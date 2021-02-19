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МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах

Спортсмени з РФ виступатимуть на літній Олімпіаді-2020 у Токіо і зимових Іграх-2022 в Пекіні під англомовною абревіатурою Олімпійського комітету Росії ROC. Таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Крім цього, емблема, яка використовується під час Олімпіад, не повинна містити прапор РФ (нинішній або історичний), назву країни (будь-якою мовою і в будь-якому форматі), а також державний герб або інший національний символ Російської Федерації.

Емблемою спортсменів з РФ буде емблема Олімпійського комітету РФ (ОКРФ) з російським триколором, йдеться в повідомленні МОК.

Прапор спортсменів з РФ буде замінений на біле полотно з емблемою ОКРФ. Гімном буде обрано мелодію, яку затвердить виконком МОК пізніше.

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У повідомленні МОК сказано, що гімн Росії буде заборонено виконувати в будь-якому офіційному місці проведення Олімпіади (включаючи, крім іншого, церемонії нагородження, відкриття і закриття Олімпіади).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+41
Настоящая страна 404. Теперь уже и документально.
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19.02.2021 17:57
+32
Эту хрень нужно запретить во всем Мире как нацистскую символику. Респект и уважуха МОКу!
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19.02.2021 17:55
+25
МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 4239
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19.02.2021 18:08
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так они туалетную бумагу с собой возьмут, в цветах кгб ))
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19.02.2021 17:55 Відповісти
МОК запретил России использовать свои флаг, герб и название страны на двух Олимпиадах - Цензор.НЕТ 6093 МОК запретил России использовать свои флаг, герб и название страны на двух Олимпиадах - Цензор.НЕТ 8478
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19.02.2021 17:57 Відповісти
во, во! её шо не на есть самую )))
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19.02.2021 18:04 Відповісти
МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 9022
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20.02.2021 12:17 Відповісти
Эту хрень нужно запретить во всем Мире как нацистскую символику. Респект и уважуха МОКу!
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19.02.2021 17:55 Відповісти
Очєрєдна перемога сруцької ********* =), хай щастить їм! МОК запретил России использовать свои флаг, герб и название страны на двух Олимпиадах - Цензор.НЕТ 7414
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19.02.2021 17:56 Відповісти
Росія це де? Для чого Цензор використовує нелегальну назву тих територій?
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19.02.2021 17:56 Відповісти
РОССИЯ ВСЕЗДЕ И НИГДЕ. НЕТ ТАКОГО ГОСУДАРСТВА в составе федерации, нет его границ... на карте федерации. Россия - это огромній обман, єто фантОМНОе "государство", которого нет! КАСАТЕЛЬНО ЭТОЙ ЗАГНИВАЮЩЕЙ НЕДОИМПЕРИИ НУЖНО ПИСАТЬ ТОЛЬКО "РФ"!
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19.02.2021 18:46 Відповісти
МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 2685
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19.02.2021 20:07 Відповісти
Срана. МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 1906 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 1906 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 1906 На китайском путунхуе моськов улус вааще - ё бань. МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 1906 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 1906 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 1906
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19.02.2021 21:46 Відповісти
Здорово.
Ведь все равно у винторогов ничего своего нет.
Ни земли, ни флага, ни языка ни культуры.
НИЧЕГО.
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19.02.2021 17:57 Відповісти
Настоящая страна 404. Теперь уже и документально.
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19.02.2021 17:57 Відповісти
бггг, ні родіни, ні флага
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19.02.2021 18:26 Відповісти
МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 295
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19.02.2021 18:58 Відповісти
А шо у дикарей будет вместо гимна? Гимнюк Никитка-Бесогон "Мурку" перемайстрячит?
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19.02.2021 17:59 Відповісти
рашка хочет "Катюшу" ..а там как захотят представители МОК
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19.02.2021 18:03 Відповісти
Так вроде "катюшу" МОК уже забанил
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19.02.2021 18:07 Відповісти
пардон...устарели значит сведения...
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19.02.2021 18:11 Відповісти
Обломали хотелку. Пока звучал Чайковский.
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19.02.2021 18:57 Відповісти


Лебединое озеро ? МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 4624
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19.02.2021 19:01 Відповісти
Не смотрел зимний чемпионат. Посмотрите - узнаете.
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19.02.2021 21:43 Відповісти
Лапти-да-лапти мои...В супроводі хору балалайочників.
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19.02.2021 19:07 Відповісти
То сложно для них, не выучат текст.

