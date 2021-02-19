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націоналісти (154) РНБО (1721)

Націоналісти вимагають від РНБО завдати три удари по російській агентурі в Україні. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У п'ятницю, 19 лютого, представники патріотичних політичних сил та громадських організацій провели акцію під Офісом президента України, де мало відбутися засідання РНБО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Апостроф.

Націоналісти вимагають від РНБО завдати три удари по російській агентурі в Україні 01

Своєю вимогою активісти назвали завдати три удари по російській агентурі в Україні:

  1. Інформаційний. Активісти вимагають завершити ліквідацію проросійських пропагандистських ресурсів в Україні, серед яких вони назвали зокрема телеканал "НАШ", сайти "Вести" і "Країна".
  2. Кадровий. Активісти вимагають розслідувати діяльність "російської агентури, яка проникла у вищі ешелони влади". Зокрема Андрія Портнова, який згідно з розслідуванням ресурсу "Миротворець" виконував і виконує завдання російських спецслужб під псевдонімом "Казбек" і його оточення, які "забезпечують вплив на органи слідства та судову систему в інтересах іноземних агентів".
  3. Фінансовий. Активісти вимагають обрізати схеми фінансування діяльності колабораціоністів і спонсорів сепаратизму в Україні. За їхніми словами, влада повинна взяти в управління держави ринок "Столичний", який "не платить податків, а збирає чорну касу, яка йде на фінансування кримінального угруповання Юрія Іванющенка та Армена Горлівського", а також інші активи, які пов'язують із цими людьми.

Націоналісти вимагають від РНБО завдати три удари по російській агентурі в Україні 02

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Також учасники акції передали на ім'я президента України, голови СБУ та Секретаря РНБО лист з переліком фізичних і юридичних осіб, які, за їхньою інформацією, причетні до фінансування тероризму та щодо яких вимагають застосувати санкції.

Націоналісти вимагають від РНБО завдати три удари по російській агентурі в Україні 03

