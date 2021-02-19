УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5187 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
32 249 246
Данілов (1191) санкції (6858) РНБО (1721) шоу_Шустера (309)

"Далі буде", - Данілов обіцяє повернути українцям "все, що вкрали з 91-го року".

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що на найближчих засіданнях Ради ухвалять рішення, які дозволять повернути українському народові "все, що вкрали з 91-го року".

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"І я, коли минулого разу сказав, що далі буде - повірте, далі буде. Далі будуть офшори, далі буде власність, далі буде все, що поцупили з 91-го року в українського народу - буде повернуто українському народу", - заявив Данілов.

Він докорив народним депутатам тим, що ті ніколи не займалися бізнесом, але декларують власність на 300-400 млн гривень.

"І, повірте, найближчим часом на наступних засіданнях РНБО ви побачите все більше і все цікавіше. І там будуть депутати, і там буде багато тих людей, які жодного разу не працювали ніде, а мають сьогодні величезні статки. Всі будуть повертати, і в тому числі - те, що стосується українських надр. Це буде окрема взагалі ситуація. Коли забрали все, що можна забрати, коли жодної копійки не сплачують до бюджета, і потім волають, що ми переживає за народ - не треба. Закінчились ті часи", - підсумував Данілов.

Читайте також: Данілов підтвердив, що санкції проти Медведчука і Марченко ввели через поставки нафтопродуктів терористам
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
Навіть у Бєні з Ахметом щось заберуть?
показати весь коментар
19.02.2021 21:55
+40
Настало время окуительных историй от зеленых сказочников. С такой скоростью падения рейтинга, они и не такое понарасказывают.
показати весь коментар
19.02.2021 21:57
+34
Землю-крестьянам, заводы-рабочим, деньги-евреям!
"Продолжение следует", - Данилов обещает вернуть украинцам "все, что украли с 91-го года". - Цензор.НЕТ 1926
показати весь коментар
19.02.2021 21:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Чувак с мордой брежнева вещает о взять все и поделить...😃
показати весь коментар
19.02.2021 23:03 Відповісти
Не фсьо , а тільки награбоване . І не падєліть , а повернути повністю .
показати весь коментар
19.02.2021 23:07 Відповісти
Кому? Бене в госсобственность, чтобы было что доить?
показати весь коментар
19.02.2021 23:35 Відповісти
Шо, опять комммунизьмь будем строить?. Предлагаю сначала вернуть украденные Крым и Донбасс.а потом разбираться хто что у кого украл. Надо применять правильную терминологию, сначала была приватизация - рухнула экономика, теперь будет национализация, непоняттно чем кончится. А то украл, украл у народа. А шо тот народ имел??
показати весь коментар
19.02.2021 23:09 Відповісти
І те що украли Ахметов і Пінчук повернеш??? "Далі буде", - Данілов обіцяє повернути українцям "все, що вкрали з 91-го року". - Цензор.НЕТ 2863

