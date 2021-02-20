Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл із 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 19 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил були зафіксовані п'ять порушень режиму припинення вогню. Від початку поточної доби, 20 лютого, зафіксували одне порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 20 лютого 2021 року передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру. Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а біля Південного – ще й зі стрілецької зброї.

На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку наших позицій мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1.

Від початку поточної доби, 20 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Новгородського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний обстріл наших позицій з мінометів 120-го калібру, випустивши при цьому понад тридцять мін.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються"

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 19 лютого, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 76 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4992 транспортних засоби та 4491 особа. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялась одна особа.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 698 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 445 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" – 58 і 75 осіб відповідно", - йдеться в повідомленні.





