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Данілов: Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Данілов: Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню

Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню, якщо існує загроза життю військовослужбовців.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Кожен командир має приймати власне рішення в межах своєї компетенції. Якщо йдеться про загрозу життю військових, кожен командир має право прийняти рішення про відкриття вогню у відповідь", - зазначив Данілов.

Він додав, що в разі небезпеки для життя військовослужбовців таке рішення приймається миттєво.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська постійно порушують режим припинення вогню.

Читайте також: РНБО заслухала доповіді військових про ситуацію на Донбасі, вирішено повернутися до доопрацювання 5 сценаріїв, - Данілов
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Топ коментарі
+33
Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня - Цензор.НЕТ 60
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19.02.2021 19:49
+23
З днем Українського Герба !
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19.02.2021 19:50
+23
Контр-снайперские группы на фронт вернут?
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19.02.2021 19:50
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19.02.2021 19:48 Відповісти
Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня - Цензор.НЕТ 60
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19.02.2021 19:49 Відповісти
З днем Українського Герба !
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19.02.2021 19:50 Відповісти
Контр-снайперские группы на фронт вернут?
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19.02.2021 19:50 Відповісти
Фга и распущенную "Аэророзвидку"
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19.02.2021 19:51 Відповісти
а потом догонят и еще раз введут
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19.02.2021 19:52 Відповісти
а ото сверху на форке совсем неплохая контр-снайперская группа...
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19.02.2021 19:58 Відповісти
Охотиться с зушкой на снайперов сродни пальбой из пушки по воробьям.
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19.02.2021 20:07 Відповісти
почему нет, можно и минометами накрыть тех горобцов, никто бы не обиделся.
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19.02.2021 20:11 Відповісти
Дивизионом 120х....точно не обидятся. Данілов: Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню - Цензор.НЕТ 7167
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19.02.2021 21:01 Відповісти
макс , а они с передка и не уходили , дырявых в 200сотый рейс отправляют регулярно , но хотелось-бы большего
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19.02.2021 22:04 Відповісти
Щось не дуже віриться що це відбуватиметься насправді за цієї влади... Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня - Цензор.НЕТ 9693
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19.02.2021 19:53 Відповісти
Треба запитати у військових. Є інфа, що сєпарів"помирає " в рази більше.
Хоча один наш вартий десяти тисяч сєпаромоскплів.
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19.02.2021 21:03 Відповісти
То не влада так хоче, скоріше за все їм дали зрозуміти з боку НАТО та й від Байдена, бо висновок такий, як тільки Байден заступив на пост в Україні почалися рухи!!!!!!!
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19.02.2021 21:07 Відповісти
То передайте цю інформацію Арестовичу, бо так виглядає, що він відстає від реальності мінімум на пару місяців.
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19.02.2021 19:54 Відповісти
Воно в курсі, і я так мислю що дуже ображений бо Рошен залишився У Пороха та Ротшильдів!!!!
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19.02.2021 21:09 Відповісти
І це ж тільки вечір п'ятниці...
Слава Україні!
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19.02.2021 19:57 Відповісти
Героям Слава!
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19.02.2021 20:08 Відповісти
А відкриття вогню роками в бік наших позицій несе небезпеку для наших військовослужбовців, чи ні? Адекватні люди вважають, що несе. Навіть неприцільний вогонь. Навіть з малого калібру. Бо рикошет, чи інший фактор навіть неприцільний постріл може зробити влучним. Тому адекватно відповіддю на такий постріл має бути вогонь у відповідь. Крапка.
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19.02.2021 20:00 Відповісти
...у відповідь бажано якось так... Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня - Цензор.НЕТ 7356 Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня - Цензор.НЕТ 6465
Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня - Цензор.НЕТ 3528
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19.02.2021 20:09 Відповісти
и только так ..., вот по флангам как то редковато, мне кажется ...
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19.02.2021 20:30 Відповісти
О. Вижу симметричный ответ...
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19.02.2021 21:56 Відповісти
Ах..., как красиво...
