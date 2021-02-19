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Новини Політика України
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Зеленський (17467) військово-цивільна адміністрація (82)

Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях

Президент України Володимир Зеленський сьогодні видав укази про створення та реорганізацію Військово-цивільних адміністрацій у Донецькій і Луганській областях. Командуванню Об'єднаних сил і главам ОДА доручено вжити всіх відповідних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ відповідні укази №61/2021 та №62/2021 розмістили на сайті Офісу президента.

Донецька область

У Донецькій області утворили:

Світлодарську міську ВЦА;

Торецьку міську ВЦА;

Волноваську міську ВЦА;

Вугледарську міську ВЦА;

Мирненську селищну ВЦА;

Ольгинську селищну ВЦА;

Сартанську селищну ВЦА;

Авдіївську міську ВЦА;

Мар'їнську міську ВЦА;

Очеретинську селищну ВЦА.

Було реорганізовано такі ВЦА:

селища Зайцеве шляхом приєднання до Світлодарської міської ВЦА;

міста Торецьк шляхом приєднання до Торецької міської ВЦА;

міста Волноваха шляхом приєднання до Волноваської міської ВЦА;

сіл Коминтернове, Водяне та Заїченко - до Сартанської селищної ВЦА;

сіл Широкине і Бердянське - до Сартанської селищної ВЦА;

міста Авдіївка шляхом приєднання до Авдіївської міської ВЦА;

міста Красногорівка шляхом приєднання до Мар'їнської міської ВЦА;

міста Мар'їнка та села Перемога шляхом приєднання до Мар'їнської міської ВЦА

Луганська область

У Луганській області утворили:

Гірську міську ВЦА;

Лисичанську міську ВЦА;

Попаснянську міську ВЦА;

Сєвєродонецьку міську ВЦА;

Щастинську міську ВЦА;

Станично-Луганську селищну ВЦА;

Ніжньотеплівську сільську ВЦА;

Широківську сільську ВЦА.

Було реорганізовано такі ВЦА:

міста Золоте і села Катеринівка шляхом приєднання до Гірської міської ВЦА;

селища Новотошківське і села Жолобок шляхом приєднання до Гірської міської ВЦА;

села Кримське - до Гірської міської ВЦА;

міста Лисичанськ шляхом приєднання до Лисичанської міської ВЦА;

сіл Троїцьке і Новозванівка шляхом приєднання до Попаснянської міської ВЦА;

міста Сєвєродонецьк шляхом приєднання до Сєвєродонецької міської ВЦА;

сіл Нижня Вільхова, Верхня Вільхова, Малинове, Гребля і Пшеничне шляхом приєднання до Станично-Луганської селищної ВЦА;

міста Щастя шляхом приєднання до Щастинської міської ВЦА;

сіл Трьохізбенка, Кряківка, Лобачеве, Лопаскине й Оріхово-Донецьке шляхом приєднання до Щастинської міської ВЦА.

