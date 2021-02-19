Байден: Підтримка територіальної цілісності України має величезне значення для Європи і США
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Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України й надалі має життєво важливе значення для країн Європи і США.
Про це президент США Джо Байден заявив на спеціальній сесії Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Путін хоче послабити європейський проєкт і НАТО. Він хоче зруйнувати нашу трансатлантичну єдність і нашу рішучість, тому що для Кремля набагато легше залякувати і погрожувати окремим державам, аніж домовлятися з сильним і тісно об'єднаним трансатлантичним співтовариством. Ось чому підтримка суверенітету і територіальної цілісності України має життєво важливе значення для Європи і США", - сказав Байден.
Президент США підкреслив, що Москва нападає на демократії і використовує корупцію у військових цілях, щоб спробувати зруйнувати систему управління.
"Російські лідери хочуть, щоб люди думали, що наша система корумпованіша або настільки ж корумпована, як їхня. Але світ знає, що це неправда, включно із самими громадянами Росії", - підкреслив Байден.
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Це ми просимо допомоги, щоб нас від рашки врятували.
Сьогодні ж доповідь має бути.
Це вже система: ти бачиш статтю про Байдена, вишукуєш мій нік та залишаєш образливий коментар. Може тобі за це вже час зробити радикальне обрізання, чи ще покукарікаїш?