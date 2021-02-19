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Імпорт товарів з Росії скоротився на 35%, - торгпред України Качка

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Імпорт товарів з Росії скоротився на 35%, - торгпред України Качка

Імпорт товарів з Росії в Україну в 2020 році скоротився на 35%, а з країн Співдружності незалежних держав (СНД) - на 29%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка.

"Це головна новина економічної геополітики", - написав Качка.

За його словами, СНД займає в структурі імпорту України 15,6%, а РФ - 8,4%. В експорті з України частка СНД становить 12,1%, а Росії - 5,5%.

Експорт в інші країни світу (поза СНД) був на рівні 99,9%. Імпорт торік скоротився на 6,2%, додав Качка.

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Домінуючим торговим партнером України є Європейський союз.

"На нього припадає 40,7% торгового обороту України, незважаючи на скорочення як імпорту (на 6,2%) так і експорту (на 11,3%)", - сказав торговий представник України.

Качка відзначив зростання експорту з України в Китай (на 98%), його частка в структурі української торгівлі становить 14,9% обороту (14,5% експорту і 15,4% імпорту).

Частка США не змінилася - 3,8% обороту, а Туреччини - "трошки виросла" і становить 4,7%.
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Топ коментарі
+8
богдан, єрмак, татаров, портнов, вовк, вагнєровці, діра в бюджеті, провал вакцінації і щоденне обісралово-обісралово-обісралово... точно, ніякої зради
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19.02.2021 21:48
+6
Уже месяц как гонят электричество из *********, при этом в Украине простаивают атомные станции. Это бизнес на крови от зеленых мародеров, или еще нет?
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19.02.2021 22:02
+5
Ну конечно, сократился! Эл-энергию начали покупать, Крюковский завод запчасти(колеса) из кацапстана начал возить, уголь из кацапстана, бензин, удобрения---было время до 19 года, когда действительно импорт-экспорт с рабсейкой уменьшался, а сейчас...
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19.02.2021 21:44
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Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 5528
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19.02.2021 21:24 Відповісти
Шо за день? Сплошные зрады
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19.02.2021 21:24 Відповісти
богдан, єрмак, татаров, портнов, вовк, вагнєровці, діра в бюджеті, провал вакцінації і щоденне обісралово-обісралово-обісралово... точно, ніякої зради
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19.02.2021 21:48 Відповісти
Богдан, Ермак? Согласен. Напомните, пжалста, хто у сывочолого гения был на этих должностях? Бизнес-партнер курченко и мертвечука Ложкинд и главный опажоповец харкивщыны Райнин? И это ж считалось патриотычным кадровым ришенням! Как и торговля с кацапами... на 35% больше
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19.02.2021 21:57 Відповісти
і що це якось виправдовує теперешню адміністрацію?
моя відповідь стосувалася вашого "іронічного" коментаря, наче тепер в нас сплошні перемоги!!
так, "сплошні перемоги" для тих у кого память як у гуппі
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19.02.2021 21:59 Відповісти
Ні. Не виправдовує. Просто я мав бажання нагадати вам прислів'я про дзеркало та криву морду. P.S. суцільні
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19.02.2021 22:06 Відповісти
ну то в тебе вийшов пук без теми і змісту
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19.02.2021 22:11 Відповісти
Без змісту було б якби я відповів ось так "Ложкін, Райнін, Муженко,Вовк, торнадівці, діра в бюджеті, жодного, повторюю жодного натяку на вакцинацію (зрада!!!) і далі по тексту...Ну гавкайте ви на клоуна, хоч до всирачки (і я буду з вами), але ж навіщо з маніакальною впертістю намагатись замість клована вперти оте мертве одоробло, яке було ще гірше?
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19.02.2021 22:20 Відповісти
дурбецало, що за маячню ти несешь?
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19.02.2021 22:31 Відповісти
Извините. Ошибся. Думал попался адекватный порохобот. Но похоже вы все упоротые
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19.02.2021 22:32 Відповісти
я розумію, що для зебіла виправдання свого існування, це постійне озирання на порохоботів і пєтра! якби їх порохоботів та петра не було - їх би треба було б вигадати! бо існування зебіла можливе тіки не сталих фєйках московської пропаганди і якихось вьялих спроб зачмирити опзжопників
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19.02.2021 22:37 Відповісти
Не пишите мне больше, пжалста. Я же даже извинился
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19.02.2021 22:40 Відповісти
вибачення прийняті, ауфідерзейн
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19.02.2021 23:03 Відповісти
Та да, если член коротковат, Порошенко виноват
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19.02.2021 22:18 Відповісти
А на скількі збільшився імпорт електроенергіі ,з Рашки та Беларусі ???)))
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19.02.2021 21:49 Відповісти
Якщо його варять з відборних москалів-то нехай буде! Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 7102
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19.02.2021 21:27 Відповісти
Вообще то это храм Василия Блаженного, а не кремль. Ковбаса Мацковская и сыр расейский тоже продаются. П.С. и что за постановка? На подконтрольной территории?
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19.02.2021 21:29 Відповісти
От шо там флаг есть кацапии, то другое дело. Руки оторвать следовало
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19.02.2021 21:33 Відповісти
то не флаг а лента но все равно цвета ихние - по рукам бы надо, да и храм тот убрать бы - сноп овса пусть поставят ))
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19.02.2021 21:49 Відповісти
А должен на 100% в воюющей стране,,,,дичь.. - покупать что то в окупанта.
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19.02.2021 21:28 Відповісти
