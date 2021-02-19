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Новини Політика України
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Данілов (1191) Медведчук (1324) санкції (6858) шоу_Шустера (309) Марченко Оксана (107)

Данілов підтвердив, що санкції проти Медведчука і Марченко ввели через поставки нафтопродуктів терористам

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов підтвердив, що санкції проти Медведчука і Марченко ввели через поставки нафтопродуктів терористам

Члени РНБО підтримали введення санкцій проти Медведчука і Марченко "майже одноголосно".

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"За 14 км від нашого кордону на території Російської Федерації є один із нафтопереробних заводів, яким володіє пан Медведчук разом зі своєю дружиною і пан Козак разом зі своєю дружиною. І, відповідно, постачання паливно-мастильних матеріалів з цього заводу відбувається на територію терористам, які вбивають наших хлопців", - розповів він.

За словами Данілова, РНБО отримав достатньо доказів того, що таким чином діє терористичне угруповання, яке "свідомо допомагає бойовикам".

Читайте також: Рішення РНБО про санкції проти Медведчука - початок нової ери, коли ворога, нарешті, називають по імені, - Ткаченко

"Була доповідь голови СБУ, було надано відповідні документи, які отримали всі без винятку члени РНБО. ... Голосування було майже одностайне. Одна людина, скажімо так, проголосувала з невеликим зауваженням", - додав Данілов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ. В ОПЗЖ санкції проти Медведчука називають "репресіями".
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Топ коментарі
+10
А рошенки, там в дирє, ногами топтали. Фотки забув?
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19.02.2021 21:29
+8
за такое надо посадить или хотябы росстрелять
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19.02.2021 21:23
+7
Понятия не имею. О "рошенках". А вот о концертике Зели, как выясняется- документы имеются, многочисленные. И о концертике в Дыровском Донецке, и в Дыровской Горловке, и даже ещё в шести Дыровских городишках.
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19.02.2021 21:30
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за такое надо посадить или хотябы росстрелять
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19.02.2021 21:23 Відповісти
"расстрелять" это быстро. Нужно, что бы посидели лет по 20, а потом можно и расстрелять.
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19.02.2021 21:34 Відповісти
Краще расстрелять, а потім посадіть весною.
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19.02.2021 21:45 Відповісти
Данилов подтвердил, что санкции против Медведчука и Марченко ввели из-за поставки нефтепродуктов террористам - Цензор.НЕТ 1407 Данилов подтвердил, что санкции против Медведчука и Марченко ввели из-за поставки нефтепродуктов террористам - Цензор.НЕТ 5155
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19.02.2021 21:24 Відповісти
Так сажайте,тем более террористическую группировку...с какого террорист мертвечук по сессионной зале шляется?
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19.02.2021 21:25 Відповісти
Так а шо там по поводу концертика "Квартала-95" в Горловке, уже после объявления начала АТО? Там Зеля сотоварищи, неплохо выплясывал. С аншлагом, как выясняется. Потом, правда, в Мариуполе плясал, перед бойцами "Азова". Но! Если сборы от концерта в Мариуполе пошли на нашу оборону, то горловская срань- в бюджет Дыры. Или- что-то не так?
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19.02.2021 21:26 Відповісти
...А *рошенкі * там в *дире * не продавались і не продаються !? Данилов подтвердил, что санкции против Медведчука и Марченко ввели из-за поставки нефтепродуктов террористам - Цензор.НЕТ 4500
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19.02.2021 21:27 Відповісти
А рошенки, там в дирє, ногами топтали. Фотки забув?
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19.02.2021 21:29 Відповісти
Відкрию тобі великий секрет, продає цукерки небратам, от таке ж хитрожопе бидло як ти, а не корпорація Рошен, і особисто Порошенко.
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19.02.2021 21:42 Відповісти
У нас з одного підприємства майже вся продукція йде за порєбрік, але то не ми, то інвестори італійці падлюки такі. ЗАЗ збирає жигулі, але то не з москалями домовилися, то з французами, з Рено співпраця Данілов підтвердив, що санкції проти Медведчука і Марченко ввели через поставки нафтопродуктів терористам - Цензор.НЕТ 7425
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20.02.2021 07:04 Відповісти
Пропонуєш розігнати всих інвесторів-іноземців?
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21.02.2021 13:35 Відповісти
Ти засуджуєш хитрожопе бидло, а хитрозроблених інвесторів підтримуєш? Логічно. Так само логічно як ВАЗ купувати...
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21.02.2021 15:50 Відповісти
Засуджую хитрожопе бидло? З чого б це? Кожен дроче як захоче, і нікому свій розум, так як і свої правила, особисто я навязувати не збираюсь. не знаєш як зробити правельно - роби за законом.
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21.02.2021 16:08 Відповісти
правельно буде правильно
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21.02.2021 17:48 Відповісти
Сильно змінює суть?
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21.02.2021 17:55 Відповісти
Ні, я просто грамнаці
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21.02.2021 20:08 Відповісти
Понятия не имею. О "рошенках". А вот о концертике Зели, как выясняется- документы имеются, многочисленные. И о концертике в Дыровском Донецке, и в Дыровской Горловке, и даже ещё в шести Дыровских городишках.
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19.02.2021 21:30 Відповісти
а вы их там приобретаете? тогда вам виднее
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19.02.2021 21:38 Відповісти
На па-рашу, троль ущербный!
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20.02.2021 11:46 Відповісти
