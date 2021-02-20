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Кравчук про санкції РНБО проти Медведчука: Не може бути поблажливості до того, хто поводиться на противагу боротьбі народу за незалежність

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кравчук про санкції РНБО проти Медведчука: Не може бути поблажливості до того, хто поводиться на противагу боротьбі народу за незалежність

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук підтримав санкції РНБО проти Віктора Медведчука і його дружини.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Моя позиція дуже чітка – Україна воююча держава. Це означає, що будь-які дії України, закони України, дії посадових осіб України, ті хто заважає Україні захищати землю, мають розглядатися крізь призму війни. Тобто закони, нормативні акти, корупційні дії, спроби зашкодити Україні будувати державу мають каратися законом. Вже давно має почати діяти диктатура закону", - заявив Кравчук.

Він також висловив переконання, що в країні, яка воює, "не може бути поблажливості, не може бути участі когось, поводиться на противагу боротьбі народу за незалежність, шкодить цій боротьбі".

"Тому я підтримував і підтримую конкретні реальні дії, не лише РНБО, Верховної Ради, президента", - додав Кравчук.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
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Топ коментарі
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Нагадуємо)

Кравчук о санкциях СНБО против Медведчука: Не может быть снисхождения к тому, кто ведет себя в противовес борьбе народа за независимость - Цензор.НЕТ 6891
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20.02.2021 10:55
+8
Кравчук о санкциях СНБО против Медведчука: Не может быть снисхождения к тому, кто ведет себя в противовес борьбе народа за независимость - Цензор.НЕТ 2260Кравчук о санкциях СНБО против Медведчука: Не может быть снисхождения к тому, кто ведет себя в противовес борьбе народа за независимость - Цензор.НЕТ 9253Кравчук о санкциях СНБО против Медведчука: Не может быть снисхождения к тому, кто ведет себя в противовес борьбе народа за независимость - Цензор.НЕТ 7028Кравчук о санкциях СНБО против Медведчука: Не может быть снисхождения к тому, кто ведет себя в противовес борьбе народа за независимость - Цензор.НЕТ 7718
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20.02.2021 10:55
+6
Вип'єм за любофь !
Кравчук о санкциях СНБО против Медведчука: Не может быть снисхождения к тому, кто ведет себя в противовес борьбе народа за независимость - Цензор.НЕТ 2952
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20.02.2021 10:54
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"санкции на три года за финансирование терроризма" - а через три года всё отдадут? наказание исполнено? вам не кажется это бредом? За такое арестовывают и сажают.
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20.02.2021 14:06 Відповісти
Не беспокойтесь, у Медведчука кроме этого еще кое-что осталось в РФ. И немало. С протянутой рукой стоять не будет. Вам бы крошку от этого "кое-что".
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20.02.2021 23:23 Відповісти
Кравчук, Марчук, Онопенко, Медведчук, Суркис... Это ж всё одна банда...
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20.02.2021 16:33 Відповісти
Дедуля, твоя работа в Минске кончилась пшиком. И твой нарочитый патриотизм выглядит блекло и весьма жалко
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20.02.2021 23:20 Відповісти
не вірте старому комуністу!
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21.02.2021 10:16 Відповісти
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