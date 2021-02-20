Московський суд залишив чинним обвинувальний вирок Навальному у справі "Ів Роше". Опозиціонер проведе в колонії 2 роки і 5 місяців
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Сьогодні, 20 лютого, Мосміськсуд визнав законним рішення Симоновського суду зі зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Таким чином, Навальний все ж буде відбувати покарання в колонії загального режиму у справі "Ів Роше".
При цьому суд зарахував час, який Навальний провів під домашнім арештом і в СІЗО. Російський опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2 роки і 5 місяців.
"Заслухавши думки сторін, суд ухвалив рішення першої інстанції змінити. Зарахувати в строк покарання час, проведений засудженим Навальним з 28 лютого 2014 року по 30 грудня 2014 року. В іншій частині залишити рішення Симоновського суду без зміни, а скаргу захисту Навального - без задоволення" , - заявив головуючий суддя.
У штабі опозиціонера також підтверджують це рішення суду.
"Навальному залишили реальний термін, скоротивши його на два місяці", - підкреслюється в повідомленні.
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"Письма нежные очень мне нужны,
Я их выучу наизусть.
Через две зимы, через две весны
Отсижу, как надо, и вернусь. "
може зрозуміє чий все ж таки отой ПИРОЖОК С КРЫМОМ !
за одного битого двох небитих дають
Про то,что Крым-не бутерброд расскажешь в колонии.Там оценят.
А кто против него тут калякает про бутерброд, либо лахта. либо полезные идийоты для кремля.