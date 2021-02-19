Повідомлено про підозру ексінспектору ДАІ, який займався фальсифікацією документів проти автомайданівців, - ДБР

Повідомлено про підозру ексінспектору ДАІ, який займався фальсифікацією документів для залучення до адміністративної відповідальності та позбавлення прав учасників руху "Автомайдан".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Під час розслідування зібрано докази та повідомлено про підозру колишньому інспектору дорожньо-патрульної служби ДАІ ГУ МВС України в м.Києві в незаконному перешкоджанні акціям протесту, а також службовій підробці документа.

"Згаданий правоохоронець у січні 2014 року склав офіційні документи, які були використані як доказ провини активіста у справі про адміністративне правопорушення, що призвело до незаконного притягнення учасника "Автомайдану" до адміністративної відповідальності та позбавлення його права керування транспортними засобами з метою унеможливлення продовження з його боку протестних акцій", - сказано в повідомленні.

Такі дії, на думку правоохоронців, повинні були зупинити інших активістів брати участь у цьому русі.

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