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19.02.2021 22:48 Відповісти
що, и снятие премий за огонь в ответ отменят? Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня - Цензор.НЕТ 7289
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19.02.2021 20:02 Відповісти
Я глупее запрета, за весь свой период познания жизни и 37 летнюю выслугу, ещё не встречал. Ржать можно было бы очень долго и весело, ну ..., где то как на концерте 95 квартала за 1000 грн., когда там ещё работал наш президент, президентом Голобородьком ..., можно было бы, если не было бы так грустно. Представляю себе, РАБОЧИЙ день, наших воинов, на передовой линии по защите просранных Государственных границ суверенного государства Украина начинается с построения и строгого вопроса - яка падлюка вчора посміла пульнути у відповідь по ворогу ... мінус премія ... Мабуть такі розпорядження віддають люди з паралельного світу. Нормальній людині, військовому, воїну ..., таке не збагнути.
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19.02.2021 20:28 Відповісти
А шо за заборона?
Я так зрозумів, що Данилюк тільки підтвердив, що стріляти по ворогу можна.
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19.02.2021 21:28 Відповісти
Пятякати можна що завгодно щоб рейтинг не втратити. А накази у війську, то зовсім інша справа.
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19.02.2021 23:44 Відповісти
нет, просто теперь депремировать будут еще и за неоткрытие
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19.02.2021 20:30 Відповісти
Про премии вам Ирка Геращенко напела?
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19.02.2021 21:24 Відповісти
а ты пообщайся с военными,вышедшеми из оос по ротации.
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19.02.2021 21:44 Відповісти
а я с ними регулярно общаюсь ( по 2-3 раза в месяц) . Так что про премии, не стрелять в ответ и прочую лабуду знаю не первій год. И про "аватаров" которіе регулярно подриваются или забредут к сепарам тоже в курсе. То что ляпают тут с єкранов и то что на нуле, єто как говорят в Одессе две большие разниці.
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19.02.2021 22:06 Відповісти
ну и?шо нащот премий?
а патрон в патронник при заступлении на посты уже разрешают досылать?а магазины уже пристегнуты к автоматам?
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19.02.2021 22:09 Відповісти
Цікаво? тобі напрямок до воєнкомату вказати?
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19.02.2021 22:12 Відповісти
я до воєнкомату ще 1974 шлях знав...
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19.02.2021 22:20 Відповісти
Вот же ты пи#дло паршивое. Воины подорвались проходя Мимо "шлагбаума" из Противотанковых! мин. Каким боком они взорвались вобще. Это дистанционный подрыв. Причем у нас в тылу, Карл! Причем уже который раз за месяц. Через день, или снайпер наших застрелит или заминируют в тылу. Спасибо зеленому недоумку, пусть отведет войска еще, под самый Киев, он все равно не знает как эти метры земли освобождали в 16-18 годах.
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19.02.2021 23:50 Відповісти
Дебіляка порохопутінська. Я навів приклад аватарів які регулярно з 2014року підриваються, самостріляться та блукають, а не конкретно цих хлопців. Виливай лайно з рота далі...
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20.02.2021 12:42 Відповісти
т.е. на 120 мм выстрел...??? могут спокойно шмалять в ответ? (ну пусть не 120мм.. но могут?)
чудны дела твои Господи !!!
(шо ж так пошептало?????)
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19.02.2021 20:07 Відповісти
байден на звонок не ответил,но аудиосообщение видать прислали... Данілов: Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню - Цензор.НЕТ 6388
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19.02.2021 20:31 Відповісти
сказал, что перезвонит, когда у клоуна яйца отрастут...!?
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19.02.2021 22:52 Відповісти
Компромат небось огого
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19.02.2021 22:21 Відповісти
/// из рашаговносми ))) первые полосы ))))
Киев, 19 февраля. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) провел закрытое заседание, по факту которого был принят ряд решений. Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов.
