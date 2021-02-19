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Охоронець столичного супермаркету, який ударив хлопця металевою палицею по обличчю, засуджений до 150 годин громадських робіт, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Охоронець столичного супермаркету, який ударив хлопця металевою палицею по обличчю, засуджений до 150 годин громадських робіт, - прокуратура

Оголошено обвинувальний вирок охоронцю столичного супермаркету, який заподіяв тілесні ушкодження 20-річному відвідувачу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Інцидент стався на початку жовтня 2018 року в Оболонському районі столиці. Чоловік, перебуваючи на посаді інспектора з безпеки супермаркету, під час словесної перепалки з групою юнаків, взяв металеву палицю та завдав удару в обличчя одному із них. В результаті 20-річний хлопець дістав травми у вигляді травматичного вивиху та злому зубів верхньої щелепи.

За наслідками досудового розслідування охоронцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я).

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За результатами судового розгляду вироком Оболонського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину та засуджено до покарання у вигляді 150 годин громадських робіт.

Також частково задоволено цивільний позов потерпілого до супермаркету, який за дії підлеглого має відшкодувати юнаку понад 100 тис. грн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Опупеть! Вот они, наши т.н. "суды"! Улита едет, когда-то будет. Два с лишним года прошло с момента совершения явного преступления, и, наконец-то, приговор - пожурить или объявить выговор!. Как по мне, справедливее было бы дать парню такую же металлическую палку и позволить от души отоварить долбодятла. Долг платежом красен!
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19.02.2021 17:40
+4
Такие сроки и такое наказание за нанесение увечий металлической палкой могут быть только в стране, где у власти геноциды.Это они дают за убийство 2 - 5 лет, это они выпускают из тюрем рецидивистов,это они ввергают страну в преступность и хаос. В США и Европе нигде нет таких мизерных сроков. Там жизнь человека ценится, а зеленые прохвосты на нее плюют.
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19.02.2021 18:58
+3
Всего то? А арматуриной по роже ему не будут бить? Жаль, очень жаль, что не будут.
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19.02.2021 17:29
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Всего то? А арматуриной по роже ему не будут бить? Жаль, очень жаль, что не будут.
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19.02.2021 17:29 Відповісти
Только вот беда будет если у Вашего обидчика будет слабое сердце и он помрет от применения шокера, сядете надолго... так что не стоит советовать...
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19.02.2021 17:42 Відповісти
Такие сроки и такое наказание за нанесение увечий металлической палкой могут быть только в стране, где у власти геноциды.Это они дают за убийство 2 - 5 лет, это они выпускают из тюрем рецидивистов,это они ввергают страну в преступность и хаос. В США и Европе нигде нет таких мизерных сроков. Там жизнь человека ценится, а зеленые прохвосты на нее плюют.
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19.02.2021 18:58 Відповісти
Тобто іноді Закон в нас хоч якось, та працює.
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19.02.2021 17:32 Відповісти
Мусора своих не выдают!
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19.02.2021 17:33 Відповісти
что значит частично удовлетворен иск? из 100 тысч сколько? 99 или 1 тысяча, непонятно...
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19.02.2021 17:39 Відповісти
частично - значит, просили миллион а присудили чуть больше 100 тыс.
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19.02.2021 18:41 Відповісти
Опупеть! Вот они, наши т.н. "суды"! Улита едет, когда-то будет. Два с лишним года прошло с момента совершения явного преступления, и, наконец-то, приговор - пожурить или объявить выговор!. Как по мне, справедливее было бы дать парню такую же металлическую палку и позволить от души отоварить долбодятла. Долг платежом красен!
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19.02.2021 17:40 Відповісти
око за око это примитивно хотя бы потому шо я напр. дам бомжу 5000 евро шоб выбил глаз условному Микеланджело = бомж год бухает от души, а потерпевшему как то уже до лампочки шо бомж теперь тоже с одним глазом
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19.02.2021 17:57 Відповісти
Закони написані дебілами.
В нормальних країнах за напад садять.
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19.02.2021 17:40 Відповісти
"Металлическая палка" это шедевр журналистики?
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19.02.2021 17:58 Відповісти
"ммм.. сударь", копіпаст у редакторів головне, журналістикою навіть і не пахне
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19.02.2021 18:13 Відповісти
Странный приговор, добренький. Супартмаркет (сеть) пролобировала решение - очевидно.
А зубы испорчены у юного парня навсегда, особенно если передние пострадали. Даже если был конфликт, даже если чувак взял в руки палку, совершенно необязательно бить по голове и тем более лицу, так и убить можно. Любой юрист докажет, что это мне легкое повреждение а на всю жизнью. Зубы это не синяк, а наказали как будто по заднице ударил, а не по зубам.
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19.02.2021 18:01 Відповісти
Украинский суд самый гуманный суд в мире.
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19.02.2021 18:04 Відповісти
А почему так мало?
Зубы вставить немало стоит.
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19.02.2021 18:15 Відповісти
Это охранное чмо должно сидеть!
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19.02.2021 18:37 Відповісти
Охоронник видно дикун ще той...накинувся з палицею на безневинне дитя, яке культурно і ввічливо спитало де в магазині продаються м'які іграшки. Та батьки того хлопчика на шматки мали б порвати кривдника дитини.
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19.02.2021 19:32 Відповісти
А в хвилинах 9000.
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19.02.2021 19:48 Відповісти
Нада ещё было дать парню эту палку что бы он охранику лупонул.
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19.02.2021 20:29 Відповісти
выбитый зуб это всегда телесное повреждение средней тяжести. учити матчасть, просто владелец ТРЦ вовремя выкатил неограниченный кредит в стоматологии... и заплатил моральный ущерб, с тех пор парней с Горловки в охранники ТЦ не берут
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19.02.2021 20:59 Відповісти
 
 