В акції брали участь представники Правого сектора, ВО "Свобода", Національного корпусу, "Традиція і порядок", "Суспільство майбутнього", С14, "Національний спротив", УНА-УНСО, ВО "Тризуб" ім. Бандери і "Невідомий патріот".
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Топ коментарі
+57
Писари!
Может не националисты, а Граждане Украины????
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19.02.2021 19:56
+21
Назовите хоть одну страну в мире КРОМЕ УКРАИНЫ, где есть партия ВРАЖДЕБНОГО государства и называет себя ОППОЗИЦИЕЙ. Это маразм, такого нету НИГДЕ. Как бы плохо мы не относились к ВЛАСТИ, но НЕНАВИСТЬ к В Р А Г У должна быть в разы сильнее.
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19.02.2021 20:41
+20
Украинцы (с большой буквы У. Не путать с украинцами с маленькой буквы "у"). А то я знаю граждан Украины, которые не Украинцы, и НЕ граждан Украины, которые Украинцы.
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19.02.2021 19:58
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togda odin dolzhen bitj po verhushke nacionalistov / familii jestj v internete.
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19.02.2021 19:55 Відповісти
Писари!
Может не националисты, а Граждане Украины????
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19.02.2021 19:56 Відповісти
Украинцы (с большой буквы У. Не путать с украинцами с маленькой буквы "у"). А то я знаю граждан Украины, которые не Украинцы, и НЕ граждан Украины, которые Украинцы.
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19.02.2021 19:58 Відповісти
ага, вони просто юзають паспорт України.
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19.02.2021 20:38 Відповісти
Супер сказано!
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19.02.2021 21:32 Відповісти
+++++
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19.02.2021 20:16 Відповісти
нет, ты не прав - граждане Украины- это жители ордло! а это фашисты... Националисты требуют от СНБО нанести три удара по российской агентуре в Украине - Цензор.НЕТ 8000 Националисты требуют от СНБО нанести три удара по российской агентуре в Украине - Цензор.НЕТ 8440
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19.02.2021 20:17 Відповісти
Пшло вон отсюда, рашистское тупое животное!
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20.02.2021 09:06 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3249069/ukraina_pri_oon_okolo_25_mln_krymchan_prinuditelno_poluchili_pasporta_rf
во кто граждане Украины!!! а вот ты - точно быдло тупое...
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20.02.2021 09:30 Відповісти
Теж вразило. По заголовку наче був наголос на націоналісти, повіяло рашиським штампом
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19.02.2021 21:28 Відповісти
В термине националисты нет ничего плохого. Пугало из него сделали комуняки, потому что протаскивали идею "пролетарского интернационализма", которая базируется на этом термине. По комуняцки выходило, что нацинализм это хорошо, но только в извращенном виде, т.к. интер -посреди, вместе (латинск.).Т.е. национализм может быть, но только для всех вместе. Выходит, что мы должны были любить, кроме своей нации, французкую, болгарскую, немецкую и т.п., а только свою - нельзя! Здесь мы видим коварство коммунистической пропаганды, клоторая подменяла понятия нацизма и национализма. Националист - это искренний патритот до мозга костей, который интересы своей нации ставит во главу угла. Что в этом плохого?
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19.02.2021 21:50 Відповісти
См. комментарий Г.Мокрицкого (Житомир)
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19.02.2021 21:51 Відповісти
Підтримую
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19.02.2021 19:56 Відповісти
НА ******** достоверные "источники"??
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19.02.2021 19:58 Відповісти
Чей Крым?
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19.02.2021 20:03 Відповісти
Твоя ******** много законов "не нарушает"?
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19.02.2021 20:06 Відповісти
Националисты требуют от СНБО нанести три удара по российской агентуре в Украине - Цензор.НЕТ 6509
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19.02.2021 20:01 Відповісти
А де сало, часничок, ковбаска, чорний хлібчик, зелена цибулько? Нема. Тому що це кацапи!
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19.02.2021 21:34 Відповісти
І не кажіть, куме. Homo Katsapus - невдала модель людини, вони не здатні цінити справжню красу.
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19.02.2021 21:53 Відповісти
Это с каких пор страна-помойка относится к понятию "Мир"? Или ты имеешь в виду "русский мир"?
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19.02.2021 20:02 Відповісти
закрыть крывой и пятый
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19.02.2021 20:02 Відповісти
вместе с пятым..
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19.02.2021 20:03 Відповісти
видати прокацапській шушарі паспорти негромадян
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19.02.2021 20:04 Відповісти
За*упу на воротник , не жмёт?
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19.02.2021 20:07 Відповісти
Националисты требуют от СНБО нанести три удара по российской агентуре в Украине - Цензор.НЕТ 5873.
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19.02.2021 20:27 Відповісти
Тебе лайкнул бостуууууга-тварь ,твой одностадник пригожинский ,єто зашквар! Твари рашистские, будете жестко наказані за подлую развязанную войну
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20.02.2021 09:11 Відповісти
для начала неплохо бы определиться со своим кадровым составом...а то некоторые никак не определятся,какой нации они националисты Националисты требуют от СНБО нанести три удара по российской агентуре в Украине - Цензор.НЕТ 8831
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19.02.2021 20:05 Відповісти
І "рожевих свинок" не видно окрім плакатів, якісь не ті націоналісти, підкосила їх "борня з баригою".
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20.02.2021 07:18 Відповісти
повністю підтримую!
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19.02.2021 20:06 Відповісти
Назв націоналістичних організацій більше, ніж самих учасників.
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19.02.2021 20:06 Відповісти
Так, отож, попробуй санкціонуй!
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19.02.2021 20:13 Відповісти
На 100 людей 10 організацій нарахував. Ну як можно серйозно до них ставитись при такому підходові ? Раншіе було ОУН і все - і люди за ними йшли.
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19.02.2021 20:15 Відповісти
Скiльки б iх не було - головне що всi вони проти одного ВОРОГА
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19.02.2021 20:43 Відповісти
Поцони вирішили на зєліних санкціях хайпонути.Мудро.
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19.02.2021 20:34 Відповісти
Надіюсь на доведення санкційних дій до логічного завершення . Побачемо тобто.
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19.02.2021 21:26 Відповісти
Ну человек 20-ть националистов есть. А чего требуют на улице, а не в Раде? Не прошли? Почему? Где та "Свобода" с Тягныбоком?
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19.02.2021 20:35 Відповісти
Назовите хоть одну страну в мире КРОМЕ УКРАИНЫ, где есть партия ВРАЖДЕБНОГО государства и называет себя ОППОЗИЦИЕЙ. Это маразм, такого нету НИГДЕ. Как бы плохо мы не относились к ВЛАСТИ, но НЕНАВИСТЬ к В Р А Г У должна быть в разы сильнее.
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19.02.2021 20:41 Відповісти
Партія ворожої держави виникла не на порожньому місці Националисты требуют от СНБО нанести три удара по российской агентуре в Украине - Цензор.НЕТ 2854 .. На жаль , в Україні ще живе повно громадян України і водночас - ворогів України ,, "завдяки" яким , партія ворожої держави і існує в Україні . .
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19.02.2021 21:00 Відповісти
но НЕНАВИСТЬ к В Р А Г У должна быть в разы сильнее.

