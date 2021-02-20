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Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін прокоментував рішення Радбезу України про запровадження санкцій щодо глави політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука і його оточення.

За його словами, це рішення української влади має бути засуджено іншими країнами, які виступають за права людини, пише Газета.ру, передає Цензор.НЕТ.

Він також нагадав про рішення України щодо введення санкцій відносно трьох телеканалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти Медведчука захищають національні інтереси, - "слуга народу" Корнієнко

Спікер Держдуми висловив думки, що всі ці події "стануть серйозним викликом для демократії".

"Такі дії вимагають негайного засудження з боку всіх країн, які вважають, що необхідно захищати фундаментальні права і свободи громадян", - сказав Володін.

Також читайте: "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
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Топ коментарі
+84
Вступятся Зимбабве, Венесуэла, Армения и прочие подобные клоуны
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20.02.2021 08:32
+56
Какая же мерзкая вся эта русня...
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20.02.2021 08:33
+46
Хто б тo курва мукав тут про демократію ??
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20.02.2021 08:33
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Для начала выразите глубокую озабоченность, а потом напишите в Спортлото.
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20.02.2021 09:33 Відповісти
А чё РФ не вступится за Мертветчука ? Пусть примет симметричные санкции и закроет три любых УКРАИНСКИХ канала на РФ !
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20.02.2021 09:33 Відповісти
😀👏
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20.02.2021 09:39 Відповісти
Та вже і бібліотеку там закрили. Залишається тільки "бомбанути" Воронеж.
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20.02.2021 11:55 Відповісти
конгениально! Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 9478
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20.02.2021 14:56 Відповісти
Ахахаха)))))демократ хренов вылез
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20.02.2021 09:37 Відповісти
Кума прикрыли, какая тут демократия
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20.02.2021 09:37 Відповісти
Если бы у нас были у власти ПАТРИОТЫ, то в данной ситуации создали бы государственные каналы под теми же названиями и студиями и с утра до ночи полоскали бы РФ и всех этих володиных (в смысле путинских) холуёв и самого кацапского царя!Вот это был бы троллинг высшего уровня - .......по просьбе РФ Украина вернула в эфир три канала!!!Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 421
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20.02.2021 09:39 Відповісти
Если у врага истерика, значит всё мы делаем правильно.
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20.02.2021 09:40 Відповісти
Полный соглас.
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20.02.2021 09:41 Відповісти
Наступили на любимую мозоль врагу споконвичному.Закручивать гайки 5 колонне от сильрады и до Рады.Чтобы не подсвечивали фонариками московскому улусу.Лишать питательной среды в Украине сепаратизм.И это -главнее,чем путаться под ногами у ВСУ на фронте.Крепкий тыл -запорука успиху.
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20.02.2021 09:48 Відповісти
Че заступаться, забирайте его к себе и паломницу его тоже
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20.02.2021 09:51 Відповісти
За Навального санкции готовят.
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20.02.2021 09:56 Відповісти
этот володини такой ****...**** мерзкая тварь.... та они все там сумасшедшие наголову животные... всех ненавижу мразей.всех в дурку ((
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20.02.2021 09:58 Відповісти
в нього класний любовнік женя міронов
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24.02.2021 14:41 Відповісти
Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 4890
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20.02.2021 09:59 Відповісти
Пусть штопанная Раша сначала выполнит решения ЕСПЧ, а потом что-то вякает. Дебилы, мля.
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20.02.2021 09:59 Відповісти
Это что за рожа,про демократию говорит?
Выпей новичок и успокойся
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20.02.2021 10:02 Відповісти
пару дней Лавров быковал как то в последние месяцы вата тамошняя расправила крылья орал что если введете санкции вообще порвем с ес и Навальный и другое что происходит в Мордоре это их внутренне дело и мол Европа вмешивается так вот и этим володинам надо отвечать что это внутренне дело по каналам и к тому же гражданина Украины Мертвечука -а то с Навальным своим они видите ли сами будут разбираться и сша и ес нам не укааз а тут лезут и за каналы и за самого Мертвечука гавкают и как то странно если он замешен в тероризме финансировании почему не снимают с его мандат депутата он что еще в Верховной Раде будет сидеть а не в тюрьме или это процесс идет и все впереди надеюсь
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20.02.2021 10:04 Відповісти
А шо там в кндр тоже власть за демократию борется как и нарасее.
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20.02.2021 10:07 Відповісти
Мордор говорит про права и свободы... Сюр и трэш
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20.02.2021 10:14 Відповісти
Киньте его на съедение беркутам.
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20.02.2021 10:21 Відповісти
Гондурас, Никарагуа и Зимбабве должны сказать свое слово! Дать отпор жестокой киевской хунте!😁😁😁😁
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20.02.2021 10:29 Відповісти
