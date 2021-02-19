Тести. Штрафи. Два стволи: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять легалізацію зброї, підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху і ситуацію з COVID-19

Сьогодні, о 21:00 в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорюватимуть питання легалізації вогнепальної зброї , підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху, а також, чому в різних регіонах України така різна ситуація з поширенням COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять екстрене засідання РНБО і чого від нього чекати.

Гостями студії стануть:

- Олексій Данілов, Секретар РНБО України;

- Давид Арахамія, голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ";

- Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";

- Юрій Бойко, співголова фракції партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";

- Ярослав Железняк, голова фракції партії "ГОЛОС";

- Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";

- Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС";

- Михайло Радуцький, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ", голова Комітету ВР України з питань здоров’я нації;

- Михайло Цимбалюк, народний депутат, ВО "Батьківщина", генерал-лейтенант міліції України;

- Денис Монастирський, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ";

- Андрій Шараськін, народний депутат, "ГОЛОС";

- Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

- Олексій Мочанов, віцепрезидент Автомобільної федерації України, радник міністра оборони України (2014-2020);

- Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї.