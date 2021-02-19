МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зони за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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МОЗ оновив перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
У "червоній" зоні перебуває 71 держава. Серед них: Росія, Білорусь, Молдова, Угорщина, Польща, Франція, Іспанія та інші.
Водночас, у "зеленій" зоні перебувають Німеччина, Туреччина, Єгипет, Канада та інші держави.
Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 148,4 активні випадки COVID-19 на 100 тис. населення. Відповідно Україну віднесено до країн "зеленої" зони.
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Shu Shu
показати весь коментар19.02.2021 16:04 Відповісти Мені подобається 1
Старый зольдат
показати весь коментар19.02.2021 16:11 Відповісти Мені подобається 0
саша паламарчук
показати весь коментар19.02.2021 16:14 Відповісти Мені подобається 0
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