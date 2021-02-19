"Далі буде", - Данілов обіцяє повернути українцям "все, що вкрали з 91-го року".
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Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що на найближчих засіданнях Ради ухвалять рішення, які дозволять повернути українському народові "все, що вкрали з 91-го року".
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"І я, коли минулого разу сказав, що далі буде - повірте, далі буде. Далі будуть офшори, далі буде власність, далі буде все, що поцупили з 91-го року в українського народу - буде повернуто українському народу", - заявив Данілов.
Він докорив народним депутатам тим, що ті ніколи не займалися бізнесом, але декларують власність на 300-400 млн гривень.
"І, повірте, найближчим часом на наступних засіданнях РНБО ви побачите все більше і все цікавіше. І там будуть депутати, і там буде багато тих людей, які жодного разу не працювали ніде, а мають сьогодні величезні статки. Всі будуть повертати, і в тому числі - те, що стосується українських надр. Це буде окрема взагалі ситуація. Коли забрали все, що можна забрати, коли жодної копійки не сплачують до бюджета, і потім волають, що ми переживає за народ - не треба. Закінчились ті часи", - підсумував Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Частину передвиборчих обіцянок Вава вже "виконав": війну "закінчив", "баригу посадив", вчителям зарплату 4 тис доларів "підняв". Саме час переходити до виконання передвиборчих бажань зе-люмпена: "зєля у алігархов всьо атбєрьот і народу раздаст".
Тут два варианта. Или они полные идиоты или это начало узурпации власти.
Популізму ніякого немає. Все можна повернути цілком законно. При видачі ліцензій на користування надрами чи приватизаціі підприємств укладаються інвестиційні договори чи прописуються умови, на які більшість власників тупо забивають.
Все це підстави для розірвання таких угод і повернення майна у власність держави. Абсолютно правильний і легальний шлях без всякої лишньої політики.
Так цеж відверта шаріковщина, та лівакувата маячня. Як таке може адекватній людині подобатися?
Особливо, якщо почати чіпати "бізнесменів" пов'язаних з кремлем (а інших у нас майже і нема)