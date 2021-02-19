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РНБО (1721) нафтопровід (71)

РНБО доручила повернути у держвласність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок", - Офіс президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО доручила повернути у держвласність нафтопродуктопровід

Рада національної безпеки та оборони України доручила Кабінету міністрів вжити необхідних заходів для збереження й експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1433 км, що проходять через територію України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента України Володимира Зеленського.

"Кабмін мав невідкладно визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів, і вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави".

Зазначається, що РНБО ухвалила рішення про вжиття невідкладних заходів для повернення державного майна народу України.

Також правоохоронним органам поставлено завдання провести з'ясування обставин, за яких державна власність опинилася в приватних руках.

Як пояснив секретар РНБО Олексій Данілов, йдеться про нафтопродуктопровід "Прикарпатзахідтранс"

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Топ коментарі
+21
Ух ты.
Та и такого при парашенке небыло
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19.02.2021 18:14
+18
при сивочолом генералиссимусе он как раз и оформил права на нафтепровод через суд, на что вальцман и дал добро.
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19.02.2021 18:15
+17
Газопровод правильно забрали, но там ещё надо посадить тех, кто его «подарил».
Но не могу понять по санкциям. Пишут что санкции ввели за финансирование терроризма, а разве за это не предусмотрена уголовная ответственность?
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19.02.2021 18:15
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а мертвечуку с поддутой ксюшей даже и отгавкаться теперь негде) разве что у соловьиного помета....
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19.02.2021 18:14 Відповісти
К мУРАЕВУ на "наш" могут сходить, якобы на рюмку чая. Там и погавкают.
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19.02.2021 18:44 Відповісти
Ух ты.
Та и такого при парашенке небыло
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19.02.2021 18:14 Відповісти
Он не встиг буквально на пару суток. Вот если бы не зебилы понимаешь выбрали не его СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление", - Офис президента - Цензор.НЕТ 7350
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19.02.2021 18:16 Відповісти
при нем рнбо сосредоточилась на армии, вооружении, линии разграничения, санкциях
при ньому рнбо зосередилась на важливішому: армії, озброєнні, санкціях, розголосу в світі...
а от чого нинішня рнбо так затягнула це важливе питання, майже на два роки?
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19.02.2021 18:31 Відповісти
Ну почему же? Вот первое попавшееся ришення РНБО за 2017 год, которое выдал Гуглhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0004525-17#Text

. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб
додатком 1;И список - до Москвы раком не переставишь.
А вот на Медведчука времени не нашлось - все про армию и виру думав СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление", - Офис президента - Цензор.НЕТ 7238
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19.02.2021 18:42 Відповісти
а, за что рнбо в 17-м году на медведчука было время находить?...
завод в россии его жене путин год назад передал
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19.02.2021 18:49 Відповісти
Так вы как-то определитесь. У сывочолого реформатора и его патриотичного РНБО времени не было на всякие мелочи типа финансирования терроризма или Медведчук был чистый аки слеза в 2017-м?
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19.02.2021 18:54 Відповісти
не надо лить слезы, если нет ответа на вопрос "за что?" на 17-й год...
заявление о финансировании терроризма - это серьёзное заявление...
для такого нужны веские доказательства, наработанные годами
тут одними тремя каналами и санкциями не обойтись...и вылет самолетом тоже ограничили...
остался лишь статус депутата
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19.02.2021 19:09 Відповісти
Вы отныне агент кремля...это называется "вилка"...так нельзя с лоботомитами.
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19.02.2021 19:20 Відповісти
Так це ж засідання як раз після припинення роботи Ліпецької хвабрикі. А до цього не вистачало часу і тупо не було повноважень )))))
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19.02.2021 21:36 Відповісти
ТАК ПІД ВЕРЕСК НА ВЕСЬ СВІТ, ТЕРМІНАЛИ ІЗ *********** ПОЗРИВАЛИСЬ.
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19.02.2021 19:19 Відповісти
склади з ************ вибухають під дату народження...торік під рязанню на початку жовтня вибухнули...хто там у вас народився тими днями?
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19.02.2021 19:32 Відповісти
Все самое лучшее планировалось на второй срок. И тут такое...
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19.02.2021 18:32 Відповісти
От як Байден Зе нагинає!
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19.02.2021 19:45 Відповісти
Це все готувалось за його каденцію (і все що далі буде також), але не встиг, не вистачило часу
і тупо не було повноважень РНБО доручила повернути у держвласність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3247
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19.02.2021 21:33 Відповісти
Первый пошел. Теперь национализация предприятий его заместителя по фракции
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19.02.2021 18:14 Відповісти
Газопровод правильно забрали, но там ещё надо посадить тех, кто его «подарил».
Но не могу понять по санкциям. Пишут что санкции ввели за финансирование терроризма, а разве за это не предусмотрена уголовная ответственность?
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19.02.2021 18:15 Відповісти
"правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках"

