МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах

Спортсмени з РФ виступатимуть на літній Олімпіаді-2020 у Токіо і зимових Іграх-2022 в Пекіні під англомовною абревіатурою Олімпійського комітету Росії ROC. Таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Крім цього, емблема, яка використовується під час Олімпіад, не повинна містити прапор РФ (нинішній або історичний), назву країни (будь-якою мовою і в будь-якому форматі), а також державний герб або інший національний символ Російської Федерації.

Емблемою спортсменів з РФ буде емблема Олімпійського комітету РФ (ОКРФ) з російським триколором, йдеться в повідомленні МОК.

Прапор спортсменів з РФ буде замінений на біле полотно з емблемою ОКРФ. Гімном буде обрано мелодію, яку затвердить виконком МОК пізніше.

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У повідомленні МОК сказано, що гімн Росії буде заборонено виконувати в будь-якому офіційному місці проведення Олімпіади (включаючи, крім іншого, церемонії нагородження, відкриття і закриття Олімпіади).