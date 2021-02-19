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РНБО заслухала доповіді військових про ситуацію на Донбасі, вирішено повернутися до доопрацювання 5 сценаріїв, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО заслухала доповіді військових про ситуацію на Донбасі, вирішено повернутися до доопрацювання 5 сценаріїв, - Данілов

На засіданні Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) в п'ятницю розглядалося питання збільшення частоти порушень режиму припинення вогню на Донбасі, було прийнято рішення повернутися до доопрацювання 5 сценаріїв, які були затверджені в грудні 2019 року.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль. Останнім часом фіксується різке збільшення порушень режиму припинення вогню, активізація диверсійно-снайперської діяльності з боку озброєних формувань РФ, гинуть українські військові. Все це вимагало термінової реакції з боку керівництва країни. Члени РНБО України заслухали звіт головнокомандувача ЗСУ генерала Хомчака, начальника Головного управління розвідки Міноборони полковника Кирила Буданова, глави Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка про ситуацію в зоні проведення операції Об'єднаних сил", - сказав Данілов.

Він зазначив, що рішення в цьому питанні є закритим і секретним.

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"Більше я вам з цього приводу нічого сказати не можу. Єдине, що можу сказати - є ситуація повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли розглядалися 5 сценаріїв, які супроводжувалися на території окупованих Луганських і Донецьких областей. Зараз всі ці сценарії будуть підніматися, і відповідним структурам і чиновникам дано указ президента України переглянути всі ці речі і в разі потреби робити нові редакції, поправки...", - підкреслив секретар РНБО.

Рішення РНБО вводиться в дію указом президента України.

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Топ коментарі
+11
Если у кого-то есть 5 сценариев, значит нет ни одного более-менее стоящего.
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19.02.2021 19:00
+10
Ви ще ніяк не наважились назвати країну окупанта, її президента і тих, хто вбиває українців на сході.
Оце у вас п'ять варіантів ?
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19.02.2021 19:03
+9
Неправда.
Порошенко називав росію агресором ПРЯМО всім вам у вічі.
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19.02.2021 19:10
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Если у кого-то есть 5 сценариев, значит нет ни одного более-менее стоящего.
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19.02.2021 19:00 Відповісти
СНБО заслушал доклады военных о ситуации на Донбассе, решено вернуться к доработке 5 сценариев, – Данилов - Цензор.НЕТ 8862
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19.02.2021 19:30 Відповісти
Ви ще ніяк не наважились назвати країну окупанта, її президента і тих, хто вбиває українців на сході.
Оце у вас п'ять варіантів ?
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19.02.2021 19:03 Відповісти
Незачем.
Сейчас используют определения те, которые ввел волевой пэтрушка.
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19.02.2021 19:08 Відповісти
Неправда.
Порошенко називав росію агресором ПРЯМО всім вам у вічі.
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19.02.2021 19:10 Відповісти
Так и сейчас так называют, что не так то?
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19.02.2021 19:12 Відповісти
А зараз, на жаль, ні.
Жодного слова про справжнього винуватця.
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19.02.2021 19:15 Відповісти
Я не чую, що росію називають агресором.
Я чую - сепаратисти, та сторона.
Якщо у вас інші джерела, то дайте посилання на пряму мову чи відео.
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19.02.2021 19:25 Відповісти
в каком именно твоём комментарии ответ ?
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19.02.2021 19:40 Відповісти
Благо Вещатель - о зеле радетель. Просто лугандонец.
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19.02.2021 19:57 Відповісти
Порошенко открыто назвал Россию агрессором с трибуны ООН

29 сентября 2015 , 19:23

https://24tv.ua/ru/poroshenko_otkryto_nazval_rossiju_agressorom_s_tribuny_oon
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19.02.2021 19:58 Відповісти
...ну что... заткнула женщина твой смердячий роток? Гавкнул..и в буду..поскуливать?
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19.02.2021 19:14 Відповісти
Который сидит на руке Бени?! Так чьи это сценарии?
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19.02.2021 19:29 Відповісти
Порошенко открыто назвал Россию агрессором с трибуны ООН

