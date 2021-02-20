"Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Віктор Медведчук вважає запроваджені відносно нього і його дружини Оксани Марченко санкції незаконними.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Медведчука оприлюднила пресслужба ОПЗЖ.

"Українська влада на чолі із Президентом Зеленським показала своє справжнє обличчя. Після безпрецедентного і злочинного наступу на свободу слова, коли одним махом, без будь-яких юридичних підстав закрили відразу три опозиційні телеканали, без наявності будь-яких законних підстав ввели санкції проти їхнього власника, влада пішла шляхом установлення диктатури та узурпації влади", - обурюється він.

"Проти мене і мого товариша по фракції Тараса Козака, а також членів наших сімей незаконно, без будь-яких доказів запровадили санкції. Як фахівець в галузі права можу сказати: всі ті санкції, які вводяться чинною владою щодо мене, моєї сім'ї, моїх соратників та журналістів, є незаконними і не можуть застосовуватися інакше як за рішенням суду", - запевняє він.

"Але це у правовій або в умовно правовій державі. Однак те, що чинить сьогодні влада, можна назвати лише "торжеством" свавілля, анархії та беззаконня.

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Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по найдорожчому ‒ по моїй коханій дружині Оксані Марченко. Радники Зеленського розраховували, що я злякаюсь? ..Вони справді думають, що я зраджу своїм принципам...злякаюсь і втечу? Даремно. Не дочекаються! Боротьбу буде продовжено", - підкреслює політик.

Крім цього кум Путіна стверджує, що у влади нібито немає доказів щодо нього.

"Вони не можуть заявити мені законних та обґрунтованих претензій, тому що я завжди був і залишаюся законослухняним громадянином".

Крім цього він також пригрозив судом представникам української влади.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.