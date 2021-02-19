РНБО доручила повернути у держвласність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок", - Офіс президента
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Рада національної безпеки та оборони України доручила Кабінету міністрів вжити необхідних заходів для збереження й експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1433 км, що проходять через територію України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента України Володимира Зеленського.
"Кабмін мав невідкладно визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів, і вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави".
Зазначається, що РНБО ухвалила рішення про вжиття невідкладних заходів для повернення державного майна народу України.
Також правоохоронним органам поставлено завдання провести з'ясування обставин, за яких державна власність опинилася в приватних руках.
Як пояснив секретар РНБО Олексій Данілов, йдеться про нафтопродуктопровід "Прикарпатзахідтранс"
Будь ласка, зачекайте...
Та и такого при парашенке небыло
при ньому рнбо зосередилась на важливішому: армії, озброєнні, санкціях, розголосу в світі...
а от чого нинішня рнбо так затягнула це важливе питання, майже на два роки?
. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб
додатком 1;И список - до Москвы раком не переставишь.
А вот на Медведчука времени не нашлось - все про армию и виру думав
завод в россии его жене путин год назад передал
заявление о финансировании терроризма - это серьёзное заявление...
для такого нужны веские доказательства, наработанные годами
тут одними тремя каналами и санкциями не обойтись...и вылет самолетом тоже ограничили...
остался лишь статус депутата
і тупо не було повноважень
Но не могу понять по санкциям. Пишут что санкции ввели за финансирование терроризма, а разве за это не предусмотрена уголовная ответственность?
це так з усією держвласністю робитимуть чи вибірково, лише по нєугодних?
а во всем мире есть ТРИ независимых ветви.. и суды и исполнительная - независят друг от друга - или тебе в методиичках лахты об этом не сказали?
Государству нефтепровод нужней, чем какому-то козлу.
"правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках. "
вот они и
отимеют мертвечукаотымут присвоенное.