МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зони за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

МОЗ оновив перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У "червоній" зоні перебуває 71 держава. Серед них: Росія, Білорусь, Молдова, Угорщина, Польща, Франція, Іспанія та інші.

Водночас, у "зеленій" зоні перебувають Німеччина, Туреччина, Єгипет, Канада та інші держави.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 148,4 активні випадки COVID-19 на 100 тис. населення. Відповідно Україну віднесено до країн "зеленої" зони.

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