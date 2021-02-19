Екскерівника нелегального табору судитимуть за зґвалтування та розбещення малолітніх дівчаток у Львові, - Нацполіція
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Колишнього керівника нелегального молодіжного табору, підозрюваного в розбещенні та зґвалтуванні малолітніх дівчаток, судитимуть у Львові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівщини.
"Сьогодні, 19 лютого, правоохоронці передали на розгляд суду обвинувальний акт щодо 46-річного львів’янина, підозрюваного у розбещенні та зґвалтуванні дівчат", - йдеться в повідомленні.
Як встановили правоохоронці, зловмисник - керівник одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів - причетний до 11 злочинів, скоєних щодо дівчаток віком від 11 до 14 років.
Поліцейські встановили особи жертв зловмисника – на час скоєння злочинів вони були малолітніми дівчатами. Перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком.
Зловмиснику було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч.4 ст.152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч.1 ст.155 (Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України.
Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.
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