Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 20 лютого, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з обговорення стратегії реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Під час наради також обговорювалося розвиток потужної системи національної безпеки і оборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Як підкреслюється, під час наради Президент дав доручення міністру оборони Андрію Тарану напрацювати чіткий план комплектації Збройних сил зразками нової та якісно відремонтованої техніки, терміни розбудови професійної армії. Глава держави також наполягає на забезпеченні всіх категорій військовослужбовців ЗСУ високою заробітною платою та напрацюванні чіткої програми забезпечення житлом усіх військових, які цього потребують.
Додатково на нараді розглянули розвиток стратегічних галузей промисловості. Володимир Зеленський поставив завдання збільшити частку оборонного замовлення, покращити менеджмент у цій сфері, надати план розвитку космічної галузі.
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а свинарник калбасит
по набирал в 6ки самых дешевых, студентов и пенсов
есть парочка более-менее
"Ольха", "Ольха-М" - модификация Смерч. (картинка один в один)
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с ваших же ресурсов взято, не сам придумал
....... Згідно з інформацією з відкритих джерел, станом на весну 2016 року виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети. Ззовні ракета подібна до радянської протикорабельної ракети Х-35........
Как же я "люблю" вас дебилов, тупых говнометателей.
Армія 2019 та 2021 це тінь колишньої величі.
Нагадаю, що саме при Зеленському почалось скорочування армії та зменшення її фінансування
Очільник Укроборонпрому отримав 300 тис за ефективність
https://www.ukrmilitary.com/2021/02/gusev.html
«Освіта поширилася настільки, що нині можна читати, писати і публікувати, залишаючись безграмотним».© Гуго Штейнгауз
«Мне моя брезгливость дорога,
мной руководящая давно:
даже чтобы плюнуть во врага,
я не набираю в рот говно».
И.Губерман
https://youtu.be/nVw62HSZ_KA