Там петушарий много чего про "мятежную юность "зели , у безлера и не только, обещает,так что надо запасаться попкорном-будет весело)))
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19.02.2021 21:30 Відповісти
Ну да! Есть такое. Не скрою, я начал, с позавчера, этого презерватива смотреть. Оказалось- очень даже интересно! У черта- есть какая-то Супер-Крыша. И ИНФУ ему подтаскивают- отменную. Даю 300%- ИНФА- верная. Бо Крыша- Суперская. Врать они начнут чуток позже, сейчас- не врут. Не имеют права. Не имеют права на облом.
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19.02.2021 21:33 Відповісти
Ура, всем бегом петушария смотреть, пока правду-матку рубит.
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21.02.2021 17:51 Відповісти
Концертики? А кто сорвал заседание Кабмина в апреле 2016-ого, на котором Яценюк намеревался предотвратить продажу нефтепродуктопровода? Министры от какой фракции сорвали кворум? Не знаете? Спросите у Яценюка!
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19.02.2021 21:58 Відповісти
"предотвратить продажу нефтепродуктопровода" можна було далеко не на одному засіданні Кабміну (тобто, відсутність кворуму на одному засіданні - невелика проблема; на наступних буде кворум). І далеко не тільки одним рішенням Кабміну можна заблокувати; а й, наприклад, судовими рішеннями, і навіть розглядом в суді. Тільки от проблема: за підкготвку позовів в суд від імені КМ і захист позиції КМ в суді здійснює Мінюст, а тоді - мініст Петренко по квоті НФ.
Петренко також був відсутній на тому засідані Уряду?
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20.02.2021 02:41 Відповісти
В том-то и дело, что до сделки оставались считанные дни.
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20.02.2021 09:54 Відповісти
Интересно, что включают в себя эти санкции. За пособничество врагу и коллаборационизм к стенке обычно ставят. А тут какие-то санкции...
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19.02.2021 21:26 Відповісти
Згідно закону, який навіть не збирається прийняти ВР.
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19.02.2021 21:30 Відповісти
А за податки за ліпецьку фабрику що треба зробити?
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19.02.2021 21:47 Відповісти
А *кролік * у Шустера конкретна намекнув ..хто там *гешефти * вів з мертвячуком ! Данилов подтвердил, что санкции против Медведчука и Марченко ввели из-за поставки нефтепродуктов террористам - Цензор.НЕТ 2430
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19.02.2021 21:26 Відповісти
І знову чергова брехня розрахована на зебілів. Покажіть мені судове рішення де ЛДНР визнають терористичними організаціями.
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19.02.2021 21:27 Відповісти
..Не тупи ...Є рішення ВР !
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19.02.2021 21:29 Відповісти
Тупиш ти. ВР просто зробила заяву, а не прийняла Закон. Вирішувати злочинець людина (організація) чи ні може тільки суд.
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19.02.2021 21:32 Відповісти
Купа рішень судів по засудженню терористів ..! Цього замало ? ..Чи ти з Лугандона !?
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19.02.2021 21:37 Відповісти
Покажи хоть одне де засуджено людину за тероризм? Покажи рішення суду де ЛДНР названо терористичною організацією. Ти, очевидно, з запарєбріка чмо.
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19.02.2021 21:39 Відповісти
Щось ти сильно *в*яжешся * за той Лугандон ?
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19.02.2021 21:42 Відповісти
Дуже просто, Медведчук, в судах, як два пальця доведе, що всі звинувачення проти нього - фікція. Йому профіт - піар, твоєму кловану профіт - піар. Тільки Україні профітів немає. Крім того мене бісить коли порушують Закон. За "Один Закон для всих" я, та мої побратими на Майдані стояли і на сході воювали, а твоє бидло вирішило, що воно вище за Конституцію.
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19.02.2021 21:48 Відповісти
Немає потреби визнання ЛДНР терористичними. Бо Україна їх взагалі не визнає.
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19.02.2021 21:48 Відповісти
В тому то і проблема! А Медвидчуку шиють фінансування терористичних організацій. Скільки таке звинувачення протримається в суді? коли таких організацій де-юре не інує?
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19.02.2021 21:51 Відповісти
В документах буде "фінансування терористів". А в інтерв'ю чи на брифінзі можно як завгодно це називати.
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19.02.2021 21:54 Відповісти
Довести "фінансування терористів" взагалі безперспективняк, так як потрібно буде довести, що людина, яка отримувала вигоду - терорист.
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19.02.2021 22:02 Відповісти
В МВС та СБУ є слідчі. Ще є прокуратура, яка буде будувати звинувачення в суді. Хай доказують що не дарма зарплатню отримують.
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19.02.2021 22:08 Відповісти
Оце було дійсно смішно.
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19.02.2021 22:12 Відповісти
Суды не делают политических заявлений, это не их епархия. Суд - власть исполнительная. А вот ВР - законодательная. И именно их постановлениями принимаются подобные решения. А не принятием Закона. Закон - это то, что принимается в последствии к исполнению.
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19.02.2021 22:32 Відповісти
Почитай, один раз, Конституцію України, і не пиши херні.
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19.02.2021 22:36 Відповісти
Вже було багато обговореннь цієї теми.
Території визнано окупованими агресором законом ВР.
Юристи кажуть, що це краще, ніж визнати захоплення терористами.
Бо "окуповані" - це міжнародний статус. Та ми маємо можливість тиснути союзниками на агресора.
А прокуратура відкриває справи за статею "тероризм" - але це кримінальні справи проти окремих особистостей.
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19.02.2021 21:46 Відповісти
кстати да..



