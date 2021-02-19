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На будівництво корвета для ВМС України в 2021 році буде виділено 3,8 млрд грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На будівництво корвета для ВМС України в 2021 році буде виділено 3,8 млрд грн

Цього року будівництво одного корвета для Військово-Морських Сил України буде профінансовано на 3,8 млрд гривень.

Про це свідчить Паспорт бюджетної програми Міністерства оборони України на 2021 р., як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал.

Витрати на придбання одного корвета, поставка якого відбудеться в наступних бюджетних періодах, профінансується в 2021 році на суму в 3,788 млрд гривень (близько 137 млн ​​доларів).

Ці гроші підуть на фінансування будівництва корвета типу Ada, який розроблений у Туреччині і запланований до будівництва для потреб ВМС ЗС України.

Урочиста закладка корабля відбудеться через кілька місяців, про що раніше заявив командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Також дивіться: Катери класу Island надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021-го. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Шоб только не переборщили с технологией "Стелс". А то миллиарды уйдут, а корвет получится настолько невидимым, что его отыскать не смогут.
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19.02.2021 16:34
+4
137 лямов баков...
вот николаевские корабелы неслыханно обрадуюцца На строительство корвета для ВМС Украины в 2021 году будет выделено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 3252
они пригласят на торжествественную закладку много много инвест нянь и даже поддутых карабельных сосен На строительство корвета для ВМС Украины в 2021 году будет выделено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 6699
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19.02.2021 16:35
+4
Базу НАТО - в кожну хату!
После аннексии крымского полуострова «зелеными человечками» и спецназом ЧВК «Вагнера», Геленджикский обнулёныш начал «борзеть» и арестовывать в нейтральных водах Черного моря за 12-и мильной зоной не только украинские корабли и брать в плен украинские экипажи вместе с собакой Джесси, но и останавливать для досмотра в Азовском море даже турецкие торговые суда, идущие с грузом в украинские порты Мариуполь и Бердянск. Православные россияне с автоматами Калашникова, как и пираты Сомали, высаживаются на борт иностранного судна, осматривают корабельные помещения, изучают в каютах экипажа содержимое ящиков письменных столов, фотографируют страницы из судового журнала на капитанском мостике и при удобном случае крадут пачку сигарет на столе у вахтенного штурмана и допивают содержимое начатой банки «Пепси».
Поведение кремлевского дяди Вовы в Азовском море не понравилось Президенту Турции BEY Реджепу ****** Эрдогану и он поручил Государственному оборонному концерну Турецкой Республики подписать Меморандум с Николаевским судостроительным заводом «Океан» о совместном строительстве пяти кораблей класса «корвет» типа «ADA» для Военно-морских сил Украины. Длина кораблей - 100 метров, ширина - 14,40, осадка - 3,90, водоизмещение 2400 тонн. Максимальная скорость хода около 30 узлов, дальность плавания 3500 миль, экипаж 100 человек. Вооружение составляют 76-мм орудие OTTO Melara, несколько крупнокалиберных пулеметов, до восьми противокорабельных ракет «Гарпун», ракетная система ПВО, два трехствольных торпедных аппарата для торпед Мк.46 и противолодочный вертолет S-70 Seahawk. Корветы будут оснащены самым современным радиоэлектронным оборудованием, радарами и боевыми системами обнаружения подлодок.
Российские АПЛ - самые «шумные» субмарины. При погружении, на их борту работают десятки насосов, которые отводят от атомного реактора горячую воду и постоянно подают забортную воду для его охлаждения. Поэтому вычислить их нахождение даже на глубине сто метров не составляет никакой трудности.
По Международным правилам торговое судно является суверенной территорией государства, которому оно принадлежит. Поэтому любая провокация Москвы против турецкого экипажа, рассматривается как атака на территорию Турции.
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19.02.2021 17:02
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Николаевский завод... та впрочем о чем я...
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19.02.2021 16:26 Відповісти
Базу НАТО - в кожну хату!
