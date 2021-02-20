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Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов показав ведучому Савіку Шустеру фотографії тіла супротивника, ліквідованого захисниками України.

Це сталося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Данілов заявив, що жодна смерть захисника України не залишається невідомщеною.

"Якщо ви підійдете, я вам можу показати роботу наших хлопців, які відповідають, і відповідають за кожного убитого нашого солдата. Щоб ви розуміли. Якщо ви вважаєте, що там ніхто ні за кого не відповідає, то ви глибоко помиляєтесь. Ви у Верховній Раді знаходитесь і не розумієте, що там на фронті відбувається. Поїдьте, подивіться, поспілкуйтесь з хлопцями, вони вам розкажуть. За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються", - звернувся Данілов до учасників програми.

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Ведучий Шустер запропонував йому продемонструвати фото всій аудиторії, але Данілов відмовився робити це, пославшись на те, що знімки - не для людей зі слабкими нервами.

Фото він показав самому Шустеру.

"Оце він. Росіянин", - пояснив Данілов.

"Так, відбувається це. Відбувається. Ну, на війні таке відбувається", - прокоментував Шустер.

Данілов про війну: За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються 01
Данілов про війну: За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються 02
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Топ коментарі
+26
Данилов о войне: "За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются" - Цензор.НЕТ 9415
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19.02.2021 22:48
+19
Шо оно несет хочу видеть каждый день отчет а пока это все пустозвонство Хочу видеть что за каждого нашего воина были наказаны 10 штук не меньше Данилов о войне: "За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются" - Цензор.НЕТ 1229
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19.02.2021 22:48
+19
Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються" - Цензор.НЕТ 1817
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19.02.2021 23:03
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вовка-шмаркля "взял под личный контроль" ответку? Данилов о войне: "За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются" - Цензор.НЕТ 1264
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19.02.2021 22:45 Відповісти
а вообще, по факту:
- раньше мы видел ответку 2-3 раза в неделю, на ВИДЕО.. а то и чаще..
а сейчас - в ВСУ штрафуют за ответный огонь по врагу, а видосики - только с тупой рожей вовки-шмаркли.. где оно пиарится, в т.ч. и на крови погиших бойцов ВСУ.
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19.02.2021 22:50 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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19.02.2021 22:54 Відповісти
Ваша методичка про штрафы протухла.
Не нашли ни одного "оштрафованного", если бы нашли такого то вы бы захлебнулись от счастья.
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20.02.2021 08:17 Відповісти
Назви хоч одного оштрафованого.
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20.02.2021 08:26 Відповісти
Вот зачем вы петляете? Знаете, что там совсем другая система.... Там премии тем, кто не открывает огонь в ответ...
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20.02.2021 10:36 Відповісти
Ще скажіть що про штрафи ми тут самі придумали і це фейк, а не військові це с передової нам казали
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20.02.2021 14:14 Відповісти
Не кажи, що мені казати- і я не скажу, куди тобі піти.
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20.02.2021 15:48 Відповісти
Та да. Особливо за Ярослава Журавля. Так відповів, що орки зі страху аж за Урал чкурнули. Але це не точно.
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19.02.2021 23:44 Відповісти
ВСЕ оккупанты должны быть УНИЧТОЖЕНЫ ! Данилов о войне: "За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются" - Цензор.НЕТ 8771
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19.02.2021 22:45 Відповісти
Седина не пробилась за семь лет уничтожения?
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20.02.2021 00:25 Відповісти
Шо оно несет хочу видеть каждый день отчет а пока это все пустозвонство Хочу видеть что за каждого нашего воина были наказаны 10 штук не меньше Данилов о войне: "За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются" - Цензор.НЕТ 1229
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19.02.2021 22:48 Відповісти
ты еще,крыса,за вагнеровцев расскажи,которых по твоему не было,пока тебя рылом не ткнули)
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19.02.2021 22:48 Відповісти
Данилов о войне: "За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются" - Цензор.НЕТ 9415
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19.02.2021 22:48 Відповісти
Завжди мені здавався мутним тіпком, хоч часто казав правильні речі та тусувався серед націоналістів які жваво поширювали його пости в фейсбуці...
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20.02.2021 10:29 Відповісти
Щось не дуже віриться. Хоча б тому,що "наказ" щодо заборони стрільби у відповідь так і не скасували,нє п. Данілов?
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19.02.2021 22:53 Відповісти
Данилов. Ты где живешь? Фантазии Осла на тебя возымели действие?
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19.02.2021 23:01 Відповісти
Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються" - Цензор.НЕТ 1817
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19.02.2021 23:03 Відповісти
Вот же звездун.
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19.02.2021 23:09 Відповісти
И всё же. Гибнут украинцы с двух сторон. Или я ошибаюсь?
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19.02.2021 23:13 Відповісти
Хм , але русня засекречує втрати своїх виродків-солдафонів в мирний час . І "гумконвої" назад в русню везуть чорні мішки з фаршом і номерком на нозі .
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19.02.2021 23:23 Відповісти
Ошибаешься
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19.02.2021 23:39 Відповісти
Звісно, помиляєтесь. Чому з двох сторін? З однієї українці, з другої росіяни, у них навіть рос. паспорти є.
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20.02.2021 00:10 Відповісти
Українці,це громадяни України ,які усвідомлюют,що крім прав ,є ще обов"язки громадян ,в т.ч. захист держави ,громадянином якої ти є !!! Воювати проти ЗСУ громадянин України апріорі не може !!!)))
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20.02.2021 00:21 Відповісти
украинци в Украине
и служат в всу
помогают в победе над врагом
но есть украинци которые немного
служат к@цапам
так шо не ошибаешся
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20.02.2021 00:28 Відповісти
Кацапам служат не украинцы ,а предатели, которых во время войны положено расстреливать.
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20.02.2021 08:26 Відповісти
Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються" - Цензор.НЕТ 6540
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19.02.2021 23:19 Відповісти
Данилов ответил не "собравшимся", а конкретно Артуру Герасимову. А ещё он ему ответил насчёт фейка о том, что есть приказ штрафовать бойцов за открытие огня. Отвел свёлся к тому, чтобы Артурчик спросил у члена фракции ЕС генерала Забродского, штрафуют или нет. Артурчик сразу заткнулся.
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19.02.2021 23:28 Відповісти
Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються" - Цензор.НЕТ 777
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19.02.2021 23:43 Відповісти
И где там написано, что за стрельбу по врагу нужно штрафовать? Там написано, что можно стрелять в случаях военной необходимости и только по приказу. Так это же армия, в ней всё исполняется по приказам!
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19.02.2021 23:54 Відповісти
З наказом!!! Ну так приповзло якесь ДРГ ,тебе вбивати ,а ти чекай наказ !!! Або зроби відповідь ,з зброї ,яку в тебе забрали !!))))))
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20.02.2021 00:15 Відповісти
покая с вопа до комбата достучусь а он достучится до комбрига Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються" - Цензор.НЕТ 4277 Орки успеют отстрелятся с агс и уползти Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються" - Цензор.НЕТ 404
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20.02.2021 00:50 Відповісти
Вы знакомы с уставом караульной службы? Как я понимаю, ВОП это тот же пост, боевое дежурство. Нападение на пост или на часового, а часовой лицо неприкосновенное! Всё - можно и нужно стрелять по нападающим! И кстати, на ВОПе, как я понимаю, есть старший, командир. То есть, никуда за разрешением на открывание огня бежать не нужно.
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20.02.2021 01:07 Відповісти
Тобі доводилось застасовувати зброю в караулі ???))
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20.02.2021 01:29 Відповісти
Мені доводилось застосовувати, брехуняра шикаладний. Відповідно до уставу. Ніяких окремих дозволів не треба - часовий на посту цар і бог, аж поки не прийде розводящий і не зніме його з поста.
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20.02.2021 15:42 Відповісти
А якщо врахувати що йде фактично «військова операція» то блок пост має юридично відкривати вогонь у бік « можливої загрози» Про «хованки» під час обстрілів з мінометів і жодних відповідей - я просто мовчу........ Це навіть не нагадує мені « певний період коли прапора на свій особистий розсуд відкривали кімнату та роздавали зброю особистому складу.... Палицями вже стукали - просрали Крим ....
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20.02.2021 15:59 Відповісти
Тобі доводилось бути на сторожевому посту ,на не зовсім своїй територіі ???))))
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20.02.2021 01:31 Відповісти
Не нужно забалтывать тему. Есть устав, и никто не накажет бойца за выполнение устава. А если непосредственный начальник (командир) окажется козлом, то он сильно рискует получить в спину случайную пулю-дуру.
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20.02.2021 09:59 Відповісти
А, что, наши бойцы несут службу на передке с теннисными ракетками?
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20.02.2021 01:09 Відповісти
Стрекотня з автомата , це адекватна відповідь на 120 калібр???)))
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20.02.2021 01:28 Відповісти
На 120-й нужно отвечать 120-м. И вопрос: командир батареи находится на ВОПе? Если нет, то "звонить" приходиться в любом случае.
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20.02.2021 09:51 Відповісти
На 120 нужно отвечать 152, а ещё лучше 202
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20.02.2021 11:58 Відповісти
Там написано, только по приказу.