Будут выть:
.. вл-ский целтрал, ветер северныыыый..
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20.02.2021 21:11 Відповісти
Д'ермо. МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 7551 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 7551 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 7551
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19.02.2021 21:48 Відповісти
И там бандеровцы, вот обложили со всех сторон
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19.02.2021 17:59 Відповісти
Это ж надо!
Ну, никогда такого не было, и вот опять!
Опять рускиймир получил по скрепам!
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19.02.2021 18:00 Відповісти
ну нельзя же так жестоко, разрешите кацам хотя бы написать на белой простыне "404"
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19.02.2021 18:00 Відповісти
Использовать исключительно как коврики для ног . МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 142
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19.02.2021 18:01 Відповісти
да ??? а ЭТО НАДО БЫЛО еще применить к СОЧИНСКОЙ олимпиаде и ЧМ по футболу на росии !!!! отменить !!! а когда РАЗГОРЕЛОСЬ и тушить уже поздно !!!!
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19.02.2021 18:01 Відповісти
мир , что СХАМИНУВСЯ ????
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19.02.2021 18:02 Відповісти
У ********* уже новое официальное название: "страна 404"!
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19.02.2021 18:06 Відповісти
МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 4239
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19.02.2021 18:08 Відповісти
...чуть ли не в первый раз согласен с тобой на 1000% МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 7079
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19.02.2021 20:46 Відповісти
Та им пофиг. Они зато скоро картонный рейхстаг возьмут...
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19.02.2021 18:17 Відповісти
Недолго ломались, согласились на все унизительные условия, нищие не выбирают.
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19.02.2021 18:18 Відповісти
Почему унизительные?!!! ГЕРОИЧЕСКИЕ!
Если солдаты без знаков различия и принадлежности (ихтамнеты)- герои расеи,то и спортсмены должны быть ими.
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19.02.2021 19:01 Відповісти
Аббревиатура Russian Olympic Committee. Название страны все равно есть. Не будет только флага и гимна. Ну все будут знать откуда эти спорстмены. так что то что вы писали страна 404 всё такое это не так. Откуда эти атлеты будут все равно будут все знать.
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19.02.2021 18:20 Відповісти
Неа, нет названия страны, есть название комитета, а шо там за отбросы собрались...х.зна МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 640
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19.02.2021 19:03 Відповісти
хотя я что-то сомневаюсь что вообще эти олимпиады будут проведены. ковид еще не побежден. собирать людей почти со всего мира в одном месте........
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19.02.2021 18:22 Відповісти
МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 7786
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19.02.2021 18:28 Відповісти
В четвертьфинал еще вышли Зверев и Циципас, дети российских эмигрантов. Пять из восьми четвертьфиналистов Australian Open с неправильной челюстью, как сказали бы в Украине.
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19.02.2021 18:36 Відповісти
Зверев - подходящая фамилия для московита.
Команда 404 вывела свою страну в финал.
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19.02.2021 18:52 Відповісти
Анчутка анохин скрепна. МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 66 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 66 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 66
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19.02.2021 21:50 Відповісти
для пущего стёбу, надо их под флаг КНДР загнать. и гимн заставить выучить.
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19.02.2021 18:35 Відповісти
Московиты должны выступать под флагом Чингисхана.
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19.02.2021 18:54 Відповісти
предлагаю гимн кацапии на олимпийских играх https://www.youtube.com/watch?v=Ck7jNbG-gpM
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19.02.2021 18:39 Відповісти
Сьогодні вперше за тридцять років бачив у Рівному снігурів. Навіть пташки не витримали і втекли з Московії.
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19.02.2021 18:43 Відповісти
Погано дивився... Снігурі - звичайні осідлі птахи Карпат і Українського Полісся... Я їх постійно зустрічаю восени, збираючи гриби... Просто вони тоді мовчазні і не вбрані у шлюбне оперення... У нас навіть шишкарі живуть... Інша справа - омелюхи... Ті, дійсно, прилітають, взимку, з Росії та Скандинавії...
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20.02.2021 06:27 Відповісти
Так орда и флаг у голландцев скомуниздила.... Нехай под тамгой хана Узбека выступают.
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19.02.2021 18:48 Відповісти
А ти, взагалі-то, бачив, хоч раз, "тенге" золотоординський, 13 століття? Там на реверсі зображений двоголовий птах з розвернутими в різні боки, головами...
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20.02.2021 06:23 Відповісти
ORK-404 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 8184
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19.02.2021 19:16 Відповісти
Спортсмены из РФ будут выступать на летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимних Играх-2022 в Пекине под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России ROC. Такое решение принял Международный олимпийский комитет. Источник: https://censor.net/ru/n3249008

B O M Z H Y - це звучить скрепно МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 7971
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19.02.2021 19:36 Відповісти
Ё бань чайники быстро поймут. МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 3673 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 3673 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 3673
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19.02.2021 21:52 Відповісти
Вместо флага полотнище с нарисованным контейнером для мочи, вместо гимна дзюрчание мочи в унитазе
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19.02.2021 19:54 Відповісти
Рахиты остались без флага и Родины
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19.02.2021 20:11 Відповісти
У них не флаг,а власовская тряпка,свои символы засрашка меняет,как шлюха клиентов,для них эти флаг и герб ничего не значат,путинский народец может и под куском материи в горошек выступать.
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19.02.2021 20:16 Відповісти
вот по поводу мелодии...."Лента за лентою..." хорошо подойдет!
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19.02.2021 20:42 Відповісти
МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 2863
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19.02.2021 22:16 Відповісти
Почти уверен, мокшанской команде на играх не понадобится ни гимн, ни флаг, ни форма, ни допинг - не долетят они до Японии. Приземлятся в море и всплывут. когда игры уже закончатся, через пару месяцев....Прибьёт некоторых из них к берегу.... И тяжело будет их , поеденных рыбами. узнать....А кремлёвская крыса , хихикая, сообщит;"утанули"...
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19.02.2021 23:09 Відповісти
 
 