"ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС
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"Європейська Солідарність" закріпилася на лідерській позиції.
Про це свідчить спільне опитування, яке провели СОЦИС та КМІС з 11 по 16 лютого 2021 року, передает Цензор.НЕТ.
Якби парламентські вибори відбувалися найближчої неділі, за "Євросолідарність" готові проголосувати 19,2% серед тих, хто визначився і піде на вибори. Інші партії: ОПЗЖ –17,8%, партія "Слуга Народу" – 17,6%, ВО "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і Честь– 8,5%, "Українська стратегія Гройсмана" – 5,3%, Радикальна партія Олега Ляшка 4,8%, ВО "Свобода" 3,4%, Партія Шарія - 2,9%, "Голос" - 2,8%, "За мабутнє" – 2,7%.
Це вже не перше соціологічне дослідження КМІС, в якому фіксується вихід на перше місце в партійному рейтингу "Європейської Солідарності". Цю тенденцію зафіксувало також опитування, проведене 5-7 лютого 2021 року. Практично одночасно подібний результат показало опитування дослідницького агентства InfoSapiens (ребрендинг відомої GfK Україна). "Європейська Солідарність" у порівнянні з результатами дострокових парламентських виборів 2019 року збільшила підтримку фактично в 2,5 рази, натомість підтримка "Слуги Народу" впала майже в 2,5 раза.
Опитування проводилось 11 - 16 лютого 2021 року. Метод збору первинної соціологічної інформації — телефонне інтерв’ю CATI (computer-assisted telephone interviews). Дослідження проводилось по всій території України (в усіх областях та м.Київ), окрім окупованих територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші за 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Силами двох дослідницьких центрів (СОЦИС та КМІС) загалом було опитано 3000 респондентів – по 1500 кожний із центрів. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 9 хвилин. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) становить +/– 1,8%.
Будь ласка, зачекайте...
Респект «ЄС» та її Лідеру! Є ще Порох у порохівницях.
не долго фрайер пианино рвал
об'єднати в одній голові..
спочатку вартови значитися, ви за корупції чи проти ?
якщо за, то можна вибрати різні її форми і кольори : зеля, петя, юля, беня з палицею,
ахметка, пінчук, хвірташ/льовочкин, аваків, суркіс, мертвечук з рабіновичем
КМИС основан в 1990 году, СОЦИС - в 1992. То есть они работают по 30 лет. Входят в международные социологические институты. Чуть ли не каждый квартал проводят социологические исследования.
Такие исследования были в 2004 году, что к стати стало одним из триггеров "оранжевой революции" в 2010 году, в 2014, в 2019. Все есть в архивах - при желании можно нагуглить за 2 минуты.
Учитывая, что социология - не точная наука(это не алгебра и не физика) их оценки более-менее объективны. Более того, "эффект стада" (когда люди смотрят на рейтинг и принимают решение исходя из этого) очень сильно переоценен. Особенно в наших украинских реалиях. Конечно, возможны незначительные манипуляции. Но в целом и общем картина на сегодняшний день такова. 3 партии: Европейская солидарность, Слуга Народа, ОПЗЖ имеют примерно равный рейтинг +/- 3%.
И еще. Такие социологические опросы, за более чем 3 года до выборов - проводятся для того, чтобы показать тенденции, а не замерять точный рейтинг.
И эти тенденции в правящей партии, мягко говоря не радуют.
то зеля з переляку закриє петіни медіа :
5-й, Прямий і радіо Кацапніца..
заблокує ICU, зупинить Богдан і рощен
Что-то совсем не то в нашей системе выборов и в нашей "дерьмократии".
Нет бойца смелее испуганного еврея)))