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Санкції проти Марченко ввели через завод, що забезпечує нафтопродуктами окупований Донбас

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Санкції проти Марченко ввели через завод, що забезпечує нафтопродуктами окупований Донбас

Завод розташований у Новошахтинську Ростовської області РФ, ним володіють дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко і цивільна дружина Тараса Козака Наталя Лавренюк.

Про це з посиланням на джерела в РНБО повідомляє Zn.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Марченко володіє 75% заводу, а Лавренюк - 25%. Цей завод забезпечує нафтопродуктами терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР". При цьому санкції проти Лавренюк могли ввести і як проти іноземної особи, адже у неї є паспорт РФ.

Ще кілька років тому журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування "Нафта для куми Путіна", в якому повідомили про причетність Марченко до освоєння нафтових родовищ у Росії. Зокрема, компанія, яка належить дружині Медведчука, виграла конкурс на освоєння одного з трьох найбільших нафтових родовищ Ханти-Мансійського автономного округу Росії. Тоді Новошахтинський нафтопереробний завод не відповів на запит журналістів про їх потенційних покупців.

Читайте також: Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ

При цьому Медведчук сам заявив в ефірі свого телеканалу NewsOne про те, що його дружина володіє бізнесом на території Росії. Він цілком відверто говорив, що інформація в розслідуванні журналістів програми "Схеми", "переважно відповідає дійсності".
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Топ коментарі
+14
туфта была про липецкий Рошен
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19.02.2021 19:41
+12
Тобто тобі санкції проти кума ***** не подобаються.
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19.02.2021 19:44
+8
А ще можна у вигляді "золотого дощу" в самого себе телеканал купити. Навіть дієвіше.)))
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19.02.2021 19:46
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Да туфта это зеленая все,если есть преступление тогда суд и приговор. Санкции против Марченко ввели из-за завода, обеспечивающего нефтепродуктами оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 9339
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19.02.2021 19:38 Відповісти
туфта была про липецкий Рошен
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19.02.2021 19:41 Відповісти
Тобто тобі санкції проти кума ***** не подобаються.
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19.02.2021 19:44 Відповісти
Естественно,на фиг держать столько дармоедов которые дело сшить грамотно не могут и до суда довести,а за санкции еще ответную неустойку получить можно. Санкции против Марченко ввели из-за завода, обеспечивающего нефтепродуктами оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 5884
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19.02.2021 19:48 Відповісти
Пепа и санкции боялся ввести!
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20.02.2021 08:37 Відповісти
Марченко володіє частиною 1+1.
То за те теж санкції будуть ?
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19.02.2021 19:39 Відповісти
Часть Квартала в расход наверное спишут. Санкции против Марченко ввели из-за завода, обеспечивающего нефтепродуктами оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 3532
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19.02.2021 19:41 Відповісти
По словам Данилова "доля жены Медведчука будет под арестом - ее нельзя продать, нельзя ею пользоваться, закладывать".
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19.02.2021 19:45 Відповісти
Где ,когда он такое говорил? Сейчас везде пишут о том, что пользоваться нельзя, а вот продать другое дело -можно.
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19.02.2021 19:49 Відповісти
У межах санкцій Ради національної безпеки та оборони щодо дружини народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко буде накладено арешт на її частку в телеканалі «1+1», але це не вплине на роботу каналу.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, відповідаючи на запитання про долю телеканалу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нічого, 1+1 буде працювати. Там на частку накладається арешт, вони (власники долі - ред.) не мають права її продавати, не мають права на користування, закріплення. Найближчим часом вийде указ Президента, там побачите, про що ідеться», - сказав Данілов.
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19.02.2021 19:54 Відповісти
Если на активи наложены санкции, то продать их не получиться.
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19.02.2021 20:04 Відповісти
Кому будуть?
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19.02.2021 19:45 Відповісти
В.В.Хуйло отдал куму Мертвечуку нефте перегоняющие и небольшой нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, года 3 назад оказалось, что он акции пустил на имя своей жены, оказалось, что нефтепродукты (салярка, бензин, керосин, масло) поставляется в ОРДЛО, на какие цели (что им заправляют), я думаю понятно
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19.02.2021 20:01 Відповісти
"золотий дощ" в очі лохторату.... за фінансування тероризму мають бути заарештовані підозрювані особи і отримати конкретні терміни увязнення, а не блокування карток українських банків Санкции против Марченко ввели из-за завода, обеспечивающего нефтепродуктами оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 4326 повна срань і бутафорія
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19.02.2021 19:41 Відповісти
