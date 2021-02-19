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46% українців підтримують закриття телеканалів Медведчука, проти - 37%, - опитування КМІС і "Соцису"
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Ще 18,9% не змогли оцінити рішення закрити телеканали "112 Україна", NewsOne і Zik.
Такими є результати соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології і центром "Социс", інформує Цензор.НЕТ.
Позитивним рішення закрити канали вважають 46,4% респондентів. Негативно до нього ставляться 34,7% опитаних. 18,9% відмовилися відповідати на запитання.
Дослідження проводили по всій території України, крім окупованих територій.
3000 респондентів було опитано методом телефонних інтерв'ю. Статистична похибка вибірки становить 1,8%.
Топ коментарі
+33 Igor Lemke dd5e2437
показати весь коментар19.02.2021 19:08
+21 Tato Alex 6fea96ff
показати весь коментар19.02.2021 19:09
+21 Серый Вовк
показати весь коментар19.02.2021 19:10
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Будь ласка, зачекайте...
Исчезни бот.
Когда уже до шоколадного брехуна дойдет, что разделяй и властвуй, в Украине не работает? Все его потуги, поделить украинцев по хоть каким-то различиям, превратились в тотальный провал на выборах. Но ты отрабатывай цукерки конечно, шлюшка, твоя задача проста -- следовать указаниям.
Своїх то всіх знаєш в роду? Скільки там кого з нашої країни, а скільки намішано? Нема гірше за бота...
На своє прізвище подивись, а потім кажи щось.
І де донський козак, а де кріпаки. Я то свій рід знаю добре, є й запорізький козак і прабабка з маленького села, куди Шевченко до дівок у наш родинний двір бігав. Хто зна, може й набайстрючив чого, бо вірші за життя я писав чотирма різними мовами.
хочешь бути разом з ними?то й залишайся за поребріком,антічоколадник та протипомеранч
Порося -- це дружбан свині, ну і мертветчука теж.
Я вже заплутався з вашою ботофермою
неверно написано, надо так:
Закрытие каналов Медведчука поддерживают меньше половины ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ, потому что УКРАИНЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВСЕ!
Любий прогноз за ващі грощі
это -Брехня!
Наркоту лжи отобрали )))
а вот насчет русских, которые после революции свалили, они давно уже офранцузились.
а вроде и те и те китайцы
Вся твоя биомасса, находится в дерьме.
путлера, отправлять на зону, обратите внимание, как крымнашенцы (кроме татар) да и вся паРаша, балдеют от счастья, когда их закидывают в автозаки и греют дубинками.
ТVi (тивиай), быдло даже не пикнуло...
На телевидение тратятся сотни миллиардов гривен! Можно найти лучшее применение этим деньгам.