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За добу від COVID-19 у Києві померли 3 людини, одужали - 745, виявили 415 нових випадків, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

За добу від COVID-19 у Києві померли 3 людини, одужали - 745, виявили 415 нових випадків, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу 415 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, напередодні було 544, трьох пацієнтів лікарям врятувати не вдалося.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Всього з початку пандемії в Києві 134 306 випадків захворювання, 2 567 хворих померли.

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За минулу добу захворіли 241 жінка, у віці від 18 до 90 років, 155 чоловіків, у віці від 18 до 88 років, 10 дівчаток, у віці від 9 до 17 років і 9 хлопчиків від 9 до 17 років.

Госпіталізовано 55 пацієнтів. 745 подолали коронавірус за добу - всього від початку пандемії 91 782 видужали.

За добу від COVID-19 у Києві померли 3 людини, одужали - 745, виявили 415 нових випадків, - Кличко 01
За добу від COVID-19 у Києві померли 3 людини, одужали - 745, виявили 415 нових випадків, - Кличко 02
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компания закончилась источник иссяк.Сначала деньги. Но стадо к маскам приучили это обнадеживает, можно и клолоть.
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20.02.2021 12:38 Відповісти
ПЗДЦ За добу від COVID-19 у Києві померли 3 людини, одужали - 745, виявили 415 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 999 Pfizer запускает испытания вакцины против COVID-19 для беременных женщин и детей.
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20.02.2021 12:40 Відповісти
 
 