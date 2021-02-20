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Новини Політика УкраїниФоторепортаж Річниця Революції Гідності
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Зеленський (17470) Євромайдан (919) Небесна Сотня (384) Олена Зеленська (225)

Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані". ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У День пам'яті Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували подвиг учасників Революції Гідності в Києві.

Глава держави і перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам'ять усім, хто загинув за майбутнє України!" – наголосив Володимир Зеленський.

Президентське подружжя також зробило перший удар у Дзвін Гідності, який 20 лютого дзвонитиме за кожним загиблим Героєм Небесної Сотні.

Дзвін Гідності був виготовлений за дорученням Глави держави з метою вшанування подвигу Героїв. На пам’ятці розміщено напис "Слава Україні! Небесній Сотні слава!" Дзвін встановлено та відкрито на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні в центрі столиці.

У день народження кожного Героя Небесної Сотні опівдні перед Дзвоном Гідності встановлюється портрет загиблого і лунає пам’ятний дзвін.

Персональне вшанування кожного Героя є важливою частиною суспільної пам’яті про події Революції Гідності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні - День Героїв Небесної Сотні

Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані 01
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані 02
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані 03
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані 04
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Топ коментарі
+43
Ти думаєш ми забули?
Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 684
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20.02.2021 10:35
+38
ой как Вовка мечтает иметь стиратель памяти . что бы все забыли про шерстяные свитера и эбонитовые палки

Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 7813
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20.02.2021 10:32
+37
Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 7726
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20.02.2021 10:38
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Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 1983
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20.02.2021 10:48 Відповісти
Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 921
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20.02.2021 10:49 Відповісти
Шарий? Толик ты?
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20.02.2021 10:53 Відповісти
Бери глубже - Арестович
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20.02.2021 10:55 Відповісти
Та глубже арєстовича вже ніхто не зможе
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20.02.2021 11:11 Відповісти
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 3506 Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 8644
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21.02.2021 00:24 Відповісти
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 4213
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20.02.2021 10:58 Відповісти
памперс бронированный этому сцыкуну
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20.02.2021 11:01 Відповісти
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 3807
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20.02.2021 12:38 Відповісти
Ой ***** ліл! (с) 🤣😂😅
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21.02.2021 00:25 Відповісти
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 6008
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20.02.2021 10:59 Відповісти
Корпоратив95 для "вежливых" живодеров Безлера
Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 2921
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20.02.2021 10:54 Відповісти
Цього дня три роки тому депутат Горлівської міськради Володимир Рибак віддав своє життя за намагання відстояти український прапор. Державні будівлі в Горлівці захоплювали бойовики. Володимир Рибак прийшов один, щоб зняти прапор угруповання «ДНР». За цей відчайдушний вчинок його викрали, катували і безжально вбили. Як згодом повідомили в Службі безпеці України, «нейтралізувати» депутата Рибака наказав представник ГРУ Збройних сил Росії. Родина Володимира Рибака нині вшанувала його пам'ять на майдані Незалежності в Києві, бо не може потрапити до могили на окупованій території. Серед громадськості лунають заклики зробити саме 17 квітня Днем Державного прапора України, який коштував донецькому патріоту життя.
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20.02.2021 11:00 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/28435565.html
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20.02.2021 11:08 Відповісти
Це каже той самий покидьок, що "жартував" про ********* палички... Гидко...
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20.02.2021 10:50 Відповісти
Зеєміратський брав участь в інформаційній війні РФ проти України, висміюючи Україну та "хохлів".
Саме він повторював вкиди кацапів про те, що Україна краде газ, та саме він створював образ тупих хохлів !
І сьогодні , це одоробало припхалося на Майдан ? - це вже занадто ...
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20.02.2021 10:50 Відповісти
Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 4781
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20.02.2021 10:51 Відповісти
Що сказати, ну малолетній ДЕБІЛ!!!!!!!!,
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20.02.2021 11:20 Відповісти
Корпоратив95 для "вежливых" россиян Безлера в захвачены Горловке 17апреля2014Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 3023
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20.02.2021 10:52 Відповісти
Лицемерный твари.
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20.02.2021 10:54 Відповісти

@Garry51302808

Перший заступник офісу приезидента повністю з вами згоден владімір олєксандровіч

Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 3263
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20.02.2021 10:54 Відповісти
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 6879
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20.02.2021 11:13 Відповісти
Цікаві часи наступають. Україна спостерігає, які метаморфози відбуваються з політичними діячами. Як зі звичайного шоумена, блазня, Зеленський стає Державним діячем, Президентом України. І в той же час, порошенко, якому весною 14 року довіряла більшість Українців, сьогодні стає нікчемою і смішним брехливим блазнем. Народна мудрість твердить: брехнею можна весь Світ пойти, та назад не повернешся. Заплюють.
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20.02.2021 10:55 Відповісти
По чім пост на ;ЗЕ!диджитал;?
І в чому саме видно як Зеленський ;стає Державним діячем, Президентом України;?
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 5657
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20.02.2021 10:59 Відповісти
Не мешайте ему радостно наблюдать,как мертвечуковское бабло,мимо него, перетекает к левочкину...когда он еще такое увидит)
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20.02.2021 11:07 Відповісти
Чому терористам медведчуку та козаку не висувається підозра 100% генпрокуроршою Державного діяча?
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20.02.2021 11:00 Відповісти
Тому що вони вже давно висунуті найпатріотичнішим і найосвіченим гєнплакугогом Юрієм Вітал'євічем. Чи пШокіним. Чи Яремою (нужноє подчєркнуть)
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20.02.2021 11:20 Відповісти
Саме зелена влада на весь світ заявила, що згадані спонсори тероризму.
Не пред'являючи їм звинувачення згідно закону , посадові особи, які зобов'язані це зробити, також скоюють злочин та надають можливість спонсорам терористів уникнути покарання.
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20.02.2021 11:28 Відповісти
Ну понятно, что зелена. Не соевая же, для которой указанные лица партнёры и друзья. И сколько времени прошло после заседания РНБО, на котором прозвучало обвинение в терроризме? 20 часов? Или уже сутки? И эти зелёные шмаркли ещё не огласили на весь мир, что предъявили обвинения по уголовному делу такому-то?
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20.02.2021 11:33 Відповісти
По Козаку санкции введенньі когда?
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20.02.2021 11:53 Відповісти
Тяжельій вопрос?
2 февраля. То есть, спонсор тероризму спокойно живет в Украине и его не посадили в СИЗО, не таскают на допросьі, как Федьіну и Звиробий за словесньіе оскорбления Зеле.

Вся эта движуха это лепка образа Зели-патриота для подготовки на вьіборьі парьі мертветчук-Зеля.
Мертветчук уже объявил, что не собираются никуда уезжать, знает, что ничего ему не будет.
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20.02.2021 12:08 Відповісти
Севирин Арт - "Як зі звичайного шоумена, блазня, Зеленський стає Державним діячем......"

Ти ще пропустив написати => чотириразовий ухильник стає Верховним Головнокомандувачем.
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20.02.2021 11:15 Відповісти
Лапоть и что много платят ща такие тупые высеры?
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20.02.2021 11:19 Відповісти
Порохососи, ну вас і ковбасить... І що саме цікаве: скуліж і у вас і у ригів - один в один.Прям кононада гримить від розірваних пердаків пеціної вати. Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 2919
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20.02.2021 12:40 Відповісти
Сегодня день памяти людей,которых зекретин предлагал бить эбонитовыми палочками -не забывайте ни о чем...
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20.02.2021 10:55 Відповісти
Так что у вас повод потанцевать на костях?
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20.02.2021 10:57 Відповісти
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 6182
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20.02.2021 11:02 Відповісти
Сракою він викручував професійно, "как актриса с немецких фильмов для взрослых". https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
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20.02.2021 13:15 Відповісти
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 4996ну може і такі шанувальники є Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 7487

