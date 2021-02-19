На Одещині блоковано спробу незаконного відшкодування ПДВ на 674 млн грн, - НАБУ

Співробітники Національного антикорупційного бюро, Державної фіскальної служби і Державної податкової служби викрили в Одеській області схему необґрунтованого повернення 674 млн грн податку на додану вартість компаніям, задіяним у корупційній схемі з імпорту та розмитнення товарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Зазначається, що докази незаконної діяльності більш ніж 20 компаній, які належали одній групі осіб, вдалося здобути в результаті 39 обшуків у складських приміщеннях, які провели впродовж грудня 2020 року – лютого 2021 року (останній обшук відбувся 16 лютого).

"Зазначені компанії імпортували та продавали товари в Україні, однак не відображали відповідні відомості у податковому обліку. Як встановило слідство, ці компанії претендували на відшкодування ПДВ, подаючи до податкових органів завідомо недостовірні відомості про те, що товари нібито не продані і перебувають на зберіганні", - говориться в повідомленні.

Слідство встановило не лише відсутність на складах товарів, які за документами мали б перебувати там на зберіганні, а й взагалі непридатність цих приміщень для зберігання цих товарів. Відтак, зафіксована відсутність підстав для відшкодування компаніям ПДВ.

Епізод, у межах якого вдалося запобігти втраті 674 млн грн з бюджету, детективи розслідують із серпня 2020 року. Після першої хвили обшуків наприкінці 2020 року одна з компаній відмовилась від бюджетного відшкодування на 87 млн грн.

Розслідування в цьому, а також у низці інших проваджень за фактами зловживань при ввезенні та розмитненні товарів в Україну триває.

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