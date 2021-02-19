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Візит Борреля в Москву показав, що на європейську ввічливість РФ відповідає безцеремонною грубістю, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Візит Борреля в Москву показав, що на європейську ввічливість РФ відповідає безцеремонною грубістю, - Кулеба

19 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Естонії Євою-Марією Лійметс, під час якого голови МЗС двох країн обговорили політику ЄС щодо Російської Федерації напередодні засідання Ради міністрів ЄС, присвяченого цій темі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Підкреслюється, що Кулеба відзначив два ключових факти, які не дозволяють говорити про можливу зміну підходів до РФ.

"Перший факт: Москва не зробила жодного конструктивного кроку назустріч нормалізації відносин, не дала жодних підстав говорити про зміну чинних п’яти принципів політики ЄС щодо Росії. Другий факт: зберігаючи конструктивну налаштованість, ЄС має бути готовим підвищувати ціну для Росії за порушення міжнародного права та прав людини", - зауважив міністр.

Кулеба переконаний, що санкційні механізми ЄС за порушення прав людини мають застосовуватися як до винних у репресіях проти опозиції та мирних протестувальників у Росії, так і до винних у злочинних діях РФ у тимчасово окупованому Криму.

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"Візит верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля до Москви засвідчив, що на європейську ввічливість російська сторона відповідає безцеремонною грубістю", - зауважив він.

Кулеба також привітав рішення Естонії долучитися до Кримської платформи та подякував Естонії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також режиму санкцій ЄС проти РФ.
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Топ коментарі
+6
А ви чим змушуєте відповідати наших військових на агресію рашистів ?
Чому президент говорить послам великої сімки, що ЗСУ обстрілюють сепари ?
Чому в день трагедії Майдану , коли в столиці вбили 40 людей, зеленський запостив лише картинку в інстаграмі і слова не сказав про трагедію ?
Ця людина взагалі не розуміє, в якій країні живе.
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19.02.2021 16:36
+1
Увы, но "грубость" Мордор перекрывает баблом. И пока так, Европа утрется и будет дальше выражать "глубокую обеспокоенность", вместо того чтобы поставить на место зарвавшегося гопника.
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19.02.2021 16:32
+1
На счёт комуняк лучше не трогать.А то оказывается что и Фарион и половина украинской " элиты" в кавычках была комсомольцами и комунистами.
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19.02.2021 16:40
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Увы, но "грубость" Мордор перекрывает баблом. И пока так, Европа утрется и будет дальше выражать "глубокую обеспокоенность", вместо того чтобы поставить на место зарвавшегося гопника.
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19.02.2021 16:32 Відповісти
Нонсенс і ляпас ..

Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?

З яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?

Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як в самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?

-Бо виникає парадоксальна ситуація -всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями - є обов'язковими для всіх держав учасниць яких вони стосується , і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...

Хто, коли, яким документом визнавав в статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним в цих організаціях, а її діяльність вищою міжнародного права та міжнародних угод ?

Як кажуть: - або хрестик зніміть, або труси підтягніть....

-На мою думку - доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, то їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:

-або виключити росію з названих інституцій

- або позбавити росію. голосу в названих органах та організаціях
-або хоча б призупинити її право голосувати за любі рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
-або лишити її права вето хоча б в РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.

А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції !

PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?

А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?
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19.02.2021 17:27 Відповісти
В Германии, Англии, Китае, Франции..., аналогичные правовые нормы, а в США вообще конфликт внутреннего и международного права, не рассматривается. Шериф всегда прав.
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19.02.2021 18:49 Відповісти
".... злу может противостоять только другое зло" (С)
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19.02.2021 16:34 Відповісти
А ви чим змушуєте відповідати наших військових на агресію рашистів ?
Чому президент говорить послам великої сімки, що ЗСУ обстрілюють сепари ?
Чому в день трагедії Майдану , коли в столиці вбили 40 людей, зеленський запостив лише картинку в інстаграмі і слова не сказав про трагедію ?
Ця людина взагалі не розуміє, в якій країні живе.
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19.02.2021 16:36 Відповісти
запропонуйте вашого кравчука. воно таке саме зав'яле нарцис, як і цей іспанець, тіко ще було комунякой.
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19.02.2021 16:36 Відповісти
На счёт комуняк лучше не трогать.А то оказывается что и Фарион и половина украинской " элиты" в кавычках была комсомольцами и комунистами.
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19.02.2021 16:40 Відповісти
А, точно, воно разом з зє вже днів два як бандерівці)))
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19.02.2021 17:42 Відповісти
Боррель популист. Он хотел съездить и типо потом европейцам- смотрите, как я всё разрулил.
Смех! В кремле не боятся ни ЕС, ни Америку, ни Украину и никого... кроме(!), своего терпеливого и запуганного народа. Поэтому власть не должна "прогинаться" и менять свою тупую политику. Мол, мы стоим на своём, ради вашего и нашего.... На этом и держится их пропаганда- "потерпим все вместе ради Россиюшки, они хотят нас погубить". Но никто не упоминает, что под этой личиной легче всего и п#@здить деньги и увозить всё к "врагам"!
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19.02.2021 16:45 Відповісти
Ну как это "никто не упоминает". Навальный проводит блестящие расследования, показывающие воровство высших эшелонов власти. И что? 5% поддержки россиян ....
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19.02.2021 18:55 Відповісти
В Москву приехал глава мид Финляндии Пекка Хаависто, у которого муж парикмахер. Реально, парикмахер.

Визит Борреля в Москву показал, что на европейскую вежливость РФ отвечает бесцеремонной грубостью, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3936
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19.02.2021 16:46 Відповісти
Вся дипломатия завязана на льсти и и угрозах.
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19.02.2021 16:48 Відповісти
Мабуть світ забув як комуняка хрущов на сесії ООН своїм черевиком по трибуні стукав, так до уваги закликав і обіцяв показати "кузькіну мать". А Рейган називав цю територію мокшанських племен Імперією Зла. Забули європейці звідки війна на них іде кожного сторіччя? То кацапи їм можуть повторити.
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19.02.2021 16:50 Відповісти
Кацап вежливость воспринимает как слабость. Уркаганская мораль.
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19.02.2021 18:27 Відповісти
 
 