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Московський суд залишив чинним обвинувальний вирок Навальному у справі "Ів Роше". Опозиціонер проведе в колонії 2 роки і 5 місяців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Московський суд залишив чинним обвинувальний вирок Навальному у справі

Сьогодні, 20 лютого, Мосміськсуд визнав законним рішення Симоновського суду зі зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Таким чином, Навальний все ж буде відбувати покарання в колонії загального режиму у справі "Ів Роше".

При цьому суд зарахував час, який Навальний провів під домашнім арештом і в СІЗО. Російський опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2 роки і 5 місяців.

"Заслухавши думки сторін, суд ухвалив рішення першої інстанції змінити. Зарахувати в строк покарання час, проведений засудженим Навальним з 28 лютого 2014 року по 30 грудня 2014 року. В іншій частині залишити рішення Симоновського суду без зміни, а скаргу захисту Навального - без задоволення" , - заявив головуючий суддя.

Також читайте: ЄСПЛ вимагає звільнити Навального, Росія відмовляється

У штабі опозиціонера також підтверджують це рішення суду.

"Навальному залишили реальний термін, скоротивши його на два місяці", - підкреслюється в повідомленні.
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Топ коментарі
+12
Леха ведь не бутерброт что-бы его туда сюда передавать! Пусть посидит на киче подумает о жизни!
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20.02.2021 12:11
+6
Навальный не бутерброд, - раз посадили, то пусть уже посидит.
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20.02.2021 12:16
+6
Хмм...Не испугались путлеровские судьи фонариков.Неожиданно. Московский суд оставил в силе обвинительный приговор Навальному по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет в колонии 2 года и 5 месяцев - Цензор.НЕТ 2049
Про то,что Крым-не бутерброд расскажешь в колонии.Там оценят.
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20.02.2021 12:19
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наваляли...)
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20.02.2021 12:09 Відповісти
хай посидит подумает чей Крым
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20.02.2021 12:23 Відповісти
та й я так само думаю:

"Письма нежные очень мне нужны,
Я их выучу наизусть.
Через две зимы, через две весны
Отсижу, как надо, и вернусь. "

може зрозуміє чий все ж таки отой ПИРОЖОК С КРЫМОМ ! Московський суд залишив чинним обвинувальний вирок Навальному у справі "Ів Роше". Опозиціонер проведе в колонії 2 роки і 5 місяців - Цензор.НЕТ 4775

за одного битого двох небитих дають
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20.02.2021 13:19 Відповісти
Московский суд оставил в силе обвинительный приговор Навальному по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет в колонии 2 года и 5 месяцев - Цензор.НЕТ 4720
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20.02.2021 12:10 Відповісти
Леха ведь не бутерброт что-бы его туда сюда передавать! Пусть посидит на киче подумает о жизни!
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20.02.2021 12:11 Відповісти
Это плевок в морду Ангеле Меркель.
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20.02.2021 12:12 Відповісти
Да хрен с ним, утрется. Не впервой
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20.02.2021 13:03 Відповісти
да уж, Вова харкнул Анжеле перед ее отставкой хорошо
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20.02.2021 13:21 Відповісти
Для нее это божья роса, пришедшая через СП-2
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20.02.2021 16:36 Відповісти
Навальный не бутерброд, - раз посадили, то пусть уже посидит.
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20.02.2021 12:16 Відповісти
пофіг
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20.02.2021 12:17 Відповісти
Хмм...Не испугались путлеровские судьи фонариков.Неожиданно. Московский суд оставил в силе обвинительный приговор Навальному по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет в колонии 2 года и 5 месяцев - Цензор.НЕТ 2049
Про то,что Крым-не бутерброд расскажешь в колонии.Там оценят.
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20.02.2021 12:19 Відповісти
Отправьте им двух «голубей мира» мощностью по мегатонне , и пару килотонн оливковых ветвей)
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20.02.2021 12:20 Відповісти
Да и хусим!
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20.02.2021 12:21 Відповісти
А где его *****??? Мальчики на Уродине водочку подносят??? Московский суд оставил в силе обвинительный приговор Навальному по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет в колонии 2 года и 5 месяцев - Цензор.НЕТ 1768
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20.02.2021 12:22 Відповісти
Свалила с раши
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20.02.2021 16:37 Відповісти
Вот как раз будет время подумать, чей Крым.
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20.02.2021 12:24 Відповісти
А потом добавят ещё,как Ходорковскому.
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20.02.2021 12:44 Відповісти
А сколько дали послушному оппозиционеру Явлинскому?
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20.02.2021 12:51 Відповісти
Дали столько, што хватит и ему на хлебушек с маслом и икоркой, и деткам, и внукам, и правнукам... Московський суд залишив чинним обвинувальний вирок Навальному у справі "Ів Роше". Опозиціонер проведе в колонії 2 роки і 5 місяців - Цензор.НЕТ 1837
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20.02.2021 13:17 Відповісти
Это невероятно, но в этом случае я солидарен с ****** на 146%: я б этому Подвальному дал бы не меньше десятки. Больше даст Подвальному - больше полезных санкций !!! Московський суд залишив чинним обвинувальний вирок Навальному у справі "Ів Роше". Опозиціонер проведе в колонії 2 роки і 5 місяців - Цензор.НЕТ 4661
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20.02.2021 13:21 Відповісти
Чем больше бы дали, тем ценнее он был бы на переговорах с Западом. Так что 2,5 вполне нормально
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20.02.2021 16:38 Відповісти
Нет никаких признаков того, что Запад собирается торговаться с ****** по поводу Подвального, а наоборот высказал ультимативное требование освободить бутерброда без всяких условий, иначе - живительные санкции !!! В результате - ***** зассал дать больше. Поэтому жаль, что обошлось только двумя с половиной, ибо чем ценнее он был бы на переговорах, тем больше насыпалось бы санкций казламордым. Именно об этом я и сказал.
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20.02.2021 16:54 Відповісти
Навальный: "Я не бутерброд, чтобы меня пихали туда - сюда")))
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20.02.2021 13:26 Відповісти
Ну как бы.. Навальный не бутерброд, за два года не испортится? Ведь санкции ********* только на пользу?
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20.02.2021 13:40 Відповісти
Нихай посидит. Как раз через голика два рашестан окончательно в разнос пойдет, небутерброд выйдет и завалит эту лоханку как горбач в свое время совок.
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20.02.2021 13:47 Відповісти
Пусть ЕС впиндюрит новые санкции - и вперёд.
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20.02.2021 14:01 Відповісти
Это всё шоу. Его обязательно выпустят.
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20.02.2021 14:02 Відповісти
Это спецоперация по смене тела и спецагент Анжелка играет в ней далеко не последнюю роль
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20.02.2021 16:39 Відповісти
Навальный отважный человек и сейчас оппозиционер номер один.
А кто против него тут калякает про бутерброд, либо лахта. либо полезные идийоты для кремля.
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20.02.2021 20:58 Відповісти
терше задача навального шобы за это время его не забыли и не списали в утиль..предлагаю в тюрьме завалить попкаря
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21.02.2021 10:42 Відповісти
 
 