"Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував введення санкцій проти Віктора Медведчука.

Як передає Цензор.НЕТ, своє ставлення до санкцій Кулеба розмістив у Фейсбуці.

Він зазначив: "Це було вчора. Але сьогодні після РНБО картинка знову актуальна". І опублікував популярну картинку з інтернету.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

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