Конгрес США схвалив перший транш допомоги Україні у сфері безпеки, - глава Пентагону Остін

Конгрес США схвалив перший транш допомоги в рамках Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки (USAI).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Андрій Таран привітав американського колегу з призначенням на посаду й ознайомив із безпековою ситуацією в Україні та навколо її кордонів. Під час розмови керівники відомств обговорили питання оборонної реформи та прогресу з ключових напрямків. У свою чергу, Міністр оборони США Ллойд Остін поінформував про схвалення Конгресом США першого траншу допомоги з боку американських партнерів у рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI)", - зауважили в міністерстві.

Таран у телефонній розмові подякував народу й уряду США за допомогу та участь у посиленні стійкості України проти зовнішніх загроз і сприяння наближенню до повноправного членства в НАТО.

"Ми постійно нарощуємо рівень взаємосумісності з силами Альянсу завдяки технічній допомозі, а також спільній участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Тому, Україна підтверджує намір продовжити участь в операціях НАТО, зокрема, у складі Тренувально-дорадчої Місії НАТО "Рішуча підтримка", багатонаціональних сил НАТО в Косово, готується направити сили і засоби до Тренувальної місії НАТО в Іраку та операції НАТО в Середземному морі "Морський охоронець", — наголосив міністр оборони України.

Сторони також детально зупинилися на практичних кроках реалізації статусу України як партнера НАТО з розширеними можливостями.

Андрій Таран запросив Міністра оборони США взяти участь у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.