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Металурги виступають за пролонгацію експортного мита на брухт ще на 5 років

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Металурги виступають за пролонгацію експортного мита на брухт ще на 5 років

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" виступає за пролонгацію дії експортного мита на брухт чорних металів ще на 5 років для нормалізації ситуації із забезпеченням даною сировиною вітчизняних металургійних підприємств.

"Я впевнений, що цей захід буде підтримано - продовження мита мінімум ще на 5 років", - заявив президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков на нараді щодо функціонування металургійних підприємств і їх забезпечення металоломом, що відбувається у комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Заступник голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський пояснив, що ініціатором цієї наради є "Укрметалургпром". Каленков під час свого виступу зазначив, що об'єднання турбує питання забезпечення сировиною українських підприємств. При цьому він вказав, що стримуючим моментом для вивезення металобрухту є експортне мито на експорт брухту, що дозволило підприємствам поліпшити забезпечення ломом.

Також голова "Укрметалургпрому" вказав на ухвалений влітку 2020 року Закон про обілення ринку брухту. "І наше завдання - щоб прийшли інвестиції для створення великого ринку металобрухту", - зазначив Каленков. Водночас президент об'єднання висловив побоювання прийняттям закону про відходи, оскільки якщо його буде ухвалено без урахування пропозицій та зауважень промисловців, то результат може виявитися негативним, який знівелює позитив від ухвалення закону про детінізацію ринку брухту. Зі свого боку Кисилевський висловив упевненість, що депутати підтримають продовження дії експортних мит на металобрухт, бо в умовах посилення вимог до екології на цю сировину з’явиться великий попит. "Брухт - це сировина, яка дає змогу знизити викиди СО2 при виплавці сталі. Тому це цінна сировина, і ця тема дуже важлива для держави. І Green Deal в найближчі десятиліття визначатиме ситуацію. І ймовірно, що посилюватимуться вимоги при експорті товарів у ЄС", - підкреслив парламентарій, вказавши на важливість цього питання для держави.

Як повідомлялося, з 15 вересня 2016 року експортне мито на металобрухт згідно з ухваленим Радою в липні закону було підвищена з EUR10/тонна до EUR30/тонна, а навесні 2018 року - до EUR42/тонна. З огляду на позитивні результати дії металургійного закону і виробничу необхідність підприємств, дію закону було продовжено ще на рік. Рада 28 лютого 2019 року прийняла за основу і в цілому закон про зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку (№9474), підвищивши мито на експорт брухту з EUR42 до EUR58 за тонну і продовживши її дію на два роки. Цей закон набрав чинності 5 квітня 2019 року. При цьому експорт металобрухту при поставках в ЄС здійснюється з митом EUR5/тонна.
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Металлурги, металлурги, металлурги? Аааа, ОЛИГАРХИ!
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19.02.2021 17:42 Відповісти
Як сказав би гей Ляш.о, відчизняні виробники. Як податки платити , то вони банкроти, а як щорічно мільярдні девіденти з оплатою 5% податку, то від сумм очі на лоб лізуть.
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19.02.2021 17:50 Відповісти
Сталина на них нет !!!

А надо вот так :

1. Из настоящих патриотов собрать отряд человек 100 и дать им задание за год заработать по миллиарду долларов.

2. Кто не заработал за год миллиард - расстрелять и наловить на их место новых.

3. Кто умудрился за год заработать миллиард - обложить налогами, шоб осталась только средняя зарплата, её ещё раз обложить налогами и приказать зарабатывать ещё по миллиарду.

4. Когда у нас наконец-то будет появляться каждый год по 100 миллиардов долларов, облагаемых 99,99% налогов, тогда всё наладится.
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19.02.2021 18:01 Відповісти
Они такие же металлурги как футболисты Ахметова шахтеры
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19.02.2021 17:43 Відповісти
а кто настоящие металлурги ?
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19.02.2021 17:50 Відповісти
Настоящие металлурги либо в Польше либо бухают, к сожалению...
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19.02.2021 17:52 Відповісти
Главній лоббист єтой пошлины Пинчук.Его днепросталь (интерпайп) работает на метеллоломе.Платить адекватную цену за металлолом ему религия не позволяет,я еще умилялся, что когда он запустил Днепросталь,как бы "новый" завод, продукция на экспорт по мировым ценам, он с гордостью заявлял что на его предприятии зарплата выше средней по отрасли на 10 % .Поэтому ему и нужна эта пошлина,за сырье не плачу, нормальные зарплаты не плачу, продукция на экспорт и выручка в Лондон.
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19.02.2021 17:58 Відповісти
Та й податки він лише робить вигляд, що платить.
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19.02.2021 18:06 Відповісти
Снимать пошлины на лом-святое дело.Запретить продажу лома на Китай и ЕАЗЭС даже через десятые руки.Любая торговля с московским улусом,даже через десятые руки-финансирование московского гостерроризма.Работа в улусе без решения украинского контроля за экспортом-спонсировыание терроризма.Должно быть общественно- государственное сотрудничество по скручиванию в бараний рог 5й колонны.На мою думку -это основное место приложения сил и ума наших патриотических сил.+ борьба с коррупционерами и их покрывателями в Украине.Вештаться на фронте сейчас -не резон.Нет серьёзного обострения.Мусорные баки -разумно для коррупционеров.
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19.02.2021 18:17 Відповісти
Вот интересно, Когда говорят о высоких ценах для граждан, то тут же трындят про то, что де рыночная экономика типа - рынок т.с. Ну и где в данном случае ваш хваленый долбаный рынок?
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19.02.2021 21:45 Відповісти
 
 