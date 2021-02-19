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Лікарю військового госпіталю повідомлено про підозру у справі про 2,3 тис. дол. хабаря з учасника АТО за групу інвалідності, - прокуратура Києва

Новини Цензор.НЕТ Події

Лікарю військового госпіталю повідомлено про підозру у справі про 2,3 тис. дол. хабаря з учасника АТО за групу інвалідності, - прокуратура Києва

В рамках розслідування кримінального провадження за фактом вимагання хабаря з учасника АТО в Клініці амбулаторної допомоги Національного військово-медичного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" повідомлено про підозру ще одному медпрацівникові (ч. 4 ст. 368-4 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Нагадаємо, 15 грудня 2020 р правоохоронці викрили "на гарячому" лікаря згаданої Клініки під час отримання 2300 доларів від учасника АТО за видачу йому довідки про встановлення другої групи інвалідності, одержаної внаслідок участі в бойових діях.

Лікарю військового госпіталю повідомлено про підозру у справі про 2,3 тис. дол. хабаря з учасника АТО за групу інвалідності, - прокуратура Києва 01

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Під час проведення досудового розслідування встановлено причетність ще одного працівника Клініки до скоєння вказаного кримінального злочину, а саме лікаря-ординатора, яка у змові з іншою підозрюваною за грошову винагороду обіцяла вирішити питання про встановлення заявнику групи інвалідності.
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Нагодувати тими грошима обоз і вигнати як шолудивих собак.
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19.02.2021 21:51 Відповісти
выгнать - не , желательно закрыть по полной
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19.02.2021 21:59 Відповісти
Не заперечую,але ви ж знаєте наші "гуманні суди". А так то обома руками ЗА.
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19.02.2021 22:01 Відповісти
У нас половина всех инвалидов липовые, все это знают, все несут врачам, в комиссии. Многие поделали себе чернобыльские группы, ещё начиная 20-30 лет назад, а теперь вот военные добавляются рекордными темпами. Какой бюджет и пенс. фонд выдержит? А у честных пенсионеров из-за этого копейки, потому что видите ли у нас социальное государство, и солидарная система.
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20.02.2021 08:06 Відповісти
Тварь!
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20.02.2021 11:45 Відповісти
Наша медицина - клондайк для доХторов-хабарникив. Дерут с пациентов до такой степени на каждом шагу, что уж вовсе оборзели - со слов моего товарища, которого оперировали от рака (Царствие ему небесное!) - медперсонал больницы в Киеве уж за деньги не считал даваемые ему купюры в 10-20 грн.
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20.02.2021 12:02 Відповісти
У нас надо вводить смертную казнь, иначе нельзя. Если вина доказана - на майдан и казнить публично, по-другому толку не будет. В Китае казнят каждую неделю, и то умудряются воровать. А у нас - айяйяй так низзя, больше так не делайте пожалуйста, а на следующий раз ему уже хочется большего.
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20.02.2021 12:16 Відповісти
 
 