це так з усією держвласністю робитимуть чи вибірково, лише по нєугодних?
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19.02.2021 18:34 Відповісти
вот это правильно!.. согласен на 100%
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19.02.2021 18:15 Відповісти
при сивочолом генералиссимусе он как раз и оформил права на нафтепровод через суд, на что вальцман и дал добро.
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19.02.2021 18:15 Відповісти
Таки да? Или просто брешем як собака з під паркану?
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19.02.2021 18:20 Відповісти
в августе 2017-го Хозяйственный суд Ровенской области отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов «Самара-Западное направление» за Украиной. --- кто был презом и кому подчинялся суд в то время?
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19.02.2021 18:27 Відповісти
Скажу тебе по секрету. Если в стране суды подчиняются Президенту. То дела в такой стране очень-очень-очень плохи.
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19.02.2021 18:32 Відповісти
зебил, єто только в твоей рашке суді подчиняются исполнительной власти))
а во всем мире есть ТРИ независимых ветви.. и суды и исполнительная - независят друг от друга - или тебе в методиичках лахты об этом не сказали?СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление", - Офис президента - Цензор.НЕТ 537
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19.02.2021 18:38 Відповісти
Ну скажи, трохи прибрехав?.Шоб Порошенка гімном ******?
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19.02.2021 18:51 Відповісти
Ну наконец-то.
Государству нефтепровод нужней, чем какому-то козлу.
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19.02.2021 18:16 Відповісти
и что по этому нефтепроводу качать будут из Самары?
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20.02.2021 15:41 Відповісти
когда вернете газопроводы, которые спыздыл фирташ?
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19.02.2021 18:18 Відповісти
кому вернуть, Коломойскому?
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19.02.2021 18:35 Відповісти
Киву забули. Заберіть телефон шоб не дрочив.
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19.02.2021 18:21 Відповісти
Довго побуде державним , від куті до Різдва.
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19.02.2021 18:29 Відповісти
А при порошенку його придбали,і це факт.
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19.02.2021 18:31 Відповісти
А при Зеле бесплатно перешел Коломойскому
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19.02.2021 18:36 Відповісти
От падлы, втихаря уже и нефтепроводы по карманам распихали. Сволочи!
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19.02.2021 18:47 Відповісти
Коли Осел введе санкції проти Бені та посадить його або передасть в США - тоді повірю. А так - лапша для зедібілів. Поржем по приколу.
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19.02.2021 18:55 Відповісти
+++ ой десь заплакали межведчук і порошннко😆😅😄😃😂😀
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19.02.2021 18:55 Відповісти
Мудачук заплакав від сміху - відбирати майно рішенням СНБО - до такого навіть в ********* на додумалися поки що )))
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19.02.2021 19:03 Відповісти
А надо что бы как у них ? Ностальжи ?
"правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках. "
вот они и отимеют мертвечука отымут присвоенное.
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19.02.2021 19:27 Відповісти
Якщо все прокацапське лайно буде позбавлено своїх джерел фінансування то я це тільки вітатиму. РНБО доручила повернути у держвласність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7401
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19.02.2021 19:00 Відповісти
А его кум с переляку свой канал на себя оформил, а нужно было нефтепровод.
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19.02.2021 19:18 Відповісти
Ждём мертвечука на "Прямом"...демократия в опасности !!!
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19.02.2021 19:23 Відповісти
Интересно, а как эта труба к Медведчуку попала, и главное когда? РНБО доручила повернути у держвласність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4574 РНБО доручила повернути у держвласність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 80
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19.02.2021 19:52 Відповісти
Усіх МАРОДЕРІВ У рівні відносини!!! - усе народне повернути ДЕРЖАВІ!!! - ЗРАДНИКАМ ТРИБУНАЛ!!!
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19.02.2021 20:19 Відповісти
правильно.
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19.02.2021 22:05 Відповісти
у Бубочки есть реальный шанс вернуть свой рйтинг на 73% опять если он будет последователен и вернет вышки Бойка обратно в госсобственность, отгонит Беню с Укрнафты и Центрэнерго или где там еще Беня присосался к государственным активам, прижмет Ахмета с его шахтами, а Фирташа с облгазами и так далее. Стратегические отрасли и объекты должны быть в государственной собственности. Сейчас когда амеры приняли финансовый закон, который даст возможность вычислять глязные потоки денег, то нужно очень плотно заняться и офшорами наших политиков, в первую очередь Жулькой. там у нее много лярдов зелени припрятано в офшорах еще с времен Лазаренка. глядишь, и кредитов от МВФ ваще не потребуется..
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20.02.2021 15:51 Відповісти
 
 