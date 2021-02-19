РНБО доручила повернути у держвласність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок", - Офіс президента

Рада національної безпеки та оборони України доручила Кабінету міністрів вжити необхідних заходів для збереження й експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1433 км, що проходять через територію України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента України Володимира Зеленського.

"Кабмін мав невідкладно визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів, і вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави".

Зазначається, що РНБО ухвалила рішення про вжиття невідкладних заходів для повернення державного майна народу України.

Також правоохоронним органам поставлено завдання провести з'ясування обставин, за яких державна власність опинилася в приватних руках.

Як пояснив секретар РНБО Олексій Данілов, йдеться про нафтопродуктопровід "Прикарпатзахідтранс"

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