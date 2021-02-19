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Байден: Підтримка територіальної цілісності України має величезне значення для Європи і США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден: Підтримка територіальної цілісності України має величезне значення для Європи і США

Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України й надалі має життєво важливе значення для країн Європи і США.

Про це президент США Джо Байден заявив на спеціальній сесії Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Путін хоче послабити європейський проєкт і НАТО. Він хоче зруйнувати нашу трансатлантичну єдність і нашу рішучість, тому що для Кремля набагато легше залякувати і погрожувати окремим державам, аніж домовлятися з сильним і тісно об'єднаним трансатлантичним співтовариством. Ось чому підтримка суверенітету і територіальної цілісності України має життєво важливе значення для Європи і США", - сказав Байден.

Президент США підкреслив, що Москва нападає на демократії і використовує корупцію у військових цілях, щоб спробувати зруйнувати систему управління.

"Російські лідери хочуть, щоб люди думали, що наша система корумпованіша або настільки ж корумпована, як їхня. Але світ знає, що це неправда, включно із самими громадянами Росії", - підкреслив Байден.

Читайте також: Байден вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи і розмірковує над санкціями для його припинення, - Білий дім
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Топ коментарі
+36
Байден прийде, порядок наведе Байден: Поддержка территориальной целостности Украины имеет огромное значение для Европы и США - Цензор.НЕТ 7625
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19.02.2021 19:18
+34
Спасибо деду за Победу! За закрытие каналов ********** проститутки Медведчука и за санкции на эту кремлевскую шлюху.
Байден: Поддержка территориальной целостности Украины имеет огромное значение для Европы и США - Цензор.НЕТ 3225
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19.02.2021 19:26
+33
В США опять появился президент! Трамписты живущие в Украине - имбецилы.
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19.02.2021 19:18
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Байден нікого і не трогає.
Це ми просимо допомоги, щоб нас від рашки врятували.
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19.02.2021 21:23 Відповісти
нет уж пусть лучше Украиной занимается там хоть от него польза и глядишь времени чудить в Штатах меньше останется
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19.02.2021 21:36 Відповісти
Мелочь ты пузатая , кому ты осмелился указывать ? Сиди тихо в своём мухосранске и хлу своему давай советы!
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20.02.2021 01:47 Відповісти
Так що там з типу санкціями за північний потік ?
Сьогодні ж доповідь має бути.
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19.02.2021 21:57 Відповісти
Санкцій не буде. Корисні ідіоти глобалістів ждатимуть їх до нових віників. Або поки рак свисне.
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20.02.2021 09:55 Відповісти
Що і потрібно було очікувати.... На цьому бот о форумі навіть не можуть купити нормальних «райтерів» Бо логіка невеличкої купки форумчан розбиває усі плюси та накрутки.... А нічого і не зробили .... І навіть байден краще затрампа для ВВП.... Саме Трамп ввів санкції та рішуче себе поводив....А бідон це дуже корисний для Росії .... Зараз НАТО буде нарощувати свою присутність у Європі на півдні них кордонах - а Україна то розмінна монета між Росією та спокоєм захода...
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20.02.2021 16:08 Відповісти
Для Европы и США? Прокладку многострадальную забылииии?
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19.02.2021 22:17 Відповісти
Ты про своего *****, надеюсь
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19.02.2021 22:21 Відповісти
Трампісти ф шокє! Вони ж хочуть, щоб про Україну взагалі забули, як це робив Трампакс. Не розумію, чому їм краще, коли нам гірше? Чому ці українські біженці такі сцуки?
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19.02.2021 22:54 Відповісти
Півень Паша Дальнойоб! Це ти? Коли ти вже почнеш обговорювати новину, а не мене?
Це вже система: ти бачиш статтю про Байдена, вишукуєш мій нік та залишаєш образливий коментар. Може тобі за це вже час зробити радикальне обрізання, чи ще покукарікаїш?
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20.02.2021 10:19 Відповісти
Куріцо! Висловлюйся стисліше, бо інакше видно, що в тебе - курячий мозок. Погані справи у фонді відродження, якщо набирають таких відверто нікчемних ботів.