tZE inform

@tZEinform

·2 ч

"Санкции против Медведчука ввели за финансирование терроризма" Если после этого не будет подачи на лишение депутатской неприкосновенности - все это туфта.
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19.02.2021 21:29 Відповісти
Всего-то? А я думал, за предательство и госизмену!
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19.02.2021 21:29 Відповісти
Головне посадить ворога, бажано з конфіскацією, а за що саме, то хєрня...
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19.02.2021 22:01 Відповісти
Давай санкции против главной скотины ахметова,тогда и посмотрим ******
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19.02.2021 21:29 Відповісти
Скотин у нас багато...і коломойський і фірташ і інші мегауроди...
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19.02.2021 22:02 Відповісти
A chevo protiv borodatoj tjoti beni ne v veli, ona tozhe suchka podgonjala benzinchiku separam, jestj video gde predlagajet kosoglazomu srasijaninu.
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19.02.2021 21:29 Відповісти
замес идет не детский...
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19.02.2021 21:39 Відповісти
Спектакль. Рассчитан на взрослых, но наивных как дети. Слабомыслящих даже.
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19.02.2021 21:44 Відповісти
Не совсем)просто это не зекретин мертвечука душит,а левочкин его руками,а нам главное вовремя добить не добитого "победителя"
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19.02.2021 21:51 Відповісти
Бажано усіх сєпарв, яких недобили весною 2014
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19.02.2021 22:04 Відповісти
_Данилов намеренно называет оккупационную армию расии какими-то самодельными террористами! Он не понимает разницы? Понимает! Тогда зачем? Ну например чтобы сместить акцент с агрессора и оккупанта на неких мифических террористов. Внутренний конфликт, видите ли...
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19.02.2021 21:40 Відповісти
Заморозьте счета в Украине этих кремлевских *********
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19.02.2021 21:44 Відповісти
І хто ж це той,що проголосував "з зауваженням"? Думаю знову молодориг разумков)))
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19.02.2021 21:47 Відповісти
Ух)теперь я спокойна -оказывается,это просто групировка левочкина,руками зебобы,насмерть бодается с групировкой мертвечука...Ну а нам надо,чтоб они забили друг друга насмерть
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19.02.2021 21:48 Відповісти

