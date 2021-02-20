Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ
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Тотальна примусова паспортизація в окупованому Росією Криму торкнулася 2,5 млн українців, близько 400 тисяч наших громадян пройшли примусову паспортизацію в тимчасово окупованих районах Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє постійне представництво України при ООН в фейсбуці, цитуючи заступника глави делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова.
Майже 14 тисяч українців вже загинуло у цій війні, учасниками бойових дій стали 400 тисяч наших громадян. Близько 3,5 млн. мешканців Донеччини і Луганщини були вимушені покинути свої домівки через війну і окупацію частини Донбасу.
Топ коментарі
+9 Игорь Ворон
показати весь коментар20.02.2021 09:26
+4 Василь Худотеплий
показати весь коментар20.02.2021 09:28
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Прям, заставляли паспорта эти получать, насильно!
Били ми його довго і натхненно.
Selvestor Vivat
@S_vivat
·5 год
Гиркин (ФСБ РФ): "Мы, спецслужбы и войска РФ, насильно сгоняли депутатов Крыма голосовать за отделение от Украины". Не было никакой "всенародной поддержки" и перехода на сторону РФ.
Так что завали лицо и не отсвечивай, чЮдо в перях в заднице...дохрена вас умных сидит на диване и оскорбляет всех, кто не понравился их тупенькой башчонке
Щоб "страдальці", на "всенародному референдумі", за який проголосуве зелене моностадо, мали законне право затягти нас в "родную говень".
А методы "добровольности" одинаковые!