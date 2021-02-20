Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються"
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Секретар РНБО Олексій Данілов показав ведучому Савіку Шустеру фотографії тіла супротивника, ліквідованого захисниками України.
Це сталося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Данілов заявив, що жодна смерть захисника України не залишається невідомщеною.
"Якщо ви підійдете, я вам можу показати роботу наших хлопців, які відповідають, і відповідають за кожного убитого нашого солдата. Щоб ви розуміли. Якщо ви вважаєте, що там ніхто ні за кого не відповідає, то ви глибоко помиляєтесь. Ви у Верховній Раді знаходитесь і не розумієте, що там на фронті відбувається. Поїдьте, подивіться, поспілкуйтесь з хлопцями, вони вам розкажуть. За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються", - звернувся Данілов до учасників програми.
Ведучий Шустер запропонував йому продемонструвати фото всій аудиторії, але Данілов відмовився робити це, пославшись на те, що знімки - не для людей зі слабкими нервами.
Фото він показав самому Шустеру.
"Оце він. Росіянин", - пояснив Данілов.
"Так, відбувається це. Відбувається. Ну, на війні таке відбувається", - прокоментував Шустер.
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- раньше мы видел ответку 2-3 раза в неделю, на ВИДЕО.. а то и чаще..
а сейчас - в ВСУ штрафуют за ответный огонь по врагу, а видосики - только с тупой рожей вовки-шмаркли.. где оно пиарится, в т.ч. и на крови погиших бойцов ВСУ.
Не нашли ни одного "оштрафованного", если бы нашли такого то вы бы захлебнулись от счастья.
и служат в всу
помогают в победе над врагом
но есть украинци которые немного
служат к@цапам
так шо не ошибаешся
Жертва має право і має підстави заявити про агресію проти неї. І про те, що вона буде оборонятись проти неоголошеної війни військовими засобами. Що на її території незаконно знаходяться військові агресора, і що вона буде їх вбивати. Це і є проголошенням війни, навіть, якщо в документах такий вираз не фігурє.
А зараз виходить так, що наши, на своїй землі, ховаються, а цапи хозяйнують...
Но увы, - не верю...
шмаркачу
намечается какаято многоходовка
опасная ситуация
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
А то ми чуємо тільки про смерті та поранення наших воїнів