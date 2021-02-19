Офіс омбудсмена оскаржив у суді законність наказу Мін'юсту про введення платних камер у в'язницях
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Канцелярія Окружного адміністративного суду міста Києва зареєструвала позов Уповноваженого Верховної Ради з прав людини до Міністерства юстиції України про визнання протиправним наказу відомства, яким було введено експериментальний проєкт з надання платних послуг у слідчих ізоляторах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна
"Йдеться про оскарження наказу Міністерства юстиції України від 06.05.2020 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов і харчування особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України" (зі змінами, внесеними 20 і 27 липня 2020 року). Серед інших вимог позову - зобов'язати відповідача виключити з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України зазначений наказ", - пише пресслужба суду.
Зазначається, що, на думку позивача, отримання введених Мін'юстом поліпшених умов виключно на платній основі є дискримінацією за майновим станом і суперечить чинному національному та міжнародному законодавству.
Зараз судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.
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Надо ещё что бы "минюст" оплатило тем подследственным находящимся в сизо, которые не воспользовались vip камерами, в первую очередь оправданным, за моральный ущерб!!! зЕбилы скоро и vip тюрьмы, начнут строить на берегу моря с яхт клубами...