Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях

Президент України Володимир Зеленський сьогодні видав укази про створення та реорганізацію Військово-цивільних адміністрацій у Донецькій і Луганській областях. Командуванню Об'єднаних сил і главам ОДА доручено вжити всіх відповідних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ відповідні укази №61/2021 та №62/2021 розмістили на сайті Офісу президента.

Донецька область

У Донецькій області утворили:

Світлодарську міську ВЦА;

Торецьку міську ВЦА;

Волноваську міську ВЦА;

Вугледарську міську ВЦА;

Мирненську селищну ВЦА;

Ольгинську селищну ВЦА;

Сартанську селищну ВЦА;

Авдіївську міську ВЦА;

Мар'їнську міську ВЦА;

Очеретинську селищну ВЦА.

Було реорганізовано такі ВЦА:

селища Зайцеве шляхом приєднання до Світлодарської міської ВЦА;

міста Торецьк шляхом приєднання до Торецької міської ВЦА;

міста Волноваха шляхом приєднання до Волноваської міської ВЦА;

сіл Коминтернове, Водяне та Заїченко - до Сартанської селищної ВЦА;

сіл Широкине і Бердянське - до Сартанської селищної ВЦА;

міста Авдіївка шляхом приєднання до Авдіївської міської ВЦА;

міста Красногорівка шляхом приєднання до Мар'їнської міської ВЦА;

міста Мар'їнка та села Перемога шляхом приєднання до Мар'їнської міської ВЦА

Луганська область

У Луганській області утворили:

Гірську міську ВЦА;

Лисичанську міську ВЦА;

Попаснянську міську ВЦА;

Сєвєродонецьку міську ВЦА;

Щастинську міську ВЦА;

Станично-Луганську селищну ВЦА;

Ніжньотеплівську сільську ВЦА;

Широківську сільську ВЦА.

Було реорганізовано такі ВЦА:

міста Золоте і села Катеринівка шляхом приєднання до Гірської міської ВЦА;

селища Новотошківське і села Жолобок шляхом приєднання до Гірської міської ВЦА;

села Кримське - до Гірської міської ВЦА;

міста Лисичанськ шляхом приєднання до Лисичанської міської ВЦА;

сіл Троїцьке і Новозванівка шляхом приєднання до Попаснянської міської ВЦА;

міста Сєвєродонецьк шляхом приєднання до Сєвєродонецької міської ВЦА;

сіл Нижня Вільхова, Верхня Вільхова, Малинове, Гребля і Пшеничне шляхом приєднання до Станично-Луганської селищної ВЦА;

міста Щастя шляхом приєднання до Щастинської міської ВЦА;

сіл Трьохізбенка, Кряківка, Лобачеве, Лопаскине й Оріхово-Донецьке шляхом приєднання до Щастинської міської ВЦА.

Нагадаємо, 14 січня 2021 року в Україні набув чинності закон про умови створення ВЦА.