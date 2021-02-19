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Johnson&Johnson подала у ВООЗ заявку на екстрене використання своєї вакцини від коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Johnson&Johnson подала у ВООЗ заявку на екстрене використання своєї вакцини від коронавірусу

19 лютого американська компанія Johnson&Johnson подала заявку до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на екстрене використання розробленої вакцини від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляють західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У компанії зазначили, що подача заявки є необхідною попередньою умовою для поставки вакцини в рамках програми COVAX.

На відміну від Pfizer та Moderna, вакцина від Johnson&Johnson дає стійкий імунітет від коронавірусу після однієї дози, а не двох. Крім того, вакцину компанії Johnson&Johnson легко транспортувати. Вона залишається придатною до застосування протягом двох років за зберігання в умовах -20 ºС і щонайменше три місяці за температури 2-8 ºС.

Згідно з проміжними результатами третьої фази випробувань вакцини в США та в семи інших країнах, однодозова вакцина показала ефективність у 66% у "запобіганні помірному та важкому захворюванню на COVID-19". У запобіганні "важчим симптомам" вакцина ефективна на 85%.

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Водночас показник ефективності вакцини в кожній країні був різним. Найкраще препарат спрацював у США - там він показав 72% ефективності у запобіганні помірному та важкому захворюванню, а в Південній Африці цей показник становив лише 57%. Передбачається, що причиною цього є виявлений у країні більш заразний штам вірусу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
А шо. Шампунь тоже надо пристраивать...
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19.02.2021 16:44
+2
Немецкие ученые выступили с заявлением, что вирус создан в лабораториях Китая.Он искуственный - и произведен по приказу мирового правительства.Цель-"уколы отравленным зонтиком" Одновременно уменьшение численности,в первую очередь тех кому больше 65, а в некоторых странах -свыше 50лет обязательный укол.Здесь что вторая лига Цензора?Никого не видно.
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19.02.2021 17:34
+1
Johnson & Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное использование своей вакцины от коронавируса

Наивные люди! Разговаривать надо тет а тет...
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19.02.2021 17:20
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А шо. Шампунь тоже надо пристраивать...
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19.02.2021 16:44 Відповісти
Не знаю точно, вроде подгузники тоже их?
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19.02.2021 16:46 Відповісти
Намекаешь, что сойдут за масочки?
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19.02.2021 17:16 Відповісти
Степанов уже бежит покупать?
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19.02.2021 16:48 Відповісти
Нет, он пока запрос написал... Может ли компания выставить счет на Лекхим, увеличив итоговую сумму на несколько десятков миллионов?
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19.02.2021 16:51 Відповісти
Тут нет откатов потому побежит туда где больше откатять закон Зе власти
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19.02.2021 16:56 Відповісти
Степанов, вперед!! новая командировка ждет. большую клеточную сумку не забудь.
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19.02.2021 17:09 Відповісти
Продукция Johnson & Johnson вызывает рак. С вакциной будет иначе?
https://www.bbc.com/russian/news-39813480
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19.02.2021 17:10 Відповісти
Johnson & Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное использование своей вакцины от коронавируса

Наивные люди! Разговаривать надо тет а тет...
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19.02.2021 17:20 Відповісти
Немецкие ученые выступили с заявлением, что вирус создан в лабораториях Китая.Он искуственный - и произведен по приказу мирового правительства.Цель-"уколы отравленным зонтиком" Одновременно уменьшение численности,в первую очередь тех кому больше 65, а в некоторых странах -свыше 50лет обязательный укол.Здесь что вторая лига Цензора?Никого не видно.
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19.02.2021 17:34 Відповісти
Я записав Вас на прийом до лікаря-психіатра. Не переживайте. Підлікують.
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19.02.2021 21:46 Відповісти
И ученых-немцев тоже записали?
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20.02.2021 12:04 Відповісти
Вони вже там.
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20.02.2021 12:33 Відповісти
Степанов (поглядывая на часы )
Уйди, Джонсон! Не до тебя ...
Мы ждём Пфайзер с минуты на минуту...
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19.02.2021 20:02 Відповісти
 
 