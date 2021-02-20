У трьох областях через спалах коронавірусу на тиждень закриють кафе і ресторани, - Ляшко (оновлено)

В Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на тиждень призупинять роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Якщо проаналізувати спалахи, які є у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях, - це три області з критичним зростанням кількості випадків (інфікування COVID-19 . - Ред), - то ми можемо чітко відслідкувати, що це маршрути, пов’язані з масовим пересуванням у туристичному бізнесі.

Тому ТЕБ та НС на місцевому рівні в середу було прийнято рішення на тиждень призупинити роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування".

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Пізніше Ляшко уточнив, що заборона господарської діяльності стосується тільки Івано-Франківської області, пише РБК-Україна.

"Заборони щодо господарської діяльності в інших західних областях наразі немає. Саме про це я повідомляв під участі у політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Наразі мова йде саме про Івано-Франківську область"- зазначив він.

Ляшко запевнив, що жодних додаткових обмежень чи заборон щодо Чернівецької області та Закарпаття не приймалось, але МОЗ уважно стежить за епідемічною ситуацією саме у цих регіонах, і в разі потреби буде відповідно реагувати.

"Рішення про заборону чи призупинення будь-якої господарської діяльності у регіоні приймається виключно на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідно до показників захворюваності", - додав головний санлікар країни.