"Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук
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Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Віктор Медведчук вважає запроваджені відносно нього і його дружини Оксани Марченко санкції незаконними.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Медведчука оприлюднила пресслужба ОПЗЖ.
"Українська влада на чолі із Президентом Зеленським показала своє справжнє обличчя. Після безпрецедентного і злочинного наступу на свободу слова, коли одним махом, без будь-яких юридичних підстав закрили відразу три опозиційні телеканали, без наявності будь-яких законних підстав ввели санкції проти їхнього власника, влада пішла шляхом установлення диктатури та узурпації влади", - обурюється він.
"Проти мене і мого товариша по фракції Тараса Козака, а також членів наших сімей незаконно, без будь-яких доказів запровадили санкції. Як фахівець в галузі права можу сказати: всі ті санкції, які вводяться чинною владою щодо мене, моєї сім'ї, моїх соратників та журналістів, є незаконними і не можуть застосовуватися інакше як за рішенням суду", - запевняє він.
"Але це у правовій або в умовно правовій державі. Однак те, що чинить сьогодні влада, можна назвати лише "торжеством" свавілля, анархії та беззаконня.
Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по найдорожчому ‒ по моїй коханій дружині Оксані Марченко. Радники Зеленського розраховували, що я злякаюсь? ..Вони справді думають, що я зраджу своїм принципам...злякаюсь і втечу? Даремно. Не дочекаються! Боротьбу буде продовжено", - підкреслює політик.
Крім цього кум Путіна стверджує, що у влади нібито немає доказів щодо нього.
"Вони не можуть заявити мені законних та обґрунтованих претензій, тому що я завжди був і залишаюся законослухняним громадянином".
Крім цього він також пригрозив судом представникам української влади.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
ОПЗЖ - уже всё!
Членов ЕС - прижмет их бизнес потихоньку.
это самая лучшая санкция, одобренная Степаном Бандерой, Шухевичем, Коновальцем, Героями Крут и т.д.
И по существующим законам (прЮвет ПРиБЮТ и Слугам в ВРУ!) не подпадает под уголовную,и хорошо уклоняеться от административной ответственности.
Цікаві часи настали. Вчора бути кумом путіна було престижно, всі тебе боялись, скрізь ногою двері відчиняв. А сьогодні бути кумом путіна токсично, всі тебе ганяють копняками, як шолудивого пса. Навіть клоун.
куме путинской Оксанке по жопе ударили что-ли ?
О каких именно принципах идет речь?
Источник: https://censor.net/ru/n3249086
ДЕ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО САНКЦІЇ ПРОТИ МЕДВЕДЧУКА
Зеленский ударил па самому дарогому, па яйцам, мне больна, но я не збегу...
мне нужно принять ванну, выпить чашечку кохве и пасаветывацца с шефом...
я немнога атойду и збегу - папизже... но, абязательно до суда
І сучку його посадіть, хай сидить - є за шо.
- в США
Яка головна мотивація Зеленського ввести санкції проти Медведчука?
Відповідь тут дуже проста - перевибори, довести, що Порошенко є союзником Медведчука і бажання стати головним другом США. Зеленський хоче зіграти в гру: єдиний ефективний прозахідний кандидат проти єдиного проросійського кандидата Юрія Бойка.
План Банкової дуже простий: 24 серпня оголошується про зміни до Конституції (зменшення депутатів до 300), далі ця конституція виноситься на референдум і перевибори у 2022 році. Правда, це лише в теорії все так легко. В реальності - ситуація буде набагато складніша, важливо: відсутність консенсусу олігархів (як мінімум Коломойський поки не дав згоди на таку історію). Власне, весь цей план можливий лише за умови консенсусу олігархів.
Чи справді санкції Зеленського є антиросійськими?
Безумовно, ні. Він не працює проти РФ, його фокус - це Медведчук. Згідно з соціологією, президентський рейтинг Медведчука становить 6% (соціологію зробив Український інститут майбутнього). І, судячи з усього, це, практично, його максимум. Щобільше, ні для кого не секрет, що між Медведчуком і Льовочкіним-Бойко давно пробігла чорна кішка, але розлучитися їм не давав і не дає Кремль.
Водночас у Зеленського склалися дуже позитивні стосунки з Льовочкіним, а зустріч президента зі скандальним Кацубою (сім'я якого нібито причетна до фінансування Шарія і до "вишок Бойка") лише підтверджує одну річ - Зеленський грає проти Медведчука, але підтримує тісні стосунки з Льовочкіним-Бойком. Зеленський не грає проти Росії, в його грі геополітика - перебуває на периферії. І це треба чітко розуміти, коли ми робимо аналіз всіх дій.
Чи є судова перспектива в справах Медведчука, Козака і Шарія? Так питання взагалі не ставиться. Санкції вводяться на три роки (до кінця каденції Зеленського) і в Офісі президента вважають, що цього достатньо. Суди тут не потрібні. Це політико-правове рішення. Якою буде реакція росіян?
Зараз у росіян ключове завдання підняти ставки перед початком переговорів з новою адміністрацією Білого дому з однієї сторони, а з іншої - виграти осінні вибори в Держдуму максимально чесно і прозоро. Українська карта в цій історії лише одна - загострення на фронті. Але це одна з козирних карт і її будуть використовувати тоді, коли черга дійде до козирів. Тому нам потрібно готуватися до загострення, хоча й спрогнозувати, коли воно настане, поки дуже складно.
Чи погоджена вся ця гра з Держдепом?
Судячи з усього, ні. Це наша імпровізація, яка має показати Байдену, що є наміри зіграти в проамериканську гру. Але, якою має бути ця гра, вирішуватимуть по ходу п'єси. Поки це спроба привернути до себе увагу.
Якими будуть подальші дії Зеленського?
Щодо Медведчука він зробив практично все, що міг зробити. Олігархат злякається лише за умови більш жорстких дій, але поки ми їх навряд чи побачимо. Очевидно, всі найближчі рішення РНБО будуть направлені на створення скандалів навколо колишніх дій Петра Порошенка, перш за все, у військовій сфері.
Однак треба розуміти, що вся ця історія без реальних дій влади пов'язаних із боротьбою з корупцією, підвищенням рівня компетентності влади і створенням загальноукраїнського порядку денного, яка дозволила б українцям отримати почуття гордості - приречена на тупцяння на місці.
Вадим Денисенко, народний депутат VІІІ скликання.
1) "Магістральний нафтопродуктопровід Медведчука, який потрапив під санкції РНБО, продовжує працювати, в авральному режимі заповнюючи нафтопродуктами автоцистерни, які безперешкодно вивозять паливо у невідомому напрямі. За даними видання enkorr, аншлаг на терміналі в Новограді-Волинському був ще 18 лютого, за день до запровадження санкцій, паливо вивозили колонами бензовозів, так що практично не залишилося порожніх цистерн під завантаження."
2) Магазини "Спортмастер" продовжують спокійно працювати, обушків та взяття під варту Медведчука та інших з санкційного списку - немає, жінка Медведчука замість того, щоб тікати з країни - спокійно йде у політику.(А.Нойт)
Ось такі "санкції" по-Зеленськи.
"Кінець епохи договорняків", ага)
І взагалі, санкції накладають на тих, хто знаходиться ПОЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ!
А якщо обвинувачена у тероризмі особа знаходиться В КРАЇНІ, то на неї не санкції смішні непрацюючі накладають, а САДЯТЬ В ТЮРМУ!
Бо якщо є докази фінансування тероризму Мертвечуком, то у мене до тупорилого клоуна, є одне просте питання: «ЧОМУ