...ничего, за счет электоэнергии перекроют Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 807 Давно тебя не было Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 4712
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19.02.2021 21:32 Відповісти
В смысле давно?))
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19.02.2021 21:41 Відповісти
Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 1861 Alex Korvin - не твой?
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19.02.2021 21:43 Відповісти
Странно - у меня основной аккаунт - Alex Smith,которому уже почти 10-ь лет,сейчас в бане регулярно,- кто то из админов ярый фанат нынешней власти,даже цензурного слова против написать нельзя)),потому пишу с этого резервного. А тот на который ты прислал ссылку не мой однозначно.
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19.02.2021 21:53 Відповісти
В моєї жінки теж з"явився страний акк,з її ім"ям !!)))
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19.02.2021 21:59 Відповісти
Похоже пошла мода копировать акаунты старожилов,меняя только язык ввода имени.
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19.02.2021 22:02 Відповісти
Админы должны бы пресекать такое дело.
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20.02.2021 07:37 Відповісти
не беріть навіть в рукі кацапське лайно
бо воно у крові та смердяче воно
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19.02.2021 21:30 Відповісти
Прекрасно. Взагалі то з маскалямі западло справу мати.
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19.02.2021 21:30 Відповісти
Очень радостно читать про рост товарооборота с Китаем, скоро он очень ускорится из за успешной продажи Мотор Сичи
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19.02.2021 21:31 Відповісти
Куда ни плюнь, одни достижения.
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19.02.2021 21:38 Відповісти
Наприклад, побутова хімія вся з расії. Чому наша Держава може зробити двигун до літака, а дезодорант чи прокладки не може ?! Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 3164
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19.02.2021 21:39 Відповісти
Мабуть тому шо дезодорант та прокладки маэ робити не Держава, а Боандерівці, кожен на своєму місці! Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 4032 А вони тільки патріотично триндять в коментах, замість робити корисні вироби для своїх співвітчизників Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 7888
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19.02.2021 21:50 Відповісти
То Шмигалю флаг в руки та барабан на шию і вперед на вінні склади !!!)))
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19.02.2021 22:26 Відповісти
Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 1530
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19.02.2021 21:40 Відповісти
Брехня,автопокрышками и запчастями завалены все склады. Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 3370
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19.02.2021 21:43 Відповісти
Ну конечно, сократился! Эл-энергию начали покупать, Крюковский завод запчасти(колеса) из кацапстана начал возить, уголь из кацапстана, бензин, удобрения---было время до 19 года, когда действительно импорт-экспорт с рабсейкой уменьшался, а сейчас...
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19.02.2021 21:44 Відповісти
А постачання електроенергії з московії в цій цифірі враховане? Збитки держави при знищенні енергоатому? Усілякі кандібобери і викрутаси з вакциною?
Хтось може спитати: "А до чого тут вакцина?", то я відповім - купівля електроенергії в окупанта була неможлива без знищення енергоатому... За такою схемою чекаємо "Спутнік", як єдину можливу та доступну вакцину... Європейськими та американськими ми ж вже вакцинуємося майже тиждень - з 15-го лютого! Так?
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19.02.2021 21:45 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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19.02.2021 21:55 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1360413063980212229
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19.02.2021 21:48 Відповісти
А когда на море ,Качка ... Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 5411
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19.02.2021 21:49 Відповісти
А як же Петіни торгові партньори?
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19.02.2021 21:50 Відповісти
З полегшенням !!)))
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19.02.2021 21:56 Відповісти
Вперше бачу таку криворуко зроблену діаграму.Кров з очей,нічого не зрозуміло.
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19.02.2021 21:57 Відповісти
То, что сегодня произошло, патриот пэтя не сделал за пять лет своей каденции.
ХавайТЭ. сектанты рашеновские.
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19.02.2021 22:00 Відповісти
Пэтя закрыл больше сотни кацапских каналов и говносайтов. А зеленый мародер даже антимайданщика татарова не может уволить
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19.02.2021 22:03 Відповісти
Уже месяц как гонят электричество из *********, при этом в Украине простаивают атомные станции. Это бизнес на крови от зеленых мародеров, или еще нет?
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19.02.2021 22:02 Відповісти
Что атомные станции на 60% запитаны топливом из засРашки Вас не смущает?
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19.02.2021 22:40 Відповісти
А электрический ток ты посчитал, счетовод, или это не товар?!
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19.02.2021 22:14 Відповісти
Товар, а вот деньги за прокачку кацапского газа тут уже не учитываются - это экспорт услуг.
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19.02.2021 22:42 Відповісти
помним Рачку, не скорбим.
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19.02.2021 23:36 Відповісти
Забавно.Весь Эпицентр завален товарами из кацапстана (включая крупную бытовую технику),а тут вдруг импорт упал.
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20.02.2021 08:51 Відповісти
Как то со США торговля не заладилась. Імпорт товарів з Росії скоротився на 35%, - торгпред України Качка - Цензор.НЕТ 363
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20.02.2021 13:22 Відповісти
 
 