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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Зеленський (17470) Медведчук (1324) санкції (6860) РНБО (1721) Марченко Оксана (107) Козак (115)

"Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Віктор Медведчук вважає запроваджені відносно нього і його дружини Оксани Марченко санкції незаконними.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Медведчука оприлюднила пресслужба ОПЗЖ.

"Українська влада на чолі із Президентом Зеленським показала своє справжнє обличчя. Після безпрецедентного і злочинного наступу на свободу слова, коли одним махом, без будь-яких юридичних підстав закрили відразу три опозиційні телеканали, без наявності будь-яких законних підстав ввели санкції проти їхнього власника, влада пішла шляхом установлення диктатури та узурпації влади", - обурюється він.

"Проти мене і мого товариша по фракції Тараса Козака, а також членів наших сімей незаконно, без будь-яких доказів запровадили санкції. Як фахівець в галузі права можу сказати: всі ті санкції, які вводяться чинною владою щодо мене, моєї сім'ї, моїх соратників та журналістів, є незаконними і не можуть застосовуватися інакше як за рішенням суду", - запевняє він.

"Але це у правовій або в умовно правовій державі. Однак те, що чинить сьогодні влада, можна назвати лише "торжеством" свавілля, анархії та беззаконня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про санкції РНБО проти Медведчука: Не може бути поблажливості до того, хто поводиться на противагу боротьбі народу за незалежність

Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по найдорожчому ‒ по моїй коханій дружині Оксані Марченко. Радники Зеленського розраховували, що я злякаюсь? ..Вони справді думають, що я зраджу своїм принципам...злякаюсь і втечу? Даремно. Не дочекаються! Боротьбу буде продовжено", - підкреслює політик.

Крім цього кум Путіна стверджує, що у влади нібито немає доказів щодо нього.

"Вони не можуть заявити мені законних та обґрунтованих претензій, тому що я завжди був і залишаюся законослухняним громадянином".

Крім цього він також пригрозив судом представникам української влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
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Топ коментарі
+91
Здохни гнида.
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20.02.2021 11:50
+82
"Санкции против меня и моей семьи - незаконны. Зеленский ударил по самому дорогому, но я не сбегу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 9152 "Санкции против меня и моей семьи - незаконны. Зеленский ударил по самому дорогому, но я не сбегу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 518
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20.02.2021 11:49
+79
Я аж прослезился.
Курва, какие санкции?
Тебя бы в мордовские лагеря лет на 10 - тогда б ты увидел, что такое санкции.
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20.02.2021 11:50
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Гнида. Твой дом тюрьма.
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20.02.2021 12:56 Відповісти
Перевертню пуйловське, тобі не санкції треба, а пожиттєве !
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20.02.2021 12:59 Відповісти
"Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 2007
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20.02.2021 13:00 Відповісти
Какие в попу "санкции"? Эту гниду сажать надо!!!
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20.02.2021 13:00 Відповісти
"Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 7749
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20.02.2021 13:03 Відповісти
Зеленский хочет три президентских срока?
ОПЗЖ - уже всё!
Членов ЕС - прижмет их бизнес потихоньку.
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20.02.2021 13:04 Відповісти
врагов Украини надо убивать
это самая лучшая санкция, одобренная Степаном Бандерой, Шухевичем, Коновальцем, Героями Крут и т.д.
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20.02.2021 13:04 Відповісти
Сльозы! Сльозы мишают мне гаварить!
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20.02.2021 13:10 Відповісти
Мертветчук не сядет , так как всё это клоунада в стиле 95- го квартала и не более!
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20.02.2021 13:16 Відповісти
Конечно не сбежит! Ему на расее делать нечего,отберут,все,что дали! Он нужен для работы в Украине.
И по существующим законам (прЮвет ПРиБЮТ и Слугам в ВРУ!) не подпадает под уголовную,и хорошо уклоняеться от административной ответственности.
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20.02.2021 13:18 Відповісти
Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда", -что скажет специалист права об оккупации кумом рашистским оккупацию украинского Крыма и части Донбасса ,и кто уничтожил около 15000 тысяч украинских защитников,создав кровопролитную войну с Украиной?Что говорят рашистскому специалисту антиукраинского права семьи тех,кто потерял на войне организованую ,начатую ,и финансируемую им самим и его мацковским кумом оккупантом отца ,сына ,внука друга,знакомого ,да просто гражданина Украины ???
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20.02.2021 13:19 Відповісти
Мне интересно, как это отразится на рейтинге Медведчука. Не исключаю, что он повысится, угнетенным сочувствуют, да и фамилия на слуху)))
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20.02.2021 13:22 Відповісти
кому этот мертвяк нужен ?
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20.02.2021 13:39 Відповісти
Тем, кто рейтинг ОПЗЖ, уже 3 месяца поднимает. Они на втором месте. В Раде их в стопятьдесятмиллионов раз больше, чем радикалов, потому, что радикалов там НИ ОДНОГО.
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20.02.2021 14:01 Відповісти
Беру попкорн,та дивлюсь як "зелений квартал починає себе кусати".
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20.02.2021 13:30 Відповісти
Авжеж. Отримав підтримку від кремлядських лідерів і зміг вільно дихати?!
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20.02.2021 13:31 Відповісти
Покидьок патякає про "нравственные границы". "Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 8706

