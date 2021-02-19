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Своїм пресрелізом МВФ створив негативний фон для візиту Зеленського в ОАЕ, - радник глави ОП Милованов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Своїм пресрелізом МВФ створив негативний фон для візиту Зеленського в ОАЕ, - радник глави ОП Милованов

Повідомленням про завершення роботи своєї місії в Україні Міжнародний валютний фонд створив негативне тло для візиту президента Володимира Зеленського й української делегації до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це заявив радник глави Офісу президента Тимофій Милованов в ефірі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"Нас десь обманули, але обманули тактично, поставили в складну ситуацію, коли ми прилетіли в Емірати з цією негативною новиною щодо місії, яку розтягнули російські ЗМІ, і це відчувалося в Еміратах", — сказав радник Єрмака.

Милованов пояснив, що МВФ пообіцяв надати пресреліз перед публікацією, однак не зробив цього.

"Тому нашої позиції не було, коли пресреліз пішов по всіх новинах, включно з російськими. Був вакуум, і його заповнили російською пропагандою", — зазначив радник глави ОП.

Милованов вважає, що МВФ мав би дати відповідь, чому повідомив про завершення роботи саме перед візитом до ОАЕ української делегації. "Відповіді немає і, по суті, вони не мають її давати, але питання залишається відкритим — випадковість це чи ні", — додав він.

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Радник Єрмака наголосив, що такого не може бути за замовчуванням: що б не сказали в МВФ — вони мають рацію. Він закликав відмовитися від комплексу меншовартості, що ми нібито завжди робимо неправильно.

"Ми не папуаси, і нас не можна ганяти та обманювати", — підкреслив Милованов.

Водночас він наголосив, що МВФ залишається стратегічним партнером України, співпраця з яким дуже важлива, а також пояснив, що насправді в української влади та МВФ однаковий погляд на принципові речі — боротьба з корупцією, незалежність НАБУ, перезавантаження Вищої ради правосуддя тощо. А розбіжності є в тому, як це реалізувати.

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Топ коментарі
+47
У Зеленского вся команда как на подбор!
Отсутствие аналитического склада ума, отсутствие критического мышления, завышенная самооценка и гипертрофированное чувство собственного превосходства над окружающими...
Своим пресс-релизом МВФ создал негативный фон для визита Зеленского в ОАЭ, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 263
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19.02.2021 23:14
+36
Шибанутым нет покоя. Галоперидола в студию зе- имбецилам и профанам , верующим деньги налогоплательщиков Украины (((
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19.02.2021 23:12
+33
А что вы хотели? МВФ все-таки не ботоферма для формирования имиджа Янелоха.
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19.02.2021 23:14
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Не выполнять обещания - подвиг!
Обнародовать невыполненное - предательство?
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20.02.2021 13:25 Відповісти
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