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В Україні за добу від COVID-19 померли 73 людини, зафіксовано 6 295 нових випадків зараження, одужали 4 539 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 73 людини, зафіксовано 6 295 нових випадків зараження, одужали 4 539 осіб

Станом на ранок суботи, 20 лютого, виявлено 6 295 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"6 295 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники.

Також за минулу добу:

-госпіталізовано – 2 225 осіб;

-летальних випадків – 73;

-одужало – 4 539 осіб;

здійснено тестувань за добу – 67 017 (зокрема методом ПЛР – 29 731, методом ІФА – 16 184, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 102).

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 1 299 967 осіб;

одужало – 1 144 516 осіб;

-летальних випадків – 25 045;

-проведено ПЛР-тестувань – 6 681 355.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415)", - розповів Степанов.

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В Україні за добу від COVID-19 померли 73 людини, зафіксовано 6 295 нових випадків зараження, одужали 4 539 осіб 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 73 людини, зафіксовано 6 295 нових випадків зараження, одужали 4 539 осіб 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 73 людини, зафіксовано 6 295 нових випадків зараження, одужали 4 539 осіб 03
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Це не переплюне тролінг від Арестовича.
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20.02.2021 08:19 Відповісти
вакциновано ВЖЕ 0,Уявляєте,НОЛЬ Громадян України. Це завдяки діяльності донецького санітара (міністра ) степанова ,і видатного піссюаніста зеленського
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20.02.2021 08:43 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 73 людини, зафіксовано 6 295 нових випадків зараження, одужали 4 539 осіб - Цензор.НЕТ 1909
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20.02.2021 08:57 Відповісти
І що в Україні ще залишилось багато дурнів, які вірять цій "статистиці" в виконанні виродка Степанова? Треба себе зовсім зневажати, щоб сприймати ці фуфловкиди в його віконанні та в виконанні його ЗЕбільних посіпак за істину. Вони просто вже обсер...ся від жаху, бо передчувають, що терпець у українців скоро урветься, і щоб цьому запобігти готують черговий локдаун...
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20.02.2021 08:45 Відповісти
Клоун,где вакцина? Кто из вас будет отвечать за смерть людей!
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20.02.2021 08:49 Відповісти
"буде з хвилини на хвилину"! В Україні за добу від COVID-19 померли 73 людини, зафіксовано 6 295 нових випадків зараження, одужали 4 539 осіб - Цензор.НЕТ 1588
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20.02.2021 08:55 Відповісти
...і з 1 березня виродки планують випускати на очну форму навчання студентів ВНЗ. Це що, експеримент такий?!!!!!!
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20.02.2021 09:07 Відповісти
 
 