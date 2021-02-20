УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12603 відвідувача онлайн
Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас Репресії в окупованому Криму
2 994 66
громадянство (912) Крим (12757) ООН (2768) паспорт (876) Росія (47279) подвійне громадянство (122) Резніков (1386)

Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ

Тотальна примусова паспортизація в окупованому Росією Криму торкнулася 2,5 млн українців, близько 400 тисяч наших громадян пройшли примусову паспортизацію в тимчасово окупованих районах Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє постійне представництво України при ООН в фейсбуці, цитуючи заступника глави делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова.

Майже 14 тисяч українців вже загинуло у цій війні, учасниками бойових дій стали 400 тисяч наших громадян. Близько 3,5 млн. мешканців Донеччини і Луганщини були вимушені покинути свої домівки через війну і окупацію частини Донбасу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Єнакієвому жителі вийшли на мітинг проти свавілля терористів "ДНР", - журналіст Казанський. ВIДЕО

Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Подавляющее большинство там с радостью побежало за новыми паспортами.
показати весь коментар
20.02.2021 09:26
+4
Принуждали очередь разойтись, когда бланки заканчивались. Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ - Цензор.НЕТ 7763
показати весь коментар
20.02.2021 09:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подавляющее большинство там с радостью побежало за новыми паспортами.
показати весь коментар
20.02.2021 09:26 Відповісти
Кстати, среди первых побежавших, был "украинский" журналист Казарин. Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ - Цензор.НЕТ 5823
показати весь коментар
20.02.2021 09:31 Відповісти
Недвига, обучение, покупка-продажа авто и еще многое другое без аусвайса затруднительно. Например без него можно продать недвигу, но нужно заплатить налог 30% от сделки. В больничку без аусвайса будет ооочень дорого. Ну и так далее.
показати весь коментар
20.02.2021 10:13 Відповісти
в цьому і є примушення.
показати весь коментар
20.02.2021 12:08 Відповісти
Принуждали очередь разойтись, когда бланки заканчивались. Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ - Цензор.НЕТ 7763
показати весь коментар
20.02.2021 09:28 Відповісти
Заблукав, кацап?
показати весь коментар
20.02.2021 09:36 Відповісти
чому?
показати весь коментар
20.02.2021 09:42 Відповісти
то ваше мнение
показати весь коментар
20.02.2021 09:47 Відповісти
Ну ты балбес, жертва пропоаганды. Резников это написал не для того, чтобы все начали жалеть крымчан, а чтобы увеличили санкции против РФ. Головой думать надо иногда, а не только в неё есть.
показати весь коментар
20.02.2021 10:07 Відповісти
А что, не так было?
Прям, заставляли паспорта эти получать, насильно!
показати весь коментар
20.02.2021 11:51 Відповісти
"Прінудітєльно?!" Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ - Цензор.НЕТ 8807
показати весь коментар
20.02.2021 09:34 Відповісти
Так- примусово.
показати весь коментар
20.02.2021 09:37 Відповісти
Значення "прінудітєльно" я чудово розумію, моя іронія в тому, що я по своїм родичам-знайомим знав і знаю їхні настрої стосовно цієї так званої "примусовості"! До речі, для більшості з них цей вибір й досі вважається вдалим та обгрунтованим ("...вот толька хахли нам нашу воду пєрєкриліі" або "із-за Украіни у нас здєсь малєнькіє зарплати і високіє цени..."(с) і таке інше). Один мій дуже гарний знайомий (майже друг у минулому) "дорозвинув логіку" до того, що це саме "із-за ухудшившихся отношеній расіі с Украіной, його сина (якому при Україні світила залізна "броня") забралі служііть в Хакасію". Як казав "Класік" нашого дитинства: "Отака %уйня, малята!"
показати весь коментар
20.02.2021 09:58 Відповісти
Недвига, обучение, покупка-продажа авто и еще многое другое без аусвайса затруднительно. Например без него можно продать недвигу, но нужно заплатить налог 30% от сделки. В больничку без аусвайса будет ооочень дорого. Ну и так далее.
показати весь коментар
20.02.2021 10:11 Відповісти
"Украина при ООН" ? - уже дальше и читать не хочу
показати весь коментар
20.02.2021 09:36 Відповісти
Чого тобі, кацап?
показати весь коментар
20.02.2021 09:42 Відповісти
100%, там и вибора не било, еще мильон завезли
показати весь коментар
20.02.2021 09:39 Відповісти
Как они страдали бедняжки!!!
показати весь коментар
20.02.2021 09:43 Відповісти
Ага, примусово. Як у нас один кримчанин розповідав(приїхав до матері)- отримав російський паспорт, вийшов і перед всіма український кинув його на землю і потоптався, після чого вся черга почала аплодувати.

