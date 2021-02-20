Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані". ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
У День пам'яті Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували подвиг учасників Революції Гідності в Києві.
Глава держави і перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам'ять усім, хто загинув за майбутнє України!" – наголосив Володимир Зеленський.
Президентське подружжя також зробило перший удар у Дзвін Гідності, який 20 лютого дзвонитиме за кожним загиблим Героєм Небесної Сотні.
Дзвін Гідності був виготовлений за дорученням Глави держави з метою вшанування подвигу Героїв. На пам’ятці розміщено напис "Слава Україні! Небесній Сотні слава!" Дзвін встановлено та відкрито на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні в центрі столиці.
У день народження кожного Героя Небесної Сотні опівдні перед Дзвоном Гідності встановлюється портрет загиблого і лунає пам’ятний дзвін.
Персональне вшанування кожного Героя є важливою частиною суспільної пам’яті про події Революції Гідності.
Будь ласка, зачекайте...
Саме він повторював вкиди кацапів про те, що Україна краде газ, та саме він створював образ тупих хохлів !
І сьогодні , це одоробало припхалося на Майдан ? - це вже занадто ...
@Garry51302808
Перший заступник офісу приезидента повністю з вами згоден владімір олєксандровіч
І в чому саме видно як Зеленський ;стає Державним діячем, Президентом України;?
Не пред'являючи їм звинувачення згідно закону , посадові особи, які зобов'язані це зробити, також скоюють злочин та надають можливість спонсорам терористів уникнути покарання.
2 февраля. То есть, спонсор тероризму спокойно живет в Украине и его не посадили в СИЗО, не таскают на допросьі, как Федьіну и Звиробий за словесньіе оскорбления Зеле.
Вся эта движуха это лепка образа Зели-патриота для подготовки на вьіборьі парьі мертветчук-Зеля.
Мертветчук уже объявил, что не собираются никуда уезжать, знает, что ничего ему не будет.
Ти ще пропустив написати => чотириразовий ухильник стає Верховним Головнокомандувачем.
"завтра йдемо танцювати проти москалів"
Ну ... потанцюй , чи може - повоюй
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом, смешно рассказывать друзьям, как она кричала и плакала, когда «принимала со всех сторон», главное, что у тебя все хорошо, только немного обмочился, а у нее- «какая разница».
Всіх людей розігнали, щоби бубочка відосік зняв???
А можно, чтобы он не поздравлял ?
Чувак, живущий в параллельном свете.
Чтобы не врал уже, не обещал
Счастливейшими сделать на планете!!!
Пускай был «попередник» нехорош,
Имел свои «зашквары» и просчеты.
Но сколько лет потом не разгребешь
Того, что натворили ИДИОТЫ ?!
От неуча другого я не ждал.
А те кто ждал, возможно, и прозрели.
Я так хочу, чтоб он не поздравлял
С гримасою тупого пустомели !!!
Злой Гражданин.
...
Дмитрий
@dmitriypaut
·2 ч
Сегодня день памяти тех, кого Зеленскай предлагал бить эбонитовыми палочками. Не забывайте ни о чём
Дуже хотілось би на адресу президента сказати слова підтримки, АЛЕ!!! ...не виходить, бо звенить у вухах відлуння ********** паличок, жінку легкої поведінки (про країну).... Прикро!
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами. Пушкин.
«Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому.»-заявив сьогодні президент Зеленський.
Володимир Зеленський, спитай у Татарова, якого ти поставив керувати правоохоронною системою України.
Та ми пам'ятаємо і "сеньйор голодомор" , і "********* палички".
Ми завжди пам'ятатимемо сержанта Журавля та зрив звільнення багатьох наших бранців.
Ми все пам'ятаємо, тварюка.
В той час, коди бандитський «Беркут» бив людей на Майдані до полусмерті, що аж кров лилася, в буквальному сенсі слова, ЗЕлений виродок «жартував» ось ТАК: