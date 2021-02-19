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Новини Політика України
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шоу_Шустера (309) Шустер (359)

Тести. Штрафи. Два стволи: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять легалізацію зброї, підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху і ситуацію з COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тести. Штрафи. Два стволи: на

Сьогодні, о 21:00 в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорюватимуть питання легалізації вогнепальної зброї , підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху, а також, чому в різних регіонах України така різна ситуація з поширенням COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять екстрене засідання РНБО і чого від нього чекати.

Гостями студії стануть:

- Олексій Данілов, Секретар РНБО України;

- Давид Арахамія, голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ";

- Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";

- Юрій Бойко, співголова фракції партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";

- Ярослав Железняк, голова фракції партії "ГОЛОС";

- Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";

- Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС";

- Михайло Радуцький, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ", голова Комітету ВР України з питань здоров’я нації;

- Михайло Цимбалюк, народний депутат, ВО "Батьківщина", генерал-лейтенант міліції України;

- Денис Монастирський, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ";

- Андрій Шараськін, народний депутат, "ГОЛОС";

- Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

- Олексій Мочанов, віцепрезидент Автомобільної федерації України, радник міністра оборони України (2014-2020);

- Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
А що Шустер ще не закрився Тесты. Штрафы. Два ствола: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят легализацию оружия, повышение штрафов за нарушение ПДД и ситуацию с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2519 . ?? Почитав перелік гостей , аж затошнило .
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19.02.2021 17:01
+6
этот придурок еще крутит свои вечеринки? кто изх смтрит интересно!))
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19.02.2021 16:42
+3
Будь яка проблема "пережована" шустером в компанії його гостей перетворюється на "фуйню". На велику смердючу купу... Фу-мля...
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19.02.2021 17:11
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фуйню обсасывать
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19.02.2021 16:35 Відповісти
Будь яка проблема "пережована" шустером в компанії його гостей перетворюється на "фуйню". На велику смердючу купу... Фу-мля...
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19.02.2021 17:11 Відповісти
При чем тут "легализация"? Снова эти манипуляции со "всем раздать" и "поубивают друг друга".
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19.02.2021 16:38 Відповісти
А словечко пошло с легкой руки Учайкина.
Не слишком умный персонаж.
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19.02.2021 18:31 Відповісти
Есть проекты Законов, которые рассматривает профильный комитет ВР. Там нет никакой "легализации". А словечки - это манипуляции.
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19.02.2021 18:33 Відповісти
этот придурок еще крутит свои вечеринки? кто изх смтрит интересно!))
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19.02.2021 16:42 Відповісти
моя теща... Тести. Штрафи. Два стволи: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять легалізацію зброї, підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху і ситуацію з COVID-19 - Цензор.НЕТ 1879
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19.02.2021 17:04 Відповісти
А що Шустер ще не закрився Тесты. Штрафы. Два ствола: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят легализацию оружия, повышение штрафов за нарушение ПДД и ситуацию с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2519 . ?? Почитав перелік гостей , аж затошнило .
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19.02.2021 17:01 Відповісти
не просто свобода слова, а саме шустера)))....
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19.02.2021 17:04 Відповісти
Таки є гурмани-говноїди! І вони смакують шустрого...
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19.02.2021 17:08 Відповісти
Що означає дурнуватий термін "легалізація зброї"? Зброя, в Україні, легальна вже майже тридцять років. Що вони збираються обговорювати?
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19.02.2021 17:10 Відповісти
Я так розумію що йде мова про сам закон про зброю, т.е. право на применение. И ще туди прив'язали статті про право населення на короткостволи, т.е на пістолети. А от проти пістолетів багато хто проти (ну крім себя любімих - себе вже вооружили, ще при петі), тому і закон про зброю прийняти ніяк не можуть. А там хз. я не в темі.
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19.02.2021 18:49 Відповісти
Кишеньковий ;журналіст; Зеленського.
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19.02.2021 17:28 Відповісти
если Вона будет, то все пропало)
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19.02.2021 17:51 Відповісти
Нашим ше стволи дати ,і так грамотні, е канашно розумні люди , то вони подумають чи потрібно стріляти а дурні зразу будуть стріляти а таких 80%
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19.02.2021 18:17 Відповісти
От дивно, в мене на руках дві одиниці легальної вогнепальної нарізної зброї, а ти досі живий. Мало того, нас, таких 701 тисяча 604 людини.
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19.02.2021 19:07 Відповісти
еврей в очередной раз нам расскажет что оружие всем низзя, мы еще не доросли, и сами себя перестреляемся - скукота... При этом сами вооружились в 2-3 ствола. Предлагаю обезоружить всех, кроме ВСУ и корда, полицаям тоже не выдавать, а то они они уже какие то странные становятся. И законы вон им об осквернении формы принимают...
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19.02.2021 18:44 Відповісти
 
 