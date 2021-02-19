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Офіс омбудсмена оскаржив у суді законність наказу Мін'юсту про введення платних камер у в'язницях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Офіс омбудсмена оскаржив у суді законність наказу Мін'юсту про введення платних камер у в'язницях

Канцелярія Окружного адміністративного суду міста Києва зареєструвала позов Уповноваженого Верховної Ради з прав людини до Міністерства юстиції України про визнання протиправним наказу відомства, яким було введено експериментальний проєкт з надання платних послуг у слідчих ізоляторах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Йдеться про оскарження наказу Міністерства юстиції України від 06.05.2020 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов і харчування особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України" (зі змінами, внесеними 20 і 27 липня 2020 року). Серед інших вимог позову - зобов'язати відповідача виключити з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України зазначений наказ", - пише пресслужба суду.

Зазначається, що, на думку позивача, отримання введених Мін'юстом поліпшених умов виключно на платній основі є дискримінацією за майновим станом і суперечить чинному національному та міжнародному законодавству.

Зараз судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Читайте також: Перші платні камери з'являться в Лук'янівському СІЗО, - Мін'юст
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А что делать с уже готовыми, и шо потом делать с квартальными?
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19.02.2021 17:58 Відповісти
Хоть кто то обратил внимание на этот бардак!!!
Надо ещё что бы "минюст" оплатило тем подследственным находящимся в сизо, которые не воспользовались vip камерами, в первую очередь оправданным, за моральный ущерб!!! зЕбилы скоро и vip тюрьмы, начнут строить на берегу моря с яхт клубами...
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19.02.2021 18:38 Відповісти
ПРАВИЛЬНО: вбивав і грабував - ось тобі, аміго, люксуси...
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19.02.2021 19:15 Відповісти
Хорошо бы еще и о правах нормальных людей побеспокоились!
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19.02.2021 19:31 Відповісти
Могли бы на эту тему и закрыть глаза, или ремонты лучше делать за бюджетные деньги?
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19.02.2021 19:34 Відповісти
 
 