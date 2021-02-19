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Рішення РНБО про санкції проти Медведчука - початок нової ери, коли ворога, нарешті, називають по імені, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення РНБО про санкції проти Медведчука - початок нової ери, коли ворога, нарешті, називають по імені, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко підтримує рішення РНБО про розширення санкційного переліку, зокрема, нардепом Віктором Медведчуком і його дружиною Оксаною Марченко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Ткаченко написав у телеграм-каналі.

"Особисто для мене це рішення - історична справедливість. На жаль, воно затрималося в часі. Петро Олексійович зробив усе, щоб Медведчук міг літати в Москву і вести свій бізнес в Україні. Те, що він не зміг зробити, зробила нова влада", - зазначив міністр.

Медведчук, як зазначив Ткаченко, "творець темників 2000-х, які фактично призвели до журналістських та масових протестів напередодні Помаранчевої революції". "Своїх звичок він не залишав і останнім часом. Але темники, фейки, дезінформацію писав тепер йому Кремль. А він транслював їх усіма можливими способами в Україні, зокрема, через нещодавно заборонені "телеканали". Він заперечує російську агресію, зустрічається зі своїм кумом в окупованому Криму, піарить себе як посередника в справах обміну полоненими і позиціонує себе "голубом миру". "Голубом", який готовий поставити на коліна Україну перед своїм кумом", написав міністр.

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Він назвав рішення про запровадження санкцій політично виправданим. І нагадав, що проти Медведчука запроваджено санкції в США. "Тепер нарешті і в Україні. Фактично, це рішення РНБО - початок нової ери, коли ворога нарешті називають по імені", - наголосив Ткаченко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
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Топ коментарі
+25
Решение СНБО о санкциях против Медведчука- начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6325
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19.02.2021 20:39
+22
Да, чудеса. Петя и пукнуть в сторону Медведчука боялся, а тут какой-то пианист....
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19.02.2021 20:40
+19
когда все думают, что Зеленский мочит Медведчука и ОПЗЖ, в действительности Каломойский руками Зеленского решил разграбить активы Медведчука..
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19.02.2021 20:40
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Так когда друг-дружку резать начнем? Вот, оказывается, минитЕр культурки знает, да? Твари, они все работают исключительно на раскол. Ненавижу тварей.
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19.02.2021 21:13 Відповісти
Решение СНБО о санкциях против Медведчука- начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9769
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19.02.2021 21:14 Відповісти
От що Байден животворящий робить!
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20.02.2021 09:46 Відповісти
Расскажите, сэры,
Мне о новой эры.
И вилку для лапши,
Чтобы снять с уши.
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19.02.2021 21:17 Відповісти
Как там Литр Алексеевич за кума сильно переживает?
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19.02.2021 21:18 Відповісти
...за кума спрашивай у писькова, он на эрэфии каждой бочке - затычка... Решение СНБО о санкциях против Медведчука- начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4803
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19.02.2021 21:22 Відповісти
саша ткаченко еще раз подтвердил гордое звание поца
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19.02.2021 21:24 Відповісти
Порошенко попукивал в сторону Медведчука, но тихонько, а Зеленский решил это сделать громко. Но результат будет тот же.
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19.02.2021 21:26 Відповісти
Шоколад активно включился в войну с мнртвечуком, взял под себя Прямой телеаанал, хватит с врагами Украины церемониться.
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19.02.2021 21:35 Відповісти
от бачите як просто і приємно лайно називати лайном, а ворога - ворогом)
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19.02.2021 21:45 Відповісти
Хіба хтось буде голосувати за Пороха після всіх цих останніх подій?
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19.02.2021 21:45 Відповісти
Конечно! Не сравнивай ... с пальцем)))
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19.02.2021 21:54 Відповісти
чесслово, прочел, как гумовый нацюцюрник... хотя шо я несу, бо почему как?..ХМЫ...
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19.02.2021 21:55 Відповісти
местные стецьки
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19.02.2021 21:55 Відповісти
Отлично Зеленский ,не останавливаться и давить рыго-барыговское ворьё и иуд .
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19.02.2021 21:52 Відповісти
Давить--это посадки с конфискацией! Две недеди санкции против козака мертветчуковского---ГДЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО? Где объявленные пидозры? Где обыски и допросы??? Тоже самое будет и по кащею с его мутной "паломницей"!
Шмаркля на время убирает конкурентов (кащея+шарикова) на СВОЕМ лекторальном поле, только и всего!
Или вы думали, что в обрезанном совке-малороссе "маладыя регионы" вдруг родился УКРАИНЕЦ?
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19.02.2021 22:05 Відповісти
я хоть и Порохобот, но возразить нечего Рішення РНБО про санкції проти Медведчука - початок нової ери, коли ворога, нарешті, називають по імені, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4494
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19.02.2021 21:52 Відповісти
Нарешті почали чмирити головного терориста країни , що підхрюкує російським фашистам .
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19.02.2021 22:22 Відповісти
А я губу раскатал что Г+Г закроется навсегда место разврата и подлой лжи Рішення РНБО про санкції проти Медведчука - початок нової ери, коли ворога, нарешті, називають по імені, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6801
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19.02.2021 22:40 Відповісти
Ну вот, теперь может наконец назовём и войну войной, а Россию - агрессорм.
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20.02.2021 00:20 Відповісти
Смешно! "закрыли" медведчуковские аналы , но оставили "наш", куда они все и перебрались!
Зато убогие зебилятки рукоплещут!
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20.02.2021 00:49 Відповісти
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