После аннексии крымского полуострова «зелеными человечками» и спецназом ЧВК «Вагнера», Геленджикский обнулёныш начал «борзеть» и арестовывать в нейтральных водах Черного моря за 12-и мильной зоной не только украинские корабли и брать в плен украинские экипажи вместе с собакой Джесси, но и останавливать для досмотра в Азовском море даже турецкие торговые суда, идущие с грузом в украинские порты Мариуполь и Бердянск. Православные россияне с автоматами Калашникова, как и пираты Сомали, высаживаются на борт иностранного судна, осматривают корабельные помещения, изучают в каютах экипажа содержимое ящиков письменных столов, фотографируют страницы из судового журнала на капитанском мостике и при удобном случае крадут пачку сигарет на столе у вахтенного штурмана и допивают содержимое начатой банки «Пепси».
Поведение кремлевского дяди Вовы в Азовском море не понравилось Президенту Турции BEY Реджепу ****** Эрдогану и он поручил Государственному оборонному концерну Турецкой Республики подписать Меморандум с Николаевским судостроительным заводом «Океан» о совместном строительстве пяти кораблей класса «корвет» типа «ADA» для Военно-морских сил Украины. Длина кораблей - 100 метров, ширина - 14,40, осадка - 3,90, водоизмещение 2400 тонн. Максимальная скорость хода около 30 узлов, дальность плавания 3500 миль, экипаж 100 человек. Вооружение составляют 76-мм орудие OTTO Melara, несколько крупнокалиберных пулеметов, до восьми противокорабельных ракет «Гарпун», ракетная система ПВО, два трехствольных торпедных аппарата для торпед Мк.46 и противолодочный вертолет S-70 Seahawk. Корветы будут оснащены самым современным радиоэлектронным оборудованием, радарами и боевыми системами обнаружения подлодок.
Российские АПЛ - самые «шумные» субмарины. При погружении, на их борту работают десятки насосов, которые отводят от атомного реактора горячую воду и постоянно подают забортную воду для его охлаждения. Поэтому вычислить их нахождение даже на глубине сто метров не составляет никакой трудности.
По Международным правилам торговое судно является суверенной территорией государства, которому оно принадлежит. Поэтому любая провокация Москвы против турецкого экипажа, рассматривается как атака на территорию Турции.
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19.02.2021 17:02 Відповісти
А смысл, если при любой агрессии бубочка сложит оружие и прикажет никому не стрелять, ища очередной мир в глазах путина?!
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19.02.2021 16:27 Відповісти
Але насправді це зробив російський дешевий обіссаний Барига, друг Медведчука - Порошенко. Тупо здав наших хлопців як Турчинов Крим без жодного пострілу.
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20.02.2021 14:09 Відповісти
Но, Земародер снова выведет и вольет в свои оманские дороги?
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19.02.2021 16:31 Відповісти
Помню Зеленского токо стал Президентом на заводе где украинский корвет лежит на 80 % готовый....И Зеленский мы будем строить наши корветы...Постройте сразу 4 ре....Результат как всегда НУЛЕВОЙ.....
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19.02.2021 16:32 Відповісти
Шоб только не переборщили с технологией "Стелс". А то миллиарды уйдут, а корвет получится настолько невидимым, что его отыскать не смогут.
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19.02.2021 16:34 Відповісти
Гораздо эффективнее и дешевле было бы строить ракетные катера...
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19.02.2021 16:34 Відповісти
137 лямов баков...
вот николаевские корабелы неслыханно обрадуюцца На строительство корвета для ВМС Украины в 2021 году будет выделено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 3252
они пригласят на торжествественную закладку много много инвест нянь и даже поддутых карабельных сосен На строительство корвета для ВМС Украины в 2021 году будет выделено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 6699
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19.02.2021 16:35 Відповісти
А хто вам сказав що в Миколаєві будуть будувати?
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19.02.2021 17:04 Відповісти
отож
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19.02.2021 18:04 Відповісти
Запоребриковые в комментариях разбушевались На строительство корвета для ВМС Украины в 2021 году будет выделено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 6108
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19.02.2021 16:36 Відповісти
на зкупку никому не нужной вакцины 4 млрд. а на обороноспособность страны- 3,8 млрд. И это во время тлеющей войны.
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19.02.2021 16:49 Відповісти
На 3,8 милрд. можно закупить с десяток эскадрильев безпилотников и положить весь рашистский флот в Крыму! А вот это вот за 3,8 млрд. русские фашисты смогут потопить одной ракетой. Обычное разворовывание бюджета!
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19.02.2021 16:50 Відповісти
многоступенчатую систему ПВО, не пробить. Это уже доказано в Сирии.
и рои дронов и рои ракет, всё подавляется.
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19.02.2021 17:25 Відповісти
