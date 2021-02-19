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Закінчення війни залежить тільки від Путіна, але його мета - знищення держави Україна, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Закінчення війни залежить тільки від Путіна, але його мета - знищення держави Україна, - Данілов

Україна зобов'язана виграти війну, яку вже 7 років веде проти неї Російська Федерація, і неодмінно виграє її.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Цензор.НЕТ подає його спіч із невеликими купюрами.

"Питання закінчення війни знаходиться в кабінеті одної особи, прізвище її - Володимир Путін. До того часу, поки ця людина не прийме рішення закінчити війну на території України, яку вони ведуть вже 7 років, ніякі домовленості ні з ким працювати не будуть. Крапка. І що б ми з вами тут не робили, що б ми з вами тут не збиралися, що б ми з вами тут не говорили, єдина людина, яка може закінчити війну - це Володимир Путін. І ви все це свідомо знаєте. Це знає весь світ.

Вони прийшли до нас. Ми їх сюди не кликали, вони нам тут не потрібні. Я вже неодноразово... Заберіться, будь ласка, звідси! Це наша земля! Йдіть до себе! У вас там скільки завгодно землі. Ідіть і займайтесь своєю.

Читайте також: Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються"

Вони прийшли до нас. Вони захопили наш Крим, вони захопили частину Донецької та Луганської області, вони тут перекаламутили все. Вони знищили життя незрозумілої кількості людей-українців тут і продовжують це робити. Як на них впливати?