Нагадаємо, 14 січня 2021 року в Україні набув чинності закон про умови створення ВЦА.
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Топ коментарі
+7
Воно проігнорувало річницю Революції гідності. Напевно ********** паличок злякалось! Сьогодні День Тризуба. Мовчить с/ка!
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19.02.2021 19:49
+2
Сашко, розкажи чому за постанову про Революцію Гідності не проголосував депутат ПЕС Порошенко П.О.? Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 6127
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19.02.2021 19:51
+2
Хунта Зеленского по сути своей....,везде стоят автоматчики,магазины шманают по полному тарифу,паспорта и прописку проверяют несколько раз в день,заставляют назвать номер мобильника,делают контрольный вызов...Мавзолейных ловят Ведмедчуковцев Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 8550
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19.02.2021 20:14
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Воно проігнорувало річницю Революції гідності. Напевно ********** паличок злякалось! Сьогодні День Тризуба. Мовчить с/ка!
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19.02.2021 19:49 Відповісти
Сашко, розкажи чому за постанову про Революцію Гідності не проголосував депутат ПЕС Порошенко П.О.? Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 6127
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19.02.2021 19:51 Відповісти
У той час як за проект постанови № 2739 про визнання Революції гідності одним з ключових моментів української держави проголосували лише 200 депутатів "Слуги народу", п'ятий президент України і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко взагалі був відсутній в сесійній залі парламенту під час голосування.
Про це свідчать результати голосування за проект постанови № 2739.
Всього за проєкт постанови проголосувало 295 народних депутатів. З них 24 голоси належать фракції "Європейська солідарність".
При цьому були відсутні Петро Порошенко, Володимир В'ятрович та Ніна Южаніна, про що свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
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19.02.2021 20:21 Відповісти
Видать более важные дела были, чем вашанувать тех, по чьих головах он пролез во власть
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19.02.2021 20:38 Відповісти
я відповів на твоє питання. а решта тебе не повинна іпать.
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19.02.2021 20:40 Відповісти
Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 4570
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19.02.2021 20:23 Відповісти
від його відсутності щось змінилось? питання більш стосується тих, хто голосував проти і хто був присутнім і не голосував, утримався.
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19.02.2021 19:58 Відповісти
Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 4162
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19.02.2021 19:51 Відповісти
а міг би на ті гроші купити замість Зе вакцину.
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19.02.2021 19:53 Відповісти
нарід хтів зе замість ваецини...
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19.02.2021 20:24 Відповісти
У Биларусь шоли. Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 9974 Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 9857 Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 9857
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19.02.2021 21:38 Відповісти
На п'ятий день Господь створив Землю))
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19.02.2021 19:52 Відповісти
ах, тобто одні створити, створені реорганізувати? а то як це створити і одразу реорганізувати?
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19.02.2021 19:52 Відповісти
Сдаётся мне, что Зеля готовит почву для "суверенной диктатуры".

То есть -- его заменят на того, который сможет получить деньги от МВФ, создав временную видимость реформирования Украины под стандарты Запада.
Это мы уже проходили с тов. Горбачёвым, Ельцыным и Кравачуком. Ещё раньше, с ленинскими коммуняками... нью НЭП, типа...

Будет не Престройка, а Перековка -- с перепалкой, пересадкой и перестрелкой... -- партитуру никто не поменяет.
А Национально-Освободительного Движения не будет -- вот и весь сказ про белого бычка, красного коныка и зелёного ослика...
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19.02.2021 20:01 Відповісти
перестройка возродила национальное самосознание...а у некоторых народностей бывшего ссср-и родила...так что не надо так уж про перстройку.
а перестрелка уже идет...семь лет.
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19.02.2021 20:26 Відповісти
национальное самосознание? -- за сохранение СССР большинство самосознательных на референдуме проголосовало... *)
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19.02.2021 20:43 Відповісти
а парад суверенитетов уже все забыли?и ельцинское "берите столько суверенитета сколько сможете унести"? Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 495раиська реально балансировала на грани развала...именно после перестройки и развала совка без перестрелки.
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19.02.2021 20:57 Відповісти
Спроецируй это всё, конкретно на сегодняшнюю Украину... -- всё так и будет -- пока что, суверенитет находится на грани развала. Разве нет?
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19.02.2021 21:05 Відповісти
совершенно нет...совок никто купленными каналами к суверенитету не стимулировал Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 2649.даже наоборот,сша уговаривали не распадаться.
украину делят на 2-3 части легально из всех утюгов и холодильников (не считая телевизоров) уже на моей памяти лет двадцать...и шо и где?
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19.02.2021 21:11 Відповісти
Меняются средства доставки охмурёжа... -- итоги не меняются.
В любом случае, победит радикальное меньшинство.

Коммуняки или националисты? -- мне ответ ясен... ...не хочу тебя огорчать своим мнением...*)
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19.02.2021 21:19 Відповісти
Хунта Зеленского по сути своей....,везде стоят автоматчики,магазины шманают по полному тарифу,паспорта и прописку проверяют несколько раз в день,заставляют назвать номер мобильника,делают контрольный вызов...Мавзолейных ловят Ведмедчуковцев Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 8550
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19.02.2021 20:14 Відповісти
А вообще этот толпойоп на карту смотрел,в своих познаниях регионов подписания?
Пусть питар озвучит хоть одно,урод и никто...
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19.02.2021 21:08 Відповісти
Эта ты про трампона шоли. Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 24 Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 24 Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях - Цензор.НЕТ 24
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19.02.2021 21:40 Відповісти
Да не, про зеогеглитста)))...
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19.02.2021 21:54 Відповісти
 
 