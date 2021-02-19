Націоналісти вимагають від РНБО завдати три удари по російській агентурі в Україні. ФОТО
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У п'ятницю, 19 лютого, представники патріотичних політичних сил та громадських організацій провели акцію під Офісом президента України, де мало відбутися засідання РНБО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Апостроф.
Своєю вимогою активісти назвали завдати три удари по російській агентурі в Україні:
- Інформаційний. Активісти вимагають завершити ліквідацію проросійських пропагандистських ресурсів в Україні, серед яких вони назвали зокрема телеканал "НАШ", сайти "Вести" і "Країна".
- Кадровий. Активісти вимагають розслідувати діяльність "російської агентури, яка проникла у вищі ешелони влади". Зокрема Андрія Портнова, який згідно з розслідуванням ресурсу "Миротворець" виконував і виконує завдання російських спецслужб під псевдонімом "Казбек" і його оточення, які "забезпечують вплив на органи слідства та судову систему в інтересах іноземних агентів".
- Фінансовий. Активісти вимагають обрізати схеми фінансування діяльності колабораціоністів і спонсорів сепаратизму в Україні. За їхніми словами, влада повинна взяти в управління держави ринок "Столичний", який "не платить податків, а збирає чорну касу, яка йде на фінансування кримінального угруповання Юрія Іванющенка та Армена Горлівського", а також інші активи, які пов'язують із цими людьми.
Також учасники акції передали на ім'я президента України, голови СБУ та Секретаря РНБО лист з переліком фізичних і юридичних осіб, які, за їхньою інформацією, причетні до фінансування тероризму та щодо яких вимагають застосувати санкції.
В акції брали участь представники Правого сектора, ВО "Свобода", Національного корпусу, "Традиція і порядок", "Суспільство майбутнього", С14, "Національний спротив", УНА-УНСО, ВО "Тризуб" ім. Бандери і "Невідомий патріот".
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Может не националисты, а Граждане Украины????
во кто граждане Украины!!! а вот ты - точно быдло тупое...
Тем более в условиях конфликта с РФ.
А если бы действительно хотел бы перемен, то зарплата чиновников, напрямую зависела бы от уровня жизни гражданин! Типа з.п. депутата 2 минимальные пенсии. Конверт, расстрел пушкой, по Китайски и любой участковый имеет право арестовать его, а не няша№2 разрешит... Китай и тот, из такого дерьма вылез, сейчас уже и представить не можете: "526 китайское предупреждение." =)
Два года "свободу" все устраивало!
Не!!!
"Националисты" про таких не слышали.
Ясно що якби мужні добровольчі батальйони, націоналісти такі як ВО "Свобода" ПС, Національний корпус.....і всі українські патріоти не зупинили в 2014 році криваві орди фашистів окупантів )(уйла. Цих правонаступників кремлівських комуно - фашистів ката Сталіна. Тоді в уже поневоленій Українській державі відразу б почалися такі ж криваві репресії, масові розстріли, геноцид українського народу, які були вже не раз коли Україна на деякий час ставала колонією і ми перебували в кривавій тюрмі народів московії і срср. Мільйон - другий... п'ятий .... неугодних Українців личакові фашисти -кацапи, ці окупанти )(уйла відразу ж розстріляли, посадили або депортували в жахливу личакову паРашу. А ось ті хто б з малоросів пригнувся і став на коліна перед москалями загарбниками і вижив, так тих швиденько приобули б в обісцяні кацапські личаки і змусили дуже шибко з ранку до вечора пахати на ворога окупанта. І постійно прудко- відтанцювати та ядрено - жваво наспівувати під балалайку "Широка страна моя родная ..? Лапотная - кацапская".... Що ж такий катастрофічний варіант ще може наступити, і бути в тому випадку якщо Український народ дозволить продажним Іудам цим яничарам мертвичука...і перевертням "слугам кремля" змусити Україну капітулювати на милість нашого лютого кривавого ворога окупанта Криму и Донбасу з проклятої ворожої паРаші.