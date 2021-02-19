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"Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував введення санкцій проти Віктора Медведчука.

Як передає Цензор.НЕТ, своє ставлення до санкцій Кулеба розмістив у Фейсбуці.

Він зазначив: "Це було вчора. Але сьогодні після РНБО картинка знову актуальна". І опублікував популярну картинку з інтернету.

Це тобі від австрійського генштабу, - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішення РНБО про санкції проти Медведчука - початок нової ери, коли ворога, нарешті, називають по імені, - Ткаченко


 
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Топ коментарі
+28
А кто у Петра кум,свинособака?
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19.02.2021 21:55
+27
Ющенко . Але до чого тут він ,, одним зебілам зрозуміло . "Це тобі від австрійського генштабу", - глава МИД Кулеба прокомментировал санкции против кума Путина - Цензор.НЕТ 205 .
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19.02.2021 22:05
+25
Зембо!
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19.02.2021 22:21
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Зє вже Рємбо?
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19.02.2021 21:52 Відповісти
"Це тобі від австрійського генштабу", - глава МИД Кулеба прокомментировал санкции против кума Путина - Цензор.НЕТ 9416
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19.02.2021 22:00 Відповісти
Зембо!
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19.02.2021 22:21 Відповісти
Зімба!
"Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 8264
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20.02.2021 07:16 Відповісти
Це хто-кузьмін? "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 5747
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19.02.2021 22:24 Відповісти
а чого ви його у цьому образі постите? хорошо смотриться. у чому прикол?
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20.02.2021 00:08 Відповісти
до речі про хворобливу російську теорію

"створення української нації австрійським генштабом у першу світову війну"

«Енеїда» - перша масштабна пам'ятка українського письменства, укладена розмовною українською мовою. Поема започаткувала становлення новочасної української літератури. Перші три частини поеми були видані в 1798 році, в Санкт-Петербурзі, !!!!!!!!!!!


національний російський поет А.С. Пу́шкін (1799 - 1837) був ще тільки в "чертєжах" своїх батьків "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 3632
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19.02.2021 23:03 Відповісти
Знаєте, в "Енеїді" є згадка про суть Московії - "Греки, як спалили Трою, зробили з неї купу гною". Щось подібне Московія зробила з окупованою частиною Донбасу. Можна ще згадати Абхазію і т. д.
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20.02.2021 07:48 Відповісти
Ой гарненько Петровому кумові по губам провів
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19.02.2021 21:52 Відповісти
А кто у Петра кум,свинособака?
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19.02.2021 21:55 Відповісти
Ющенко . Але до чого тут він ,, одним зебілам зрозуміло . "Це тобі від австрійського генштабу", - глава МИД Кулеба прокомментировал санкции против кума Путина - Цензор.НЕТ 205 .
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19.02.2021 22:05 Відповісти
Так хто у Петра кум?
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19.02.2021 22:00 Відповісти
Медведчук хрестив Мішу Порошенко. Це той, що в футболці russia в Лондоні тусується.
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19.02.2021 22:16 Відповісти
От скажи , шпорявий щур , чи навпаки ,, ДЕ ти це взяв "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 6108 ..?? Я одного разу захотів дізнатись , чи це правда ,, перерив увесь Гугл , але крім якогось - нєназванного , конхвідєнціального істочніка , ніде інфи про це не знайшов . Навіть кісельову зі скабєйчихою про це невідомо . То скажи , звідки ти це ( те що Порох і мудачук куми ) видрав .? Просто цікаво .
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19.02.2021 22:28 Відповісти
В даному випадку фейки ********** якраз - ви .!! Я просив надати посилання на реальний істочнік , а не , знову , на якогось загадкового , глибоко законспірованого - " штірліца " .. "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 5180 .
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19.02.2021 23:03 Відповісти
поняття джерело таким не відомо. вони вважають, що чим більше кидатиму щось із великою кількістю букв - то і є доказ.
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20.02.2021 00:11 Відповісти
Знову те ж саме - Сенсаційну інформацію про родинні зв'язки Порошенка і Медведчука виданню ІНФОРМАТОР повідомив співрозмовник з оточення президента України.)) "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 7043 .

