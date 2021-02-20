УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5125 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
5 097 62
Зеленський (17470) військовослужбовці (3950) ЗСУ (5730) операція Об'єднаних сил (4158) Таран Андрій (260)

Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП

Сьогодні, 20 лютого, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з обговорення стратегії реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Під час наради також обговорювалося розвиток потужної системи національної безпеки і оборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як підкреслюється, під час наради Президент дав доручення міністру оборони Андрію Тарану напрацювати чіткий план комплектації Збройних сил зразками нової та якісно відремонтованої техніки, терміни розбудови професійної армії. Глава держави також наполягає на забезпеченні всіх категорій військовослужбовців ЗСУ високою заробітною платою та напрацюванні чіткої програми забезпечення житлом усіх військових, які цього потребують.

Додатково на нараді розглянули розвиток стратегічних галузей промисловості. Володимир Зеленський поставив завдання збільшити частку оборонного замовлення, покращити менеджмент у цій сфері, надати план розвитку космічної галузі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розробляє ефективні інструменти безпечної реінтеграції тимчасово окупованих територій, - ОП за підсумками наради у Зеленського
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 4161
показати весь коментар
20.02.2021 11:31
+8
Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 3467
показати весь коментар
20.02.2021 11:29
+8
Свинарник колбасило все эти годы. Именно свинарник.

Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 293
показати весь коментар
20.02.2021 11:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 3467
показати весь коментар
20.02.2021 11:29 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!! "У вас есть план,мистер Фікс?" !!!!)))
показати весь коментар
20.02.2021 11:32 Відповісти
Що Байден Животворящий робить на пікіруючий в нуль рейтинг! Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 9833
показати весь коментар
20.02.2021 11:57 Відповісти
сцарь приказаль Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 916 ну если у бубочки советники - апарыш и люся Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 7078
показати весь коментар
20.02.2021 11:29 Відповісти
Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 4161
показати весь коментар
20.02.2021 11:31 Відповісти
Поручило оно - шо там с поручалкой?
показати весь коментар
20.02.2021 11:32 Відповісти
Це десь в районі Конче-Заспи чи Глевахі !!!)))
показати весь коментар
20.02.2021 11:33 Відповісти
Це видно новий вид термо білизни для прихильників членограя.
показати весь коментар
20.02.2021 11:34 Відповісти
через дырку в бронеколготках виден радиомаяк радиомаячек Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 9188
показати весь коментар
20.02.2021 11:35 Відповісти
УКВ - ультракоротких...волн ? )))
показати весь коментар
20.02.2021 11:47 Відповісти
комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники
а свинарник калбасит
показати весь коментар
20.02.2021 11:37 Відповісти
Свинарник колбасило все эти годы. Именно свинарник.

Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 293
показати весь коментар
20.02.2021 11:39 Відповісти
лишний раз убеждаюсь, какой свыночолый жадный до денёг
по набирал в 6ки самых дешевых, студентов и пенсов

есть парочка более-менее
показати весь коментар
20.02.2021 11:56 Відповісти
Ага. Вот же Петя гад, вам 6кам зеленым денег не даёт. У Вовы просите

Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 1811
показати весь коментар
20.02.2021 12:01 Відповісти
Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 5377
показати весь коментар
20.02.2021 12:03 Відповісти
Как же до этого комплектовали без твоего плана? Прямо чудеса. Может лучше не бумажку, а реальных денег на оборонку дать?
показати весь коментар
20.02.2021 11:37 Відповісти
Пане, не знущается з найвеличнішого! В нього гроші є тільки на "велике крадівництво" та й то за рахунок боротьби з ковідом. Інакше як же воно в Омани та Емірати літати буде, де ж і як воно "харчєваться" будє зі своїми "однопартійцями" так, щоб "і внукам хватіло"?
показати весь коментар
20.02.2021 11:45 Відповісти
То есть вся страна потеряла два года, что бы пояснить клоуну прописные истины? Оно поняло, что для победы над агрессором необходима армия а не перестать стрелять?
показати весь коментар
20.02.2021 11:37 Відповісти
Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 9181
показати весь коментар
20.02.2021 11:43 Відповісти
ПРИ ПОРОХУ ЗА 5 РОКІВ НЕ ДІЙШЛО,СКЛАДИ ПОЗРИВАЛИ, ПАТРОНОГО ЗАВОДУ НЕПОСТРОЇЛИ, І ХТО ГОТОВИВСЬ ЗДАВАТИСЬ.
показати весь коментар
20.02.2021 12:02 Відповісти
Точно? Прямо сдаваться?

Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 4408
показати весь коментар
20.02.2021 12:08 Відповісти
Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 2575
показати весь коментар
20.02.2021 12:09 Відповісти
Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 8183
показати весь коментар
20.02.2021 12:11 Відповісти
Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 2068
показати весь коментар
20.02.2021 12:12 Відповісти
1 опытный образец...
Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 724
показати весь коментар
20.02.2021 14:47 Відповісти
Были созданы и прошли испытания "Нептун", "Ольха", "Ольха-М", "Тайфун", "Гром\Сапсан". Нужно было просто дать денег на принятие на вооружение и производство. Но зелень денег тупо не дала.
показати весь коментар
20.02.2021 15:00 Відповісти
Нептун - была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35.
"Ольха", "Ольха-М" - модификация Смерч. (картинка один в один)
показати весь коментар
20.02.2021 15:18 Відповісти
Врешь. Все основные крылатые ракеты этого типа внешне похожи. И шведские, и американские, и турецкие, и французские и т.д. Как и баллистические ракеты. Все дело в начинке. Это как сравнивать хрен с пальцем.
показати весь коментар
20.02.2021 15:27 Відповісти
тоесть у вас хрен ? я не совсем понял вашу мысль Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 1848
показати весь коментар
20.02.2021 17:54 Відповісти
Мысль в том, что чисто внешне они похожи. Да так, что тупой может и перепутать.
показати весь коментар
20.02.2021 18:05 Відповісти
Внешне все ракеты похожи и собраны по одной схеме. "Нептун" и Х-35 не имеют ни одного идентичного модуля. От корпуса до ГСН всё своё. Так что лесом.
показати весь коментар
20.02.2021 18:58 Відповісти
Згідно з інформацією з відкритих джерел, станом на весну 2016 року виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети. Ракета подібна до радянської протикорабельної ракети Х-35
--------
с ваших же ресурсов взято, не сам придумал
показати весь коментар
20.02.2021 20:42 Відповісти
Врешь. И сильно тупо врешь. Вот, тупой врунишка, оригинал этого теста

