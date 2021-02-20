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Буковина (707) Закарпаття (1581) карантин (16095) ресторани (186) Івано-Франківська область (724) Ляшко Віктор (1355) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

У трьох областях через спалах коронавірусу на тиждень закриють кафе і ресторани, - Ляшко (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У трьох областях через спалах коронавірусу на тиждень закриють кафе і ресторани, - Ляшко (оновлено)

В Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на тиждень призупинять роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Якщо проаналізувати спалахи, які є у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях, - це три області з критичним зростанням кількості випадків (інфікування COVID-19 . - Ред), - то ми можемо чітко відслідкувати, що це маршрути, пов’язані з масовим пересуванням у туристичному бізнесі.

Тому ТЕБ та НС на місцевому рівні в середу було прийнято рішення на тиждень призупинити роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування".

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Пізніше Ляшко уточнив, що заборона господарської діяльності стосується тільки Івано-Франківської області, пише РБК-Україна.

"Заборони щодо господарської діяльності в інших західних областях наразі немає. Саме про це я повідомляв під участі у політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Наразі мова йде саме про Івано-Франківську область"- зазначив він.

Ляшко запевнив, що жодних додаткових обмежень чи заборон щодо Чернівецької області та Закарпаття не приймалось, але МОЗ уважно стежить за епідемічною ситуацією саме у цих регіонах, і в разі потреби буде відповідно реагувати.

"Рішення про заборону чи призупинення будь-якої господарської діяльності у регіоні приймається виключно на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідно до показників захворюваності", - додав головний санлікар країни.
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Топ коментарі
+6
ЗЕлёный Буковель отрыгивается.
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20.02.2021 09:42
+4
А Степанова с Ляшко не хотят закрыть?
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20.02.2021 09:51
+3
Фотосесія у Буковелі дає взнаки
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20.02.2021 09:51
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Ось такі зміни.
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

В багатьох країнах після цього одразу почалося зменшення рівня захворюваності.
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22.02.2021 00:55 Відповісти
Якби ти вмів думати, то зрозумів би, що вітер (тільки коли він є) на вулиці просто відносить віруси від зараженого і якщо в тому напрямку є незаражена людина, то заразиться вона на дистанціях значно більше, ніж 1,5 метри.
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20.02.2021 13:42 Відповісти
поки вітер то донесе, він то все розвіє. ляпай менше більше думай.
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20.02.2021 13:53 Відповісти
на аерозолі це так не діє
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20.02.2021 13:58 Відповісти
тобто ти протирічиш сам собі. аерозоль осідає. а вітер розжижує все, якщо це не кімната, у якій кондиціонер по колу ганяє одне і те саме. Якби вітер, рух повітря нічого не давав, то не було б сенсу провітрювати приміщення.
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20.02.2021 14:02 Відповісти
аерозоль НЕ осідає
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20.02.2021 14:20 Відповісти
осідає, а щоб осів не тобі у легені, є 1,5 метри.
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20.02.2021 14:25 Відповісти
те, що ти пишеш, протирічить науковим даним
великі краплі осідають за кілька (3-4) годин, а бо ж випаровуються
аерозолі можуть літати в повітрі дуже довго
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20.02.2021 14:28 Відповісти
тоді провітрювання не має сенсу.
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20.02.2021 14:30 Відповісти
дивлячись для чого
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20.02.2021 14:54 Відповісти
Вы правы, на улице концентрация вируса резко падает с расстоянием. Заразить можно или почти впритык, или чихнув в лицо. Дополнительно к ветру есть влажность и ультрафиолет.
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20.02.2021 20:14 Відповісти
Антип, на улице не заразится. Вирус крайне быстро рассеивается, концентрация становится безопасной.
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20.02.2021 14:03 Відповісти
Все верно. Проветривание помещений - одна из мер. Концентрация вируса становится максимальной через 15мин нахождения больного в помещении. Если больной покидает помещение с циркуляцией воздуха, концентрация вируса быстро падает. И если частиц мало, не заразишься и не заболеешь.
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20.02.2021 13:48 Відповісти
якщо мало вдихнеш, отримаєш природну вакцинацію.
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20.02.2021 13:54 Відповісти
Типа того, но иммунитет будет если переболеешь бесстмптомно и появятся антитела. Если организм никак не отреагирует, иммунитета не будет.
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20.02.2021 14:05 Відповісти
антитіла з'являються лише у 20-50% перехворівших
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20.02.2021 14:07 Відповісти
отож бо, хоч колись, хоч вдихай, якщо не попадаєш у ці проценти, усе до місця дверці.
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20.02.2021 14:20 Відповісти
так бессимптомне перехворіння і є вакцинація)))
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20.02.2021 14:19 Відповісти
"безсимптомне перехворіння" не є хворобою взагалі
це означає, що у такої людини вірус було знищено клітинним імунітетом ще на слизовій рота
або ж просто, що більш вірогідно, тест показав ХИБНОпозитивний результат
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20.02.2021 14:22 Відповісти
а як було знищено? імунітетом. а коли він є? коли є антитіла. Коли є антитіла? коли імунітет їх має. Коли імунітет їх має? коли виробляє. А щоб виробив, треба щоб вірус попав у організм. Що таке вакцина? ослаблений вірус. Виробив твій організм - повезло.
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20.02.2021 14:27 Відповісти
вивчи спочатку різницю між клітинним та гуморальним імунітетом
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20.02.2021 14:29 Відповісти
нашо воно мені? від цього зміниться заражуваність? чи лише для дискусії з тобою? мені достатньо знати, що немає поряд людей - немає зараження. все.
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20.02.2021 14:39 Відповісти
для того, щоб не писати маячню про антитіла
заражуваність не зміниться, як і від масок

