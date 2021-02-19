РНБО заслухала доповіді військових про ситуацію на Донбасі, вирішено повернутися до доопрацювання 5 сценаріїв, - Данілов

На засіданні Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) в п'ятницю розглядалося питання збільшення частоти порушень режиму припинення вогню на Донбасі, було прийнято рішення повернутися до доопрацювання 5 сценаріїв, які були затверджені в грудні 2019 року.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль. Останнім часом фіксується різке збільшення порушень режиму припинення вогню, активізація диверсійно-снайперської діяльності з боку озброєних формувань РФ, гинуть українські військові. Все це вимагало термінової реакції з боку керівництва країни. Члени РНБО України заслухали звіт головнокомандувача ЗСУ генерала Хомчака, начальника Головного управління розвідки Міноборони полковника Кирила Буданова, глави Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка про ситуацію в зоні проведення операції Об'єднаних сил", - сказав Данілов.

Він зазначив, що рішення в цьому питанні є закритим і секретним.

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"Більше я вам з цього приводу нічого сказати не можу. Єдине, що можу сказати - є ситуація повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли розглядалися 5 сценаріїв, які супроводжувалися на території окупованих Луганських і Донецьких областей. Зараз всі ці сценарії будуть підніматися, і відповідним структурам і чиновникам дано указ президента України переглянути всі ці речі і в разі потреби робити нові редакції, поправки...", - підкреслив секретар РНБО.

Рішення РНБО вводиться в дію указом президента України.

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