А Как же, Демократическая Республика Конго Армения? Там их большой патриот и мирный революционер Пашинян, чуть ли не в состав РФ предложил вступить, что бы защитили от "злого" Азербайджана, который посмел требовать возврата оккупированных территорий.
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20.02.2021 10:38 Відповісти
Дарма обідили Гондурас, замість них Білорусь, Вірменія та їм подібна шелупонь.
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20.02.2021 15:37 Відповісти
татути! он забыл, шо внутренние законы страны имеют приоритет над международными? всё, свободен, как ******** на палі.
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20.02.2021 10:30 Відповісти
слухаю цього вилупка і диву даюсь: чи вони там всі хворі,чи ПАДЛЮКИ! ?
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20.02.2021 10:30 Відповісти
Це падлюки психічно хворі на манію величчя.
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20.02.2021 15:45 Відповісти
Решение украинских властей должно быть осуждено другими странами, которые выступают за права человека " - начальний Госдумы Вячеслав Володин. Россия всегда была борцом за демократию, за права человека, освобождала человечество от рабства, колониализма, капитализма, .... - от чего только не освобождала! И все цари освобождали, и т. Ленин, и т. Сталин, и...... , а теперь т. Путин. Вот только т. Горбачев и г. Ельцин проигнорировали
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20.02.2021 10:35 Відповісти
а не хочет ли этот володин, чтоб ему соплей на сковородке поджарили?
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20.02.2021 10:50 Відповісти
если так пойдет то к осени Украина будет в НАТО
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20.02.2021 11:11 Відповісти
Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 3250
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20.02.2021 11:26 Відповісти
московиты свои преступления
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
.
.
.
.
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.
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.
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20.02.2021 11:28 Відповісти
Та хто його послухає, хто він такий! От якби московський кум пригрозив "ввести".
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20.02.2021 11:59 Відповісти
Глава ГосдуРы РФ Володин уже определились с пректом памятника дзержинскому на лубянке? ,,Демократичный ты наш..,,
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20.02.2021 12:11 Відповісти
Никакая мразь, больше не будет лезь в суверенные дела нашей державы! Все на юх!!
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20.02.2021 12:11 Відповісти
хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!
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20.02.2021 12:27 Відповісти
Надо защищать права и свободы граждан, но не закоренелых преступников, кем и является Мертверчук. Вор должен сидеть в тюрьме!
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20.02.2021 12:35 Відповісти
Тут даже комментировать нечего.Обычный рассейский безрогий скот,коих в рассее 150 000 000.
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20.02.2021 12:43 Відповісти
Меньше, два миллиона подохло только за прошлый год, да и не было там 150 миллионов, официально было 147, но это вранье.
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20.02.2021 13:04 Відповісти
Есть предложение отправить Медведчука к куму.. точнее на историческую родину ( место рождения) поселок Почет, Абаканский район, Красноярский край, РФ.
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20.02.2021 12:47 Відповісти
надо быть последним дебилом и идиотом чтобы верить в спектакль под названием "санкции"
в любом государстве за преступления существует лишь одна санкция - суд и тюрьма
все остальное - блеф, имитация и развод лохов
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20.02.2021 12:55 Відповісти
Володин ленин ? ))
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20.02.2021 12:59 Відповісти
кого волнуют высеры прищуренного ордынца-рашиста с рюзьге Итиль-реки, этого гнойного пуйловского халдея? пшло оно нахрен.
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20.02.2021 13:03 Відповісти
Эта рузьке свинособака еще и гомосек.
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20.02.2021 15:43 Відповісти
украинская "демократия " с закрытием антиукраинских каналов не идет в никакое сравнение с рашистской оккупационной "ку,,лократией" которая оккупировала украинские территории и уничтожила около 15 тысяч жизней украинских защитников
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20.02.2021 13:34 Відповісти
очень скоро вступятся, вот как только остальное бабло в офшорах повычислят так сразу и "вступятся" - останется без трусов - хай кум синие готовит
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20.02.2021 13:35 Відповісти
ЧИЯ Б КОРОВА МЫЧАЛА... И, вобще, какое ваше кацапское дело к Украине и решений ее государственных оргнов. Что, мертведчук - гражданин эрефии?..
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20.02.2021 13:38 Відповісти
И второе: сколько проукраинских телеканалов работает в рашке? Вот именно - ни одного, поэтому фашист Володин заткни свой язык корове в одно место...
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20.02.2021 13:41 Відповісти
Лукашеку попросите, он вступиться. Ну Мадуро может еще)
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20.02.2021 13:43 Відповісти
...по аналогии "канарис (абвер) просит другие страны вступиться за своего агента в мацкве" Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 7331
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20.02.2021 13:48 Відповісти
Для того, щоб зрозуміти, що насправді відбувається в нашій санкційній політиці (в т.ч. стосовно російських протеже), потрібно дати відповідь на низку важливих питань, відійшовши від нашого улюбленого "подобається - не подобається". Отже, які це питання?