немає поряд людей - немає зараження, це теж правильно, можна ще перестати дихати, тоді теж не захворієш
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20.02.2021 14:50 Відповісти
Ух вы ж умный! Чел сдал анализы на антитела и узнал что есть. А он не болел явно. Значит бессиптомно.
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20.02.2021 20:00 Відповісти
як Ви визначили, що ці тести показують правильний результат? вони "знаходять вірус" у кока-колі, яблучному соці, ківі тощо
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20.02.2021 20:05 Відповісти
Венграм закручивают гайки!
А нефиг было выё...
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20.02.2021 13:09 Відповісти
Те кто орал про карантин, не дающий работать, нынче активнее всех отдыхают. В кредит видимо )). А вообще западная Украина массово плюет на карантин с масками, потому отдыхать там сейчас опасно.
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20.02.2021 13:25 Відповісти
в якій країні світу карантин (а не зменшення обертів гівнотестування) призвів до зменшення "рівня захворювання"? це ж питання окремо по масковому режиму
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20.02.2021 13:33 Відповісти
Ууу, да вы вообще закрыты к инфе.
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20.02.2021 13:50 Відповісти
Ви не можете відповісти на просте питання, а закритий я?
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20.02.2021 13:57 Відповісти
Австралія.
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20.02.2021 20:56 Відповісти
в Австралії-то і зростання рівня захворюваності не було

а що там насправді відбулося, то це випадки грипу стали називати випадками ковіду
гівнотести forever
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20.02.2021 21:01 Відповісти
Ви брешете, як дихаєте.
У трьох областях через спалах коронавірусу на тиждень закриють кафе і ресторани, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4473
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20.02.2021 22:11 Відповісти
І коли було введено в Австралії локдаун? Здогадуюсь, що варто розглядати ситуацію окремо за провінціями.
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20.02.2021 22:28 Відповісти
1-й локдаун

21 марта правительство Австралии ввело правило социального дистанцирования в 4 квадратных метра (43 квадратных фута) на одного человека в любом закрытом помещении.[24] 22 марта Правительства штатов Нового Южного Уэльса и Виктории ввели обязательное закрытие второстепенных сервисов и услуг,[25] в то время как Правительства штатов Западной Австралии и Южной Австралии закрыли границы.[26]

22 марта Моррисон объявил о закрытии общественных мест, среди которых зарегистрированные и лицензированные клубы, лицензированные помещения в отелях и барах, развлекательные центры, к которым относят, но при этом не ограничивают полностью, кинотеатры, казино, ночные клубы и культовые сооружения. Кафе и рестораны остаются открытыми, но только с заказами на вынос. Аналогично в закрытых помещениях для похорон и подобных мероприятий должно соблюдаться строгое правило в 4 квадратных метра на одного человека. Эти меры вступают в силу в полдень 23 марта.[27][28] Он отметил, что хотел бы, чтобы школы оставались открытыми, но родители могут оставить детей дома, если они хотят этого.[29]
2-й локдаун

From 23 July, "face coverings" in metropolitan Melbourne and Mitchell Shire became mandatory whenever residents leave their homes. A fine of A$200 was imposed to those not complying, though medical and other exemptions were allowed, such as not being required for children under 12 years of age.[146]
On 2 August, a state of disaster was declared and metropolitan Melbourne was moved to Stage 4 restrictions. A curfew across Melbourne from 8 p.m. to 5 a.m. was imposed, a 5 km (3.1 mi) radius restriction as added, and other restrictions that had previously been applied only to selected postcodes were applied to the whole of metropolitan Melbourne. A permit system was introduced for any residents that still needed to travel to work outside of their 5km radius.[161]
2-й локдаун

On 12 February, it was announced that a five-day lockdown under Stage 4 restrictions would take effect beginning at 11:59 p.m. AEDT, due to a cluster of 13 cases tied to a Holiday Inn quarantine hotel near Melbourne Airport, which have been assumed to be the UK variant. It was alleged by health officials to have been spread on a hotel floor due to a patient's use of an aerosol-generating nebuliser, which is normally banned under hotel quarantine.[178][179] By 14 February the cluster had grown to 16,[180] and by 16 February, the number of confirmed infections had increased to 19.[181] By 19 February, the Melbourne Holiday Inn outbreak had increased to 22, one person was admitted to intensive care, and about 3,515 contacts were quarantined.[182]
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20.02.2021 23:03 Відповісти
1й локдаун
через місяць така ж смертність

2й локдаун
4 вересня рекордна смертність
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20.02.2021 23:28 Відповісти
Так сразу ж его и отменяйте, его всяговно соблюдать не будут.
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20.02.2021 17:20 Відповісти
Все, кабздец! У рагулей на Буковель деньги кончатся!
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20.02.2021 19:58 Відповісти
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