Дивіться, ми можемо скільки завгодно засідань проводити. Але якщо в голові чоловіка - присилати снайперські групи, які відпрацьовують на наших хлопцях свої "вміння", після цього відправляються в Лівію, після цього відправляються в інші країни..."
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Топ коментарі
+39
та невже!!! а як потужно срали під час виборів, що це вигідно декому з наших політиків!
прям так срали, що неможливо було зупинити потік гівна з рота зебілів!
коли вибачення будуть, потвори?
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19.02.2021 23:07
+24
Следовательно, цель Украины - это Мир, а значит, окончательный демонтаж и ликвидация Фашисткой Федерации.
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19.02.2021 23:05
+24
та ти шо. а два роки тому Зелупонь на стадіоні писділо що війну не хоче закінчувати Порох.. може треба вибачитися?
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19.02.2021 23:09
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Следовательно, цель Украины - это Мир, а значит, окончательный демонтаж и ликвидация Фашисткой Федерации.
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19.02.2021 23:05 Відповісти
Леха ты сегодня на высоте!
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19.02.2021 23:56 Відповісти
День, когда будет окончательно развален православный сатанинский монстр, нужно будет объявить Всемирным Днем Памяти народов, которые погибли от режима русских коммунистов.
Украинцы! Когда в дверь вашей хаты постучит житель исчезнувшей империи зла и попросит у вас кусок хлеба, дайте ему краюху «ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе» (Прит.25:22).
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20.02.2021 09:31 Відповісти
СССР сдох ради Путлера,Путлер сдох ради РАБссии в Чечне... Окончание войны зависит только от Путина, но его цель - уничтожение государства Украина, - Данилов - Цензор.НЕТ 4779а начинал красиво,с домов на Каширке и улице Гурьянова
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19.02.2021 23:05 Відповісти
Оно идет по стопам горбатого. То развалило союз, а это развалит кацапию.
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20.02.2021 11:12 Відповісти
Окончание войны зависит только от Путина, но его цель - уничтожение государства Украина, - Данилов - Цензор.НЕТ 9650
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19.02.2021 23:05 Відповісти
Неужели?
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19.02.2021 23:05 Відповісти
Всё, хватит этого человека в очках. После его обещания вернуть долги- мне он понятен, окончательно.
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19.02.2021 23:05 Відповісти
Свою тупую Фишку фюрер Мавзолея сам сдал...а мы впереди себя пустим женщин и детей...в этом весь Путлер,даже Гитлер такого не говорил...
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19.02.2021 23:07 Відповісти
По-монгольски, географическое название страны «РОССИЯ», звучит неблагозвучно: «ОХУ-ын». По сравнению с Великим русским языком фонетически монгольский очень беден и монголы называют президента Российской империи господина Владимира Путина тем же словом, что и страну, которую он возглавляет. Поэтому передовая статья газеты, выходящей в Улан-Баторе, была озаглавлена: «ОХУ-ын возвратился в Москву».
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20.02.2021 09:32 Відповісти
та невже!!! а як потужно срали під час виборів, що це вигідно декому з наших політиків!
прям так срали, що неможливо було зупинити потік гівна з рота зебілів!
коли вибачення будуть, потвори?
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19.02.2021 23:07 Відповісти
Ніх не пойму пока, але президент точно данілофф
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19.02.2021 23:08 Відповісти
«Країна ніколи не відновиться та не стане знову незалежною, якщо її народ втратить ідентичність»
Гуманітарна агресія має 4 складники:
1) мовно-культурна війна, яку Росія веде весь час проти України
2) інформаційно-пропагандистська війна
3) війна проти української історичної пам'яті
4) конфесійна війна
Якщо гуманітарна агресія проти держави закінчується успішно, то держава просто зникає.
Висновок: у протиборстві з Росією Україна може вистояти лише як українська Україна, яка покладається насамперед на власні сили, але одночасно спирається на своїх союзників та партнерів. Тому надзвичайно важливе завдання - не лише зміцнювати обороноздатність країни, а й провадити притомну, адекватну гуманітарну політику, яка має стати знаряддям боротьби проти знищення нашої ідентичності.
Місія України - знищити московську імперію
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19.02.2021 23:28 Відповісти
От мені здається, що саме Данілова і готують на противагу Порошенку. Зєля - збитий літун, рейтинг якого за півроку буде близько 5 відсотків. Тому будуть для свого захисту від реваншу Порошенка ліпити з Данілова правильного патріота. Думаю, я вгадав.
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20.02.2021 00:53 Відповісти
Та отож.
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20.02.2021 02:54 Відповісти
Складывается такое впечатление, что весь мир уже против Путина и... Порошенко. Забудьте о Порошенко, ребята! Это политический труп.
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20.02.2021 05:16 Відповісти
73% дебілів не проти, особливо якщо Пуйло пообіцяє їм ковбасу по 2.20
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19.02.2021 23:08 Відповісти
Угу. И проезд в метро, по 5 копеек. Тока хрена найти эти 5 копеек.
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19.02.2021 23:10 Відповісти
Якщо б 73% було не проти - Україна давно програла б.
Тому не плутайте свої хворі фантазії з реальністю. По факту не проти тільки 20%, які за ОПЖЗ+шмарія.
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20.02.2021 00:24 Відповісти
Про опосередкованість щось чули, нє?
Вибрати малороса без почуття своєї приналежності до цієї країни, який насміхався з революції гідності, а під час війни крутив сракою перед ворогами - це є опосередковане бажання здатися ворогу і отримати пайок полоненого.
Тому при правильній піар-підготовці вони/ви й за Пуйла проголосуєте, головне завуалювати це невинними намірами.
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20.02.2021 00:57 Відповісти
"73% було не проти - Україна давно програла б"

Україна не програЄ за рахунок декількох %%, які ніколи не здадуться.
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20.02.2021 01:06 Відповісти
та ти шо. а два роки тому Зелупонь на стадіоні писділо що війну не хоче закінчувати Порох.. може треба вибачитися?
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19.02.2021 23:09 Відповісти
Так то Осел казав.
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19.02.2021 23:14 Відповісти
Алексей Данилов: Украина обязана выиграть войну -- единственный человек, который может закончить войну - это Владимир Путин.