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20.02.2021 14:29 Відповісти
«Деградація - покоління пепсі - почитай пелевіна)))) « едина можливість для продвинутого хлопця в цій країні -далі нецензурна лексика....
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20.02.2021 16:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MKPwWVgQ5tA- принцип роботы ботоферм
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20.02.2021 16:18 Відповісти
Півень горбатий! Ти мене навмисно переслідуєш? А якщо я почну під кожним твоїм коментарем писати тобі, що ти мастурбатор слів трампіст-онаніст?
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20.02.2021 19:12 Відповісти
КРАСАВЧЕГ!
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19.02.2021 22:55 Відповісти
И НЕОБХОДИМО РОССИЙСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ И ГОСДЕЯТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ИХ РОДСТВЕННИКОВ АРЕСТОВАТЬ В ЕС И США !!!
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19.02.2021 23:09 Відповісти
Байден придет, порядок наведет!!!
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20.02.2021 00:27 Відповісти
Браво, пане Байден!
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20.02.2021 01:44 Відповісти
Байден: Підтримка територіальної цілісності України має величезне значення для Європи і США - Цензор.НЕТ 2860
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20.02.2021 04:48 Відповісти
Когда уберут этого геноцидного президента. Идёт война между народом и властью. Кто поставил это зелёное позорище и его банду, которые во время войны и пандемии поднимают тарифы и собираются продавать землю?
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20.02.2021 06:29 Відповісти
Их поставили те, кто "во время войны и пандемии поднимают тарифы и собираются продавать землю"..и теперь запускают тему второго срока..Видать - ох***но клёво им воруется при нём...
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20.02.2021 10:36 Відповісти
Помните ЭКСПОРТ РЕВОЛЮЦИИ ? Теперь ЭКСПОРТ КОРРУПЦИИ! А в чем разница ? БОЛЕЕ ЭФЕКТИВНО ПОКУПАТЬ Gerhard Schröder -ов, чем нести революцию в массы -заражать революцией миллионы и миллионы. "Москва нападает на демократии и использует коррупцию в военных целях, чтобы попытаться разрушить систему управления" - Байден, президент США
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20.02.2021 07:00 Відповісти
США - наш настоящий друг. Безусловно, у них есть свои интересы, но когда они касаются поддержки Украины, то это дорогого стоит. Это не заплывшая жиром старая проститутка Европа, которая выражает безспокойство и этим отрабатывает бабло Куйла, а реально, США вместе с Великобритенией помогают Украине
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20.02.2021 08:16 Відповісти
Да уж заметно не на словах а на деле!
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20.02.2021 08:25 Відповісти
Shu Shu ( о посте Спасибо деду Байдену за победу) Всё так. 100% Наконец-то, на нормальных боротах заработало правильное внешнее управление.... Или кто-то думает, что после инаугурации Байдена все эти... кгм... зале-вако-ермаки проснулись другими людьми с просветлённой совестью ?
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20.02.2021 10:34 Відповісти
Байден: Підтримка територіальної цілісності України має величезне значення для Європи і США - Цензор.НЕТ 64
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20.02.2021 13:47 Відповісти
Дед производит полезные выперды. А санкции не подписывает.
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20.02.2021 13:57 Відповісти
І не підпише. Натомість воно підписало продовження договору з рахою про ядрьоні ракети. Трамп його продовжувати не збирався, бо, на його думку, він був шкідливий для Гамерики. Нова гонка озброєнь, яка розпочалася б у разі непродовження, боляче б ударила по фінансовим спроможностям пуйла. А іще друХ України байден видав укази, які фактично згортають виробництво нафти в США, і її ціна поповзла вгору. А в Україні подорожчав бензин. пуйло радісно потіраєт лапчонкі.
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20.02.2021 14:34 Відповісти
Я сам про нафту казав - заморозив розробку шельфу під типа екологією.... гаріз і кортезка - це фріки- їх там так і називають.... А нафта поперла вверх на радість країні бензоколонці)))
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20.02.2021 16:13 Відповісти
Володя- тут тупі тіктокери - блохери.... Навіть немає грошей нормальних найняти- усі нормальні звалили....
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20.02.2021 16:15 Відповісти
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