А що ж в Сирії можна, а в Азербайджані та Лівії - не можна? На будівництво корвета для ВМС України в 2021 році буде виділено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 9514
Тобі не спадало на думку, що може ніхто в Сирії серйозно і не пробував пробити ПВО???
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19.02.2021 21:44 Відповісти
Армению специально слили, вы даже не знаете почему ?
Дело в их президенте, сейчас его поменяют и снова дружба-жвачка.
а в Армении и вооружения то нормального нет, тем более многоступенчатой системы ПВО.
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20.02.2021 01:02 Відповісти
Для багато ступеневої ПВО просто потрібно трохи більше ракет та часу )))
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20.02.2021 15:23 Відповісти
Согласен! На море воевать - глупость, ракеты и дроны нужны.
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19.02.2021 18:11 Відповісти
Не будемо воювати на морі, то доведеться на березі, при чому саме на нашому
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19.02.2021 21:44 Відповісти
На березі по любому воювати прийдеться, а в морі ракетами треба їхні корита бити, тим більше і ракета є - нептун - гарна ракета но їх не хочуть замовляти. Скільни наших кораблів пооставалось у криму, допомогли вони нам ті кораблі?
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19.02.2021 21:56 Відповісти
може і прийдеться але що по-твоєму краще - коли на наше побережжя висадиться 1000 бравих морпехів РФ з важкою технікою чи якщо викине 100 деморалізованих, що ухопилися за надувні круги?
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19.02.2021 22:01 Відповісти
І те і те мені не подобається. Але захищатися на березі легше, хай спробують висадити десант під вогнем, артилерії та ракетним прикриттям, це дешевший і більш дієвий захист. А на морі нам захищати поки що нічого, флот вимага великих вкладень яких ми собі зараз не можемо дозволити. А той флот що ми можемо собі дозволити, це понти в калюжі. У США то зовсім друга справа, там єсмінці там сила, то справжній флот.
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20.02.2021 02:47 Відповісти
який вогонь артилерії, якщо цю саму артилерію буде подавляти авіація та така само артилерія флоту РФ??
Що краще? Коли кораблі РФ будуть обстрілювати побережжя з відстані 50 км чи 2 км?
Коли їм буде легше влучити?
Тому власний флот і потрібен - щоб чужий флот не почував себе занадто впевнено
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20.02.2021 15:26 Відповісти
А наш корвет недобудований закінчить так само як і крейсер Україна?
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19.02.2021 16:53 Відповісти
ваш не наш
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19.02.2021 17:10 Відповісти
от одного корвета пользы ноль.
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19.02.2021 17:00 Відповісти
хоть бы мыши не узнали про это . а то зерно и уголь они уже ели а корветы пока не пробовали На будівництво корвета для ВМС України в 2021 році буде виділено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 965
а если серьезно . новость конечно хорошая вот только обещалки от ЗЕвласти редко сбываются . да и при всем моем уважении к туркам корвет проекта Ада не совсем нам подходит . в связи с высокой опасностью исходящей от российских самолетов и ракет у него должен быть упор на средства ПВО . а у Ады это 1 - 76мм пушка и ЗУР ближнего радиуса RIM-116 с дальностью поражения 10 км . ну еще пара крупнокалиберных пулеметов На будівництво корвета для ВМС України в 2021 році буде виділено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 8869

напомню . наш недостроенный " Володимир Великий " по проекту имеет 1 - 76мм. АУ . 2 - 35 мм ЗАК Эрликон . и ЗРК АSTER 15 SAAM c радиусом поражения 30 км
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19.02.2021 17:23 Відповісти
Что-то дороговато для первого года постройки! Если смогут, то в этом году будут только секции построены, заложен киль, и больше ничего. Корпус даже не соберут а доке. Если честно говорить, тогда это цена пяти законченных танкеров химовозов дедвейтом 40 тыс тонн. Бабло пилят - даже не оглядываются.
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19.02.2021 17:54 Відповісти
Логично, вместо артиллерии, ракет, АСУ, бронетехники , боеприпасов для воюющей сухопутки всё продолжаем "осваивать" итак скудные средства на раздувающийся флот. Это дурость, попил или хитросделанный стратегический расчёт? На будівництво корвета для ВМС України в 2021 році буде виділено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 4671
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19.02.2021 18:23 Відповісти
ЛУЧШЕ Б 137 РАКЕТ СДЕЛАЛИ !!!
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19.02.2021 23:38 Відповісти
 
 