....... Згідно з інформацією з відкритих джерел, станом на весну 2016 року виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети. Ззовні ракета подібна до радянської протикорабельної ракети Х-35........

Как же я "люблю" вас дебилов, тупых говнометателей.
показати весь коментар
21.02.2021 18:26 Відповісти
Вот казалось бы, одно слово из оригинального текста убрал и почти "правым" оказался Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 2951 . А по сути обычный ************* говномётчик.
показати весь коментар
21.02.2021 19:43 Відповісти
Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 9726
показати весь коментар
20.02.2021 12:13 Відповісти
Армія 2014 та 2019 це дві різні армії з двох різних епох.
Армія 2019 та 2021 це тінь колишньої величі.
Нагадаю, що саме при Зеленському почалось скорочування армії та зменшення її фінансування
показати весь коментар
20.02.2021 12:29 Відповісти
А ещё не построили 100 линкоров, не собрали 500 стелсов, не склепали 1000 ядерных зарядов.
показати весь коментар
20.02.2021 18:55 Відповісти
Космічна сфера - для безпечного "розпилу"? 😏 Нафуя було руйнувати збудоване "свинарчуками"? І да, а як там "менеджери" ОПу Найєма?
показати весь коментар
20.02.2021 11:39 Відповісти
Как? Премии получают.

Очільник Укроборонпрому отримав 300 тис за ефективність

https://www.ukrmilitary.com/2021/02/gusev.html
показати весь коментар
20.02.2021 12:51 Відповісти
Для этого праведного и давно назревшего шага надо вначале свернуть башку многолетней махровой коррупции в оборонке. Хотя это все равно, что ногой ухо своё почесать.
показати весь коментар
20.02.2021 11:40 Відповісти
Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 8102
показати весь коментар
20.02.2021 11:41 Відповісти
Вот что не сделает Вова все не так, вы там определитесь. При Пети семь лет потеряли и ничего.
показати весь коментар
20.02.2021 11:42 Відповісти
Это в каком календаре при Пете 7 лет? И это для сравнения "потерянного"

Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 334
показати весь коментар
20.02.2021 11:57 Відповісти
Хароший у вас план, таварищ Жюков )
показати весь коментар
20.02.2021 11:47 Відповісти
П-боты, ну чего вам от Зе еще нужно? Хотите, чтобы он набил себе на лбу Тризуб и торжественно отдал булаву Порошенко? Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 5042
показати весь коментар
20.02.2021 11:48 Відповісти
Очень хотелось бы в условиях войны не терять энное количество лет на образование клоуна. И ещё не факт что он достигнет той же эффективности.
показати весь коментар
20.02.2021 19:00 Відповісти
Що Рейтинг животворящий виробляє!...
показати весь коментар
20.02.2021 11:53 Відповісти
Правильно сказано президентом. Не хрен завозити із РФ зношені комплектуючі деталі для військової техніки і продавати нашим підприємствам у два рази дорожче.
показати весь коментар
20.02.2021 11:59 Відповісти
Эти планы давным давно разработаны...Их просто нужно исполнять...Зеленскому не понять....Поручить разработать то что уже разработано - это потерять время...
показати весь коментар
20.02.2021 12:02 Відповісти
Леха Прямой 066d3b9c
«Освіта поширилася настільки, що нині можна читати, писати і публікувати, залишаючись безграмотним».© Гуго Штейнгауз
показати весь коментар
20.02.2021 12:16 Відповісти
Ваші коментарі останнім часом схожі на записки пороскота, порохоскот не казіться стане петро президентом і відмінить санкції проти свого колеги мертветчука
показати весь коментар
20.02.2021 12:40 Відповісти
Против этого коллеги, зебил дремучий? Только чьего? И что, Г+Г закроют? Неужели?

Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 237
показати весь коментар
20.02.2021 12:55 Відповісти
Гаврило Петровський
«Мне моя брезгливость дорога,
мной руководящая давно:
даже чтобы плюнуть во врага,
я не набираю в рот говно».
И.Губерман
показати весь коментар
20.02.2021 13:24 Відповісти
Пока у власти будет портнов , татаров , ермак - не поверю, что Зе стал патриотом.
показати весь коментар
20.02.2021 14:51 Відповісти
Ты ШОО!!! А мир в глазах Путьки ??? Это ШО Был твой бред??? А я так тебе верил....
показати весь коментар
20.02.2021 15:23 Відповісти
Новые интернсные показания с суда над добровольцами. Теперь все ясно с тем что и как происходило...и продолжает происходить.. Смотрится как книга
https://youtu.be/nVw62HSZ_KA
показати весь коментар
20.02.2021 16:08 Відповісти
всё равно зрада.
показати весь коментар
20.02.2021 20:59 Відповісти
А до цього був не чіткий план. Тому на 7-му році воювати нічим, *********** немає. Але всі балаболять про НАТО.
показати весь коментар
21.02.2021 00:37 Відповісти
 
 