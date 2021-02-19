Візит Борреля в Москву показав, що на європейську ввічливість РФ відповідає безцеремонною грубістю, - Кулеба

19 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Естонії Євою-Марією Лійметс, під час якого голови МЗС двох країн обговорили політику ЄС щодо Російської Федерації напередодні засідання Ради міністрів ЄС, присвяченого цій темі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Підкреслюється, що Кулеба відзначив два ключових факти, які не дозволяють говорити про можливу зміну підходів до РФ.

"Перший факт: Москва не зробила жодного конструктивного кроку назустріч нормалізації відносин, не дала жодних підстав говорити про зміну чинних п’яти принципів політики ЄС щодо Росії. Другий факт: зберігаючи конструктивну налаштованість, ЄС має бути готовим підвищувати ціну для Росії за порушення міжнародного права та прав людини", - зауважив міністр.

Кулеба переконаний, що санкційні механізми ЄС за порушення прав людини мають застосовуватися як до винних у репресіях проти опозиції та мирних протестувальників у Росії, так і до винних у злочинних діях РФ у тимчасово окупованому Криму.

Читайте також: Росія готується до повномасштабної війни з НАТО, - розвідка Естонії

"Візит верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля до Москви засвідчив, що на європейську ввічливість російська сторона відповідає безцеремонною грубістю", - зауважив він.

Кулеба також привітав рішення Естонії долучитися до Кримської платформи та подякував Естонії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також режиму санкцій ЄС проти РФ.