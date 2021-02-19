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Новини Політика України
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Головні новини 19 лютого: санкції проти Медведчука, Ляшко збрехав про виграш у лотерею

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 19 лютого: санкції проти Медведчука, Ляшко збрехав про виграш у лотерею

Проти Медведчука ввели санкції, Ляшко збрехав про виграш у лотерею, воїнам можна відкривати вогонь у відповідь, водій під час сварки вбив пішохода, - головні новини України 19 лютого.

Санкції проти Медведчука

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти голови політради "Опозиційної платформи - за життя", кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб, зокрема літаки, якими Медведчук літав до Москви. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ. Проти його дружини Марченко, за даними ЗМІ, санкції ввели, оскільки вона володіє заводом у Ростовській області, який поставляє нафтопродукти терористам організацій "ДНР" і "ЛНР". ОПЗЖ називає санкції "репресіями" та обіцяє "стати на захист демократії".

Арестович жартує про "Рошен"

Коли тема вечірнього засідання РНБО ще не була відома, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив у Фейсбуці, що Рада розглядатиме питання націоналізації корпорації "Рошен".

Ляшко збрехав про виграш у лотерею

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко в 2017 році підробив лотерейний квиток, завдяки якому нібито виграв 571 045 гривень. Про це заявив Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Ляшка не покарали, тому що Конституційний Суд скасував відповідну статтю.

Військовослужбовцям можна відкривати вогонь у відповідь

В один день про це заявили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і секретар РНБО Олексій Данілов. Данілов каже, що рішення про відкриття вогню має приймати командир підрозділу. Шмигаль стверджує, що військових за це не штрафують.

Байден за Україну

На Мюнхенській конференції з безпеки президент США заявив, що підтримка суверенітету і територіальної цілісності України має для країн Європи і США життєво важливе значення.

Водій вбив пішохода

На записі з камери спостереження видно, як пішохід підходить до автомобіля і щось говорить водієві, а той виходить із машини і б'є пішохода. Пішохід падає і більше не рухається. Поліція оголосила план "Перехоплення" і затримала водія через годину після того, що сталося.
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Ну так и что? Ляшку можна брехать - он же обьявил себя на плакатах народным президентом.
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19.02.2021 22:24 Відповісти
ВСЁ ворьё 30 лет грабившее Украины на НАРЫ !!! Головні новини 19 лютого: санкції проти Медведчука, Ляшко збрехав про виграш у лотерею - Цензор.НЕТ 3302
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19.02.2021 22:25 Відповісти
После двух Майданов такого не было, а сейчас тем паче. При старом московско ордынском управлении государством в Украине это не возможно.
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19.02.2021 22:30 Відповісти
Ахметов верит Ляшко , Ляшко иногда получает выигрышные лотерейные билеты от Ахметова. Головні новини 19 лютого: санкції проти Медведчука, Ляшко збрехав про виграш у лотерею - Цензор.НЕТ 3894
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19.02.2021 22:27 Відповісти
По поводу Ляшка - в цивилизованной стране это была бы тема №1, несмотря на то, что КСУ статью отменил и с юридическим преследованием тут есть вопросы. Журналисты бы растерзали такого политика и любой возврат во власть ему был бы навсегда закрыт. А способ привлечь к юридической ответственности при желании можно найти. Подвести это под легализацию грязных денег - и устроить ему и допросы в полиции, и банковский бан как Дубинскому, чтобы нигде счёт не мог открыть даже . . .
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19.02.2021 22:30 Відповісти
Головні новини 19 лютого: санкції проти Медведчука, Ляшко збрехав про виграш у лотерею - Цензор.НЕТ 9948
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19.02.2021 22:34 Відповісти
Бойовики на Донбасі переслідують священників ПЦУ за молитви українською мовою , а в тылу дружинники с ОПЗЖ преследуют учителей украинского языка и запугивают их. тем, что украинская власть не всегда будет в Украине.
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19.02.2021 22:40 Відповісти
предлагаю раз и навсегда отменить в Украине уголовный кодекс
а на место его принять Санкции
завтра иду грабить банк
ну ввдедут санкции . ..подумаешь Головні новини 19 лютого: санкції проти Медведчука, Ляшко збрехав про виграш у лотерею - Цензор.НЕТ 8754
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19.02.2021 22:48 Відповісти
Ото і вся диктатура закону!
Мона Ляшку і дальше ворувать!
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20.02.2021 06:16 Відповісти
 
 