Тем более в условиях конфликта с РФ.
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19.02.2021 21:09 Відповісти
НЕНАВІСТЬ це ще не все. Треба мати розум, який накреслить шляхи до перемоги. Вважаю, що перелічені три удари - це один з таких розумних кроків. Але попереду ще дуже багато роботи.
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20.02.2021 08:30 Відповісти
Зеля, продолжай давить раздухарившихся гнид красноперых !..До тебя только пи..жь серунов была о намерениях...дави гадов, где поймаешь, в сортире, так в сортире дави..народ тебе только спасибо скажет, достали внучики андрофаков и фтирофаков болотных, заблудившихся в разные годы в Украине..или они тебя сметут в порошок, с жидами(евреи это не о вас, а о говне вашего этноса) и беглыми местными олигофренами из дурок выпущенными, обьединившись...дави эту мразоту конченную..! Националисты требуют от СНБО нанести три удара по российской агентуре в Украине - Цензор.НЕТ 5741
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19.02.2021 21:03 Відповісти
зеля не давит, а Грозно пукает. Санкции для каналов? - будут апеляции в портновских судах. А против судов пуки Зе не оружие. Тем более ,пока портновский Татаров и Венидиктова в системе.
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19.02.2021 22:29 Відповісти
посмотрим и на суды.. Націоналісти вимагають від РНБО завдати три удари по російській агентурі в Україні - Цензор.НЕТ 6885
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19.02.2021 23:18 Відповісти
Кто-то намеренно выставляет националистов клоунами.
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19.02.2021 21:04 Відповісти
Выставляют те же, кто вчера, в годовщину массовых убийств на Майдане, вывел евроблядей под раду
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19.02.2021 21:10 Відповісти
а чего они не требовали этого от Порошенко,спали или не хотели беспокоить партнеров по бизнесу
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19.02.2021 21:05 Відповісти
А почему эти "патриоты" не пришли вчера к зеленскому, чтобы напомнить зеленому чмырю, что за два года его тупого правления не посажен ни один убийца Евромайдановцев, а всех подозреваемых он обменял на каких-то наркоманов из лугандона. Почему татаров сидит в офисе преза, а не на зоне?!!!
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19.02.2021 21:08 Відповісти
А хто ж це допомогає вбивцям Євромайданівців, "рвати кигті" з Майдану? Хто рятує їх від справедливого гніву людей?:Націоналісти вимагають від РНБО завдати три удари по російській агентурі в Україні - Цензор.НЕТ 2291
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19.02.2021 21:36 Відповісти
Думай мозгом, а не хромосомой!
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19.02.2021 23:56 Відповісти
Думаю тому, що їх мало, тому що проти них 73% зебільного населення, яке підтримало українофоба ЗЕ на виборах, плюс проти них великий відсоток ворогів України, об'єднаних в різних опзЖопах, плюс українофоби, які ненавидять все Українське і лицемірно, тільки но Українці вийдуть на якусь акцію, починають волати: "Треба було вчора", "Чому сьогодні", "Вони якісь не такі", "Вони мали нас, українофобів і хуцпистів знищити вчора, а сьогодні це не на часі"...
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20.02.2021 08:44 Відповісти
Какие они Вам нахер "националисты" - они "ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ"!!!
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19.02.2021 21:20 Відповісти
Слава Богу, хоть не выгребной ямы-404, как ты...
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20.02.2021 00:05 Відповісти
Почему то забывают про многочисленные штабы "фсб", которые находятся в церквях Украины! Там жиды (библейское понятие) обрабатывают несчастных, сильнее телевизора!
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19.02.2021 21:28 Відповісти
они обрабатывают не несчастных, а тупых.Кстати эти тупари себя несчастными не ощущают, разве что совок кончился и " мы не с Россией". А бог там непричем.
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19.02.2021 23:02 Відповісти
Если Зеленский хочет перемен, он должен вернуть к власти майдановцев, волонтеров, нацкорпус и ненавистного ему Петра Порошенко. Его рейтинг только поднимется до начального уровня! Оставь он у власти пророссийскую агентуру, он потеряет всё!
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19.02.2021 21:37 Відповісти
Згоден. Всіх, крім порошенка.
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19.02.2021 22:29 Відповісти
зЕбил хочет 2 срок царствования! Не более...
А если бы действительно хотел бы перемен, то зарплата чиновников, напрямую зависела бы от уровня жизни гражданин! Типа з.п. депутата 2 минимальные пенсии. Конверт, расстрел пушкой, по Китайски и любой участковый имеет право арестовать его, а не няша№2 разрешит... Китай и тот, из такого дерьма вылез, сейчас уже и представить не можете: "526 китайское предупреждение." =)
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19.02.2021 23:39 Відповісти
Це неможливо. Для ЗЕ Україна чужа. Йому важко. Свої, українофоби, розпочали проти нього дуже серйозну війну, він шукаючи захист, метнувся в сторону Українців. Але Україна, Українські цінності йому чужі і незрозумілі. Українці його не приймуть. Найкраще для нього, це подумати як вийти з цієї невдалої і безперспективої комедії.
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20.02.2021 08:54 Відповісти
Трансформація "жидобільшовика" ЗЕ в "жидобандерівця" ЗЕ? Щось мені в таке "чудо" не дуже віриться... але перебіг подій мені подобається. Націоналісти вимагають від РНБО завдати три удари по російській агентурі в Україні - Цензор.НЕТ 2875
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19.02.2021 21:45 Відповісти
Фашизм не пройде , рашистські гниди реально всім вже набридли . Терористи хрЄнові .
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19.02.2021 22:07 Відповісти
Очнулись! Не прошло и три года!

