Санкції проти Марченко ввели через завод, що забезпечує нафтопродуктами окупований Донбас
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Завод розташований у Новошахтинську Ростовської області РФ, ним володіють дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко і цивільна дружина Тараса Козака Наталя Лавренюк.
Про це з посиланням на джерела в РНБО повідомляє Zn.ua, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Марченко володіє 75% заводу, а Лавренюк - 25%. Цей завод забезпечує нафтопродуктами терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР". При цьому санкції проти Лавренюк могли ввести і як проти іноземної особи, адже у неї є паспорт РФ.
Ще кілька років тому журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування "Нафта для куми Путіна", в якому повідомили про причетність Марченко до освоєння нафтових родовищ у Росії. Зокрема, компанія, яка належить дружині Медведчука, виграла конкурс на освоєння одного з трьох найбільших нафтових родовищ Ханти-Мансійського автономного округу Росії. Тоді Новошахтинський нафтопереробний завод не відповів на запит журналістів про їх потенційних покупців.
При цьому Медведчук сам заявив в ефірі свого телеканалу NewsOne про те, що його дружина володіє бізнесом на території Росії. Він цілком відверто говорив, що інформація в розслідуванні журналістів програми "Схеми", "переважно відповідає дійсності".
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То за те теж санкції будуть ?
Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, відповідаючи на запитання про долю телеканалу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Нічого, 1+1 буде працювати. Там на частку накладається арешт, вони (власники долі - ред.) не мають права її продавати, не мають права на користування, закріплення. Найближчим часом вийде указ Президента, там побачите, про що ідеться», - сказав Данілов.
Идет мужик по улице и изо всех сил руками машет. Подходит к нему прохожий и спрашивает:
- Ты чего руками машешь?
- Не мешай. Крокодилов отгоняю.
- Так здесь нет никаких крокодилов!
- Вот потому и нет!
Уле, секта!!!!
А при шоколадном РЫГО-УБЛЮДКЕ, закрыли хоть одну кремлядьскую клоаку????
При шоколадном РЫГО-УБЛЮДКЕ был такой пресинг на мертведчука???
Как говориться: лучший из худших
Т.е., просто парашинская постилка)))
Двух, твоих комментариев хватило на всё.
Судя, по тому, как кто-то тебя быстро забанил, я не ошибся ни на грамм.
При Порохе ВСЯ рыгомертведчуковская шобла сидела тихо под шконкой или свалила отсюда!
Ты, булкин, видать не местный)))
але санкції без подальшого судового розгляду
більше схожі на імітацію бурхливої діяльності..