Охоронець столичного супермаркету, який ударив хлопця металевою палицею по обличчю, засуджений до 150 годин громадських робіт, - прокуратура
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Оголошено обвинувальний вирок охоронцю столичного супермаркету, який заподіяв тілесні ушкодження 20-річному відвідувачу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
Інцидент стався на початку жовтня 2018 року в Оболонському районі столиці. Чоловік, перебуваючи на посаді інспектора з безпеки супермаркету, під час словесної перепалки з групою юнаків, взяв металеву палицю та завдав удару в обличчя одному із них. В результаті 20-річний хлопець дістав травми у вигляді травматичного вивиху та злому зубів верхньої щелепи.
За наслідками досудового розслідування охоронцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я).
За результатами судового розгляду вироком Оболонського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину та засуджено до покарання у вигляді 150 годин громадських робіт.
Також частково задоволено цивільний позов потерпілого до супермаркету, який за дії підлеглого має відшкодувати юнаку понад 100 тис. грн.
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В нормальних країнах за напад садять.
два https://www.unian.net/incidents/ohrannik-kiev-v-kieve-ohrannik-supermarketa-udaril-pokupatelya-metallicheskoy-palkoy-v-lico-novosti-kieva-11327882.html
три https://socportal.info/ru/news/osuzhden-okhrannik-supermarketa-kotoryi-metallicheskoi-palkoi-udaril-v-litco-20-letnego-posetitelya/
звичайний копіпаст
А зубы испорчены у юного парня навсегда, особенно если передние пострадали. Даже если был конфликт, даже если чувак взял в руки палку, совершенно необязательно бить по голове и тем более лицу, так и убить можно. Любой юрист докажет, что это мне легкое повреждение а на всю жизнью. Зубы это не синяк, а наказали как будто по заднице ударил, а не по зубам.
Зубы вставить немало стоит.