Частину передвиборчих обіцянок Вава вже "виконав": війну "закінчив", "баригу посадив", вчителям зарплату 4 тис доларів "підняв". Саме час переходити до виконання передвиборчих бажань зе-люмпена: "зєля у алігархов всьо атбєрьот і народу раздаст".
показати весь коментар
19.02.2021 23:10 Відповісти
Я думаю, тут они замахнулись на рейтинги более 50%
показати весь коментар
19.02.2021 23:12 Відповісти
Тупо трёп.
показати весь коментар
19.02.2021 23:14 Відповісти
я блек нигроу днепр, и сегодня мне отключат интернет за неуплату. расовые утырки, когда зеленский закнчит расовую дискриминацию
показати весь коментар
19.02.2021 23:22 Відповісти
джоук гори яйца зеленского в аду
показати весь коментар
19.02.2021 23:23 Відповісти
"Далі буде", - Данілов обіцяє повернути українцям "все, що вкрали з 91-го року". - Цензор.НЕТ 7265
показати весь коментар
19.02.2021 23:24 Відповісти
Они вакцину не могут закупить... На что они ещё способны?
Тут два варианта. Или они полные идиоты или это начало узурпации власти.
показати весь коментар
19.02.2021 23:31 Відповісти
Море кацапів на Цензорі.
показати весь коментар
19.02.2021 23:33 Відповісти
Петро Лексеічь... все пропало!
показати весь коментар
19.02.2021 23:34 Відповісти
Утопія
показати весь коментар
19.02.2021 23:43 Відповісти
"Далі буде", - Данілов обіцяє повернути українцям "все, що вкрали з 91-го року". - Цензор.НЕТ 4165
показати весь коментар
19.02.2021 23:44 Відповісти
Знаєте що огидно, що це все знову популізм, бо крала уся державна машина, включаючи суддів і прокурорів, які покривали це все, чиновники різних рівнів та навіть директори державних підприємств. А тепер знайдуть якогось стрєлочника і будуть мусолити шоу у мас. змі... і чим це все відрізняється від попередніх влад, нічим, бо керують парадом одні і тіж самі люди, маючи людей за бидло.
показати весь коментар
19.02.2021 23:46 Відповісти
Нужно забрать в олигархов разные там: обл-газ, обл-електрику, обл-воду...
показати весь коментар
19.02.2021 23:50 Відповісти
Скоріш за все, це натяк на газові свердловини шуфрича.
Популізму ніякого немає. Все можна повернути цілком законно. При видачі ліцензій на користування надрами чи приватизаціі підприємств укладаються інвестиційні договори чи прописуються умови, на які більшість власників тупо забивають.
Все це підстави для розірвання таких угод і повернення майна у власність держави. Абсолютно правильний і легальний шлях без всякої лишньої політики.
показати весь коментар
20.02.2021 00:27 Відповісти
Свежо предание, да верится с трудом
показати весь коментар
20.02.2021 01:17 Відповісти
Свежо предание, но серется с трудом. Не верю!!!!!
показати весь коментар
20.02.2021 03:14 Відповісти
Ой, ржу, не магу!!!!! "Далі буде", - Данілов обіцяє повернути українцям "все, що вкрали з 91-го року". - Цензор.НЕТ 6799 Начните, мрази с себя- верните все, что украли на велыком крадивныцтве, на короновирусе и вакцинах, сколько бабла вывезли в оманы-эмираты, сколько по отпускам заграницей растратил гринпоц, сколько бабломойский и Ко натырили в Центроэнерго и Энергоатоме, на коммунальных тарифах, сколько на газе "подарили" рашке за откаты, сколько опять же бабломойский и Ко отжал у государства в Нефтегазе, в банковской системе и такого можно написать на 100 листов. И это только то, что мы знаем. А там если копнуть- то то, что сказал крадуцкий- здесь можно прибарахлиться и внукам хватит окажется просто мелочью , по сравнения с реальными фактами. Борцы с коррупцией хреновы, маскируют свое гиперворовство, обвиня всех кругом.
показати весь коментар
20.02.2021 09:53 Відповісти
Красивые слова,приятно читать,очень хочется верить,НО...
показати весь коментар
20.02.2021 04:14 Відповісти
"приятно читать"
Так цеж відверта шаріковщина, та лівакувата маячня. Як таке може адекватній людині подобатися?
