Імпорт товарів з Росії скоротився на 35%, - торгпред України Качка
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Імпорт товарів з Росії в Україну в 2020 році скоротився на 35%, а з країн Співдружності незалежних держав (СНД) - на 29%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка.
"Це головна новина економічної геополітики", - написав Качка.
За його словами, СНД займає в структурі імпорту України 15,6%, а РФ - 8,4%. В експорті з України частка СНД становить 12,1%, а Росії - 5,5%.
Експорт в інші країни світу (поза СНД) був на рівні 99,9%. Імпорт торік скоротився на 6,2%, додав Качка.
Домінуючим торговим партнером України є Європейський союз.
"На нього припадає 40,7% торгового обороту України, незважаючи на скорочення як імпорту (на 6,2%) так і експорту (на 11,3%)", - сказав торговий представник України.
Качка відзначив зростання експорту з України в Китай (на 98%), його частка в структурі української торгівлі становить 14,9% обороту (14,5% експорту і 15,4% імпорту).
Частка США не змінилася - 3,8% обороту, а Туреччини - "трошки виросла" і становить 4,7%.
Будь ласка, зачекайте...
моя відповідь стосувалася вашого "іронічного" коментаря, наче тепер в нас сплошні перемоги!!
так, "сплошні перемоги" для тих у кого память як у гуппі
Пиво Московское с этикеткой с изображением Кремля выпускается на подконтрольной Украине территории.
бо воно у крові та смердяче воно
Хтось може спитати: "А до чого тут вакцина?", то я відповім - купівля електроенергії в окупанта була неможлива без знищення енергоатому... За такою схемою чекаємо "Спутнік", як єдину можливу та доступну вакцину... Європейськими та американськими ми ж вже вакцинуємося майже тиждень - з 15-го лютого! Так?
ХавайТЭ. сектанты рашеновские.