Два года "свободу" все устраивало!
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19.02.2021 22:08 Відповісти
вони завжди за то виступали. Зараз це оформилось у більш конкретні вислови, бо є підгурнтя.
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19.02.2021 22:15 Відповісти
підгрунтя
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19.02.2021 22:17 Відповісти
Завжди? Я помню как они против Пороха за зегниду топили! А последние два года только по мертветчуковским каналам вештались опять же Пороха дерьмом поливали! И, вдруг, Прозрели!
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19.02.2021 22:46 Відповісти
вони і зараз проти Пороха. А раніше вони то так не формулювали, бо мізків не вистачає самім щось створити, а лише повторити чи підтримати. Вони не знають, що таке критикувати з ціллю виправленя ситації, вони можуть лише забивати з ціллю знищення і встановлення свого. чисто українська пострадянська школа - сили убєждєния ноль, є дурна сила сили.
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19.02.2021 23:20 Відповісти
І тут, як чорти із табакерки вистрибнули "українські" націоналісти різних мастей. А де ви були до цього часу?
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19.02.2021 22:15 Відповісти
А вони хоч були там насправді? Я вже багато часу в політиці та суспільному житті навіть націоналістичних громадських организацій не бачу. Про політичні партії взагалі промовчу.
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19.02.2021 22:29 Відповісти
Любопытно, что это за националисты такие и организации. Хотя бы для приличия перечислили бы. Бо создается впечатление, что они в Украине отсутствуют полностью.
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19.02.2021 22:27 Відповісти
так на фотці на полотні написано правий сектор? мало?
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19.02.2021 23:22 Відповісти
Ватный рашистский длбб, попробуй прочитать статью ,там все перечислены,но тебе же это не надо,тебе надо рашистский навоз на вентилятор набрасывать
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20.02.2021 09:22 Відповісти
Ермак? Портнов? Татаров?

Не!!!
"Националисты" про таких не слышали.
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20.02.2021 02:15 Відповісти
-
Ясно що якби мужні добровольчі батальйони, націоналісти такі як ВО "Свобода" ПС, Національний корпус.....і всі українські патріоти не зупинили в 2014 році криваві орди фашистів окупантів )(уйла. Цих правонаступників кремлівських комуно - фашистів ката Сталіна. Тоді в уже поневоленій Українській державі відразу б почалися такі ж криваві репресії, масові розстріли, геноцид українського народу, які були вже не раз коли Україна на деякий час ставала колонією і ми перебували в кривавій тюрмі народів московії і срср. Мільйон - другий... п'ятий .... неугодних Українців личакові фашисти -кацапи, ці окупанти )(уйла відразу ж розстріляли, посадили або депортували в жахливу личакову паРашу. А ось ті хто б з малоросів пригнувся і став на коліна перед москалями загарбниками і вижив, так тих швиденько приобули б в обісцяні кацапські личаки і змусили дуже шибко з ранку до вечора пахати на ворога окупанта. І постійно прудко- відтанцювати та ядрено - жваво наспівувати під балалайку "Широка страна моя родная ..? Лапотная - кацапская".... Що ж такий катастрофічний варіант ще може наступити, і бути в тому випадку якщо Український народ дозволить продажним Іудам цим яничарам мертвичука...і перевертням "слугам кремля" змусити Україну капітулювати на милість нашого лютого кривавого ворога окупанта Криму и Донбасу з проклятої ворожої паРаші.
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20.02.2021 05:26 Відповісти
а что выборы близко, что вышли на хоровод или танец проплатили?
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20.02.2021 10:55 Відповісти
 
 