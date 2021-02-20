Московський суд залишив чинним обвинувальний вирок Навальному у справі "Ів Роше". Опозиціонер проведе в колонії 2 роки і 5 місяців

Сьогодні, 20 лютого, Мосміськсуд визнав законним рішення Симоновського суду зі зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Таким чином, Навальний все ж буде відбувати покарання в колонії загального режиму у справі "Ів Роше".

При цьому суд зарахував час, який Навальний провів під домашнім арештом і в СІЗО. Російський опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2 роки і 5 місяців.

"Заслухавши думки сторін, суд ухвалив рішення першої інстанції змінити. Зарахувати в строк покарання час, проведений засудженим Навальним з 28 лютого 2014 року по 30 грудня 2014 року. В іншій частині залишити рішення Симоновського суду без зміни, а скаргу захисту Навального - без задоволення" , - заявив головуючий суддя.

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У штабі опозиціонера також підтверджують це рішення суду.

"Навальному залишили реальний термін, скоротивши його на два місяці", - підкреслюється в повідомленні.