Украинские военнослужащие теперь могут открывать огонь на линии соприкосновения в Донбассе. Часть информации Данилов раскрыл во время брифинга после завершения собрания. Однако резолюция по ситуации на юго-востоке Украины была названа секретной и не разглашалась.
Также было объявлено о возвращении в госсобственность трубопровода «ПрикарпатЗападТранс», владение которым приписывается главе партии «Оппозиционная платформа -- За жизнь» Виктору Медведчуку. Были введены санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, включая самого Медведчука и его жену. Наложен арест на их имущество, включая пять самолетов. Из восьми физлиц под рестрикции попали пять граждан России. Все решения вступят в силу после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским.////
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19.02.2021 20:10 Відповісти
Данілов: Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню - Цензор.НЕТ 1755 Данілов: Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню - Цензор.НЕТ 9821
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19.02.2021 20:14 Відповісти
зброю повернули на ноль?
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19.02.2021 20:18 Відповісти
Вона і була на нулі (крім важкої більше 82мм Данілов: Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню - Цензор.НЕТ 889 )
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19.02.2021 22:11 Відповісти
А что говорил Алексей Арестович -- год назад , как быстро он переобулся ..пей смердящий
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19.02.2021 20:26 Відповісти
Є устав, і є різні ситуації на фронті, і надавати кукукнуті накази, типу - не відповідати на ворожі атаки є безумством. Тому, що коли Рашка-го попре війною на всіх напрямках, при таких наказах солдати будуть сидіти сиднями доки танки їх не розчавлять і не дійдуть до Києва. Все є в уставах і є командири різних рівнів, які повинні нести відповідальність за ті ділянки фронту за які вони несуть відповідальність. Тому потрібно повернути і артилерію і снайперів і визволити всі здані території штрафбатом із тих "мудреців", які їх здали добровільно ворогу. Вже раз Жуков відав директиву не відповідати на провокації, яка коштувала десятки мільйонів життів.
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19.02.2021 21:18 Відповісти
Саме так, як і в 1917, поки в центральна рада роздивлялась мир в очах Троцького, то червоні вибили українців з Харкова і Полтави і готувались в Бахмачі йти на Київ, через Крути...
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19.02.2021 23:54 Відповісти
Так что можно стрелять в ответ? Если да то чем и как? Ответ должен быть симетричным и с того же вооружения или так с калашей? А то все это похоже на замылевание глаз.
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19.02.2021 21:38 Відповісти
Симметрия +
т.есть - похер, лишь бы результат был - трупы врага !
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19.02.2021 22:54 Відповісти
Я и имел ввиду,что кацапо-лугандонов "уярить надо со всего что есть,даже на один выстрел - но при этой власти этого не будет,как и при папередныках.
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20.02.2021 03:54 Відповісти
Кожен знищений російський фашист - ще один крок до миру . І десятки врятованих людських життів .
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19.02.2021 21:52 Відповісти
всё верно. запрета на ответку нет, это всё брехня.
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19.02.2021 22:12 Відповісти
7, блть, год войны а бакланы всё ещё обьясняют когда и кто открывает огонь, это ппц, если мы такие хотим в НАТО , то НАТО такие дебилы блть даром не нужны, таких даунов удобно впарить назад кацапам, легче расчитывать удар против придурков и терпил чем на них в бою положиться.
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19.02.2021 22:17 Відповісти
Командир якого рівня має на це право???
Снайпер побачив ціль і дзвонить командиру взводу, а той комроти?
Комбату тре звонити, чи ні???
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19.02.2021 22:43 Відповісти
Идеально, когда КАЖДЫЙ сам решает, что пора ****.ть ! А лучше, что бы и командир бал не против !
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19.02.2021 22:56 Відповісти
верховный главком.должен быть компетентным,а не зебилом. а если сам идиот,то убери нахер тарана--барана и поставь нормального м.о. боевого офицера прошедшего донбасс. и сам не пхни туда свое тупое квартальное зябло,не раздражай пацанов!!!
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20.02.2021 12:08 Відповісти
 
 