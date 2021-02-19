Металурги виступають за пролонгацію експортного мита на брухт ще на 5 років

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" виступає за пролонгацію дії експортного мита на брухт чорних металів ще на 5 років для нормалізації ситуації із забезпеченням даною сировиною вітчизняних металургійних підприємств.

"Я впевнений, що цей захід буде підтримано - продовження мита мінімум ще на 5 років", - заявив президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков на нараді щодо функціонування металургійних підприємств і їх забезпечення металоломом, що відбувається у комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Заступник голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський пояснив, що ініціатором цієї наради є "Укрметалургпром". Каленков під час свого виступу зазначив, що об'єднання турбує питання забезпечення сировиною українських підприємств. При цьому він вказав, що стримуючим моментом для вивезення металобрухту є експортне мито на експорт брухту, що дозволило підприємствам поліпшити забезпечення ломом.

Також голова "Укрметалургпрому" вказав на ухвалений влітку 2020 року Закон про обілення ринку брухту. "І наше завдання - щоб прийшли інвестиції для створення великого ринку металобрухту", - зазначив Каленков. Водночас президент об'єднання висловив побоювання прийняттям закону про відходи, оскільки якщо його буде ухвалено без урахування пропозицій та зауважень промисловців, то результат може виявитися негативним, який знівелює позитив від ухвалення закону про детінізацію ринку брухту. Зі свого боку Кисилевський висловив упевненість, що депутати підтримають продовження дії експортних мит на металобрухт, бо в умовах посилення вимог до екології на цю сировину з’явиться великий попит. "Брухт - це сировина, яка дає змогу знизити викиди СО2 при виплавці сталі. Тому це цінна сировина, і ця тема дуже важлива для держави. І Green Deal в найближчі десятиліття визначатиме ситуацію. І ймовірно, що посилюватимуться вимоги при експорті товарів у ЄС", - підкреслив парламентарій, вказавши на важливість цього питання для держави.

Як повідомлялося, з 15 вересня 2016 року експортне мито на металобрухт згідно з ухваленим Радою в липні закону було підвищена з EUR10/тонна до EUR30/тонна, а навесні 2018 року - до EUR42/тонна. З огляду на позитивні результати дії металургійного закону і виробничу необхідність підприємств, дію закону було продовжено ще на рік. Рада 28 лютого 2019 року прийняла за основу і в цілому закон про зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку (№9474), підвищивши мито на експорт брухту з EUR42 до EUR58 за тонну і продовживши її дію на два роки. Цей закон набрав чинності 5 квітня 2019 року. При цьому експорт металобрухту при поставках в ЄС здійснюється з митом EUR5/тонна.