...шо це було? *)
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19.02.2021 23:09 Відповісти
Это был господин Данилов. Он тебе скоро твои 15000 рубликов вернет. По курсу 65 копеек, за доллар. Ты требуй в евро. Он- согласится.
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19.02.2021 23:12 Відповісти
Андрюха... -- если вы все, вдруг отпустите эту шоблу в Ростов -- я вас всех морально загеноцидю! *)
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19.02.2021 23:14 Відповісти
Эти слиняют на какие-то острова, как мне кажется. Через линию фронта не попрут. Их хари бойцы таки помнят.
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19.02.2021 23:16 Відповісти
Когда они линять начнут, линия фронта будет уже по всему периметру Украины... -- так шо пофиг -- куда?

Главное, вспоминай, шо я заранее предупредил всех вас об коллективной ответственности! *)
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19.02.2021 23:20 Відповісти
Запомнил. А я сегодня трезвый. Значит- хорошо запомнил.
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19.02.2021 23:22 Відповісти
Этой фразой они только льстят его и без того чудовищно раздутому эго. Хватит уже повторять ее!
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19.02.2021 23:13 Відповісти
А что не так? Только Тот, кто начал войну, может ее закончить! Пусть забирают свои танки-Буки и "зелёных ихтамнетов" и уматывают с нашей территории....
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20.02.2021 07:41 Відповісти
Що за Данилов? нічого про нього не знаю, але заяви його мені подобаються.
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19.02.2021 23:13 Відповісти
Не повірю! Не може бути! Прямо очі відкрив! Данилов - светоч мирового уровня.
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19.02.2021 23:13 Відповісти
Офигительно! Гениально! Фантастично!
Знаете, я только что открыл закон всемирного тяготения!!!
Что???!!!!
Его Ньютон уже открыл?
Нежданчик...
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19.02.2021 23:14 Відповісти
А когда Путины закончатся, то что тогда делать?
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19.02.2021 23:14 Відповісти
Повертати своє, будувати 6 метровий паркан і запустити у рви крокодилів!!!!!!!
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19.02.2021 23:38 Відповісти
Ошибается Данилов или что вероятнее намерено делает акцент на то что лично ***** решает политику кацапии относительно Украины готовя украинцев к тому что как только ***** сгинет кацапия с Украиной снова станут навеки братьями.В кацапии делают политику влиятельные люди а ***** только одобряет или нет ихние действия.
.
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19.02.2021 23:15 Відповісти
Войну по факту начал Виктор Индюкович 1 марта 2014 года...Ниже письмо Индюка...в оригинале вбрасываю..Окончание войны зависит только от Путина, но его цель - уничтожение государства Украина, - Данилов - Цензор.НЕТ 6669
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19.02.2021 23:16 Відповісти
Вернее копия оригинала... Окончание войны зависит только от Путина, но его цель - уничтожение государства Украина, - Данилов - Цензор.НЕТ 490
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19.02.2021 23:18 Відповісти
Війну почав путін. Коли янукович підписував цю заяву то Крим був вже окупований.