Яка головна мотивація Зеленського ввести санкції проти Медведчука?
Відповідь тут дуже проста - перевибори, довести, що Порошенко є союзником Медведчука і бажання стати головним другом США. Зеленський хоче зіграти в гру: єдиний ефективний прозахідний кандидат проти єдиного проросійського кандидата Юрія Бойка.
План Банкової дуже простий: 24 серпня оголошується про зміни до Конституції (зменшення депутатів до 300), далі ця конституція виноситься на референдум і перевибори у 2022 році. Правда, це лише в теорії все так легко. В реальності - ситуація буде набагато складніша, важливо: відсутність консенсусу олігархів (як мінімум Коломойський поки не дав згоди на таку історію). Власне, весь цей план можливий лише за умови консенсусу олігархів.

Чи справді санкції Зеленського є антиросійськими?
Безумовно, ні. Він не працює проти РФ, його фокус - це Медведчук. Згідно з соціологією, президентський рейтинг Медведчука становить 6% (соціологію зробив Український інститут майбутнього). І, судячи з усього, це, практично, його максимум. Щобільше, ні для кого не секрет, що між Медведчуком і Льовочкіним-Бойко давно пробігла чорна кішка, але розлучитися їм не давав і не дає Кремль.
Водночас у Зеленського склалися дуже позитивні стосунки з Льовочкіним, а зустріч президента зі скандальним Кацубою (сім'я якого нібито причетна до фінансування Шарія і до "вишок Бойка") лише підтверджує одну річ - Зеленський грає проти Медведчука, але підтримує тісні стосунки з Льовочкіним-Бойком. Зеленський не грає проти Росії, в його грі геополітика - перебуває на периферії. І це треба чітко розуміти, коли ми робимо аналіз всіх дій.

Чи є судова перспектива в справах Медведчука, Козака і Шарія? Так питання взагалі не ставиться. Санкції вводяться на три роки (до кінця каденції Зеленського) і в Офісі президента вважають, що цього достатньо. Суди тут не потрібні. Це політико-правове рішення. Якою буде реакція росіян?
Зараз у росіян ключове завдання підняти ставки перед початком переговорів з новою адміністрацією Білого дому з однієї сторони, а з іншої - виграти осінні вибори в Держдуму максимально чесно і прозоро. Українська карта в цій історії лише одна - загострення на фронті. Але це одна з козирних карт і її будуть використовувати тоді, коли черга дійде до козирів. Тому нам потрібно готуватися до загострення, хоча й спрогнозувати, коли воно настане, поки дуже складно.

Чи погоджена вся ця гра з Держдепом?
Судячи з усього, ні. Це наша імпровізація, яка має показати Байдену, що є наміри зіграти в проамериканську гру. Але, якою має бути ця гра, вирішуватимуть по ходу п'єси. Поки це спроба привернути до себе увагу.
Якими будуть подальші дії Зеленського?
Щодо Медведчука він зробив практично все, що міг зробити. Олігархат злякається лише за умови більш жорстких дій, але поки ми їх навряд чи побачимо. Очевидно, всі найближчі рішення РНБО будуть направлені на створення скандалів навколо колишніх дій Петра Порошенка, перш за все, у військовій сфері.

Однак треба розуміти, що вся ця історія без реальних дій влади пов'язаних із боротьбою з корупцією, підвищенням рівня компетентності влади і створенням загальноукраїнського порядку денного, яка дозволила б українцям отримати почуття гордості - приречена на тупцяння на місці.
Вадим Денисенко, народний депутат VІІІ скликання.
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20.02.2021 15:47 Відповісти
Обратил внимание? Н твою конспирологию никто не обращает внимания.
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20.02.2021 18:15 Відповісти
ЩО мертвечук , що володін що їхній сцарь , всі повинні гойдатись на гойдалці .
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20.02.2021 16:18 Відповісти
Промычала жопа человеческим голосом.
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20.02.2021 16:38 Відповісти
Все !!! Наконец-то поперло!!! Я долго ждал - когда же наконец-то начнется. Какая-то подозрительная тишина была оттуда!!! Таких своих они не бросают!!!
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20.02.2021 18:13 Відповісти
Кацапье, это кто говорит о демократии ? Вы уроды? Это кто говорит о фундаментальных правах и свободы граждан ? Вы орки козломордые? Да вы ублюдки последние. Немцова кто убыл? Ирина Славина подожгла себя просто так в Нижнем Новгороде? Пришел путин и сразу НТВ (независимое тв) стало зависимым. Каналы НТВ не закрывали ,просто подмяли под себя. И они воняют о закрытии трех финансируемых ими же трех каналов. И так далее и так далее можно наводит примеры. Да вы скотяры кацапские, мычащие о двойных стандартах... Ну ***...те на "марснаш" из этой планеты. И все будет ОК...
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20.02.2021 21:56 Відповісти
Голова Гос-ДУПИ Волод_IН - i цим все сказано... Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 907 Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 907 Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 4526

...тобто - дупа та й ще з головою Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 8559

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21.02.2021 02:01 Відповісти
якийсь дисонанс... європейський суд по правам людини нах а тепер допоможіть. суки, або труси вдіньте, або хрестик зніімть
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24.02.2021 14:45 Відповісти
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