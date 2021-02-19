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Новини Події Розслідування злочинів на Майдані
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автомайдан (115) злочини проти Майдану (276) ДБР (2567)

Повідомлено про підозру ексінспектору ДАІ, який займався фальсифікацією документів проти автомайданівців, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Події

Повідомлено про підозру ексінспектору ДАІ, який займався фальсифікацією документів проти автомайданівців, - ДБР

Повідомлено про підозру ексінспектору ДАІ, який займався фальсифікацією документів для залучення до адміністративної відповідальності та позбавлення прав учасників руху "Автомайдан".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Під час розслідування зібрано докази та повідомлено про підозру колишньому інспектору дорожньо-патрульної служби ДАІ ГУ МВС України в м.Києві в незаконному перешкоджанні акціям протесту, а також службовій підробці документа.

"Згаданий правоохоронець у січні 2014 року склав офіційні документи, які були використані як доказ провини активіста у справі про адміністративне правопорушення, що призвело до незаконного притягнення учасника "Автомайдану" до адміністративної відповідальності та позбавлення його права керування транспортними засобами з метою унеможливлення продовження з його боку протестних акцій", - сказано в повідомленні.

Такі дії, на думку правоохоронців, повинні були зупинити інших активістів брати участь у цьому русі.

Читайте також: Екссудді столичного райсуду повідомлено про підозру за позбавлення прав автомайданівців, - Офіс Генпрокурора
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Топ коментарі
+2
шо творится, зеленского подменили?
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19.02.2021 20:58
+1
Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР - Цензор.НЕТ 3693
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19.02.2021 20:58
+1
ні. просто на деякий час у нього кокс відібрали. Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР - Цензор.НЕТ 5034

Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР - Цензор.НЕТ 9573
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19.02.2021 21:02
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шо творится, зеленского подменили?
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19.02.2021 20:58 Відповісти
ні. просто на деякий час у нього кокс відібрали. Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР - Цензор.НЕТ 5034

Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР - Цензор.НЕТ 9573
показати весь коментар
19.02.2021 21:02 Відповісти
Пгивет Югию Витальевичу Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР - Цензор.НЕТ 5318
17 березня 2017 року «Вишки Бойка» вже все: Як ГПУ поховала справи на $800 млн

У п'ятницю 10 березня на свободу вийшов колишній заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Олександр Кацуба
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19.02.2021 21:18 Відповісти
14 марта 2017 года Луценко в эфире канала ZIK заявил, что Кацуба дал показания против членов организованной преступной группы, членом которой являлся он сам. Также, по словам Луценко, он компенсировал государству 100 млн грн.

15 марта "Наші гроші" сообщили, что 10 марта Шевченковский райсуд Киева отпустил Кацубу на свободу и снял арест с его имущества.

В этот же день в ГПУ заявили, что Кацуба пошел на сделку со следствием, заплатил 100 млн грн и вышел из Лукьяновского СИЗО Киева.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/lucenko-ob-aleksandre-kacube-ne-melkaya-no-soshka-192617.html
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19.02.2021 21:34 Відповісти
Так шо? Бойко, как член организованного злочынного угруповання, уже пятый год сидит?
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19.02.2021 21:38 Відповісти
так нічого . і при зєсцикуну не сяде. Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР - Цензор.НЕТ 9126 бєня забере всі його активи собі.
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19.02.2021 21:41 Відповісти
Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР - Цензор.НЕТ 3693
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19.02.2021 20:58 Відповісти
Все что смогла сделать уже вторая власть это сообщить о подозрении шестерке, которая выполняла незаконный приказ... ни слова о том почему он это делал... это была его личная инициатива?!
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19.02.2021 20:58 Відповісти
Судя по новостям, такое впечатление, что сейчас лето 2014 года, а не зима 2021...Хотя нет, сейчас же рыгореванш, а тогда был безальтеративный патриот
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19.02.2021 21:01 Відповісти
зебилам сцут в глаза, а они причмокивают. Что там уже электричество перестали покупать в *********?! А наш - закрыли?! А как поживают расследования убийств Евромайдановцев?!
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19.02.2021 21:55 Відповісти
Понимаешь ли, порохобот. Вот я с тобой согласен. Зебил делает недостаточно, можно сказать мало. Но вы ж воете как белуги шо надо вернуть взад того, кто вообще нихрена не делал из того, что обещал. А ты, подЫхай ровненько, посмокчи рошенку и ответь себе на вопрос - обещал ли зебил то что ты ему закидаешь? Нет? А пебил?
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19.02.2021 22:03 Відповісти
****,беларусам всё это ещё только предстоит.Ничего справимся.
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19.02.2021 21:10 Відповісти
Даже немного удивлен таким новостям! При Зеленском все новости были антимайдановскими! Я встал в стойку ежа, напряг иголки, и сегодня слышать то, о чем хотелось слышать всегда, удивительно! Что-то толкает Зеленского под зад, и он делает резкие реверансы в сторону Запада и Америки, перестав мечтать о глазах Путина! Дай-то Бог! Но преследовать атошников и волонтеров еще не прекратил! А особенно, девочек! С девочками, он херой!
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19.02.2021 21:27 Відповісти
А когда обьявят подозрение татарову и портнову, которые организовывали преследования Евромайдановцев?
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19.02.2021 21:53 Відповісти
Это сильно предъявить претензию экс сотруднику ГАИ!бА действующим судьям выносившим решения , тоже будете предъявлять подозрения когда они на пенсию отправятся?
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20.02.2021 10:29 Відповісти
 
 