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20.02.2021 10:30 Відповісти
10 разів уже говорили, що не видають премію, яку солдати вважають зарплатою. Так що теж саме, що штрафують
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20.02.2021 00:04 Відповісти
Позбавлення премії ,це мера покорання !!!)))
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20.02.2021 00:12 Відповісти
В принципі - так. Коли грошове утримання мале, то військових втримують на службі преміями. Усі це прекрасно розуміють, і, звісно, коли цю премію не дають, тим більше за відповідь ворогу, то це, фактично і є ШТРАФ
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20.02.2021 00:21 Відповісти
А, нужен ответ в десять крат за каждого ! Иначе орки не понимают.
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19.02.2021 23:40 Відповісти
Рахе пора объявить войну.
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19.02.2021 23:55 Відповісти
Навіщо? То агресор повин війну об"являти
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20.02.2021 00:02 Відповісти
Виголошення війни, це є акт дипломатії. Але й сама війна є лише продовженням політики.
Жертва має право і має підстави заявити про агресію проти неї. І про те, що вона буде оборонятись проти неоголошеної війни військовими засобами. Що на її території незаконно знаходяться військові агресора, і що вона буде їх вбивати. Це і є проголошенням війни, навіть, якщо в документах такий вираз не фігурє.
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20.02.2021 14:15 Відповісти
Та не відповідь повинна бути, а постійна робота по фєдєрастовим покидькам, щоби нося боялись висунути.
А зараз виходить так, що наши, на своїй землі, ховаються, а цапи хозяйнують...
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20.02.2021 00:04 Відповісти
Хочу увидеть эти фото каждый день и пачками !!!
Но увы, - не верю...
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20.02.2021 00:06 Відповісти
То что ребята дают ответ ВЕРЮ,Данилову НЕТ!!!
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20.02.2021 00:07 Відповісти
Вірити офіційним пропагандонам може лише олігофрен !!)))
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20.02.2021 00:16 Відповісти
кажись х@йло дал зеленую
шмаркачу
намечается какаято многоходовка
опасная ситуация
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20.02.2021 00:30 Відповісти
Мета всіх "многоходовок" одна ,повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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20.02.2021 01:03 Відповісти
Ответка была всегда. Инфа, что ответа со стороны ВСУ нет - брехня местной ботвы.
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20.02.2021 01:34 Відповісти
Ну що це за розмови - "отвечают, и отвечают за каждого убитого"? Треба знищувати все те що там неповинно бути від техники до "зелених чоловічиків", навіщо Байрактари щоб гратися та піаритись? Тоді не треба буде "отвечать" бо не буде кому и за шо.
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20.02.2021 01:39 Відповісти
А откуда мы знаем, что фото с этого года?
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20.02.2021 04:00 Відповісти
Фото наверное 2014-2015 года.
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20.02.2021 04:14 Відповісти
Ну что за вранье. Ответ - это накрыть квадрат артиллерией, с корректировкой беспилотником и контрснайперские группы. Все это Зеленским запрещено.....
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20.02.2021 08:35 Відповісти
Данілов один з небагатьох людей в команді Зе з державницьким мисленням.
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20.02.2021 09:08 Відповісти
майже дорівнює Турчинову.
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20.02.2021 18:45 Відповісти
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
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20.02.2021 09:49 Відповісти
Вислизнула? Хахахах ВОЗ обісрався на перемовинах зВВП по всіх пунктах....Це визнали навіть російськи єксперти - Навіть ВВП чекав супротив та та переоцінював Зе..... Експерти навіть радили ВОЗу не зустрічатись знову ні при яких умовах- програєте ще більше....
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20.02.2021 16:03 Відповісти
Реальность фотки ? Датат съёмки ??? ПОдтверждение. что это повседневная работа, а не пиарный трюк ??? А если это правда - почему тогда в текущих сообщениях нет фраз "ответным огнём уничтожено ... солдат противника" ?????
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20.02.2021 10:40 Відповісти
Відповідь має бути простою - за кожного нашого воїна вбивається агент Параші в Україні: члени ОПЗЖ за рангом з найголовніших, Опозиційний блок, пропагандони на ставці. Ну і військова відповідь на місці само собою
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20.02.2021 11:39 Відповісти
Я так и не понял Данилов кому-то пугает?
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20.02.2021 12:07 Відповісти
Данилов с такою насолодою показує фото. Я теж хочу подивитись, отримати заряд бадьорості на день.
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20.02.2021 12:11 Відповісти
Хотілося б вірити, що "За кожного нашого хлопця є відповідь". Тоді не із смартфона цю "відповідь" треба показувати іноземцю Шустеру, а громадянам країни.
А то ми чуємо тільки про смерті та поранення наших воїнів Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються" - Цензор.НЕТ 3735
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20.02.2021 13:46 Відповісти
 
 