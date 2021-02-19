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Євросоюз збільшив до 1 млрд євро свій внесок у фонд COVAX, який поширює вакцину проти коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Євросоюз збільшив до 1 млрд євро свій внесок у фонд COVAX, який поширює вакцину проти коронавірусу

Європейський Союз оголосив про виділення додаткових 500 млн євро для глобального фонду поширення вакцин COVAX. Цей внесок довів загальний внесок ЄС у цю глобальну ініціативу до 1 млрд євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської комісії із посиланням на виступ Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час віртуальної зустрічі "Великої сімки", що відбулася сьогодні.

"Протягом минулого року в рамках глобальної відповіді на коронавірус ми зобов’язалися забезпечити універсальний доступ до вакцин для всіх, хто має в них потребу. COVAX має найкращі позиції, щоб допомогти досягти цієї мети. Саме тому ми вирішили подвоїти внесок Єврокомісії до COVAX та збільшити його до 1 млрд євро. Завдяки цьому новому внеску ми хочемо бути впевненими, що вакцини невдовзі будуть доставлені у країни з низькими та середніми доходами", - зауважила президент Єврокомісії.

Як зазначається у повідомленні, новий внесок Євросоюзу дозволить наблизити COVAX до поставленої мети – доставити 1,3 млрд доз вакцини у 92 країни з низькими та середніми доходами до кінця 2021 року. Так звана "Команда Європи" - представники ЄС, внесли у фінансування COVAX більше 2,2 млрд євро, включаючи 900 млн євро, про які сьогодні оголосила Німеччина.

"Євросоюз інвестував близько 3 млрд євро у форвардне фінансування безпечних та ефективних вакцин, які принесуть користь не лише громадянам ЄС, а й людям в усьому світі. Вакцини, вироблені в Європі, нині поширюються по світу, і ми працюємо над тим, щоб поділитися дозами, які гарантуються нашим попереднім замовленням, переважно через COVAX, з країнами Західних Балкан, з нашими сусідами та з Африкою", - зазначила єврокомісар з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

Читайте також: ВООЗ закликала розподіляти вакцини проти коронавірусу через COVAX, а не окремим країнам
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Вот жлобье. Этого хватит только для 15 миллион человек.
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19.02.2021 19:12 Відповісти
да там закупят самую дешевую вакцину и то ладно.
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19.02.2021 19:34 Відповісти
Евросоюз увеличил до 1 млрд евро свой вклад в фонд COVAX, который распространяет вакцину от коронавируса - Цензор.НЕТ 6926
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19.02.2021 19:22 Відповісти
А може запросити комісарів з єврокомісії урядувати в Україні хоч якась впевненість буде.З ковід вакцинами все зрозуміло ,ну ось чому в областях відсутні вакцини проти туберкульозу і кору для дітей ?
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19.02.2021 20:11 Відповісти
Железное доказательство того,что короновирус лохотрон.При просмотре будете в шоке,уже в 12 году нас предупреждали,что будет вакханалия:
Шок, Великобритания 2012 олимпийские игры. КОВИД 19
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19.02.2021 21:20 Відповісти
 
 