Прізвище в нього є ,, чи хоч ім'я .? Вже ж Порох не президент , боятись нічого ,, то може хоч тепер істочнік скаже своє ім'я .
"Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 7074.
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19.02.2021 23:19 Відповісти
так це ж хтось з близького оточення злив - на хрестинах чужих не буває "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 2625 а де був медведчук до пришестя петюшка чоколадного і ким став за каденцію всім відомо "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 2937 тут є офіційні джерела...вам же казали думайте, а у вас все божароса "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 3536
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20.02.2021 08:46 Відповісти
Він ще забув що Порошенко Вальцман та брата вбив.
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20.02.2021 03:46 Відповісти
За Вальцмана воліють забути,маючи свого Зельцмана,з папою прохффесором!!
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20.02.2021 10:02 Відповісти
А ти свічку тримав?
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20.02.2021 08:46 Відповісти
Зараховано пане міністре))) браво-гарний тролінг.
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19.02.2021 21:53 Відповісти
Це по-нашому! Кулебі респект!
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19.02.2021 21:55 Відповісти
Але до Дещиці трохи не дотягує!
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20.02.2021 09:59 Відповісти
Не пугайте так австрийцев, а то сейчас начнут за сердце хвататься, уверять в вечном диалоге , "мостике" между востоком и западом и Курц лично извинится перед Величайшим политиком всея человечества и по совместительству владельцем Хаты и виноградников под Геленджиком
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19.02.2021 21:56 Відповісти
та не...у них даже та брутальная невеста,у которой ***** на свадьбу напросился,уже его на путена послала "Це тобі від австрійського генштабу", - глава МИД Кулеба прокомментировал санкции против кума Путина - Цензор.НЕТ 7255
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19.02.2021 22:00 Відповісти
А может 3 вагона мг3 пришлют с линзами от Цейса.
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19.02.2021 22:25 Відповісти
нехай Курц вибачається перед москалями за свій австрійський генштаб !!!! "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 7602
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19.02.2021 23:05 Відповісти
антиукраїнські елементи повинні страждати! ставлю лайк! ))
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19.02.2021 21:56 Відповісти
Еще бы)хай друг друга сожрут,а нам польза
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19.02.2021 21:59 Відповісти
Да,рубка за ресурсы между Левочкиным и Медведчуком пошла знатная!
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20.02.2021 09:42 Відповісти
от і правильно, так їм тварюкам)
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19.02.2021 21:57 Відповісти
якась казочка... для підняття рейтінгу найвеличнішого)))
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19.02.2021 22:08 Відповісти
О-оо... так это от фирташа из Вены привет?
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19.02.2021 22:08 Відповісти
Сильний хід. Однозначно.
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19.02.2021 22:27 Відповісти
Не смішіть людей . Австрійський генштаб до санкцій би не опускався . Поставили б виродка мордою до стіни і пристрілили за фінансування тероризму , пропаганду фашизму і співпрацю з ворогом . Чесно і благородно .
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19.02.2021 22:40 Відповісти
Ты смотри, как осмелели, чмошники...
А раньше вы чего ждали?!
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19.02.2021 22:41 Відповісти
А Петя так вообще пять лет покрывал мертвечука!
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20.02.2021 09:00 Відповісти
Еслиб ЗЕрмак ПОКРЫВАЛ мертвечука так,как Петя,то эти санкции некчему былобы применять.
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20.02.2021 09:39 Відповісти
уголовный кодекс отимели
завтра иду грабить банк
послезавтра ожидаю введение санкций
"Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 4215 "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 4215
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19.02.2021 22:50 Відповісти
вы там бл*дь когда Кубань возвращать думаете
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19.02.2021 23:07 Відповісти
Чи будем ми так сміятись коли ЕСПЧ присудить все повернути Мертветчуку і виплатити компенсацію з держбюджету? Не з кармана Осла і Лисого з кварталу. Лейтенат Бакалов, младшой...Поржем по хайпу?
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19.02.2021 23:09 Відповісти
Еси исчё каму будет вазврасчать. "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 5997 "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 5997 "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 5997
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20.02.2021 01:17 Відповісти
матчасть читайте "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 5165 може приклади якісь звернень до суду саме за санкції знаєте?
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20.02.2021 09:16 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти
медведчуки, шарії, труханови, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.02.2021 23:11 Відповісти
"К большому сожалению, так случилось, что по неизвестным нам пока что причинам этот продуктопровод ( "Прикарпатзахідтранс" ) оказался в частных руках ( пана Медведчука) по довольно сомнительной процедуре (договорняк с Петром Порошенко). Всем соответствующим органам дано указание законно вернуть его в собственность украинского народа и разобраться, как так оказалось (????????), что собственность государства оказалась в частных руках", - сказал Данилов.
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19.02.2021 23:16 Відповісти
Искреннне хочу, чтоб Зеленский перестал быть марионеткой олигарха) и просто делал свою работу.
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20.02.2021 01:41 Відповісти
Згоден, нехай повертається в 95-й квартал.
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20.02.2021 03:49 Відповісти
Правильно. Пускай возвращаеться на корпоративы,хером по роялю стучать!
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20.02.2021 09:34 Відповісти
Давите падлюк ..хорошие новости
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20.02.2021 07:17 Відповісти
Непогано щоб і Бені від Пентагону "влетіло", та і не тільки йому одному.
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20.02.2021 07:53 Відповісти
 
 