"завтра йдемо танцювати проти москалів"
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 4038Ну ... потанцюй , чи може - повоюй Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 848
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20.02.2021 17:19 Відповісти
и твои эбонитовые палки мы тоже никогда не забудем
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20.02.2021 10:58 Відповісти
А його блискучий жарт про те що РФ стоїть на кордоні, просто той кордон потихеньку просуває вперед?
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20.02.2021 11:00 Відповісти
Вместе с Татаровым ходил?
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20.02.2021 10:58 Відповісти
Цинізм цього виродка зашкалює .........
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20.02.2021 11:01 Відповісти
Цього?:Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 1835
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20.02.2021 12:29 Відповісти
Хочешь увидеть Порошенко в тюрьме? Ты просто мстишь за свой страх, вспоминая как боялся выйти на улицу, в период мобилизации, и хорошо понимаешь какое ты чмо, при виде добровольца. Завидуешь умному, богатому и успешному. Ты знаешь, что никогда не будешь дипломатом, министром или президентом, и точно не будешь Порохом, который не гнется, и до конца стоит.
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом, смешно рассказывать друзьям, как она кричала и плакала, когда «принимала со всех сторон», главное, что у тебя все хорошо, только немного обмочился, а у нее- «какая разница».
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20.02.2021 13:25 Відповісти
Ліліпут, це ти свою біографію тут розповів? Навіщо? Мені по балабасу, в кого ти "прінімал са всєх старон". Мене твої лапотні проблеми не цікавлять і співчуття від мене, алєнь винторогий, ти не дочекаєшся. Тим більш, що твій свино-псячий "ізик" я не розумію.
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20.02.2021 13:51 Відповісти
а тебе розумиты и не треба, когда принимаешь от корешей со всех сторон, там сразу любовь нечаянно нагрянет.
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20.02.2021 14:04 Відповісти
Ух ти, так ти - *******?Я вірно зрозумів твоє кацапо-ординське "нарєчіє" - тебе твої карєша з усіх сторін мали? Ну я з підорами не спілкуюсь.Тобі он до тих, хто тобі лайки кидає. У них, походу, до тебе "любовь нєчаянно нагрянула". Цікаво, в якому пітушатніку пеця таких як ти, грєбней, знахдить?
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20.02.2021 15:12 Відповісти
если бы ты знала телка сколько таких дерзких лошиц как ты я отправил на лечение, а главное перевоспитались. зчаз уже не бью, верней очень редко, боюсь отправлю на кладбище, а за вас дураков платить не хочется.
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20.02.2021 15:46 Відповісти
Походу ти, карлуша ботоксний, можеш зробити, як професійний *******, дві речі, або ж зализати досмерті, або ж - засмоктати. І бити ти вмієш тільки своєю голою дупою об босий х...й свого секс-партнера. Скажи, пітух, ти в даний момент на пляшці сидиш, чи "б'єш" когось голою дупою? А ти - юморний лапоть, та все ж, мене чомусь нудить від спілкування з тобою. Не поважаю таких як ти *********. Я ж тобі дав пораду, шукай собі подібних серед тих хто тебе лайкає, віддяч їм, відлекай.
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20.02.2021 16:17 Відповісти
Знов у «скорботній» самотності???
Всіх людей розігнали, щоби бубочка відосік зняв???
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20.02.2021 11:03 Відповісти
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 5302
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20.02.2021 11:07 Відповісти
Як не як, а президент.
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20.02.2021 12:57 Відповісти
кому и кобыла невеста Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 3256
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20.02.2021 14:03 Відповісти
А мне нравится,как счастливо зебильо,что зекретин для левочкина у мертвечука майно отобрать пытается-песня))))
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20.02.2021 11:04 Відповісти
Вылезло чудо зелёное Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 8520
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20.02.2021 11:06 Відповісти
Майже 2 роки не полишають почуття сорому і гидливості. Дякую виборцям цього прокремлівського нікчеми.
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20.02.2021 11:06 Відповісти
Народ знову відтиснули за 200 метрів від обожнюваного лідєра?))
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20.02.2021 11:10 Відповісти
что лицемерное чучело скажет про Татарова?
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20.02.2021 11:10 Відповісти
Добавлю що школа та ліквідована ще в 2015 році.
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 6745
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20.02.2021 11:11 Відповісти
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 1427
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20.02.2021 11:11 Відповісти
А він хоч одне ім'я пам'ятає?
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20.02.2021 11:15 Відповісти
зепитор пришел с ленкой чисто поржать над лохами, которые были на Майдане?! Ведь одиозные фигуры тех времён - портнов и татаров сейчас рулят в стране, а с рыгами у зебилов будет коалиция в раде уже весной.
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20.02.2021 11:15 Відповісти
***
А можно, чтобы он не поздравлял ?
Чувак, живущий в параллельном свете.
Чтобы не врал уже, не обещал
Счастливейшими сделать на планете!!!

Пускай был «попередник» нехорош,
Имел свои «зашквары» и просчеты.
Но сколько лет потом не разгребешь
Того, что натворили ИДИОТЫ ?!

От неуча другого я не ждал.
А те кто ждал, возможно, и прозрели.
Я так хочу, чтоб он не поздравлял
С гримасою тупого пустомели !!!

Злой Гражданин.
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20.02.2021 11:15 Відповісти
Ну що ти весь час один та фотокамера????, де твої зебіли 73%, нехай покажуть свою любов до тебе, що ти ховаєшся???? бо вони, 73% були тільки на папері, ну і справжні зедебіли то твоя партія!!!!!!!!
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20.02.2021 11:16 Відповісти
..............................короче, неудобно и противно было всем: пианисту - играть свою роль.. а зрителям смотреть на ЭТО..............(
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20.02.2021 11:17 Відповісти
Ленка на птичку засмотрелась. Летит,крыльями машет..чудесаааа.
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20.02.2021 11:17 Відповісти
Цікаво інше. Чому цього всього Зеленський не робив ще зовсім недавно, коли президентом США був Трамп????? А як тільки но влада в США помінялась і президентом став Байден, Вова відразу перестав зазирати в очі Путіну, позакривав Путінські телеканали в Україні, а на найкращого Путінського кума наклав не шуточні санкції. Одним словом , став щирим патріотом України. Щоб це значило???? Так піде , то зовсім скоро Порошенко премєрміністром стане.От що значить Байден животворящий. Чого не зробиш , щоб хоч по телефону з ним поспілкуватись????
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20.02.2021 11:20 Відповісти
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 1965