показати весь коментар
20.02.2021 08:32 Відповісти
Шо,вернуть техогляд і збільшать тарифи?
показати весь коментар
20.02.2021 05:26 Відповісти
ничего возвращать и не требуется оно и так им не пренадлежит. Все майно страны и влада пренадлежит громадам ,которые так и не были созданы на загальных сборах по конституции ст13,142,143,Хартия самоуправления. Так что все что прихватили не имеет законных документов. Как и вся наша влада оформленная на приватных особ (суды, полиция,податкова и.т.д....) Поинтересуйтесь кто их учередил в обход конституции. А пока маемо то шо маемо товарищи папуасы. Просвита предтеча всех перезагрузок. Без изменения свидомости пропадем. Времени просто не осталось.
показати весь коментар
20.02.2021 08:01 Відповісти
Ахметов уже купил поп корн и устроился поудобнее в ожидании новой серии слуги народа.
показати весь коментар
20.02.2021 08:59 Відповісти
"Продолжение следует", - Данилов обещает вернуть украинцам "все, что украли с 91-го года" - Хотя бы офшоры почистили - Из Украины за годы независимости вывели в офшоры $167 миллиардов. - это по состоянию на 2012 год, а сейчас наверное 217 миллиардов долларов, если равномерно распределить по годам украденное. Что от МВФ получат, то украдут и спрячут в офшорах.
показати весь коментар
20.02.2021 09:32 Відповісти
крутой мужик Данилов! всегда нравилась его политика за УКРАИНУ! ВСЕГДА... ТАМ ШУФРИЧА МОЧИТЬ ДАВНО ПОРА...ОБОСРАЛСЯ НА ШУСТЕРЕ...ГЛАЗКАМИ ЗАКЛИПАЛ.... ЗАБЕГАЛИ ГЛАЗЁНКИ...ХАХАХА ДАВИТЬ ТАРАКАНА ПОКА НЕСБЕЖАЛ ЗАЧИНЩИК ВОЙНЫ ВИДАТЬ ДУМАТЬ НА КОГО МАЙНО ПЕРЕПИСЫВАТЬ....ПРЕДСТАВЛЯЮ У НИХ СЕЙЧАС БЕЗСОННЫЕ НОЧИ У ВСЕХ... мечются волосы на жопе рвут и думают куда всё переписать и спрятать...хахахахах...И КОРИШ МЕДВЕДЧУКА..... ((
показати весь коментар
20.02.2021 09:47 Відповісти
Ці руки нічого не крали.......,тільки *******
показати весь коментар
20.02.2021 09:54 Відповісти
Зачем бла,бла,бла .Это рассчитано на зелёный электорат-любителей халявы.И похоже что намеритваються идти по пути саши-стоматолога,*Вернуть и отдать людям*,А кто эти люди,вот в чём вопрос?
показати весь коментар
20.02.2021 09:57 Відповісти
Что то вспомнилось,как Гелетей тоже обещал парад Перемоги у Сімферополі.і де той Пєтушара?
показати весь коментар
20.02.2021 10:00 Відповісти
Так і до громадянської війни недалеко )))
Особливо, якщо почати чіпати "бізнесменів" пов'язаних з кремлем (а інших у нас майже і нема)
показати весь коментар
20.02.2021 10:21 Відповісти
когда вор залезет к тебе домой, спускай штаны, становись "раком", шоб не доводить бандита "до греха"
показати весь коментар
20.02.2021 11:11 Відповісти
при чому тут вставання раком до заяв РНБО?
показати весь коментар
20.02.2021 15:53 Відповісти
Вы зерно сначала в стратегические закрома верните, которое "мыши" съели!
показати весь коментар
20.02.2021 10:36 Відповісти
Этот олигофрен даже внешне похож на Яныка. Габитус, однако... "Далі буде", - Данілов обіцяє повернути українцям "все, що вкрали з 91-го року". - Цензор.НЕТ 3037
показати весь коментар
20.02.2021 10:45 Відповісти
посмотрим.
показати весь коментар
20.02.2021 10:48 Відповісти
Ой, принесёт ему Юля отравленный пирожок....
показати весь коментар
20.02.2021 10:51 Відповісти
Ждём.
показати весь коментар
20.02.2021 12:09 Відповісти
Перезагрузка по "зеленому"...Из одних рук в другие?
показати весь коментар
20.02.2021 12:38 Відповісти
бабла нема, мвф нах послав, ось і рвуть пуканчики 😆
показати весь коментар
20.02.2021 13:38 Відповісти
НедонаполеонЗеленскийЮ уже не знает , что сделать , чтобы поднять свой рейтинг!!
показати весь коментар
20.02.2021 14:25 Відповісти
Якщо це вдасться - буде добре! Краще увійти в історію як реформатори,. ніж як ті ,кого будуть проклинати нащадки!
показати весь коментар
20.02.2021 15:03 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 