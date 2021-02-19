Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський сьогодні видав укази про створення та реорганізацію Військово-цивільних адміністрацій у Донецькій і Луганській областях. Командуванню Об'єднаних сил і главам ОДА доручено вжити всіх відповідних заходів.
Як передає Цензор.НЕТ відповідні укази №61/2021 та №62/2021 розмістили на сайті Офісу президента.
Донецька область
У Донецькій області утворили:
Світлодарську міську ВЦА;
Торецьку міську ВЦА;
Волноваську міську ВЦА;
Вугледарську міську ВЦА;
Мирненську селищну ВЦА;
Ольгинську селищну ВЦА;
Сартанську селищну ВЦА;
Авдіївську міську ВЦА;
Мар'їнську міську ВЦА;
Очеретинську селищну ВЦА.
Було реорганізовано такі ВЦА:
селища Зайцеве шляхом приєднання до Світлодарської міської ВЦА;
міста Торецьк шляхом приєднання до Торецької міської ВЦА;
міста Волноваха шляхом приєднання до Волноваської міської ВЦА;
сіл Коминтернове, Водяне та Заїченко - до Сартанської селищної ВЦА;
сіл Широкине і Бердянське - до Сартанської селищної ВЦА;
міста Авдіївка шляхом приєднання до Авдіївської міської ВЦА;
міста Красногорівка шляхом приєднання до Мар'їнської міської ВЦА;
міста Мар'їнка та села Перемога шляхом приєднання до Мар'їнської міської ВЦА
Луганська область
У Луганській області утворили:
Гірську міську ВЦА;
Лисичанську міську ВЦА;
Попаснянську міську ВЦА;
Сєвєродонецьку міську ВЦА;
Щастинську міську ВЦА;
Станично-Луганську селищну ВЦА;
Ніжньотеплівську сільську ВЦА;
Широківську сільську ВЦА.
Було реорганізовано такі ВЦА:
міста Золоте і села Катеринівка шляхом приєднання до Гірської міської ВЦА;
селища Новотошківське і села Жолобок шляхом приєднання до Гірської міської ВЦА;
села Кримське - до Гірської міської ВЦА;
міста Лисичанськ шляхом приєднання до Лисичанської міської ВЦА;
сіл Троїцьке і Новозванівка шляхом приєднання до Попаснянської міської ВЦА;
міста Сєвєродонецьк шляхом приєднання до Сєвєродонецької міської ВЦА;
сіл Нижня Вільхова, Верхня Вільхова, Малинове, Гребля і Пшеничне шляхом приєднання до Станично-Луганської селищної ВЦА;
міста Щастя шляхом приєднання до Щастинської міської ВЦА;
сіл Трьохізбенка, Кряківка, Лобачеве, Лопаскине й Оріхово-Донецьке шляхом приєднання до Щастинської міської ВЦА.
Нагадаємо, 14 січня 2021 року в Україні набув чинності закон про умови створення ВЦА.
Будь ласка, зачекайте...
Про це свідчать результати голосування за проект постанови № 2739.
Всього за проєкт постанови проголосувало 295 народних депутатів. З них 24 голоси належать фракції "Європейська солідарність".
При цьому були відсутні Петро Порошенко, Володимир В'ятрович та Ніна Южаніна, про що свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
То есть -- его заменят на того, который сможет получить деньги от МВФ, создав временную видимость реформирования Украины под стандарты Запада.
Это мы уже проходили с тов. Горбачёвым, Ельцыным и Кравачуком. Ещё раньше, с ленинскими коммуняками... нью НЭП, типа...
Будет не Престройка, а Перековка -- с перепалкой, пересадкой и перестрелкой... -- партитуру никто не поменяет.
А Национально-Освободительного Движения не будет -- вот и весь сказ про белого бычка, красного коныка и зелёного ослика...
а перестрелка уже идет...семь лет.
украину делят на 2-3 части легально из всех утюгов и холодильников (не считая телевизоров) уже на моей памяти лет двадцать...и шо и где?
В любом случае, победит радикальное меньшинство.
Коммуняки или националисты? -- мне ответ ясен... ...не хочу тебя огорчать своим мнением...*)
Пусть питар озвучит хоть одно,урод и никто...