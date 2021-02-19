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Новини Політика України
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Конгрес США схвалив перший транш допомоги Україні у сфері безпеки, - глава Пентагону Остін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конгрес США схвалив перший транш допомоги Україні у сфері безпеки, - глава Пентагону Остін

Конгрес США схвалив перший транш допомоги в рамках Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки (USAI).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Андрій Таран привітав американського колегу з призначенням на посаду й ознайомив із безпековою ситуацією в Україні та навколо її кордонів. Під час розмови керівники відомств обговорили питання оборонної реформи та прогресу з ключових напрямків. У свою чергу, Міністр оборони США Ллойд Остін поінформував про схвалення Конгресом США першого траншу допомоги з боку американських партнерів у рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI)", - зауважили в міністерстві.

Таран у телефонній розмові подякував народу й уряду США за допомогу та участь у посиленні стійкості України проти зовнішніх загроз і сприяння наближенню до повноправного членства в НАТО.

"Ми постійно нарощуємо рівень взаємосумісності з силами Альянсу завдяки технічній допомозі, а також спільній участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Тому, Україна підтверджує намір продовжити участь в операціях НАТО, зокрема, у складі Тренувально-дорадчої Місії НАТО "Рішуча підтримка", багатонаціональних сил НАТО в Косово, готується направити сили і засоби до Тренувальної місії НАТО в Іраку та операції НАТО в Середземному морі "Морський охоронець", — наголосив міністр оборони України.

Сторони також детально зупинилися на практичних кроках реалізації статусу України як партнера НАТО з розширеними можливостями.

Андрій Таран запросив Міністра оборони США взяти участь у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
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Топ коментарі
+15
Молодцы. Большое спасибо. Пригодится в нашей борьбе с "братушками"
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19.02.2021 18:39
+13
НАТО в хату, Украiно!
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19.02.2021 18:38
+12
Дякую Вам пане Байден!
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19.02.2021 18:37
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Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине в сфере безопасности, - глава Пентагона Остин - Цензор.НЕТ 131
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19.02.2021 18:37 Відповісти
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США мистер Тод Уолтерс на встрече с седьмым Президентом Украины паном Петром Порошенко изложил доктрину Госдепа в отношении Украины: «США вложили большие средства, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли на стандарты НАТО и получили летальное оружие с целью защить свою страну от российского агрессора. Поэтому мы никогда не отдадим Украину под контроль российской бензоколонки и китайской пилорамы».
Пентагон оказывают большую военную и финансовую помощь Украине, седьмой год воюющей с православной Московией, финансирующей терроризм на Ближнем Востоке. В официальном сообщении на сайте Белого дома указано, что в рамках оборонного бюджета предусмотрено выделение Украине в этом году безвозмездно 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности.
Украинским военным в прошлом году поступили на вооружение «Джавелины» и теперь российские танки при атаках на украинские позиции под Горловкой, горят четыре минуты. На пятой минуте происходит взрыв боекомплекта, и башня российского танка отлетает на металлургический завод в Кривой Рог. Соглашение между Украиной и США по «Ленд-Лизу» уже составлено. Скоординированы даты поставок, наименование и количество вооружения. Теперь становится ясно, для чего Гетьман летал в штат Вирджинию для встреч с руководством Пентагона.
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19.02.2021 19:40 Відповісти
Дякую Вам пане Байден!
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19.02.2021 18:37 Відповісти
НАТО в хату, Украiно!
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19.02.2021 18:38 Відповісти
Молодцы. Большое спасибо. Пригодится в нашей борьбе с "братушками"
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19.02.2021 18:39 Відповісти
Бабла не давайте. Тільки озброєння.
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19.02.2021 18:45 Відповісти
А озброєння це не бабло ? можуть спихнути . яка різниця ?
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19.02.2021 18:54 Відповісти
"Бабло" можуть розікрасти, а ось "озброєння" ні!
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19.02.2021 19:10 Відповісти
Ну... з огляду на "Велике крадівницто" на тих же дорогах, чомусь з'являється впевненість, що зеленим торбохватам з їх апетитом, навіть декілька авіаполків F-15 та F-35 вистачить лише на пару тижнів...
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19.02.2021 19:00 Відповісти
А вот и пряник вiслюку за то, что начал правильно делать, как взрослые говорят. Интересно, какой ему показали кнут?...
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19.02.2021 18:46 Відповісти
кнут довольно показательный, в виде санкции на Дубинского
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19.02.2021 18:49 Відповісти
дали оманському запис розмови патрушева з ним же плюс гроші привата відмиті через його офшори
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19.02.2021 18:53 Відповісти
о вкусняшки
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19.02.2021 18:47 Відповісти
Америка нам поможет!
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19.02.2021 18:51 Відповісти
у свр хоть сайт заработает???)))
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19.02.2021 18:52 Відповісти
Сьогодні не день,А ЯКЕСЬ СУЦІЛЬНЕ СВЯТО+ П"ЯТНИЦЯ-Іду ЗА ПИВКОМ І КОВБАСОЮ!!!
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19.02.2021 19:00 Відповісти
"Вові ЗЕ" показали із Держдепу Байдена один єдиний "відосік" - де він здає Україну! І сказали: "Вова ЗЕ", або ти вимикаєш дурня і валиш всю промоскльську мерзоту, або той відосік зливають в інет ітебе рвуть на 73/25 відсотків у єдиному пориві!
У а "Вовік ЗЕ" ж не лох якийсь 42-43 рочки і звісно ж всрав...обрав правильний вибір!
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19.02.2021 19:16 Відповісти
Пан Сергей! Будь ласка, поподробней о видосике для блазня!
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19.02.2021 19:47 Відповісти
приятно, шо Конгресс за рванием чубов друг другу все таки не забывает дело делать.
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19.02.2021 19:42 Відповісти
 
 