Візит Борреля в Москву показав, що на європейську ввічливість РФ відповідає безцеремонною грубістю, - Кулеба
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19 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Естонії Євою-Марією Лійметс, під час якого голови МЗС двох країн обговорили політику ЄС щодо Російської Федерації напередодні засідання Ради міністрів ЄС, присвяченого цій темі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Підкреслюється, що Кулеба відзначив два ключових факти, які не дозволяють говорити про можливу зміну підходів до РФ.
"Перший факт: Москва не зробила жодного конструктивного кроку назустріч нормалізації відносин, не дала жодних підстав говорити про зміну чинних п’яти принципів політики ЄС щодо Росії. Другий факт: зберігаючи конструктивну налаштованість, ЄС має бути готовим підвищувати ціну для Росії за порушення міжнародного права та прав людини", - зауважив міністр.
Кулеба переконаний, що санкційні механізми ЄС за порушення прав людини мають застосовуватися як до винних у репресіях проти опозиції та мирних протестувальників у Росії, так і до винних у злочинних діях РФ у тимчасово окупованому Криму.
"Візит верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля до Москви засвідчив, що на європейську ввічливість російська сторона відповідає безцеремонною грубістю", - зауважив він.
Кулеба також привітав рішення Естонії долучитися до Кримської платформи та подякував Естонії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також режиму санкцій ЄС проти РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?
З яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?
Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як в самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?
-Бо виникає парадоксальна ситуація -всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями - є обов'язковими для всіх держав учасниць яких вони стосується , і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...
Хто, коли, яким документом визнавав в статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним в цих організаціях, а її діяльність вищою міжнародного права та міжнародних угод ?
Як кажуть: - або хрестик зніміть, або труси підтягніть....
-На мою думку - доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, то їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:
-або виключити росію з названих інституцій
- або позбавити росію. голосу в названих органах та організаціях
-або хоча б призупинити її право голосувати за любі рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
-або лишити її права вето хоча б в РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.
А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції !
PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?
А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?
Чому президент говорить послам великої сімки, що ЗСУ обстрілюють сепари ?
Чому в день трагедії Майдану , коли в столиці вбили 40 людей, зеленський запостив лише картинку в інстаграмі і слова не сказав про трагедію ?
Ця людина взагалі не розуміє, в якій країні живе.
Смех! В кремле не боятся ни ЕС, ни Америку, ни Украину и никого... кроме(!), своего терпеливого и запуганного народа. Поэтому власть не должна "прогинаться" и менять свою тупую политику. Мол, мы стоим на своём, ради вашего и нашего.... На этом и держится их пропаганда- "потерпим все вместе ради Россиюшки, они хотят нас погубить". Но никто не упоминает, что под этой личиной легче всего и п#@здить деньги и увозить всё к "врагам"!