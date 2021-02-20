В Україні за добу від COVID-19 померли 73 людини, зафіксовано 6 295 нових випадків зараження, одужали 4 539 осіб
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Станом на ранок суботи, 20 лютого, виявлено 6 295 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"6 295 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники.
Також за минулу добу:
-госпіталізовано – 2 225 осіб;
-летальних випадків – 73;
-одужало – 4 539 осіб;
здійснено тестувань за добу – 67 017 (зокрема методом ПЛР – 29 731, методом ІФА – 16 184, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 102).
За весь час пандемії в Україні:
-захворіло – 1 299 967 осіб;
одужало – 1 144 516 осіб;
-летальних випадків – 25 045;
-проведено ПЛР-тестувань – 6 681 355.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415)", - розповів Степанов.
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