Данілов: Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню
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Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню, якщо існує загроза життю військовослужбовців.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Кожен командир має приймати власне рішення в межах своєї компетенції. Якщо йдеться про загрозу життю військових, кожен командир має право прийняти рішення про відкриття вогню у відповідь", - зазначив Данілов.
Він додав, що в разі небезпеки для життя військовослужбовців таке рішення приймається миттєво.
Як повідомлялося, російські окупаційні війська постійно порушують режим припинення вогню.
Топ коментарі
+33 Ksenia VB
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Хоча один наш вартий десяти тисяч сєпаромоскплів.
Слава Україні!
Я так зрозумів, що Данилюк тільки підтвердив, що стріляти по ворогу можна.
а патрон в патронник при заступлении на посты уже разрешают досылать?а магазины уже пристегнуты к автоматам?
чудны дела твои Господи !!!
(шо ж так пошептало?????)
Киев, 19 февраля. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) провел закрытое заседание, по факту которого был принят ряд решений. Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов.
Украинские военнослужащие теперь могут открывать огонь на линии соприкосновения в Донбассе. Часть информации Данилов раскрыл во время брифинга после завершения собрания. Однако резолюция по ситуации на юго-востоке Украины была названа секретной и не разглашалась.
Также было объявлено о возвращении в госсобственность трубопровода «ПрикарпатЗападТранс», владение которым приписывается главе партии «Оппозиционная платформа -- За жизнь» Виктору Медведчуку. Были введены санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, включая самого Медведчука и его жену. Наложен арест на их имущество, включая пять самолетов. Из восьми физлиц под рестрикции попали пять граждан России. Все решения вступят в силу после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским.////
т.есть - похер, лишь бы результат был - трупы врага !
Снайпер побачив ціль і дзвонить командиру взводу, а той комроти?
Комбату тре звонити, чи ні???