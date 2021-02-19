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МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зони за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ оновив список країн

МОЗ оновив перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У "червоній" зоні перебуває 71 держава. Серед них: Росія, Білорусь, Молдова, Угорщина, Польща, Франція, Іспанія та інші.

Водночас, у "зеленій" зоні перебувають Німеччина, Туреччина, Єгипет, Канада та інші держави.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 148,4 активні випадки COVID-19 на 100 тис. населення. Відповідно Україну віднесено до країн "зеленої" зони.

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МОЗ оновив список країн червоної і зеленої зони за кількістю активних випадків COVID-19 01

Автор: Анастасія Потіха
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Минздрав не хочет обновить зедегенерата Степанова? Или еще немного потерпеть?
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19.02.2021 16:04 Відповісти
Не знаю, как там с цветами разных стран, но начиная с 15 февраля сего года, у себя дома держу жёсткую оборону и отбиваюсь, круглосуточно, от врачей желающих вакцинировать меня от коронавируса вакциной Пфайзер. Просто ломяться в двери и ешё обещают мне за это доплатить не менее 1000 гр. А как у вас?
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19.02.2021 16:11 Відповісти
Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 7522
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19.02.2021 16:14 Відповісти
 
 