Цікаві часи настали. Вчора бути кумом путіна було престижно, всі тебе боялись, скрізь ногою двері відчиняв. А сьогодні бути кумом путіна токсично, всі тебе ганяють копняками, як шолудивого пса. Навіть клоун.
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20.02.2021 13:36 Відповісти
"Зеленский ударил по самому дорогому....."

куме путинской Оксанке по жопе ударили что-ли ? "Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 1094
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20.02.2021 13:40 Відповісти
Здохни мразота
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20.02.2021 13:43 Відповісти
"Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 2467 ОПЗЖ должны пообещать что уйдут с Украины, тогда их рейтинг сразу подскочит и они обгонят партию "Слуга Народа".
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20.02.2021 13:47 Відповісти
Получи, рашист, гранату! Кум хйла.
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20.02.2021 13:48 Відповісти
руский мир и семья медведчуков на нём :
"Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 6519
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20.02.2021 13:48 Відповісти
Сто пулово с зелькой комедию ломают лоХов
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20.02.2021 14:01 Відповісти
"Они действительно думают, что я предам свои принципы... испугаюсь и сбегу?"
О каких именно принципах идет речь?
Источник: https://censor.net/ru/n3249086
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20.02.2021 14:00 Відповісти
Взагалі, шановні, про які санкції іде річ? Рішення РНБО було, але воно ніщо поки президент не вводить його в дію своїм указом.
"Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 6791 ДЕ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО САНКЦІЇ ПРОТИ МЕДВЕДЧУКА "Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 7147
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20.02.2021 14:00 Відповісти
Нарешті народив УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №67/2021
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20.02.2021 19:07 Відповісти
ага ,
Зеленский ударил па самому дарогому, па яйцам, мне больна, но я не збегу...
мне нужно принять ванну, выпить чашечку кохве и пасаветывацца с шефом...
я немнога атойду и збегу - папизже... но, абязательно до суда
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20.02.2021 14:09 Відповісти
Спочатку в КАМАЗ зложу доляри, євро, золоті батони, а тоді рушу на Ростов.
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20.02.2021 15:01 Відповісти
Це все "шоу" для "лохократу" від ЗЕ. Не більше. Медведчука арештували? Ні! Бойко арештований? Ні! Рабінович також не арештований. Всі ці жиди є трутнями, паразитами і ворогами України. І їх особисто жид ЗЕ не чіпає. І не зачепить - ворон ворону око не виклює.
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20.02.2021 14:19 Відповісти
Бойко вже 7 років сидить у тюрьмі!!!!! за "вишки Бойка" все відсидів. "профессіоналлллл" Луценко вже його садив.
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20.02.2021 15:11 Відповісти
Важко щось усвідомити,коли все перевернулося з ніг на голову. Слухав Шустера,ну там повний зашквар,якщо це все буде обгрунтовано на всі 100%--Зебобіку великий ПЛЮС!!! Тільки в мене викликає здивування,перед виборами всі ЖРАЛИ Пороха,ОПЖ втім числі(пам*ятаєте як на стадіоні клоун дорікав Пороху за наживанні на війні,а Данилов заявив,що НІХТО не зможе її зупинити,окрім Х....) ,потім співали оди Зе,а продовжували жрати Пороха,далі пішло щось не так,бо рейтинги Пороха і ОПЖ росли,а Зе---стрімко падали вниз, порохоботи не перейдуть в табір Зе,тому і назріло (мабуть) таке рішення і воно себе виправдало на всі 100%!!! Тепер в рейтингу Порох-перший(поки-що),Зебобік-другий,а на третю сходинку вийшла вже леді Ю,ОПЖ-скотився аж на 4-е місце і це ще тільки початок,а після виступу Данилова,рейтинг Зебобіка вискочить вперед і на багато,народу ці дії дуже до сподоби! ЧЕКАЄМО!!
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20.02.2021 14:20 Відповісти
то все Байден животворящій. не думайте, що зєбобік самостійно може робити правильні кроки
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20.02.2021 14:25 Відповісти
Мовчав би за право. Як спеціаліст в області права показав себе в процесі над Стусом.
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20.02.2021 14:30 Відповісти
Московитський прихвостень по іншому не може . "Хазяин" зі сходу не пробачить відступу від "скреп"...
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20.02.2021 15:42 Відповісти
Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому ‒ по моей любимой жене Оксане Марченко,но я не сбегу "Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 3263
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20.02.2021 14:30 Відповісти
Мертвечина прокацаплена, вже нікому не цікаво законно чи незаконно. Головне шо лайно нельється в голови й так дурнуватої вати. Лайном кацапсячим не засмічується ефір.
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20.02.2021 14:31 Відповісти
гори у пеклі падло!
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20.02.2021 14:32 Відповісти
не Медведчук (хоч і юрист) остання інстанція в Україні визначати,що законно,а що ні.. "Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 528
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20.02.2021 14:39 Відповісти
Посадить в тюрьму этого путинского ублюдка Медведчука!! Он и без оружия принёс Украине столько бед , сколько сделала бы целая армия ДНР!!
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20.02.2021 14:39 Відповісти
Шо це блдь за розмови - збегу не збегу? Пред'явили серьозне обвинувачення - кайданки і під арешт до суду. І не вздумайте випускати, він потрібен для обміну!
І сучку його посадіть, хай сидить - є за шо.
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20.02.2021 14:46 Відповісти
Зеленский ввел санкции против Медведчука, потому что в 2015 году он назвал Зеленского улыбчивый д#лб@**
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20.02.2021 14:58 Відповісти
Відповідь від зе, хмурий фуйлосос.
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20.02.2021 15:05 Відповісти
За жену еще прячется , как будто санкции против этой никому не нужной подстилки на которую он бизнес записал
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20.02.2021 15:09 Відповісти
Чого воно так сумує, май улюблений у нього путєн а проти путєна санкцій не має, а з його статками можна мати роту марченків...
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20.02.2021 15:10 Відповісти
"Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 3693 "Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 5922
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20.02.2021 15:13 Відповісти
Зрада ! При баризi такого не було ! Всi на майдан !
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20.02.2021 15:31 Відповісти
За прошедший месяц президент сильно изменился

