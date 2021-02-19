РНБО заслухала доповіді військових про ситуацію на Донбасі, вирішено повернутися до доопрацювання 5 сценаріїв, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На засіданні Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) в п'ятницю розглядалося питання збільшення частоти порушень режиму припинення вогню на Донбасі, було прийнято рішення повернутися до доопрацювання 5 сценаріїв, які були затверджені в грудні 2019 року.
Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"На превеликий жаль. Останнім часом фіксується різке збільшення порушень режиму припинення вогню, активізація диверсійно-снайперської діяльності з боку озброєних формувань РФ, гинуть українські військові. Все це вимагало термінової реакції з боку керівництва країни. Члени РНБО України заслухали звіт головнокомандувача ЗСУ генерала Хомчака, начальника Головного управління розвідки Міноборони полковника Кирила Буданова, глави Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка про ситуацію в зоні проведення операції Об'єднаних сил", - сказав Данілов.
Він зазначив, що рішення в цьому питанні є закритим і секретним.
"Більше я вам з цього приводу нічого сказати не можу. Єдине, що можу сказати - є ситуація повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли розглядалися 5 сценаріїв, які супроводжувалися на території окупованих Луганських і Донецьких областей. Зараз всі ці сценарії будуть підніматися, і відповідним структурам і чиновникам дано указ президента України переглянути всі ці речі і в разі потреби робити нові редакції, поправки...", - підкреслив секретар РНБО.
Рішення РНБО вводиться в дію указом президента України.
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Оце у вас п'ять варіантів ?
Сейчас используют определения те, которые ввел волевой пэтрушка.
Порошенко називав росію агресором ПРЯМО всім вам у вічі.
Жодного слова про справжнього винуватця.
Я чую - сепаратисти, та сторона.
Якщо у вас інші джерела, то дайте посилання на пряму мову чи відео.
29 сентября 2015 , 19:23
https://24tv.ua/ru/poroshenko_otkryto_nazval_rossiju_agressorom_s_tribuny_oon
29 сентября 2015 , 19:23
https://24tv.ua/ru/poroshenko_otkryto_nazval_rossiju_agressorom_s_tribuny_oon_n616178
І де???
план действительно есть.
и не только план
Если у вас такой мысли не было , подскажу - вызов ядерного удара по той области со стороны Америки и делов то , мы же не по раше , а по себе - имеем право Легенькую такую , шоб чисто центр смести и отделить рашу от передовой ,сделать буфер ) , оставшихся живой силой подавить . Да мирные погибнут , но они и так погибнут если отбивать все живой силой , только так будет больше жертв + с нашей стороны . Называется - "так не доставайся ты ни кому"
При это даже можно всех предупредить за пару дней - мол выезжайте кто куда , если хочете жить . Все выедут и уже можно не запускать туда бомбу )))) Заходим - живем ... Хитро ? ну а как еще ?
Население служит жывым щитом фашистов/рашистов.