@UA_CIbercat_

Так шо там, у нас по парламенту уже два терористи ходять?
Де там хвальона знята недоторканість?
Де там хвальона генпрокурор з підозрами і клопотаннями про арешт?
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19.02.2021 21:48 Відповісти
Молодець Зеля. Нарешті почав щось робити. Оце справжній президент.
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19.02.2021 21:49 Відповісти
прокладка твоя зеля меж левочкиным и мертвечуком,а не президент
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19.02.2021 21:52 Відповісти
Перестань лизати шоколад і берись за розум
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19.02.2021 21:54 Відповісти
А я дерьмо с соплями ,как ты ,не ем)
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19.02.2021 21:56 Відповісти
Выдумывать санкции оппозиции при падающем рейтинге, много ума не надо! А тем временем Козака три недели никто не трогает!
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19.02.2021 22:00 Відповісти
Тема, почему Петро срочно купил "Прямой" канал у Макеенка - не раскрыта! Данілов підтвердив, що санкції проти Медведчука і Марченко ввели через поставки нафтопродуктів терористам - Цензор.НЕТ 3015
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19.02.2021 21:51 Відповісти
Тому що співзасновник "партії регіонів", як справжній гетьман має підставити плече молодшому колезі - (№47. Макеєнко Володимир Володимирович. 17.07.1965. Громадянин України. Член Партії регіонів. Вища. Народний депутат України V скликання. Верховна Рада України) Данілов підтвердив, що санкції проти Медведчука і Марченко ввели через поставки нафтопродуктів терористам - Цензор.НЕТ 5660
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19.02.2021 22:06 Відповісти
А Козаку подставить плечо, слабо?
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19.02.2021 22:08 Відповісти
«Закон України, Конституція України забороняє використання санкцій проти громадян України. Я не відкрию таємницю, Медведчук, на жаль чи на щастя, є громадянином України. Якби він був громадянином Росії, або іншої, були б негайно застосовані санкції, в тому числі ми синхронізуємо їх з нашими американськими партнерами», - пояснив пан Порошенко та уточнив, що це стосується й юридичних осіб.
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19.02.2021 21:54 Відповісти
Підскажіть мені, будь ласка, - ваш гетьман "хитро-чолий" чи "сиво-жопий"? Данілов підтвердив, що санкції проти Медведчука і Марченко ввели через поставки нафтопродуктів терористам - Цензор.НЕТ 5397
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19.02.2021 21:57 Відповісти
Санкции против Медведчука ввели за финансирование терроризма

Всего лишь санкции..Почему не открыли уголовное дело?...или это всего лишь мыльная бульбочка ?
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19.02.2021 21:59 Відповісти
Спочатку треба прекрити кислород - тобто фінансування.
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19.02.2021 22:07 Відповісти
Шо самое интересное что это чмо сидит в украинском парламенте.
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19.02.2021 22:10 Відповісти
Если точнее, он и президента пересидит... Данілов підтвердив, що санкції проти Медведчука і Марченко ввели через поставки нафтопродуктів терористам - Цензор.НЕТ 4192
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19.02.2021 22:13 Відповісти
Что самое интересное - этим трубопроводом транспортируется ДТ для всей Украины из РФ. В том числе, и для ЗСУ. И это топливо Бене поперек горла. Кроме того, там негласно Порох в доле. Тут опять ситуация, когда патриотизм совпадает с интересами Бени, как и в 14-м.
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19.02.2021 23:10 Відповісти
Мертвечуку давно пора хвіст прижати , а далі - в буцегарню
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20.02.2021 09:51 Відповісти
Які санкції без вироку суду?! Що це за окозамилювання?! Де як має бути в правовій державі судовий вирок за державну зраду, а потім конфіскація всього майда?! Чи ви виродки вирішили і далі цей народ за лохів тримати. І відвертаете увагу імітуючи боротьбу з ворогами держави. А що там з Стерненком якому вчора мали виносити вирок ? Щось не має ніякої інформації. Чи ви цей вирок йому саме "санкціям" проти мертвчука вирішили заглушити? Маніпуляції лохторатом. Дограєтесь. Ох дограєтесь...
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20.02.2021 11:25 Відповісти
Не прошло и пол года! Зеля решил приятное с полезным....заодно и рейтинг приподнять....
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20.02.2021 11:48 Відповісти
А за перечисление денег врагу за нефтепродукты - когда будут аресты?
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20.02.2021 13:27 Відповісти
 
 