- в США
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20.02.2021 22:42 Відповісти
Значит собирается дернуть.Нельзя выпускать эту...
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20.02.2021 15:32 Відповісти
У янукевича на одного соседа больше станет "Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 307
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20.02.2021 15:38 Відповісти
Для того, щоб зрозуміти, що насправді відбувається в нашій санкційній політиці (в т.ч. стосовно російських протеже), потрібно дати відповідь на низку важливих питань, відійшовши від нашого улюбленого "подобається - не подобається". Отже, які це питання?

Яка головна мотивація Зеленського ввести санкції проти Медведчука?
Відповідь тут дуже проста - перевибори, довести, що Порошенко є союзником Медведчука і бажання стати головним другом США. Зеленський хоче зіграти в гру: єдиний ефективний прозахідний кандидат проти єдиного проросійського кандидата Юрія Бойка.
План Банкової дуже простий: 24 серпня оголошується про зміни до Конституції (зменшення депутатів до 300), далі ця конституція виноситься на референдум і перевибори у 2022 році. Правда, це лише в теорії все так легко. В реальності - ситуація буде набагато складніша, важливо: відсутність консенсусу олігархів (як мінімум Коломойський поки не дав згоди на таку історію). Власне, весь цей план можливий лише за умови консенсусу олігархів.

Чи справді санкції Зеленського є антиросійськими?
Безумовно, ні. Він не працює проти РФ, його фокус - це Медведчук. Згідно з соціологією, президентський рейтинг Медведчука становить 6% (соціологію зробив Український інститут майбутнього). І, судячи з усього, це, практично, його максимум. Щобільше, ні для кого не секрет, що між Медведчуком і Льовочкіним-Бойко давно пробігла чорна кішка, але розлучитися їм не давав і не дає Кремль.
Водночас у Зеленського склалися дуже позитивні стосунки з Льовочкіним, а зустріч президента зі скандальним Кацубою (сім'я якого нібито причетна до фінансування Шарія і до "вишок Бойка") лише підтверджує одну річ - Зеленський грає проти Медведчука, але підтримує тісні стосунки з Льовочкіним-Бойком. Зеленський не грає проти Росії, в його грі геополітика - перебуває на периферії. І це треба чітко розуміти, коли ми робимо аналіз всіх дій.