А перед тим "28 февраля в ходе пресс-конференции в Ростове-на-Дону Янукович сказал, что "категорически против вторжения в Украину и нарушения целостности суверенного государства".- Чуркин: Янукович просил Путина ввести войска на Украину ...
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20.02.2021 00:02 Відповісти
Уж не знаю, что у них там случилось, что их покусало!
Но мне определенно, начала нравится риторика и действия ЗЕ и его окружения.
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19.02.2021 23:16 Відповісти
Да-да.. риторика. Эта хрень как-то связана с тем что дама с собачкой гуляет на Занзибаре с одним чиновником из службы миграции?
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19.02.2021 23:20 Відповісти
Не спіши, треба бути уважним і дивитися, що буде далі!!!!!!!
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19.02.2021 23:35 Відповісти
Як це залежить від *****?!!! Ви ж із кожної праски кричали, що все залежить від Пороха!
І тут обісрались?
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19.02.2021 23:20 Відповісти
Ну Слава Богу, а то два года все пытались мир найти в глазах х..ла.
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19.02.2021 23:21 Відповісти
А чего при предыдущей власти Медведчука не трогали ? И Кононенко говорят стал очен богатым человеком при предыдущей власти и как сказал Арахимия уже сбежал из Украины.Это партнёр Порошенко депутат из партии Порошенко.
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19.02.2021 23:21 Відповісти
А как же "просто перестать стрелять"?
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19.02.2021 23:22 Відповісти
вот,что Байден животворящий делает,ждем дальнейших плюшечек на тортик))
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19.02.2021 23:23 Відповісти
Якось не зручно виходить. Зеленський перед виборами розказував, що війна триває тому що Порошенко наживається на війні і ховрашки дружно віддали свої голоси за пройдисвіта який обіцяв швидкий мир. А Данілов взяв і здав брехуна.
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19.02.2021 23:24 Відповісти
Ладно, по одному пункту дошло. Это взяло два года, но к тому, что войну развязал Путин и он несет за нее ответственность, все-же пришли. Это хорошо. Теперь надо прийти к тому, чтобы пересмотреть дела офицеров и генералов, которых обвиняли и обвиняют в гибели на войне(еще не забыли кем развязанной?) подчиненных. Следующий шаг: пояснить народу, о чем договаривались Зеленский и Дмитриев и какой персонаж будет играть роль нового Медведчука. Никто же всерьез не думает, что место Медведчука планировалось оставлять свободным, а его слив происходит без согласования с Москвой? Если кто-то так думает, то он совершенно не думает. А потому вопрос остается открытым.
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19.02.2021 23:27 Відповісти
Данілов,данілов, а ось твій бос побачив в очах путлєра, мир!!! Що ти на це скажеш??????
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19.02.2021 23:31 Відповісти
Данилов молодчина ! Трезво мыслит !
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19.02.2021 23:38 Відповісти
А що він сказав такого чого ви не знали? Та про це всі говорять вже 7 років. Всі крім клоуна.
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19.02.2021 23:50 Відповісти
Тупо, а не трезво
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20.02.2021 02:04 Відповісти
Повага Дагнилову. Адекватний державний діяч.
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19.02.2021 23:41 Відповісти
Категорично не згодний з твердженнями що закінчення війни залежить від *****. Війна закінчиться тоді коли окупанти не просто вмиються кров'ю, а змушені будуть тікати з нашої землі і сплачувати репарації десятиліттями. Ніякого іншого способу припинити війну і зберегти Незалежність України не існує. Крім капітуляції, про яку так мріє *****, але це втрата Незалежності і перетворення країни в колонію кацапів.
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19.02.2021 23:46 Відповісти
Аплодую!
Особливо про, тоді коли окупанти вмиються кров'ю!
Їх зупинить тільки океан їхньої собачої крові, все інше напівміри!!!
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20.02.2021 06:34 Відповісти
Як це "только от Путина"? Вава ж казав, що "надо просто перестать стрелять" і війна скінчиться.
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19.02.2021 23:47 Відповісти
А ще зевова казав, що війна закінчиться, як тільки уйде Порошенко, якій на війні наживається і тому не хоче ії закінчувати.