29 сентября 2015 , 19:23

https://24tv.ua/ru/poroshenko_otkryto_nazval_rossiju_agressorom_s_tribuny_oon_n616178
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19.02.2021 19:57 Відповісти
Який з тих сценаріїв передбачає повернення військ на попередні позиції? Бубачка обєщалъ.
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19.02.2021 19:05 Відповісти
Ну да, был уже план "Б" Теперь 5 сценариев. Прямо как в кино! Сценарии от зебилов!
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19.02.2021 19:07 Відповісти
5 сценариев, готовые, экстренные, но все они недоработанные, поэтому нужно доработать в срок ...( кстати в какой срок они должны быть доработаны, в статье не заметил никто?)
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19.02.2021 19:12 Відповісти
сценарий Бе, бе-ме, и бе-бе-бе
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19.02.2021 19:13 Відповісти
а не надо присваивать кому-то запатентованные сценарии Арсена Борисыча
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19.02.2021 19:41 Відповісти
сцыкуны-членограи сценаристы хреновы
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19.02.2021 19:13 Відповісти
Заявляли, якщо буде порушено перемирря, то військові повернуться на позиції, які їх змусили покинути. Хомчак казав, що є план, як це зробити швидко...
І де???
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19.02.2021 19:16 Відповісти
Хомчак не соврал.

план действительно есть.

и не только план
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19.02.2021 19:42 Відповісти
РНБО заслухала доповіді військових про ситуацію на Донбасі, вирішено повернутися до доопрацювання 5 сценаріїв, - Данілов - Цензор.НЕТ 9182
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19.02.2021 20:17 Відповісти
Повні кишені плану...
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19.02.2021 22:08 Відповісти
всех слуг с клоунами в турборежиме в передовые окопы ,пусть служат по назначению
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19.02.2021 19:17 Відповісти
Та сровняйте их с землей уже , новое построим или пускай останется буферной зоной между рашей и Украиной.
Если у вас такой мысли не было , подскажу - вызов ядерного удара по той области со стороны Америки и делов то , мы же не по раше , а по себе - имеем право Легенькую такую , шоб чисто центр смести и отделить рашу от передовой ,сделать буфер ) , оставшихся живой силой подавить . Да мирные погибнут , но они и так погибнут если отбивать все живой силой , только так будет больше жертв + с нашей стороны . Называется - "так не доставайся ты ни кому"
При это даже можно всех предупредить за пару дней - мол выезжайте кто куда , если хочете жить . Все выедут и уже можно не запускать туда бомбу )))) Заходим - живем ... Хитро ? ну а как еще ?
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19.02.2021 19:23 Відповісти
Я уверен на все 100% что сдрыснут все кто может ходить .
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19.02.2021 19:28 Відповісти
Если их выпустят! За кем,если не за женщинами и детьми будут прятаться доблесные пуйловские вояки?!
Население служит жывым щитом фашистов/рашистов.
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19.02.2021 19:34 Відповісти
Так отож - не за кем , вот и поднимут свои ручки , а народ они не остановят даже автоматами - все боятся атомов )
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19.02.2021 20:08 Відповісти
НУ или нервно-паралетический газ пустить по типу Норд-Оста ....
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19.02.2021 20:13 Відповісти
Им живой щит нужен! Как наставлял раша заупенфюрер!
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19.02.2021 21:41 Відповісти
Секретар РНБО Данілов заявив, що у випадку активізації бойових дій на Сході то санкцї будуть введені проти всіх підприємств на території України які належать громадянам РФ.
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19.02.2021 19:23 Відповісти
Сценарий может быть только один - 3,14здить до смерти кацапье - но не при нынешней власти. еще 50 оттенков сценария придумали,мля...
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19.02.2021 22:09 Відповісти
То есть нужно было столько смертей украинцев чтоб они образумились и соизволили понять то что уже после Иловайска и Дебальцево давно понятно- никаких договоренностей орки не соблюдают
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19.02.2021 23:58 Відповісти
 
 