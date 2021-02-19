Закінчення війни залежить тільки від Путіна, але його мета - знищення держави Україна, - Данілов

Україна зобов'язана виграти війну, яку вже 7 років веде проти неї Російська Федерація, і неодмінно виграє її.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Цензор.НЕТ подає його спіч із невеликими купюрами.

"Питання закінчення війни знаходиться в кабінеті одної особи, прізвище її - Володимир Путін. До того часу, поки ця людина не прийме рішення закінчити війну на території України, яку вони ведуть вже 7 років, ніякі домовленості ні з ким працювати не будуть. Крапка. І що б ми з вами тут не робили, що б ми з вами тут не збиралися, що б ми з вами тут не говорили, єдина людина, яка може закінчити війну - це Володимир Путін. І ви все це свідомо знаєте. Це знає весь світ.

Вони прийшли до нас. Ми їх сюди не кликали, вони нам тут не потрібні. Я вже неодноразово... Заберіться, будь ласка, звідси! Це наша земля! Йдіть до себе! У вас там скільки завгодно землі. Ідіть і займайтесь своєю.

Читайте також: Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються"

Вони прийшли до нас. Вони захопили наш Крим, вони захопили частину Донецької та Луганської області, вони тут перекаламутили все. Вони знищили життя незрозумілої кількості людей-українців тут і продовжують це робити. Як на них впливати?

Дивіться, ми можемо скільки завгодно засідань проводити. Але якщо в голові чоловіка - присилати снайперські групи, які відпрацьовують на наших хлопцях свої "вміння", після цього відправляються в Лівію, після цього відправляються в інші країни..."