Чи є судова перспектива в справах Медведчука, Козака і Шарія? Так питання взагалі не ставиться. Санкції вводяться на три роки (до кінця каденції Зеленського) і в Офісі президента вважають, що цього достатньо. Суди тут не потрібні. Це політико-правове рішення. Якою буде реакція росіян?
Зараз у росіян ключове завдання підняти ставки перед початком переговорів з новою адміністрацією Білого дому з однієї сторони, а з іншої - виграти осінні вибори в Держдуму максимально чесно і прозоро. Українська карта в цій історії лише одна - загострення на фронті. Але це одна з козирних карт і її будуть використовувати тоді, коли черга дійде до козирів. Тому нам потрібно готуватися до загострення, хоча й спрогнозувати, коли воно настане, поки дуже складно.

Чи погоджена вся ця гра з Держдепом?
Судячи з усього, ні. Це наша імпровізація, яка має показати Байдену, що є наміри зіграти в проамериканську гру. Але, якою має бути ця гра, вирішуватимуть по ходу п'єси. Поки це спроба привернути до себе увагу.
Якими будуть подальші дії Зеленського?
Щодо Медведчука він зробив практично все, що міг зробити. Олігархат злякається лише за умови більш жорстких дій, але поки ми їх навряд чи побачимо. Очевидно, всі найближчі рішення РНБО будуть направлені на створення скандалів навколо колишніх дій Петра Порошенка, перш за все, у військовій сфері.