Може зевове пора вибачитись як перед Порошенко, так й перед тими,хто в цю маячню повірив?
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20.02.2021 00:03 Відповісти
А як же в очі Путіну подивитися? Там же блазень прагнення до миру побачив Закінчення війни залежить тільки від Путіна, але його мета - знищення держави Україна, - Данілов - Цензор.НЕТ 3275
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19.02.2021 23:50 Відповісти
Потеряв все, Зеленский со своим Даниловым скоро перетянут на свою сторону весь электорат Порошенко! Закінчення війни залежить тільки від Путіна, але його мета - знищення держави Україна, - Данілов - Цензор.НЕТ 519
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19.02.2021 23:57 Відповісти
Это навряд ли. Электорат Порошенко в основном думающий и верить малограмотному дурачку не склонен. Ну а Данилов не президент.
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20.02.2021 00:05 Відповісти
Данилов - говорящая голова президента...
П.С. Разумков, видать, опять не голосовал, поэтому на это шоу и не приходит
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20.02.2021 00:15 Відповісти
ну, хоть разумков сраных кацапов радует
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20.02.2021 00:58 Відповісти
+++++++++++++++!!!!!!!
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20.02.2021 06:36 Відповісти
Ні, тепер Зеленський звільнить Данілова.
У Зеленського був винен у війні Порошенко Закінчення війни залежить тільки від Путіна, але його мета - знищення держави Україна, - Данілов - Цензор.НЕТ 8885
Доречі, Зеленський перед Путіним був "готов стать даже на колени", а він тільки в очі заглядав, чи став все-таки?
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19.02.2021 23:58 Відповісти
Не верю. Шмаркля наживается на войне! Надо просто перестать стрелять!!!👹
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20.02.2021 00:13 Відповісти
*стрилять! Закінчення війни залежить тільки від Путіна, але його мета - знищення держави Україна, - Данілов - Цензор.НЕТ 2293
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20.02.2021 00:57 Відповісти
Окончание войны зависит от победы/поражения в войне, а не от воли *****. Наша война закончена поражением и потерей территорий с подписанием Минска-2, где эта потеря оговаривается географически. Точка. После этого началась вторая война - за Дебальцево. Она нами тоже проиграна. Точка. Сейчас идёт гибридная холодно/горячая война, которая может идти десятки лет, как воевали Совок и США с 1945 по 1991.
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20.02.2021 00:14 Відповісти
Коротше , всім рашистським подонкам і їх прихвостням , РНБО чітко дала зрозуміти : вокзал , расєя . Тепер вже без чемодана . МОЛОДЦІ .
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20.02.2021 00:39 Відповісти
хочу не ошибиться,но,вроде единственный адекват у "зеленых"
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20.02.2021 00:51 Відповісти
А шо так? Выходит Бубочка на стадионе, говоря, что война выгода Кондитеру, тупо 3,14здел?
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20.02.2021 00:56 Відповісти
Да он просто форменный лгун!
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20.02.2021 00:58 Відповісти
Какие цели он же сумасшедший... У него своя реальность, он не понимает насколько он устарел уже.
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20.02.2021 01:27 Відповісти
Всё верно сказал. будем надеяться, что рак с паркинсоном его доканают побыстрей.
Потому, что "дёрнул колечко и бросил в окно, дедушка старый, ему всё равно".
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20.02.2021 01:36 Відповісти
Окончание войны зависит от того как скоро скинут путина! Он всем уже набрид!
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20.02.2021 01:37 Відповісти
Тоже артист не хуже
Всё в Божьих руках, Данило.
Воскресную школу зря прогуливал
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20.02.2021 02:01 Відповісти
це мета не просто пукіна, а колективного москальського пукіна, тому московія повинна бути розвалена! Здохне пукін - з'явиться черговий сралін, члєнін....
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20.02.2021 02:31 Відповісти
"колективного москальського пукіна "- то есть ФСБ, там всё ФСБ заточено на Украину. Столько ненависти к УПА, Бандере еще со времен войны и после войны - как к сильному сопернику..
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09.04.2021 22:55 Відповісти