...
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20.02.2021 11:22 Відповісти
лживая циничная гнида...опять ссытся - где люди?
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20.02.2021 11:33 Відповісти



Дмитрий

@dmitriypaut

·2 ч

Сегодня день памяти тех, кого Зеленскай предлагал бить эбонитовыми палочками. Не забывайте ни о чём
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20.02.2021 11:49 Відповісти
Вічна пам"ять Героям!
Дуже хотілось би на адресу президента сказати слова підтримки, АЛЕ!!! ...не виходить, бо звенить у вухах відлуння ********** паличок, жінку легкої поведінки (про країну).... Прикро!
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20.02.2021 11:56 Відповісти
За эбонитовые палочки извинился, мразь?
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20.02.2021 11:58 Відповісти
Когда в Буковеле селфился с людьми был без маски. Здесь и людей нет, и маску нацепил.Там он был " народным" президентом, а здесь не захотелось с народом разделить скорбь.Может решил под маской скрыть стыд перед Героями, которые погибали в то время, когда он насмехался над ними... Цинизм зашкаливает.
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20.02.2021 12:00 Відповісти
Подлая продажная проститутка, валодя вот так народ нумает о тебе и как бы мендель не прогибалась ты просто ничтожный клоун.
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20.02.2021 12:21 Відповісти
Те, що було -- вже минуло. І люди також змінюються, і не тільки тому, що старіють. Тож, будемо надіятися, що наш президент став президентом держави Україна...
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20.02.2021 12:49 Відповісти
Осёл останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами. Пушкин.
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20.02.2021 14:34 Відповісти
Який фарс... Одне з тих імен в твоєму офісі працює...
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20.02.2021 13:32 Відповісти
Людей не пустили шоб бува ніхто в морду Ослу з Лядью не плюнув?
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20.02.2021 14:30 Відповісти
Боюсь, щоб Майдан і Небесну сотню, теперішні олігархічні політики (які є перелицьованою номенклатурою СССР, та їх діти) не осідлали для своєї користі. Як їх попередники осідлали повстання народу 1917 року. Треба розуміти, що в 1917 році, в рос імперії, також було повстання проти царизму, якщо не всього народу, то найбільш активної частини. І комуністи тоді обманули народ, захопили владу і сказали, що це буде влада народу. І ці що зараз у нас політики, бувши ще номенклатурою СССР до осткннього розказували, що їхня влада, це влада народу. Ім не вчитись подібним технологіям, вони з ними прийшли.
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20.02.2021 15:12 Відповісти
И еще. Похоже что признаки попыток оседлать уже есть.'
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20.02.2021 15:23 Відповісти
Що таке справжнє лицемірство?
«Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому.»-заявив сьогодні президент Зеленський.
Володимир Зеленський, спитай у Татарова, якого ти поставив керувати правоохоронною системою України.
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20.02.2021 15:57 Відповісти
Одноклітинні, може, й поведуться на смикання цієї істоти.
Та ми пам'ятаємо і "сеньйор голодомор" , і "********* палички".
Ми завжди пам'ятатимемо сержанта Журавля та зрив звільнення багатьох наших бранців.
Ми все пам'ятаємо, тварюка.
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20.02.2021 17:00 Відповісти
айайай,ойойойо, какая страшненькая и пидступненькая зрадулька.
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20.02.2021 20:44 Відповісти
Лицемірна гнида.
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20.02.2021 21:48 Відповісти
gorlis_gorskyFebruary 20 2021, 15:02ЗЕлений ублюдок сьогодні лицемірно припхався на Майдан - "поскорбєть" за загиблими 7 років томуА мені цікаво - він «********* палички» з собою взяв?
В той час, коди бандитський «Беркут» бив людей на Майдані до полусмерті, що аж кров лилася, в буквальному сенсі слова, ЗЕлений виродок «жартував» ось ТАК:
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 5764
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20.02.2021 21:58 Відповісти
Жодної людини поряд. Там же повинні бути всі родичі та друзі загиблих Героїв. Зебіли! Ваш бубочка социопат.
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21.02.2021 00:31 Відповісти
Щоб ці суки не вшановували, гидотне нутро цієї мерзоти добре відоме українцям. Хіба що КАКли може надіються на щось інше.
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21.02.2021 06:44 Відповісти
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