Однак треба розуміти, що вся ця історія без реальних дій влади пов'язаних із боротьбою з корупцією, підвищенням рівня компетентності влади і створенням загальноукраїнського порядку денного, яка дозволила б українцям отримати почуття гордості - приречена на тупцяння на місці.
Вадим Денисенко, народний депутат VІІІ скликання.
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20.02.2021 15:45 Відповісти
Ботяры соевые уже даже ленятся сами комменты писать, тупо копипастят из методички.
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20.02.2021 15:49 Відповісти
дебіл, відкрий ссиль
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20.02.2021 16:07 Відповісти
Мертвечуку давно пора хвіст прижати , а далі - в буцегарню
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20.02.2021 15:50 Відповісти
да, действия зели совпали с желанием многих украинцев....вопрос: почему он почти два года открыто работал против украинцев, а тут ему вдруг яблоко на голову упало и он прозрел и полюбил Украину, а особенно украинцев? НЕ ВЕРЮ.....не получил ли ермачок задание от обнулённого : валить мертвечука и его шайку только чтобы на следующих выборах через два года оставить своих в доску зелю и ермачка на Банковой?...по принципу - ЛИШЬ БЫ НЕ ПОРОШЕНКО....вторая волна...пыня готов будет и другими своими подонками в Украине пожертвовать ради этого, если после этих действий украинцы не поверят в благие намерения зели...чего зто вдруг скоморох с сегодня на завтра " прозрел"?...это только в сказках такое возможно, что подонок вдруг превращается в патриота ... думаю , его переобули в воздухе кремлёвские товарищи , когда увидели рейтинг Порошенко...а если украинцы выберут клоуна на второй срок, то красная дорожка на Банковой и зеля , полусогнувшись, будут встречать самого "великого" кощея современности в мире...
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20.02.2021 16:19 Відповісти
"Зеленский ударил по самому дорогому..." От так і Льоня Космос плакав коли йому Юра Картавий під столом на засіданні Кабміну дав по яйцях.
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20.02.2021 16:44 Відповісти
Просто сядеш
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20.02.2021 16:46 Відповісти
а есть хоть один комент в защиту? "Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 8174 тупо поржать
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20.02.2021 16:50 Відповісти
Лучше сдохни
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20.02.2021 17:15 Відповісти
"Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 9679
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20.02.2021 17:30 Відповісти
Это чмр должно уже как 7 лет сидеть на нарах за измену Родине!
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20.02.2021 18:10 Відповісти
Да ненавидит так Украину уехал бы в Россию,так нет же будет тут воровать.Посадили бы их вместе с Петькой лет на 15 чтобы другим неповадно было.
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20.02.2021 18:24 Відповісти
Патріоти кладуть свої життя за Україну,а такі медведчуки за гроші продають Україну...
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20.02.2021 19:05 Відповісти
А нахер ты, мертвечук, путину без влияния на украинскую аудиторию? Денеги то на пророссийскую пропаганду он найдет, а вот влияние - нет. Поэтому, ты, сученок, по решению твоего босса, будешь валяться в помоях до последнего, а в Рашу не уедешь.
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20.02.2021 20:48 Відповісти
зрадник, психопат, вбивця.
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20.02.2021 20:58 Відповісти
ЇЖГ
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20.02.2021 22:44 Відповісти
Такие как Медведчук не должны успеть убежать,он просто издевается как над Украиной так и над теми кто вместо того чтоб его арестовывать играются в санкции.
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21.02.2021 01:47 Відповісти
"Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 2431 00%
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21.02.2021 07:38 Відповісти
Адвокат Ведмедчук и его Аксана миллиардеры со стажем "Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 5037богаче Путлера и его Геленджикской избы "Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук - Цензор.НЕТ 1529
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21.02.2021 04:01 Відповісти
КОЛИ будуть охороняти камеру хлопці з передової то точно не збіжиш...
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21.02.2021 05:52 Відповісти
Але найкраще здати його американцям...,за обмивання грошей незаконних ...діаспора йому передачі буде носити...
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21.02.2021 06:24 Відповісти
Вот если бы в результате политической схватки Зеленского и Медведчука кто-то бы из них кого-то бы зажмурил, то среди меня вызвал бы затруднение выбор предпочтительной кандидатуры. Среди меня нашёл бы всеобщее одобрение вариант, если бы сдохли оба мудака сразу.
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21.02.2021 06:23 Відповісти
Санкції ударили по самому дорогому?]]] по Родине? По здоров'ю родних? По свобода? , а ... по $$$ ...за зелені все продам)))
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21.02.2021 06:29 Відповісти
С кумом и кумой путина надо действовать методами путина - отравить, и пусть мертведчуки подохнут от "сердечного приступа"....А их бизнесы национализировать....
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21.02.2021 06:57 Відповісти
еще предателю политсилы на дали по самому главному месту... надо бить падлу по голове... газетой... в которой замотан ключ 50х55...
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21.02.2021 07:26 Відповісти
Не переймайтесь,пане зраднику:за цей договорнячок ще поплатитесь!!!!!
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21.02.2021 07:30 Відповісти
За імітацію та брехню Захід грошей не дасть!!!!!!І І твоїй зрадливій підлій рагулі-спасли бойфренда лозинського?
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21.02.2021 07:35 Відповісти
зеля ударил по самому дорогому --- по боблу от ***** кремлевского
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21.02.2021 08:09 Відповісти
ГОСПОДИ,избави нас от этой скверны!!!
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21.02.2021 08:36 Відповісти
Точно-точно, по самому дорогому. По баблу... С оттягом хрястнул.
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21.02.2021 09:15 Відповісти
Зеленский ударил по самому дорогому, но я не сбегу" ----- судя по признанию, Вованчик попал по яйцам, и теперь витёк не может быстро двигать копытами, так как яйки опухли.
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21.02.2021 09:25 Відповісти
Ясен-пень, от заградотряда не сбежать. Резидент в которого столько вбухано бабла , или выполняет задание или поступает по офицерской чести.
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21.02.2021 10:06 Відповісти
Кто знает для чего весь этот цирк? Ведь ничего же не последует после этих санкций.
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21.02.2021 11:38 Відповісти
Сбежит . Кум кума приютит в Ростове .
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21.02.2021 11:47 Відповісти
Будем надеяться, что добрые люди его в очко отымеют.
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21.02.2021 11:58 Відповісти
Знакомая путинская риторика!!Не правда ли !!Точная копия!! Только забыл ещё *****- медведчук сказать , что санкции против него не действуют!!
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21.02.2021 13:21 Відповісти
Санкції, кажете?
1) "Магістральний нафтопродуктопровід Медведчука, який потрапив під санкції РНБО, продовжує працювати, в авральному режимі заповнюючи нафтопродуктами автоцистерни, які безперешкодно вивозять паливо у невідомому напрямі. За даними видання enkorr, аншлаг на терміналі в Новограді-Волинському був ще 18 лютого, за день до запровадження санкцій, паливо вивозили колонами бензовозів, так що практично не залишилося порожніх цистерн під завантаження."
2) Магазини "Спортмастер" продовжують спокійно працювати, обушків та взяття під варту Медведчука та інших з санкційного списку - немає, жінка Медведчука замість того, щоб тікати з країни - спокійно йде у політику.(А.Нойт)

Ось такі "санкції" по-Зеленськи.
"Кінець епохи договорняків", ага)

І взагалі, санкції накладають на тих, хто знаходиться ПОЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ!
А якщо обвинувачена у тероризмі особа знаходиться В КРАЇНІ, то на неї не санкції смішні непрацюючі накладають, а САДЯТЬ В ТЮРМУ!
Бо якщо є докази фінансування тероризму Мертвечуком, то у мене до тупорилого клоуна, є одне просте питання: «ЧОМУ
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22.02.2021 07:05 Відповісти
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