами восени вже буде водинтур...Головне - не перенапруживатися
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20.02.2021 09:45 Відповісти
Радує і засмучує водночас, радує, що проукраїнська партія посіла перше місце в рейтингу, а засмучує те наскільки розділені українці. Невже мало горя і смертей прийшло в Україну з ОПЗЖ. З війною, яку вони підтримують, перебуваючи в тандемі з Росією. Схаменіться,українці, бо горе Вам буде.
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20.02.2021 10:37 Відповісти
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