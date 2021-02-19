Johnson&Johnson подала у ВООЗ заявку на екстрене використання своєї вакцини від коронавірусу

19 лютого американська компанія Johnson&Johnson подала заявку до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на екстрене використання розробленої вакцини від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляють західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У компанії зазначили, що подача заявки є необхідною попередньою умовою для поставки вакцини в рамках програми COVAX.

На відміну від Pfizer та Moderna, вакцина від Johnson&Johnson дає стійкий імунітет від коронавірусу після однієї дози, а не двох. Крім того, вакцину компанії Johnson&Johnson легко транспортувати. Вона залишається придатною до застосування протягом двох років за зберігання в умовах -20 ºС і щонайменше три місяці за температури 2-8 ºС.

Згідно з проміжними результатами третьої фази випробувань вакцини в США та в семи інших країнах, однодозова вакцина показала ефективність у 66% у "запобіганні помірному та важкому захворюванню на COVID-19". У запобіганні "важчим симптомам" вакцина ефективна на 85%.

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Водночас показник ефективності вакцини в кожній країні був різним. Найкраще препарат спрацював у США - там він показав 72% ефективності у запобіганні помірному та важкому захворюванню, а в Південній Африці цей показник становив лише 57%. Передбачається, що причиною цього є виявлений у країні більш заразний штам вірусу.