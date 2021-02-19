"Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував введення санкцій проти Віктора Медведчука.
Як передає Цензор.НЕТ, своє ставлення до санкцій Кулеба розмістив у Фейсбуці.
Він зазначив: "Це було вчора. Але сьогодні після РНБО картинка знову актуальна". І опублікував популярну картинку з інтернету.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
Топ коментарі
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"створення української нації австрійським генштабом у першу світову війну"
«Енеїда» - перша масштабна пам'ятка українського письменства, укладена розмовною українською мовою. Поема започаткувала становлення новочасної української літератури. Перші три частини поеми були видані в 1798 році, в Санкт-Петербурзі, !!!!!!!!!!!
національний російський поет А.С. Пу́шкін (1799 - 1837) був ще тільки в "чертєжах" своїх батьків
Прізвище в нього є ,, чи хоч ім'я .? Вже ж Порох не президент , боятись нічого ,, то може хоч тепер істочнік скаже своє ім'я .
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А раньше вы чего ждали?!
завтра иду грабить банк
послезавтра ожидаю введение санкций
медведчуки, шарії, труханови, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!