"Далі буде", - Данілов обіцяє повернути українцям "все, що вкрали з 91-го року".

Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що на найближчих засіданнях Ради ухвалять рішення, які дозволять повернути українському народові "все, що вкрали з 91-го року".

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"І я, коли минулого разу сказав, що далі буде - повірте, далі буде. Далі будуть офшори, далі буде власність, далі буде все, що поцупили з 91-го року в українського народу - буде повернуто українському народу", - заявив Данілов.

Він докорив народним депутатам тим, що ті ніколи не займалися бізнесом, але декларують власність на 300-400 млн гривень.

"І, повірте, найближчим часом на наступних засіданнях РНБО ви побачите все більше і все цікавіше. І там будуть депутати, і там буде багато тих людей, які жодного разу не працювали ніде, а мають сьогодні величезні статки. Всі будуть повертати, і в тому числі - те, що стосується українських надр. Це буде окрема взагалі ситуація. Коли забрали все, що можна забрати, коли жодної копійки не сплачують до бюджета, і потім волають, що ми переживає за народ - не треба. Закінчились ті часи", - підсумував Данілов.

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