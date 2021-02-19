Головні новини 19 лютого: санкції проти Медведчука, Ляшко збрехав про виграш у лотерею

Проти Медведчука ввели санкції, Ляшко збрехав про виграш у лотерею, воїнам можна відкривати вогонь у відповідь, водій під час сварки вбив пішохода, - головні новини України 19 лютого.

Санкції проти Медведчука

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти голови політради "Опозиційної платформи - за життя", кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб, зокрема літаки, якими Медведчук літав до Москви. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ. Проти його дружини Марченко, за даними ЗМІ, санкції ввели, оскільки вона володіє заводом у Ростовській області, який поставляє нафтопродукти терористам організацій "ДНР" і "ЛНР". ОПЗЖ називає санкції "репресіями" та обіцяє "стати на захист демократії".

Арестович жартує про "Рошен"

Коли тема вечірнього засідання РНБО ще не була відома, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив у Фейсбуці, що Рада розглядатиме питання націоналізації корпорації "Рошен".

Ляшко збрехав про виграш у лотерею

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко в 2017 році підробив лотерейний квиток, завдяки якому нібито виграв 571 045 гривень. Про це заявив Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Ляшка не покарали, тому що Конституційний Суд скасував відповідну статтю.

Військовослужбовцям можна відкривати вогонь у відповідь

В один день про це заявили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і секретар РНБО Олексій Данілов. Данілов каже, що рішення про відкриття вогню має приймати командир підрозділу. Шмигаль стверджує, що військових за це не штрафують.

Байден за Україну

На Мюнхенській конференції з безпеки президент США заявив, що підтримка суверенітету і територіальної цілісності України має для країн Європи і США життєво важливе значення.

Водій вбив пішохода

На записі з камери спостереження видно, як пішохід підходить до автомобіля і щось говорить водієві, а той виходить із машини і б'є пішохода. Пішохід падає і більше не рухається. Поліція оголосила план "Перехоплення" і затримала водія через годину після того, що сталося.