Да что вы?! А наш зелёный голубь мира в курсе?
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20.02.2021 03:02 Відповісти
Это зависит от победы над кацапской мразью и их выдворения в мешках с нашей земли. Толко при зебилах никакой победы не будет.
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20.02.2021 04:13 Відповісти
Негодяю Путину и делать ничего не нужно, вы сами скоро все уничтожите. За 2020 год -300 тыс. украинцев, за 5 лет - 1,5 млн. людей, конечно кощунство такое писать, но они же "слуги народа" т.е. для народа стараются.
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20.02.2021 06:57 Відповісти
Вольдемар де Бункер должен сдохнуть..
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20.02.2021 07:26 Відповісти
Надо же! Два года зеленым понадобилось, чтобы дойти умом до того, что говорил Порох. Или Байден животворящий повернул зесраные мозги в правильное русло?
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20.02.2021 07:55 Відповісти
Пам'ятаєте, якесь зелене чмо волало на стадіоні, щоб закінчити війну достатньо припинити стріляти ?
Воно вже вибачилось ?
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20.02.2021 08:13 Відповісти
Неправильно. Некто под никнейм Пукин всего лишь исполнитель, сама Россия всего лишь инструмент. На самом деле никакой земли им не надо и ...даже своей! Они ее до сих пор не освоили, а половину угробили.
Задача простая любые методы для торможения развития цивилизации, это война, убийства, вирусы, шантаж и т.д.
Как вы понимаете человек таким не занимается. Это ...образ человека, всего лишь оболочка, хотите ...робот, .....который почти не спит!!!....во время ночи в Минске, когда остальные люди с ног валятся( а это нормальная реакция всех нас)
И шаман Габышев это знает....
А решение принимает не Пукин.....хотите вааще вас ошарашу? Решение принимает то, чему поклонялись древние шумеры. Дааааа, внешне оно похоже на дерево, на ихних картинках. Но на деле - это йети, снежный человек, глобстер, скунсовая обезьяна и ...еще одно имя....Убийца с перевала Дятлова.
Расписан в деталях!! В мельчайших деталях в манускрипте Войнича. Манускрипт не книга, а энциклопедия, с абсолютно (многократно проверенной) точной информацией. Заметьте, это не ОНО!.....это ОНИ!....это сообщество существ, это ТЕ, котрые и управляют маленькими зелеными.
Ну а теперь включайтесь в истерику....
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20.02.2021 08:18 Відповісти
Добре Байден наступив на хвоста зеленій гідрі!
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20.02.2021 08:23 Відповісти
А чего Зеленский тогда плел, что это Порошенко не хотел заканчивать войну?))
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20.02.2021 08:28 Відповісти
Мужиків взяла цікавість, чі ті кості білі всюди, чі пол'ется кров блакитна як пробить Ху-лові груди.
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20.02.2021 09:18 Відповісти
Не согласен! Война не зависит от Пуйла или какого другого Хла. Власть в орде захватила и жестко держит нкведистско-имперская наволоч, которая стремится к восстановлению ординской империи. Они не остановятся и в очередной раз убьют миллионы украинцев.
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20.02.2021 09:32 Відповісти
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
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20.02.2021 09:47 Відповісти
а мне кажеться что окончание войны зависит больше от байдена чем путина слабоват путин такие вопросы решать
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20.02.2021 09:53 Відповісти


.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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А "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

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https://www.youtube.com/watch?v=zY4pVUGMIqs&t=117s
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рашссийсскоФАШИССКАЯ манипуляцыя ! .
ГОЛОДОМОР с его 7-10 млн жэртв --росцякия МЕЛЬДОНИЕВССКАЯ - ГЕНОЦЫДОМ НЕ ПРИЗНАЕТ ! ,
а не покупку ее НЕПРОВЕРЕНОГО ДЕРЬМА -
= пищит о "геноцыде " ? !!!!!!!!!!!...
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20.02.2021 11:34 Відповісти
Гівно ти а не секретар РНБО. Азербайджан вломив арменії та кацапам і всі облизалися. Ми так теж можемо, тільки не при таких зелених, як ти.
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20.02.2021 16:51 Відповісти
ДАНИЛОВ МОЛОДЧИНА !
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22.02.2021 22:25 Відповісти
 
 