Били ми його довго і натхненно.
показати весь коментар
20.02.2021 09:45 Відповісти
Сімферополь. Краса Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ - Цензор.НЕТ 7861
Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ - Цензор.НЕТ 6610
показати весь коментар
20.02.2021 09:52 Відповісти
Принудительно и насильно впихали кацапские паспорта, заставляя сдавать наши, украинские, моя знакомая про это рассказала, распродалась в крыму и еле от туда выехала... не выпускают кацапы, купила хатку в райцентре Украины, дома демонстративно прибила ржавым гвоздем кацапский паспорт в туалете... можно пользоваться страницами.... зато есть наш паспорт, сберегла.
показати весь коментар
20.02.2021 09:53 Відповісти



Selvestor Vivat

@S_vivat

·5 год

Гиркин (ФСБ РФ): "Мы, спецслужбы и войска РФ, насильно сгоняли депутатов Крыма голосовать за отделение от Украины". Не было никакой "всенародной поддержки" и перехода на сторону РФ.
показати весь коментар
20.02.2021 09:55 Відповісти
Прапор в руки і попутного вітру.
Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ - Цензор.НЕТ 4841
показати весь коментар
20.02.2021 09:57 Відповісти
Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 3894
показати весь коментар
20.02.2021 10:11 Відповісти
Недвига, обучение, покупка-продажа авто и еще многое другое без аусвайса затруднительно. Например без него можно продать недвигу, но нужно заплатить налог 30% от сделки. В больничку без аусвайса будет ооочень дорого. Ну и так далее.
показати весь коментар
20.02.2021 10:12 Відповісти
Я крымчанин, прожил в севасе с 2000 по 2015. Нет там в целом таких настроений, не выдумывай. Хотя в общем такие персонажи присутствуют - пенсионерские генералы и их жены...может тебе дом попался с такими ушлепками хз
показати весь коментар
20.02.2021 10:34 Відповісти
Мне ничего не надо. Просто я ответил что там не все так однозначно, как ты пишешь. Желающих нырнуть в говень было не больше половины даже в свиностополе
показати весь коментар
20.02.2021 12:57 Відповісти
Алло *************, вы польские гондоны такие же как и кацапские. А я украинец и по отцу и по матери, переезжий еще в 19 веке в Крым из Харьковских земель. И кстати, один из моих родственников Месаксуди, а его семья переселилась в Крым еще до крымской войны.

Так что завали лицо и не отсвечивай, чЮдо в перях в заднице...дохрена вас умных сидит на диване и оскорбляет всех, кто не понравился их тупенькой башчонке
показати весь коментар
20.02.2021 15:40 Відповісти
Альо *************... Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 8190
показати весь коментар
20.02.2021 18:41 Відповісти
хотя пятиэтажка прям рядом с морем...вероятно хрущевка или что-то подобное...да, там контингент соответствующий - генеральские женушки престарелые Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 4986
показати весь коментар
20.02.2021 12:59 Відповісти
Вот так Московия захватит Турцию и все турки станут Иванами Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 6622
показати весь коментар
20.02.2021 10:05 Відповісти
Вот турки захватят Московию и все кацапы станут Мехметами Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 262
показати весь коментар
20.02.2021 11:39 Відповісти
Ну это правильно, а то Иваном меня обзываешь Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 8021
показати весь коментар
20.02.2021 11:57 Відповісти
Так ты Мехмет ??? Заочно поздравляю Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 217
показати весь коментар
20.02.2021 12:06 Відповісти
Я больше Богдан Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 8407
показати весь коментар
20.02.2021 13:19 Відповісти
Не бреши и признайся кацап, ты сейчас больше Ванька чем Мехмед. А вот когда Мехмеды вас кацапов поделят на 16 частей вот тогда ты сразу кацап попросишься в Мехмеды Иван Иванычи Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 9463
показати весь коментар
20.02.2021 13:59 Відповісти
Если честно то я ближе к австрийским немцам Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 6732
показати весь коментар
20.02.2021 14:44 Відповісти
Тому портібно прийняти закон про подвійне громадянство.
Щоб "страдальці", на "всенародному референдумі", за який проголосуве зелене моностадо, мали законне право затягти нас в "родную говень".
показати весь коментар
20.02.2021 10:07 Відповісти
Першочергове - треба прийняти Закон про "статус негромадянина"!
показати весь коментар
20.02.2021 10:21 Відповісти
А якщо ні?
показати весь коментар
20.02.2021 11:01 Відповісти
Весь Козлостан сейчас живет в сталинском времени и шистерят друг на друга особенно в Москве. Общество рабов так и не вышло на новую ступень в развитии, поэтому и донецкие отсталын лохи под воздействием роспропаганды добровольно лишили себя счастливой жизни в Украине.
показати весь коментар
20.02.2021 10:56 Відповісти
Принудительно получило не так много от общего количества. Да и вообще на 2014 год население всей Автономной республики Крым - меньше 2 млн. В ООН лучше все-таки называть реальные значения, ведь там есть кому приводить другую статистику.
показати весь коментар
20.02.2021 12:55 Відповісти
То НЕ ГРАЖДАНЕ Украины, и по всей видимости НИКОГДА ИМИ НЕ БЫЛИ /если по существу и без формальностей/!
показати весь коментар
20.02.2021 13:04 Відповісти
Паспорта принудительно, а вакцинация добровольная.
А методы "добровольности" одинаковые!
показати весь коментар
20.02.2021 13:07 Відповісти
Их что, палками били? Родители Джамалы (певица такая) тоже получили паспорта. Объяснить почему? Да сами погуглите, начиная с того, что пенсия в три раза больше.
показати весь коментар
20.02.2021 14:33 Відповісти
около 400 тысяч наших граждан прошли принудительную паспортизацию во временно оккупированных районах Донбасса.________ не надо стонать. хотите чтоб люди теряли абсолютно все? жилье, кто работает - работу...? предоставьте альтернативу... так нет, по стонать проще...
показати весь коментар
20.02.2021 21:18 Відповісти
ПРИРОВНЯЙТЕ РОССИЙСКИХ ПАСПОРТ К ЖЕЛТОМУ БИЛЕТУ !!!
показати весь коментар
21.02.2021 08:53 Відповісти
 
 