А ще можна у вигляді "золотого дощу" в самого себе телеканал купити. Навіть дієвіше.)))
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19.02.2021 19:46 Відповісти
Це злочин? 😁 От ти можеш сам у себе купити туалетниц папір. Маєш право. Якщо маєш гроші. Задекларовані.
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19.02.2021 20:06 Відповісти
З приводу каналу "Прямий".
Идет мужик по улице и изо всех сил руками машет. Подходит к нему прохожий и спрашивает:
- Ты чего руками машешь?
- Не мешай. Крокодилов отгоняю.
- Так здесь нет никаких крокодилов!
- Вот потому и нет!
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19.02.2021 20:11 Відповісти
Це по Рямому анекдот розповіли?
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19.02.2021 21:03 Відповісти
По "Прямому" розповідають про пару пінгвінів-геїв, що висиділи вкрадене яйце. А не анекдоти про Пороха.
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19.02.2021 21:06 Відповісти
Так це і був анекдот. 😊 Тільки його розуміти треба. Павда, є ще слово "лопата", для тих, хто не розуміє. 😊
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19.02.2021 21:30 Відповісти
Що ще ботик написати може?
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19.02.2021 21:30 Відповісти
Педро ссал даже на санкции пойти!
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20.02.2021 08:42 Відповісти
на всякие хитрые сраки есть отмычки с соответствующей резьбой
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19.02.2021 19:42 Відповісти
Как - то не понятно ведет себя секта сыволочного барыги. Мало им, подавай им Гэ+Гэ, все ОПЫЗЫЖЫ в ростов, мертведчука на нары!!! Сидят, пропердывают диваны и обрызгивают мониторы Санкции против Марченко ввели из-за завода, обеспечивающего нефтепродуктами оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 9607
Уле, секта!!!!
А при шоколадном РЫГО-УБЛЮДКЕ, закрыли хоть одну кремлядьскую клоаку????
При шоколадном РЫГО-УБЛЮДКЕ был такой пресинг на мертведчука???
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19.02.2021 19:51 Відповісти
Говорю сразу! Я не один из 73% Я в 2014-м голосовал за шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА и буду голосовать за него и в следующие выборы. Так как к сожалению, альтернативы на горизоне не предвидится.
Как говориться: лучший из худших
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19.02.2021 19:54 Відповісти
Как говорится: ты - худший их худших))))
Т.е., просто парашинская постилка)))
Двух, твоих комментариев хватило на всё.
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19.02.2021 20:14 Відповісти
Ага.....агэнт кремля. Санкции против Марченко ввели из-за завода, обеспечивающего нефтепродуктами оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 5154
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19.02.2021 20:20 Відповісти
Ну не агент, а просто - баран.
Судя, по тому, как кто-то тебя быстро забанил, я не ошибся ни на грамм.
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19.02.2021 22:20 Відповісти
Люди, которые не умеют мыслить критически - обречены на провал в долгосрочной перспективе! Это я о тебе и тем кто тебя лайкнул!
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19.02.2021 21:23 Відповісти
При Порохе закрыли ВСЕ ( около 100) кремлевские помойки включая одноглассников и контакты---сколько же воя от вас было!
При Порохе ВСЯ рыгомертведчуковская шобла сидела тихо под шконкой или свалила отсюда!
Ты, булкин, видать не местный)))
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19.02.2021 22:14 Відповісти
О да, "закрытие" одноглазников - это великий здобуток. Обходится двумя щелчками мыши Санкції проти Марченко ввели через завод, що забезпечує нафтопродуктами окупований Донбас - Цензор.НЕТ 6319
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20.02.2021 08:45 Відповісти
Мертведчуковское лайно можешь на ю-тюбе рассматривать ---и обходить ничего не нужно!
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21.02.2021 00:29 Відповісти
По лайну - ты спец, меня оно не интересует
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21.02.2021 07:55 Відповісти
это ...представляю если бы сралин узнал что алилуева заправляет немецкие танки )
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19.02.2021 19:54 Відповісти
Зелебоба, посади мертвечука.
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19.02.2021 20:02 Відповісти
А чего ***** не посадил?
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20.02.2021 08:46 Відповісти
Санкции против Марченко ввели из-за завода, обеспечивающего нефтепродуктами оккупированный Донбасс -- где уголовное дело ? Где оно ?
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19.02.2021 20:07 Відповісти
Санкции против Марченко ввели из-за завода, обеспечивающего нефтепродуктами оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 6580.....
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19.02.2021 20:47 Відповісти
Повиповзала кремлівська правозащитна *****..
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19.02.2021 21:37 Відповісти
Посадить надо эту "лядь на обычную кичу на 15-ку спонсорство тероризма.
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19.02.2021 21:39 Відповісти
санкції, це добре.. і проти мертвичука навіть корисно..
але санкції без подальшого судового розгляду
більше схожі на імітацію бурхливої діяльності..
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19.02.2021 22:48 Відповісти
Ця відьма буде горіти як у пеклі ще на землі. За всі свої злочини, зраду та знищення України.
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19.02.2021 23:22 Відповісти
Мертвечуку давно пора хвіст прижати , а далі - в буцегарню
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20.02.2021 09:53 Відповісти
 
 