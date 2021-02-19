46% українців підтримують закриття телеканалів Медведчука, проти - 37%, - опитування КМІС і "Соцису"

Ще 18,9% не змогли оцінити рішення закрити телеканали "112 Україна", NewsOne і Zik.

Такими є результати соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології і центром "Социс", інформує Цензор.НЕТ.

Позитивним рішення закрити канали вважають 46,4% респондентів. Негативно до нього ставляться 34,7% опитаних. 18,9% відмовилися відповідати на запитання.

Дослідження проводили по всій території України, крім окупованих територій.

3000 респондентів було опитано методом телефонних інтерв'ю. Статистична похибка вибірки становить 1,8%.

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